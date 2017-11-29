«Твой самый злейший враг – страх». Правила жизни Руслана Проводникова

Величайший русский боксер XXI века Руслан Проводников рассказал о непростом детстве, стихах Есенина, самом трудном бое в жизни и провел тренировку с Юрием Дудем.

Я рос на улице. Маленький провинциальный поселок Березово в Ханты-Мансийском автономном округе, где нет дорог и куда нет дорог. Единственное развлечение было – драки. Я любил это дело, вообще не боялся: ни бить, ни получать.

Я не знаю, кто кого нашел: я – бокс или бокс меня. Больше всего меня вдохновляло, что я мог делать то, что мне нравится, и мне за это ничего не было. Еще и хвалили. Когда я выиграл первые соревнования и мне подарили подарок, я не мог поверить. Ничего себе! За то, что ты делаешь с удовольствием, еще и подарки дарят. В шоке был. Благодаря этому я влюбился в бокс и ушел с улицы.

В детстве мы где только ни дрались: и на берегу речки, и за спортзалом, и на футбольном поле. Напротив школы был заброшенный садик, без окон, без дверей, в нем тоже дрались. Да много где. Главное – желание, а где подраться, уже неважно. Я дрался везде, дайте только повод.

Я рано попробовал алкоголь, лет в 6-7. И не только алкоголь – токсикоманил, курил, все было. Это продолжалось лет до 10 – когда для меня перестало существовать все, кроме бокса.

Сейчас я принципиально не употребляю алкоголь. Я не считаю себя талантливым боксером. Все, что у меня есть, – характер и здоровье. Как-то вечером мы немного употребили, а утром мне позвонил друг: «Руслан, ты столько пашешь, приводишь себя в идеальную форму, а потом в межсезонье и между боями употребляешь с друзьями. Весь твой труд уходит в ноль». Положив трубку, я задумался: что для меня важнее? Какой-то сомнительный отдых или мечта и цель? И я сказал себе: мечта и цель. Все, вчера это было в последний раз. Либо я стану чемпионом мира, либо нет, но я буду знать, что сделал все для этого.

Максимально счастлив я был, когда Тони Уикс в бою с Майком Альварадо 19 октября 2013 года между 10 и 11 раундом сказал, что угол Альварадо отказывается продолжать. Это были самые незабываемые эмоции, я не мог поверить, что стал чемпионом мира.

Главный совет мне дал тренер, который меня воспитал. Мне было 13 или 14 лет, он сказал: «Руслан, я могу помочь изменить твою судьбу. Но если ты сам этого не захочешь, никто тебе не поможет».

У меня была мечта встретиться с Майком Тайсоном, пожать ему руку, сказать спасибо за мотивацию, которую он давал, за веру. С ним я встретился. А сейчас искренне хочу встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным и сказать ему спасибо за то, что он поднял патриотизм в нашей стране и заставил уважать Россию.

Из тех, кого уже нет в живых, я бы очень хотел познакомиться с Есениным. Я очень люблю его поэзию, много стихотворений знаю наизусть, цитирую при любых обстоятельствах.

Я горжусь тем, что знаком с Мэнни Пакьяо. Он великий человек. Его обожают на Филиппинах, боготворят. Я провел с ним полтора месяца в тренировочном лагере – каждый день, куда бы мы ни ехали, всегда была куча народа. Тренировка где-то в горах – собираются люди в рваных шлепанцах, на великах. Если тренировка в центре города, в манеже, то она проходит под возгласы «Мэнни, Мэнни!». Я не знаю, как он живет, это тяжело. Тем не менее он очень внимателен к каждому, вежливый, скромный.

Я стараюсь ничего не бояться в жизни. Не дай бог, может что-то случиться с близкими, с семьей. Что касается лично меня, я не переживаю, философски отношусь. Я все стерплю, все вынесу.

Телевизор я не смотрю, у меня его даже нет, в интернет тоже захожу только по необходимости. Время – самое дорогое, что у нас есть, я стараюсь попусту не тратить его. Стараюсь больше времени уделять семье, чтению книг, стихам.

