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Медведев и Зверев в прошлом году поссорились – Даниил «вел себя как говно» и потом отрицал, что они вообще дружили

Александр Зверев Александр Зверев
ATP ATP
Даниил Медведев Даниил Медведев
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Теннис Теннис

Помирились и сыграют в 1/2 Australian Open.

Даниил Медведев и Александр Зверев разыграют полуфинал Australian Open. У них самое насыщенное соперничество среди относительно молодых игроков – это будет уже 19-я встреча. И Медведев ведет 11:7.

Хотя изначально в противостоянии доминировал Зверев. Он выиграл пять из первых шести матчей, но потом – только два из следующих 12.

Особенно мощно Медведев поработал над личкой в прошлом году – они со Зверевым встречались шесть раз, и на счету Даниила пять побед. Сам Александр после выхода в полуфинал охарактеризовал ход соперничества так: «Последний год он часто надирал мне задницу».

При этом матчи зачастую получались очень сложными и драматичными. Особенно в этом плане выделяются встречи в Индиан-Уэллс и Монте-Карло.

В первом случае Медведев серьезно подвернул ногу («Я думал, что это конец. Думал, что не порвал связку, но повредил и не смогу продолжить»), очень жестко жаловался на медленный корт («Этот корт – позор спорт. Его надо запретить. И этот ужасный корт еще хардом называют»), не подал на матч с первой попытки, но потом все же оформил камбэк с 0:1 по сетам.

А матч в Монте-Карло, как казалось, мог навсегда поссорить Медведева и Зверева.

***

Зверев тогда дважды не подал на победу и упустил два матчбола на решающем тай-брейке. А после поражения выдал речь:

«Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать.

В матче было 1000 ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом.

Конечно, вы можете возразить и сказать, что я не должен отвлекаться. Такого не должно со мной происходить, и это полностью моя вина и моя ошибка. Но все же я считаю, что фэйр-плей всегда должен быть частью спорта».

В чем заключалось нечестное поведение Медведева?

Например, проиграв подачу во втором сете при счете 4:4, Даниил снял с сетки стойку и бросил ее на корт.

А при счете 4:3 в третьем сете убежал в туалет – но уложился в 90 секунд, отведенные на смену сторон. Так что это даже туалетным перерывом назвать нельзя.

Еще Даниил постоянно провоцировал болельщиков, которые поддерживали немца.

В целом он был согласен, что вел себя не очень красиво – и во время рукопожатия сказал Звереву: «Я себя как говно вел, извини».

Но Александр все равно встретил его очень холодно.

Медведев это, естественно, запомнил и после следующего матча так же холодно тянул руку обыгравшему его Хольгеру Руне. А еще обвинил того в нечестной игре – потому что она была слишком хорошей.

И в интервью ответил Звереву по всем пунктам: «Что вчера заставило его это сказать? Штука со стойкой? Туалет? Ну, я хотел пописать. Что он от меня хочет? Давайте разбирать шаг за шагом. Я веду 3:2, и у меня где-то пять брейк-пойнтов – он отыгрывается. Поздравляю. Потом я беру гейм на своей подаче под ноль. Иду в туалет, потом проигрываю два гейма подряд, и он подает на матч. И он говорит, что из-за туалета он начал играть хуже.

Саша живет в своем мире. Ко мне уже пять игроков подошли в раздевалке и сказали: «Камон, Даниил, почему ты такой непорядочный?»

Когда Саша говорит, что кто-то ведет нечестную игру, ты такой: «Окей, отлично. Посмотри на себя в зеркало»».

После этого журналист немного удивился такому разладу – ведь всегда казалось, что у них со Зверевым дружеские отношения. Но Медведев и это отверг: «Я не буду вдаваться в подробности. Просто хочу сказать, что мы никогда не были по-настоящему близкими друзьями, может быть, только в юниорах. Вот только он в своих поздравительных речах говорит о какой-то дружбе со мной и моей женой, что уже давно совсем не так. Я никогда этого не говорил».

Тем не менее, Даниил не отказывался от возможности поговорить со Зверевым и уладить конфликт. И уже очень скоро – на «Мастерсе» в Риме – рассказал, что они пообщались и все утрясли: «По-моему, между нами все хорошо».

После этого все их матчи прошли без драм. Но историю в Монте-Карло очень однобоко и картонно показали в документальном сериале Netflix.

***

В пятницу они сыграют в 11:30 по московскому времени.

