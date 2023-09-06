33 комментария

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Мыскина (теннисистка) может стать президентом «Лады» (хоккейной). Как так вышло?

Анастасия Мыскина Анастасия Мыскина
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История связи с хоккеем и Тольятти.

В понедельник появилась неожиданная новость – чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 Анастасия Мыскина станет президентом хоккейного клуба «Лада», который с этого года снова выступает в КХЛ.

Сначала это был инсайд «Спорт-Экспресса», но во вторник появилось косвенное подтверждение от генерального директора клуба Александра Чеботарева: «Пока ничего не могу сказать по сути, решение принимается наверху. Завтра [в среду] меня приглашают в министерство спорта, где, судя по всему, получу поручение о юридическом оформлении назначения, если Анастасия Андреевна примет предложение. Могу лишь отметить, что мы были бы рады этому назначению».

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Чем Мыскина вообще занималась после тенниса?

Анастасия завершила карьеру теннисистки в 2007 году и после этого строила карьеру на телевидении.

Сначала она работала ведущей программы «Наш футбол» на НТВ+, но со временем поняла, что футбол – не ее вид спорта, и ушла в передачу «Весь хоккей». В ней она общалась с игроками – правда, не об игре, а о жизни. В первом сюжете она разговаривала с Даниилом Марковым, который на тот момент играл в московском «Динамо», о чае и чайной церемонии.

В 2007-м она еще поучаствовала в шоу «Ледниковый период», но оттуда пришлось сняться из-за травмы – на тренировке она упала на лезвие конька и порезала внутреннюю сторону бедра. Истекающую кровью Мыскину увезли на скорой, и потом она рассказывала: «Я ничего не помню, кроме боли и крови на льду. У меня был болевой шок! Я даже не поняла, в какую больницу меня доставили, так как в тот момент плохо соображала».

С 2009 года у нее было долгое и разностороннее сотрудничество с телеканалом «Домашний». Мыскина вела три разных передачи:

• «Скажи, что не так?!» о проблемах семейных пар. В ней Мыскина занимала героинь походом в спортзал;

• «Главные люди» о детях;

• «Еда по правилам и без», в которой она вместе с врачом-диетологом и соведущим Вадимом Тихомировым изучала вопросы правильного питания.

На телевидении Мыскина еще работала теннисным комментатором и однажды подумала, что у нее выключен микрофон, и в эфире ответила на закадровое замечание, что у нее была тяжелая жизнь: «Да вообще ######. Извините».

За кадром Анастасия тренировала, а с 2014-го по 2018-й работала капитаном сборной России в Кубке Федерации. С поста она ушла после серии неудачных результатов с таким объяснением: «В неудачах сборной всегда виноват только капитан, поэтому всю ответственность за последние поражения я беру на себя. Все-таки наши девочки давно приучили всех, что они самые лучшие и всегда должны бороться за победу, чего я хочу пожелать своему преемнику и всей нашей сборной».

И, конечно, у Мыскиной появилась большая семья вместе с бизнесменом и политиком Сергеем Мамедовым. В 2008-м Анастасия родила первого сына Евгения, в 2010-м – второго сына Георгия, а в 2012-м – третьего сына Павла. 

А в 2017-м они с Мамедовым разошлись.

Как Мыскина связана с хоккеем?

Уход из передачи «Наш футбол» Мыскина объясняла как раз любовью к хоккею: «Просто я не люблю футбол, и мне было очень сложно, хотя мне и помогали Вася Уткин и Дима Федоров. Я была рада, когда все закончилось. Футбол – не мое. Хоккей мне как-то ближе…

Так сложилось, что моя жизнь переплеталась с хоккейными людьми, и в этом спорте я разбиралась чуть больше. Когда я делала сюжеты о ребятах, я знала, что рассказать, и была уверена, что людям будет интересно о них узнать вне льда. Это было гораздо интереснее».