Сейчас я каждый день встаю в 4 утра – чтобы больше успеть. И чтобы не расслабляться. Я себя постоянно вывожу из зоны комфорта. Все блага, которые у меня сейчас есть, подавляют волю и характер. А когда воля и характер подавлены, человек деградирует. И чтобы со мной этого не произошло, я встаю в 4 утра. Даже в отпуске. Иногда ставлю будильник на 6 утра – бесполезно, все равно в 4 просыпаюсь. Это уже режим, это закаляет, держит в форме.

Лучшая драка – та, которая не состоялась. Раньше я любил драться, сейчас – избегаю этого. Я стал очень спокойным, в свой адрес могу стерпеть любую грубость. Если меня в жизни кто-то оскорбит, я на грубость отвечу вежливостью.

Твой самый злейший враг – страх. Когда мне предлагали какого-то соперника, я не раздумывая говорил «Да». Потому что когда начинаешь раздумывать, берешь паузу, появляются сомнения: «Он сильный боксер. Один из самых бьющих. А вдруг нокаутирует?». Я всегда выбираю самый трудный путь. Сколько я ударов пропускал в каждом бою! Но ни один боксер не заставил меня пойти назад или побывать в нокдауне. Когда я выходил в ринг, был безумным, не переживал.

Я ни о чем не жалею. В последнее время я очень философски отношусь к жизни. Все, что происходит, так и должно быть.

Самый тяжелый бой в карьере я провел против Тимоти Брэдли. Это было трудно и морально, и физически, я к этому бою за звание чемпиона мира шел 8 лет. Я выходил умирать. Я знал: пока буду стоять на ногах, буду бить. Чтобы остановить меня, он должен был меня нокаутировать.

Когда подняли руку Брэдли, я думал: все, второго такого шанса не будет. Все видели, что со мной творилось. Я просто не понимал, что происходит, у меня была истерика. И когда у моего тренера Фредди Роуча брали интервью, он сказал: «Вы знаете, мой парень сейчас в раздевалке плачет. Это значит, что ему не все равно».

Мы с Брэдли избивали друг друга 12 раундов. Я был пустой, у меня не было внутри вообще ничего. Я мочился кровью после боя, Брэдли – тоже. Его сразу увезли в госпиталь, я часов до 6-7 не мог уснуть, в 10 уже проснулся. На утро у меня было ощущение, что вместо одной головы у меня две, за 12 раундов Брэдли выкинул 1200 ударов. Но мне тогда было все равно, сколько я пропущу, какой урон понесу – была только одна цель: выиграть любой ценой.

У меня к самому себе по физической составляющей, по отдаче, по желанию выиграть, претензий нет. Команда отработала на 200 процентов. Излишняя эмоциональность сыграла злую шутку – я потерял голову. Я выходил в ринг с одним желанием – выиграть. Убить его там – лишь бы победить. Будь я чуть хладнокровнее, закончил бы тот бой нокаутом.

Тот бой раскрыл меня полностью, боксерский мир в тот день узнал новое имя. Проснувшись, я увидел, что творится в России. Я понял, что стал известным. Люди соскучились по олдскулу – когда кость в кость. В моем лице они нашли этот олдскул. Они видели, что в каждом бою я отдаюсь полностью, не жалею ни себя, ни здоровье, выкладываюсь – наверное, поэтому я так резко стал популярен.

При любых обстоятельствах надо верить в себя. Желание сдаться всегда велико перед самой победой. Я тот человек, который доказал, что все в этой жизни возможно. И никто меня не переубедит.

Я стараюсь быть максимально доступным, открытым, никому не отказывать. Когда мне поступило предложение потренироваться с Юрой Дудем, я согласился. Он неплохо двигается, особенно для человека, который впервые надел боксерские перчатки. Думаю, из него мог бы получиться неплохой боксер. Главное – поставить себе цель, идти и не сдаваться. Все начинается с желания и мечты. Это и есть формула успеха.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller/SHOWTIME; globallookpress.com/Anna Sergeeva/ZUMA Wire, Gene Blevins/LA DailyNews/ZumaPress