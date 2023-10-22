Прорыв теннисиста Котова в гифках с котиками

В Стокгольме 24-летний Павел Котов выдал лучший турнир в жизни. Из квалификации он вышел в основную сетку, впервые в карьере победил игрока топ-30 и вышел в финал ATP. Там он проиграл Гаэлю Монфису.

Но все равно это прорывной результат, за счет которого Котов обновит лучший рейтинг в карьере – с понедельника он 81-й.

Котов уже вошел в теннисный фольклор как «боевой бегемот» – именно так его назвал его тренер Игорь Челышев. Он рассказывал, что Павел любит поесть и иногда ленится.

По словам Челышева, еду в Котова запихивает мама – «лопатами».

Сам Котов говорил, что мама – самый важный человек в его жизни, она заменяет ему и физиотерапевта, и PR-агента и вообще уделяет все свободное и несвободное время.

Правда, в отношениях иногда бывают трещины. В этом году в квалификации турнира в Мадриде Павлу надоели мамины подсказки с трибун, и он на нее накричал: «Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя, это понятно?»

Но потом очень быстро признал вину и извинился.

На корте Котов стабильно прогрессирует. В 2017-м он выиграл первый «Фьючерс».

В 2021-м – впервые победил на «Челленджере». С тех пор он взял три за полтора года.

Прорыв в ATP состоялся в этом году на турнире в Марракеше, где он вышел в полуфинал. А мама после этого плакала на трибунах.

После этого Котов выступал не очень стабильно.

Зато в Стокгольме он показал, на что способен.

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Фото: Michael Campanella/Keystone Press Agency/Global Look Press; unsplash.com/Monica Yu