С хоккейными людьми жизнь Мыскиной переплеталась так плотно, что в свое время она встречалась с нападающим «Ак Барса» Александром Степановым и капитаном ЦСКА Константином Корнеевым.

Кроме того, она выступала на выставочных турнирах «Звезды тенниса и хоккея». Например, в 2016-м выиграла его в паре с Павлом Буре.

В другом интервью Мыскина отвечала на вопрос, какой у нее любимый вид спорта, кроме тенниса и футбола: «Хоккей. Я люблю этот вид и считаю интереснее футбола. По-моему, эмоций в российской Суперлиге гораздо больше, чем на футбольных полях».

А еще она рассказывала, откуда пошла такая любовь: «Прекрасно помню детство, когда папа не пропускал ни одной телетрансляции с мировых первенств и Олимпиад. Я нередко составляла ему компанию, с большим интересом смотрела за игрой звездной советской сборной, восхищалась легендарной пятеркой «Фетисов, Касатонов, Макаров, Ларионов, Крутов». Ничего не скажешь, выдающиеся мастера!»

В прошлом году Мыскина в интервью комментировала то, что она болельщица «Спартака» – и по умолчанию говорила о хоккейном: «Тренировалась на «Спартаке», сейчас работаю на «Спартаке». То есть случилось так, что вернулась к своим истокам. Поэтому болею за «Спартак», но честно, не так, чтобы сидеть в фан‑секторе.

С другой стороны, у меня много друзей, которые играют в разных хоккейных клубах. Поэтому могу поболеть и за «Магнитку», где есть знакомые. Раньше они в «Ак Барсе» были. Сейчас ведь уже возраст, понятно, не тот – поколение меняется».

А как Мыскина связана с Тольятти?

Мыскина родилась в Москве и сейчас постоянно работает в Москве – она тренирует на «Спартаке», работает вице-президентом федерации тенниса России и выступает одним из основных экспертов в проекте «Больше!»

Но с Самарской областью связь все же есть.

Ее бывший гражданский муж Сергей Мамедов с 2012-го по 2021-й был сенатором Совета Федерации от Самарской области. А после расставания они опубликовали совместное заявление, в котором говорили:

«Мы остаемся близкими людьми друг для друга, родителями трех замечательных сыновей, что безусловно позволит нам и в дальнейшем сохранить хорошие отношения и продолжать вместе воспитывать наших детей».

И с самарским спортом Мыскина тоже связана. Например, в 2017-м она стала послом Самары как одного из городов, принимавших чемпионат мира по так нелюбимому ею футболу. Тогда она посетила строящуюся «Самара Арену» и рассказала:

«Изначально любой теннисист, делающий физподготовку, играет в футбол. Собираемся большими компаниями, гоняем мяч. Когда я закончила играть, меня пригласили на телеканал вести программу «Наш футбол». Теперь третье знакомство, более близкое, чем первые два».

Для хоккейной «Лады» Мыскина тоже не чужой человек. Как выяснилось, последние четыре года она входит в наблюдательный совет клуба, который, как объяснил Чеботарев, «согласовывает все сделки, имеет полномочия вплоть до увольнения руководства. Так что она знает всю внутреннюю кухню, человек далеко не новый, находится с нами на одной волне».

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Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев, Алексей Куденко, Владимир Федоренко; domashniy.ru; instagram.com/amteamplaytennis; vk.com/fckssamara

