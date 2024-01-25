Соболенко – в финале Australian Open. Потому что элитная мощь бьет даже лучшую оборону

Арина Соболенко в полуфинале Australian Open взяла у Коко Гауфф реванш за финал US Open – 7:6(2), 6:4.

Белоруска второй год подряд вышла в финал в Мельбурне, а вообще третий раз добралась до решающего матча на «Большом шлеме».

За Australian Open она пока не проиграла ни сета, и в матче с Гауфф впервые за весь турнир отдала больше пяти геймов. Но даже этот матч, самый тяжелый за последние две недели, она выиграла относительно комфортно.

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Когда у Соболенко были проблемы?

● В первом сете она не подала на партию при счете 5:3, проиграла три гейма подряд и сама чуть не отдала партию. Потому что при счете 30:15 кто-то выкрикнул ей под руку – и она посыпалась и перестала попадать. Даже в простейших ситуациях.

● Сет она спасла только из-за того, что при счете 5:6 уже у Гауфф посыпался форхенд и она налепила ошибок.

● Но было видно, как Соболенко опасается умения Гауфф читать игру и скорости американки. Именно поэтому она шла на какие-то слишком сложные удары и ошибалась. Потому что в какой-то момент казалось, что куда бы Арина ни била, соперница окажется на мяче.

● Кроме обычных ошибок были и странные решения. Например, иногда было не очень понятно, зачем она ходит к сетке – там игра совсем не шла.

● Особенно непонятно было, зачем она ходит к сетке с ударов под бэкхенд Гауфф – под ее сильную сторону. Если можно было сильно пульнуть под право, где удар не такой стабильный и вообще имеет тенденцию ломаться под давлением.

● Еще проблемы возникали, когда у Гауфф получалось поглотить скорость ударов Соболенко – а это чаще всего происходило в обменах кроссами слева.

● Но все эти вопросы и сомнения отпадали, когда Соболенко выходила на максимальный уровень.

● В эти моменты она уничтожала вторую подачу соперницы.

● Она выигрывала любые размены, потому что Гауфф не справлялась с силой ее ударов.

● И даже бэкхенд Арина атаковала так, что американка один раз упала на корт.

● Самое классное для Соболенко, что эти отрезки блестящей игры она выдавала в самые нужные моменты. Сначала на тай-брейке, где она просто снесла соперницу серией виннерсов.

● А потом в концовке второго сета, когда она опять поймала волну и безупречно атаковала.

Потому что не имеет значения, какого уровня оборона противостоит Соболенко. Если она мыслит ясно и исполняет на элитном уровне, она все равно ее пробьет.

В финале US Open Гауфф удалось вывести ее из равновесия и сломать игру. А в этот раз – нет.

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За титул Арина поборется с Циньвэнь Чжэн или Даяной Ястремской.

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Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer