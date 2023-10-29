Почему именно золото – главный металл человечества

«Владел ли он золотом? Или золото владело им?»

30 октября лучший футболист мира получит «Золотой мяч» – неоднозначную награду от журнала France Football.

При этом золото однозначно – самый важный металл в истории человечества. Оно двигало географическими открытиями, доводило миллионы людей до безумия и играет огромную роль в практически любой культуре.

Давайте разбираться.

Золото – символ божественного, власти, вечности

Все, кто перед Олимпиадой в Сочи хоть раз включал телевизор, наверняка помнят рекламу, в которой ребенок громогласно озвучивал желание любого олимпийского спортсмена: «Я хочу зойото».

Золото начинено мощным символизмом не только в мире спорта. Оно, возможно, было первым металлом, который человек стал добывать и использовать. В первую очередь как украшения и элемент религиозных церемоний.

Этому способствует, что в природе его можно обнаружить не в виде руды, а прямо в форме самородка. Так что люди с ним работали, даже не овладев процессом выплавки руды. А еще золото мягкое, поэтому человечество довольно рано научилось производить из него разные изделия.

Вероятно, поэтому золото стало важной частью многих культур – и наполнено в них примерно одинаковыми смыслами.

Во-первых, это символ солнца. Так было, например, в древнем Египте и у инков. А солнце для людей – это основа всего. Поэтому и золото считалось основой всего.

Во-вторых, это символ божественного. Так, египтяне называли его «дыханием богов». У одного древнего народа, жившего на территории современной Мексики, оно считалось «экскрементами богов».

В-третьих, с древнейших времен золото было символом власти и силы. Чем его у тебя больше, тем ты влиятельнее. И это тесно переплетается с его божественной природой. В Египте все золото принадлежало наместникам высших сил – фараонам. Та же ситуация и у инков, где оно считалось собственностью Сапа Инке – императора. Простые люди даже не имели права им владеть.

Сейчас золото – это символ престижа и богатства. В этом контексте интересно, что главная спортивная ценность – золото Олимпиады – это во многом новодел. На древних Олимпиадах победители получали оливковый венок. На первых современных – серебряную медаль и венок и просто серебряную медаль за второе место.

Только в 1904-м, когда игры прошли в США, ввели еще большее разделение между чемпионом и вторым местом – и добавили золотые медали. В итоге это стало общей практикой, а чемпионам первых двух Олимпиад ретроспективно вручили золото.

Считается, что нынешнее разделение медалей обусловлено в первую очередь их степенью редкости. Бронза – это вообще сплав, который в природе не встречается, а серебро еще со времен древнего Египта ценится в два раза меньше золота.

А еще, поскольку золото не поддается коррозии и сохраняется в неизменном виде в любом возрасте, оно стало символом вечности.

Золото – это деньги. Уже 2,5 тысячи лет

С учетом всего багажа смыслов, которым нагружено золото, неудивительно, что деньги долгое время делали тоже из него. Или почти из него.

Сейчас есть научный консенсус, что первые монеты появились в царстве под названием Лидия (оно находится на территории современной Турции). Произошло это примерно в VII веке до нашей эры. Монета называлась статер, и ее чеканили из природного сплава золота и серебра – электрума.

Считается, что это первая монета, которую централизованно выпускало государство, чтобы облегчить торговлю. Вероятно, поэтому Геродот, которого называют отцом истории, писал про лидийцев как о первой торговой нации.

Археологи находили лидийские монеты (их опознавали по надписям на лидийском алфавите, которые, правда, никто не может расшифровать) по всему Средиземноморскому побережью, но их почти нет в столице Лидии – городе Сарды. Даже на местах, где совершенно точно находились магазины и рынки.

Поэтому у ученых есть гипотеза, что деньги не использовались во внутреннем обращении – а только для внешней торговли. На такую мысль наталкивает и то, что в лидийском обществе существовала жесткая структура и купцы занимали в ней возвышенное положение. Скорее всего, монеты оседали в основном у них, высшей знати и царя.

Со временем лидийцы научились обрабатывать электрум и делить его на золото и серебро. И так создали первые монеты из чистого золота.

В дальнейшем монеты начали чеканить и другие государства. Например, персы, захватившие Лидийское царство. И, возможно, величайшая империя в истории человечества – Римская.

Кстати, само слово «монета» – это римское наследие. По легенде, галлы очень близко подобрались к римскому монетному двору, где хранился большой запас золота империи. Но в последний момент расшумелись чайки и предупредили римлян об опасности. Поэтому храм, в котором находилось сокровище, переименовали в честь богини предостережения – Юноны. Которую римляне называли Монетой.

Монеты были не только средством торговли, но и сильным символом. Например, Александр Македонский при строительстве империи запускал свои деньги на новые территории, чтобы сразу же включить их в систему государства. Важно и, что на монетах чеканили изображения богини победы Ники и богини-воительницы Афины – это поддерживало его имидж непобедимого полководца.

