Супер Регби берет полноценный старт

Зрелищный старт сезона в Данидине

Уже почти два года «Синие» не могут сделать еще один шаг вперед и добыть победу в матче против новозеландской команды, но на старте сезона случается чуть больше волшебства и в этот раз коллектив из Окленда действительно достойно смотрелся на фоне соперника. На матч-открытие второго тура команды выставили почти оптимальные составы, бросив в бой всех своих лидеров. В первом тайме Хайлендерс, руководимые новым главным тренером, пожалуй, сильно перемудрили с игрой ногами, отдавая слишком много мяча и территории Блюз, чья скоростная задняя линия сводила на нет все позиционные приобретения (комбинация СБУ - Даффи - Иоане - Даффи в середине первого тайма - истинный шедевр). Но если в этом отношении план Мэйджора на игру и не вполне сработал, зато в полной мере себя проявил талант Аарона Смита, особенно выгодно смотревшегося на фоне потерявшегося в тот вечер Пулу - хавбек сборной Новой Зеландии умело распределял мячи, выведенные из рака, предопределив своими действиями попытки во втором тайме Токолаи и Уолдена. В ключевой момент Блюз просто не повезло, когда Огастин Пулу не угадал отскок от газона и Тейорани Уолдену не пришлось прикладывать усилий к тому, чтобы просто донести упавший в руки спортивный снаряд до чужих ворот. На самом деле, после этого события на поле произошло еще много интересного, команды обменялись штрафными, упустили по одной хорошей возможности пополнить счет попыткам, а, в конечном счете, каждый получил свою долю - Блюз заработали бонус, а Горцы добыли трудную победу при не самой выдающейся игре.

Хайлендерс - Блюз 41:34

Хайлендерс: попытки - Томпсон (2), Токолаи, Уолден (2); реализации - Сопоага (5); штрафные - Сопоага, Ф. Смит.

Блюз: попытки - Гэтленд, Даффи, А. Иоане (2); реализации - Гэтленд (4); штрафные - Гэтленд (2).

Крусейдерс начинают защиту титула с неоднозначной победы

Тренерам команд-участниц второго новозеландского дерби перед игрой пришлось немного поломать головы над составами: Скотт Робертсон был вынужден восполнять потери в первой линии, отрядив в основу Уайатта Крокетта, а на скамейку - Криса Кинга, даже не входящего в основную заявку на сезон; Колин Купер компенсировал перевод Дамиана МакКинзи в полузащиту неожиданным смещением на позицию фуллбэка Чарли Натаи. В остальном команды находились в приближенных к боевым расстановках, так что с первых минут без лишней осторожности и раскачки ринулись в бой. Надо сказать, стартовые минуты обернулись форменным кошмаром для гостивших в Крайстчерче Вождей: их дебютный натиск хозяева сумели сдержать, затем Чифс сами подарили владение неправильным вбрасыванием из-за боковой, на ровном месте нарушили правила (судья зафиксировал поздний захват у МакКинзи) и в итоге пропустили попытку Тодда на краю. Из легкого нокдауна гости чуть не отправились в нокаут: в верховой дуэли мяч отскочил в сторону Чифс, Райан Кротти запустил снаряд ногой вперед, а быстроногий Мо'анга без труда нагнал его и приземлил в зачетном поле соперника. Рефери засчитал попытку только после консультации с ТМО, который хоть и разглядел касание мячом Кротти, но от головы, так что игру вперед не зафиксировал. 12-0 к исходу первой десятиминутки.

Чифс в ответ начали напирать, отыграли три очка штрафным, к тому же на 10 минут избавившись от флай-хава Крусейдерс, допустившего технический фол, но началом камбэка для них это не стало - напротив, свистки стали регулярно звучать против них: опять поздняя атака бьющего, два фола Ритэллика (в одном случае, пожалуй, ему просто не повезло немного додержать оппонента, чтобы сформировать мол и совершить терновер), несколько потерь мяча Крестоносцами (но во всех случаях - назад, по крайней мере, по мнению Бена О'Кифа), а в итоге - третья попытка хозяев и угрожающий разрыв в счете 19-3. Но если воодушевленным фанатам в Крастчерче начал мерещиться назревающий разгром Вождей, им пришлось немного поумерить свой пыл, потому что легкую разреженность в задней линии Крусейдерс сумел использовать Сэм Кейн, совершивший слаломный проход от центра поля ровно до лицевой линии, куда и впечатал мяч. Тут же подоспела вторая желтая хозяевам - Алан Алаалатоа на чужой половине произвел высокий захват, но увидев перед собой «желтый свет», возможно, даже облегченно выдохнул, потому что рефери, судя по всему, размышлял над тем, чтобы удалить самоанца перманентно. Под обрушившимся шквалом атак Чифс оборона Сейдерс дрогнула и на перерыв команды ушли при минимальном перевесе чемпионов 19-17. Игра только начиналась.

