Медведев – в полуфинале итогового! Да еще и с рекордом

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Даниил Медведев против Александра Зверева – это самое насыщенное соперничество последних лет. Во втором туре группы на итоговом турнире в Турине они встретились уже 18-й раз в карьере и шестой – в этом сезоне.

Медведев победил – 7:6(7), 6:4. Теперь в личке в целом он ведет 11:7, а в этом году – 5:1.

Победа над Зверевым стала для него 12-й в матчах с топ-10 в 2023-м (при семи поражениях). Еще никто в истории российского тенниса не обыгрывал так много соперников из десятки за сезон – раньше рекорд принадлежал Евгению Кафельникову, в 1994-м собравшему 11 таких побед.

А еще Медведев первым гарантировал себе выход из группы.

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По качеству этот матч был далек от лучших встреч Медведева со Зверевым. Нет, в нем были уже классические для них затяжные розыгрыши, когда они ценой огромных усилий пытаются выдвинуть друг друга из позиции, чтобы найти брешь для удара атаки.

Но очень много в этом матче определили ошибки в ключевые моменты.

Например, Даниил отлично начал, сразу сделал брейк, вел 3:2 – и провел очень плохой гейм с кучей странных ошибок. В том числе совершенно несвойственным ему браком на брейк-пойнте.

Зверева это воодушевило, он добавил в агрессии, эффективно ходил к сетке – и вторую половину сета выглядел посильнее.

Его преимущество 4:1 на тай-брейке казалось логичным. Но тут он ошибся в совершенно рядовом ударе с лета.

Медведев вернулся в игру. Зверев таки добрался до сетбола – и там неловко ковырнул совершенно рядовой форхенд.

В итоге Даниил отыграл еще один сетбол (подачей) и утащил первый сет – Зверев ошибся с лета. Правда, ситуация была куда менее простой, чем при счете 4:1.

Во втором они уверенно брали свои подачи до счета 4:4, когда Зверев первым дошел до брейк-пойнта. На нем он снова ошибся. Вообще в тот момент они оба выглядели зажатыми.

Но Даниил быстро разжался. При счете 5:4 он сначала гениально украл первое очко из защиты. Ударом над головой он бросил мяч максимально неудобно – чтобы Звереву пришлось бить высокий смэш с бэкхенда. И тот не справился.

А при счете 30:30 Медведев нашел великолепную обводку.

На матчболе же Зверев уже привычно сорвал удар.

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Медведев уже вышел в полуфинал, но еще не гарантировал себе первое место в группе. Для этого ему нужно обыграть Карлоса Алькараса в третьем туре.

Зверев же сыграет с Андреем Рублевым, который шансов на полуфинал уже лишился. Чтобы немец стал вторым полуфиналистом, ему нужно будет обыграть Рублева и надеяться, что Медведев победит Алькараса.

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