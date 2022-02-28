Санкции ФИФА не устроили соперников России. Польша, Швеция, Англия и еще 4 сборные настаивают на бойкоте матчей

Под угрозой не только стыки, но и Лига наций.

Решение ФИФА – лишить сборную России флага, гимна, названия (теперь – команда РФС) и домашних матчей – соперникам по стыкам ЧМ-2022 показалось слишком мягким.

• Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сразу же заявил, что поляки все равно не выйдут на матч с россиянами в стыках к ЧМ-2022. «Решение ФИФА абсолютно неприемлемо. Мы не заинтересованы в участии в этом. Наша позиция остается неизменной: сборная Польши не будет играть с Россией – вне зависимости от названия команды», – написал он в твиттере.

А затем призвал к тому же все сборные УЕФА: «Из-за скандального решения ФИФА Польский футбольный союз сегодня направил письмо всем футбольным федерациям Европы. Мы представили нашу позицию и призвали всех встать на нашу сторону, потому что только вместе мы будем сильны».

• В более широком заявлении Кулеша разъяснил позицию поляков: «Мы не видим возможности соперничать с Россией за выход на чемпионат мира – вне зависимости от названия команды, состоящей из российских футболистов, и места проведения матча. Игра против сборной России была бы позорным поступком не только для наших игроков, но и для всего футбольного сообщества. Мы отказываемся от участия в матчах плей-офф, в которых участвует сборная России.

Если политика ФИФА в области прав человека – это больше, чем просто слова на бумаге, то сейчас самое время воплотить ее в жизнь, исключив РФС из отборочных матчей ЧМ-2022».

• Пресс-атташе польской сборной Михал Колодзейчик тоже выступил против международной организации: «ФИФА — это красивые лозунги, фэйр-плей, уважение. Если ФИФА не изменит решения, она будет настолько скомпрометирована, что ей никогда не будет позволено использовать такие слова».

• Вице-президент УЕФА и бывший босс Федерации футбола Польши Збигнев Бонек отреагировал лаконично. «Я не верю», – написал Бонек в твиттере. Причем он же еще 22 февраля называл призыв к бойкоту матча с Россией абсурдным, но за эти дни ситуация поменялась кардинально.

I don’t believe. — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) 27 февраля 2022 г.

• Сборная Швеции, еще один потенциальный соперник России по стыкам, тоже недовольна решением. «Наше мнение не изменилось, – говорит президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон. – Ситуация на Украине не изменилась из-за одного заявления ФИФА, поэтому и мы не поменяли позицию. Мы хотим поговорить с Польшей и Чехией, чтобы в унисон дать ответ о том, что мы думаем. Ожидали от ФИФА более жесткой позиции.

Понятно, что позиция ФИФА нас не устраивает. Мы ждем от них дальнейших решений. Крайне сложно представить, что ФИФА накажет нас за эту позицию. Если это [присуждение Швеции технического поражения] произойдет, то ФИФА совершит роковую ошибку».

• Под угрозой срыва уже и матчи Лиги наций. Первой выступила Албания, которой в июне дважды играть с Россией в этом турнире. Бойкот этих игр попал в список санкций, о которых объявила министр иностранных дел Албании Олта Джачка.

• К бойкоту российской сборной присоединились еще несколько стран:

Англия: «В знак солидарности с Украиной FA подтверждает, что мы не будем играть со сборными России в обозримом будущем. Это включает любой потенциальный матч на любом уровне и касается сборных всех возрастов».

Уэльс: «Футбольная ассоциация Уэльса решила, что в ближайшем будущем не будет проводить матчи с Россией на международном уровне ни в одном из турниров».

Норвегия: «Мы полностью солидарны со Швецией, Польшей и Чехией – проводить матчи с Россией абсолютно неуместно».

Министр культуры Дании добавил: «Давай, ФИФА! Недостаточно перенести игры с российских стадионов. Россия должна быть исключена из всего международного спорта».

Итого за бойкот уже выступили: Польша, Швеция, Чехия, Англия, Уэльс, Норвегия, Албания и – частично – Дания .

В ФИФА уже дали понять, что если с соперниками договориться не удастся, они готовы пойти на отстранение России: «ФИФА продолжит постоянный диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится. ФИФА готова принять любое из этих решений».

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press, LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire, Franz Waelischmiller / SVEN SIMO