Решительность соперников захватить инициативу во второй половине наглядно характеризовало стремление удерживать владение мячом и избегать выносов даже под давлением в своей 22-метровой зоне. Чем больше копилась усталость форвардов, тем сильнее проступало преимущество Крусейдерс в схватке, дважды подряд задавивших своих оппонентов, в том числе и после замен в первой линии. В какой-то момент Чифс удалось ненадолго вырваться вперед в счете после точного штрафного, однако Крусейдерс мгновенно взвинтили темп и со второго захода усилиями капитана продавили защитные порядки противника. Вожди продолжали действовать прагматично, не брезгуя ударами с точки, так что к ключевому эпизоду встречи разрыв на табло составлял только три очка в пользу местных парней. В атаку вновь перешли Крусейдерс, заработавшие аут на пяти метрах, и на выручку им пришел случай: атакующий мол остановился на краю поля, Райан Кротти подобрал мяч и принял смелое решение не разворачивать атаку на свободное пространство, а атаковать самый угол поля - его маневр вовремя раскусил Лэхлэн Бошье, успевший отчаянным захватом вытолкать Кротти за пределы поля. Однако разочарование болельщиков Сейдерс быстро сменилось ликованием: видеоповтор показал высокий захват, которого фланкеру гостей при всем желании избежать бы не удалось, так что его геройство обернулось настоящим кошмаром - желтой карточкой и штрафной попыткой, фактически перечеркнувшей надежды на победу (собственно, Кротти сам признался, что не ожидал такого решения).

За восемь минут Вождям нужно было срочно что-то придумать, рисковать, однако все стало просто валиться из рук: МакКинзи неаккуратно швыряет мяч прямо набегающему Бриджу - контрольная попытка; еще один перехват неточного верхового паса - занос Матаэле. По итогу разгром, очень обидный и несправедливый. Под конец эмоции начали перехлестывать настолько, что команды едва не сошлись в рукопашной. По крайней мере, Мессам высказал что-то угрожающее Кротти, которого чуть позже чуть не вырубил кто-то из партнеров Лайама; Стивенсон с каким-то остервенением швырнул на землю Бриджа, но все же страсти не нашли себе выхода в откровенном хамстве. Изрядную порцию дегтя в результаты этой встречи для команд подлили травмы: Митчелл Браун покинул поле еще в первом тайме, не смог доиграть встречу Чарли Натаи, коленом в голову получил на ровном месте Марти МакКинзи, от мощных захватов пострадали Гудью и Кротти. У Сейдерс, по крайней мере, в копилке остались пять очков, а вот Чифс не увезли из Крайстчерча ничего.

Крусейдерс - Чифс 45:23

Крусейдерс: попытки - Тодд, Мо'анга, Тауфуа, Уайтлок, штрафная, Бридж, Матаэле; реализации - Мо'анга (3), Хавили.

Чифс: попытки - Кейн, Алаймало; реализации - МакКинзи (2); штрафные - МакКинзи (3).

Легкий бриз вместо урагана для Буллс

Настоящим потрясением для новозеландских фанатов стало поражение в Претории амбициозных Харрикейнс от аутсайдера южноафриканской конференции без определенных турнирных перспектив. Можно, конечно, попробовать найти причины этого неожиданного события в кадровых проблемах Кейнс: вынужденно завершил карьеру Реджи Гудс (а в заявке вместо него оказался Фрэйзер Армстронг), по-прежнему травмирован Дэйн Коулс, оказался не готов к старту сезона Асафо Аумуа, едва успел присоединиться к работе в общей группе Жорди Бэрретт, продолжает занятия в зале Нэе Милнер-Скаддер и т.п. - со всеми этими игроками Харрикейнс точно были бы сильнее и опаснее, но сие не главное. Кадровых ресурсов для победы в ЮАР им бы и так хватило. Недоставало, на мой взгляд, основного - настроя. Небольшую предсезонку Кейнс провели в Брисбене, где местами выглядели уязвимыми, но в итоге пробились в финал Brisbane Global Tens, потому я не берусь судить о плохой физической форме. Наверняка только то, что гости оказались не готовы к столь упорному соперничеству, которое им навязали Быки и, в первую очередь, форварды. Молодые замки де Ягер и Снайман прорывали оборону и совершали скоростные проходы не хуже любого трехчетвертного (у Снаймана показатель пройденных метров самый высокий в матче в составе обеих команд), столбы Скуман и ван Вик здорово таранили соперников, Джон-Бен Котзе успевал отрабатывать и на фланге и за фуллбэка; игроки Буллс вообще показали себя весьма разносторонними и взаимозаменяемыми, чем, надо полагать, огорошили оппонента. А вместе их усилия сложились в красивую, пусть и не без везения, победу.

