Не копировать победителей, не метаться при поражениях, решать мастерством, а не походами в спортзал: новая лекция от Пепа

Пеп Гвардиола пришел на Sky Sports с интересным рассказом – о тактике, молодых тренерах и глобальных изменениях в футболе. Держите самое основное.
Уровень футбола стал выше, выигрывать матчи сложнее, чем 13 или 14 лет назад
«С момента тренерского дебюта в «Барселоне» я продвинулся. Уровень футбола значительно вырос. Качество, методология, тренировки, анализ соперника и что может ему противопоставить ваша команда, чтобы наказать.
Вы даже представить себе не можете, какая тяжелая работа идет за кулисами. Вот почему сейчас намного сложнее выигрывать матчи, чем когда я начинал 13 или 14 лет назад».
Джеррард и Лэмпард хорошо подготовлены – отчасти благодаря современному оборудованию
«Такие молодые тренеры, как Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард, которые еще были игроками, когда я уже тренировал, невероятно хорошо подготовлены. Они ко всему очень любопытны, многое понимают.
Отчасти все это благодаря тому оборудованию, которое у нас сейчас есть. Беспилотники, широкоугольные камеры, базы данных. Многие вещи помогают составить представление, что из себя представляет твоя команда и соперники».
В АПЛ играют по-разному – даже в рамках одного матча
«Премьер-лига хороша тем, что здесь есть пять или шесть разных способов игры, и когда вы делаете все хорошо, это работает. Это не шаблон, при котором команды постоянно играют одинаково. Здесь выступают по-разному даже в рамках одного матча, и вы должны решать эту проблему».
Копировать победителя – это ошибка, добиваются успеха те, кто верит в свой стиль
«Я помню, как много лет назад мы все анализировали победителя ЧМ и говорили, что это та тенденция, которую мы увидим в следующие годы. Все хотят копировать победителя. Но это большая ошибка.
Футбол – это не копирование и вставка. Я не могу скопировать другого тренера, который мне нравится, и привить его стиль своей команде, если не понимаю, что именно он делает. Тренер добивается успеха, делая то, во что сам верит.
Я восхищаюсь тренерами, у которых видно, как они играют уже в начале сезона. И даже потом, когда ситуация немного ухудшается, они продолжают делать то, во что верят. Именно такие добиваются успеха. Когда начинают бросаться влево и вправо, вверх и вниз в зависимости от результатов, это плохо. Так вы ничего хорошего не добьетесь».
Хочет, чтобы в будущем решали талант и мастерство, а не походы в спортзал
«Я хочу, чтобы будущее футбола определяли талант и мастерство, а не тренеры, которые уверяют: если ты хочешь стать лучшим, то иди и работай в спортзал. Когда ты можешь обойти на дриблинге двух или трех соперников и положить мяч в угол, дело в качестве, а не в посещении спортзала.
Надеюсь, что в Великобритании, Бразилии, Аргентине, Испании, везде, где только можно, уже обучают молодых талантов, которые смогут показать, что эта игра прекрасна».
Летом Пеп остался без форварда (Криш и Кейн сорвались), но не загрустил. У «Сити» уже 8 опций в центре атаки – обычные, ложные и гибрид
Январский матч против «Челси» – оборонительный мастер-класс по Гвардиоле. Сдерживали через владение без лишних рисков, при 1:0 перешли на контратаки
Фото: globallookpress.com/Uwe Kraft, Martin Rickett
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