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Наряды Australian Open – много пастельных тонов и микробрендов

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill

21 комментарий
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О каком "помирились" можно говорить после коричневого извержения от Кисочкина в сериале Нетфликса?
+9
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+7
Ответ Kironbet
Ну то есть это и есть то, что назвал Зверев нарушенным "принципом фэйр-плей и спортивной этики" (т.е. подгадить, не нарушая прописанных правил)
К сожалению для Александра ответ отрицательный. Жаловаться на побег в туалет, уложившийся во время на переход, после которого ты взял два гейма подряд - это эталонное и сознательное положение болта на спортивную этику со стороны Зверева
Ну а сериал просто шикарно высветил мелочность, злопамятность, лицемерие и глупость Кисочкина
Опять он вышел на битву разумов безоружным
+7
0
+7
Вы ещё забыли упомянуть, что жена Медведева - близкая подруга бывшей девушки Зверева, которую тот бил (или возможно бил, я так и не понял что суд решил), это тоже вряд ли добавило дружбы.
+8
-3
+5
Ответ Kironbet
Комментарий удален модератором
Не надо искажать смысл прямой речи: "я вел себя как говно, извини"
Очевидно, что вынутая стойка могла быть тем, чего Даниил стыдился
Столь же очевидно, что туалетный перерыв этим быть не мог
Но в сериале даже эту реплику Медведева вырезали, что само по себе квинтэссенция идиотизма
+3
0
+3
Ответ Dmitry Aqf
Ага, близкая подруга... Такая же как Медведев со Зверевым, да?) Где-то видились, где-то поздоровались, где-то поговорили немного. И все, ну близкая подруга))) Тут весь тур таких близких друзей и их спутников.
Жена Медведева и Шарыпова играли вместе в паре по юниорам, даже что-то выигрывали
+2
0
+2
Ответ Kironbet
Ну то есть это и есть то, что назвал Зверев нарушенным "принципом фэйр-плей и спортивной этики" (т.е. подгадить, не нарушая прописанных правил)
так Медвед стойку сбросил перед паузой. Судья размялся(пришлось поправить) а Зверев сам ржал с этого. В чем нарушение фэйр-плей?
+2
0
+2
Ответ Привет Этоя
О какой дружбе может идти речь между двумя топовыми спортсменами?
Медвед и Рубль?
+1
0
+1
Ответ Привет Этоя
О какой дружбе может идти речь между двумя топовыми спортсменами?
Джокер, Медведев и Рублев смотрят на этот тезис с легким недоумением
+2
-1
+1
Ответ Dmitry Aqf
Ага, близкая подруга... Такая же как Медведев со Зверевым, да?) Где-то видились, где-то поздоровались, где-то поговорили немного. И все, ну близкая подруга))) Тут весь тур таких близких друзей и их спутников.
На околотеннисных ресурсах читал расследования про бойцовский клуб кисочкина, что они довольно близкие подруги, и общаются до сих пор. Но свечку не держал, поэтому спорить не буду.
+2
-1
+1
Ответ Kironbet
>проиграв подачу во втором сете при счете 4:4, Даниил снял с сетки стойку и бросил ее на корт. Интересно, за такое есть какие-то штрафные санкции?
Внезапно нет, Даниил прекрасно знает правила и учитывает их
+1
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Ответ Vano from Tbilisi
Медвед и Рубль?
И Рубль и Зверь
Саша и Даниил более амбициозные.
Андрей для них на данном этапе карьеры не самый сложный соперник
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Ответ Vano from Tbilisi
так Медвед стойку сбросил перед паузой. Судья размялся(пришлось поправить) а Зверев сам ржал с этого. В чем нарушение фэйр-плей?
в психологических уловках, именуемых в теннисе "сбиванием соперника" ;)
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Ответ Leo Bonart
К сожалению для Александра ответ отрицательный. Жаловаться на побег в туалет, уложившийся во время на переход, после которого ты взял два гейма подряд - это эталонное и сознательное положение болта на спортивную этику со стороны Зверева Ну а сериал просто шикарно высветил мелочность, злопамятность, лицемерие и глупость Кисочкина Опять он вышел на битву разумов безоружным
А что, Медведев на ровном месте себя оклеветал, назвав govnом?
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Ответ Leo Bonart
К сожалению для Александра ответ отрицательный. Жаловаться на побег в туалет, уложившийся во время на переход, после которого ты взял два гейма подряд - это эталонное и сознательное положение болта на спортивную этику со стороны Зверева Ну а сериал просто шикарно высветил мелочность, злопамятность, лицемерие и глупость Кисочкина Опять он вышел на битву разумов безоружным
Комментарий удален модератором
Ответ Кот под ногами майора
Жена Медведева и Шарыпова играли вместе в паре по юниорам, даже что-то выигрывали
Ну, это да, лет в 12. У меня в 12 лет тоже была целая авоська "близких друзей". Понятно что все они из теннисной тусовки знают друг друга, просто вот эти "близкие друзья"... Ну, пасиба за твитт.
0
0
0
О какой дружбе может идти речь между двумя топовыми спортсменами?
0
0
0
>проиграв подачу во втором сете при счете 4:4, Даниил снял с сетки стойку и бросил ее на корт.
Интересно, за такое есть какие-то штрафные санкции?
+2
-2
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Хорошие будут завтра матчи, жаль не выходной завтра! Будем болеть!
+1
-1
0
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