Харрикейнс, напротив, действовали как будто немного вальяжно, с чувством собственного превосходства и сознанием какого-то игрового запаса (просто впечатление, не более), готовые, казалось, прибавить в нужный момент. Наиболее заметными фигурами были Брэд Шилдс и Арди Савеа (каждый на своем участке: один - в прессинге, другой - в атаке), да исправно трудившийся на своем фланге Уэс Гусен (сотворивший изумительную сольную попытку). Когда на поле вышел Бэрретт и Кейнс почти сразу перехватили лидерство в счете благодаря остроумному пасу Перенары в зачетку, показалось: все, своего уже не отпустят. Но в очередной атаке Уэст не может перебросить мяч через Полларда, Савеа и Проктор лениво возвращаются за отбитым на их половину мячом, а потом подоспевший к раку де Ягер просто отбрасывает О'Райли и Проктора от мяча, освобождая пространство для решающей атаки. Шанс организовать последний натиск и оказать давление на Буллс у Харрикейнс был, но сдали нервы у Сэма Лоуси, обхватившего за шею неверно атаковавшего его соперника. Заслуженное на сто процентов поражение фаворитов и нечаянные четыре очка для Быков. Если Харрикейнс планируют играть в подобном же ключе и в Аргентине, то домой они могут вернуться с полупустыми карманами. Конечно, здорово, когда у тебя даже фланкеры позволяют себе направлять атаки ударами, но если ты идешь на подобный риск, при этом не имея тыла и не обеспечивая надежную игру в раке, иного результата не следовало и ожидать. Работу над ошибками нужно делать прямо сейчас.

Буллс - Харрикейнс 21:19

Буллс: попытки - Котзе, де Ягер, Скуман; штрафные - Поллард (2).

Харрикейнс: попытки - Риккителли, Гусен, Б. Бэрретт; реализации - Уэст (2).

Львы укрепляют лидерство

Старт Супер Регби, на самом деле, произошел неделей ранее, но первый тур открылся только двумя матчами южноафриканской конференции. Шаркс навязали в Йоханнесбурге борьбу прошлогодним чемпионам регулярного сезона, испытывающим определенные кадровые трудности (и вынужденным играть с новыми флангами Махуза - Дианти), но все же необходимый перевес в концовке встречи хозяевам удалось удержать. В своем следующем домашнем поединке, против не раз огорчавших их в прошлые годы Ягуаров, фанатам Лайонс пришлось пережить маленький шок, когда гости неожиданно повели в счете 0-10, но все быстро встало на свои места: команда из ЮАР семью попытками прихлопнула соперника, нахватавшего дежурных карточек. Австралийское дерби Ребелс - Редс оказалось испорченным ранним помешательством Скотта Хиггинботама, едва не нокаутировавшего соперника плечом. Коалы некоторое время еще сопротивлялись, но против заметно лучше укомплектованных соперников у них и так было мало шансов, к тому же арбитр не постеснялся на 10 минут усадить в син бин еще и Лакхана Туи, по его мнению, опасно припечатавшего в землю Гению. Истинные возможности команд по итоговому результату одной встречи мерить не стоит, но в целом соотношение сил в это паре вполне понятно. Тем удивительнее равновесие в японском матче Санвулвз против лидеров австралийского клубного регби Брамбис: только во втором тайме австралийцы перехватили лидерство в счете, а в итоге штрафной Паркера на последней минуте даже подарил Волкам первое очко в сезоне. Стормерс же, напротив, сделали все возможное, чтобы на исходе встречи отдать победу Тахс, хотя ничья была фактически им гарантирована: обе команды в заключительные минуты совершили поочередно несколько подарков, даря друг другу терноверы различными способами - искусней в этой игре в поддавки оказались Штурмовики, не удержавшие на последнем рубеже Нэда Хэнигэна. Впрочем, фанаты Стормерс могут утешиться победой неделей ранее в первом туре против Ягуаров.