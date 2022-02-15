Не копировать победителей, не метаться при поражениях, решать мастерством, а не походами в спортзал: новая лекция от Пепа

Пеп Гвардиола пришел на Sky Sports с интересным рассказом – о тактике, молодых тренерах и глобальных изменениях в футболе. Держите самое основное.

Уровень футбола стал выше, выигрывать матчи сложнее, чем 13 или 14 лет назад

«С момента тренерского дебюта в «Барселоне» я продвинулся. Уровень футбола значительно вырос. Качество, методология, тренировки, анализ соперника и что может ему противопоставить ваша команда, чтобы наказать.

Вы даже представить себе не можете, какая тяжелая работа идет за кулисами. Вот почему сейчас намного сложнее выигрывать матчи, чем когда я начинал 13 или 14 лет назад».

Джеррард и Лэмпард хорошо подготовлены – отчасти благодаря современному оборудованию

«Такие молодые тренеры, как Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард, которые еще были игроками, когда я уже тренировал, невероятно хорошо подготовлены. Они ко всему очень любопытны, многое понимают.

Отчасти все это благодаря тому оборудованию, которое у нас сейчас есть. Беспилотники, широкоугольные камеры, базы данных. Многие вещи помогают составить представление, что из себя представляет твоя команда и соперники».

В АПЛ играют по-разному – даже в рамках одного матча

«Премьер-лига хороша тем, что здесь есть пять или шесть разных способов игры, и когда вы делаете все хорошо, это работает. Это не шаблон, при котором команды постоянно играют одинаково. Здесь выступают по-разному даже в рамках одного матча, и вы должны решать эту проблему».

Копировать победителя – это ошибка, добиваются успеха те, кто верит в свой стиль

«Я помню, как много лет назад мы все анализировали победителя ЧМ и говорили, что это та тенденция, которую мы увидим в следующие годы. Все хотят копировать победителя. Но это большая ошибка.

Футбол – это не копирование и вставка. Я не могу скопировать другого тренера, который мне нравится, и привить его стиль своей команде, если не понимаю, что именно он делает. Тренер добивается успеха, делая то, во что сам верит.

Я восхищаюсь тренерами, у которых видно, как они играют уже в начале сезона. И даже потом, когда ситуация немного ухудшается, они продолжают делать то, во что верят. Именно такие добиваются успеха. Когда начинают бросаться влево и вправо, вверх и вниз в зависимости от результатов, это плохо. Так вы ничего хорошего не добьетесь».

Хочет, чтобы в будущем решали талант и мастерство, а не походы в спортзал

«Я хочу, чтобы будущее футбола определяли талант и мастерство, а не тренеры, которые уверяют: если ты хочешь стать лучшим, то иди и работай в спортзал. Когда ты можешь обойти на дриблинге двух или трех соперников и положить мяч в угол, дело в качестве, а не в посещении спортзала.

Надеюсь, что в Великобритании, Бразилии, Аргентине, Испании, везде, где только можно, уже обучают молодых талантов, которые смогут показать, что эта игра прекрасна».

Фото: globallookpress.com/Uwe Kraft, Martin Rickett