Почему деньги начали делать именно из золота? Химия все объяснит

Так почему именно золото стало материалом для первых денег?

Во-первых, золото мягкое, с ним легко работать. И чеканить из него монеты можно при помощи довольно примитивных технологий.

Во-вторых, оно относительно редкое. Это значит, что древние государства контролировали весь процесс – от добычи до чеканки. Потому что золота и сейчас не то чтобы очень много, а раньше было еще меньше. Например, Римская империя за 200 лет добыла в испанских горах около пяти тонн металла. Но местные запасы не иссякли до сих пор, и сейчас там добывают 6,5 тонн в год.

Химики любят объяснять восхождение золота при помощи таблицы Менделеева. В ней 118 элементов. Но газы точно не подойдут для денежного обращения – их можно отбросить. Два жидких элемента – ртуть и бром – тоже не подойдут. Они к тому же еще и ядовитые. Поэтому можно отбросить и все радиоактивные элементы. Редкоземельные металлы очень трудно отличать друг от друга, а щелочные слишком бурно взаимодействуют с окружающей средой.

Поэтому остается группа из 49 стабильных металлов. Но какие-то отпадают, потому что с ними тяжело работать: у них высокая температура выплавки, а древние народы не обладали подобными технологиями. Какие-то отпадают, потому что их слишком сложно добывать. Какие-то – потому что они подвергаются коррозии.

Поэтому остаются только два реалистичных кандидата – серебро и золото. И именно они были основными металлами для производства денег. Они не ржавеют, не реагируют на окружающую среду, с ними относительно легко работать. И при этом золото еще нагружено смыслами.

Многие исследователи еще отмечают, что золото слишком мягкое и редкое, чтобы делать из него какие-нибудь инструменты или что-нибудь на самом деле нужное. И эта его бесполезность тоже делает его идеальным для использования в качестве такой абстрактной конструкции, как деньги.

Но сейчас оно все же нашло не только декоративное и монетарное применение. Например, небольшие объемы золота есть почти в каждом гаджете – потому что оно идеально подходит для изготовления контактов.

Даже когда появились бумажные деньги, во многих странах действовал золотой стандарт – система, когда по первому требованию государство должно было обменивать бумажки на определенное количество золота. От этой системы в мире окончательно отказались только в 1973 году, когда власти США перестали обменивать доллары на золото по требованию центробанков других стран.

Золото – это одержимость и двигатель человечества

Золото – это богатство.

Золото – это власть.

Золото – это божество.

Золото – это вечность.

Неудивительно, что желание владеть золотом доводило людей до кровопролития и безумия.

Сюжет одержимости золотом – классика в культуре. От мифа о царе Мидасе, который поплатился за желание создавать золото из чего угодно одним прикосновением, до рассказа английского писателя Джона Рескина «Последнему, что и первому» – о мужчине, который утонул во время шторма, потому что отказался отпустить мешок с драгоценным металлом. Рассказ заканчивается словами: «Владел ли он золотом? Или золото владело им?»

Золото двигало завоеваниями. Например, древнеримский полководец Марк Лициний Красс – один из богатейших людей своего времени – начал войну с Парфией во многом из желания заполучить еще больше золота. В итоге он проиграл: его взяли в плен и убили. По легенде – залив расплавленный драгоценный металл в горло, чтобы утолить эту неуемную жажду.

Та же судьба ждала испанских конкистадоров, если они попадали в руки воинов майя. Вообще, покорение Южной Америки европейцами во многом мотивировано природными богатствами континента. Например, Колумб во время первого путешествия заметил: «О, великолепное золото! Обладающий им владеет сокровищем, которое помогает душе попасть в рай».

Прекрасно известен феномен золотых лихорадок – когда люди стихийно срываются с нажитых мест на только открытые месторождениях для неконтролируемой, неорганизованной добычи. В рамках самой массовой лихорадки – бразильской, начавшейся в 1690 году – из Португалии приехали 400 тысяч старателей. В США золотые лихорадки, например, привели к насильственному переселению коренных народов. В России бунт рабочих на Ленских приисках в 1912-м подавили расстрелом, и это стало одним из событий, запустивших падение монархии.

Золото помогало развивать искусство – потому что многие гении начинали с него. Например, Боттичелли два года был учеником золотых дел мастера.

И, конечно, одержимость желанием превращать любой металл в золото – это основа алхимии. Из которой выросла современная химия. Которая, кстати, научилась делать искусственное золото из ртути и свинца.

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Спортсмены тоже часто бывают одержимы желанием победить. И для этого желания нет символа лучше золота.

Фото: Konrad Wothe/Global Look Press; Gettyimages.ru/Angel Martinez; wikipedia