33 комментария

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Goodvin55
То есть то что половину клубов КХЛ возглавляют люди никогда не имевшие отношение не то что к хоккею, многие и вообще к спорту это нормально. А тут все возбудились? Без относительно феменизма и прочей дребедени.
+54
-5
+49
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genowayy
К спорту она ближе, чем Есмантович, например
+23
-2
+21
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Syndycate
Смотрю ютуб канал "Больше" про теннис, там Мыскина ведущая, классная она
+18
0
+18
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Rudenzik
Очередной пример кумовства и связей
+18
-4
+14
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igor nn
Ответ sfilatov13
"С хоккейными людьми жизнь Мыскиной переплеталась так плотно, что в свое время она встречалась с нападающим «Ак Барса» Александром Степановым и капитаном ЦСКА Константином Корнеевым" - видимо, я не разбираюсь в женской красоте, вы видели Мыскину в молодости? это же ужас, сейчас хоть немного подлатали
да Мыскина в 40 выглядит лучше чем в 23..
+16
-3
+13
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Football family Gdansk
Это новая форма выплаты алиментов чтоли?
+12
-3
+9
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Tursus
Я уже ничему не удивляюсь... Судя по пиару, скоро Загитова возглавит каку-ю нибудь спортивную федерацию :)
+11
-3
+8
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sd4fmwrvz8
Как-как?мохнатые руки и высокие покровители из питера назначили.
+16
-8
+8
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Сергей48
Ответ Goodvin55
То есть то что половину клубов КХЛ возглавляют люди никогда не имевшие отношение не то что к хоккею, многие и вообще к спорту это нормально. А тут все возбудились? Без относительно феменизма и прочей дребедени.
Да и в футбольных топ-клубах есть тренера, никогда и в футбол не игравшие?)) Мыскина знакома со спортом больших достижений не понаслышке! Может где угодно работать с пользой! Удачи Анастасии, она мне крайне симпатична, и как спортсменка и как человек!
+10
-2
+8
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John Wayd
Ответ sfilatov13
"С хоккейными людьми жизнь Мыскиной переплеталась так плотно, что в свое время она встречалась с нападающим «Ак Барса» Александром Степановым и капитаном ЦСКА Константином Корнеевым" - видимо, я не разбираюсь в женской красоте, вы видели Мыскину в молодости? это же ужас, сейчас хоть немного подлатали
на вкус и цвет фломастеры разные я лично считаю что она всегда хорошо выглядела
+8
-1
+7
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Валерий Сергеевич
Ответ Tursus
Я уже ничему не удивляюсь... Судя по пиару, скоро Загитова возглавит каку-ю нибудь спортивную федерацию :)
Федерацию баскетбола России.
+7
-1
+6
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KMR
Мне кажется она на Буффона похожа
+3
-1
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GeorgeCostensa
Ответ Валерий Сергеевич
Федерацию баскетбола России.
Бокса
+2
-1
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mackay
Ответ genowayy
К спорту она ближе, чем Есмантович, например
Википедию открой и глянь кто такой Есматович как хоккеист . Просто тогда это было в порядке вещей а Мыскина звучала как теннисистка - то есть ближе только по титулам по сути вот и все
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Саша (Тольятти)
Нам конец
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рашит мухаметшин
ну ротен же тренер.
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свободу попугаю
самый глупый в наше время вопрос в заголовке - "как так вышло"
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гилберт
Настёна внешне очень скромная, странно что кто то её двигает.
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Алексей Иванов
Ответ Сергей48
Да и в футбольных топ-клубах есть тренера, никогда и в футбол не игравшие?)) Мыскина знакома со спортом больших достижений не понаслышке! Может где угодно работать с пользой! Удачи Анастасии, она мне крайне симпатична, и как спортсменка и как человек!
Спорт и менеджмент разные вещи
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Sergey Smolensky
Ответ Goodvin55
То есть то что половину клубов КХЛ возглавляют люди никогда не имевшие отношение не то что к хоккею, многие и вообще к спорту это нормально. А тут все возбудились? Без относительно феменизма и прочей дребедени.
Да и в НХЛ есть менеджеры (типо Дубаса) который вряд ли отношение имеет прямое к хоккею, хотя в менеджмент он попал. Хотя, это вряд ли работает. Бывшие хоккеисты типо Хэка тоже те ещё фрукты
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гилберт
Ответ Goodvin55
То есть то что половину клубов КХЛ возглавляют люди никогда не имевшие отношение не то что к хоккею, многие и вообще к спорту это нормально. А тут все возбудились? Без относительно феменизма и прочей дребедени.
А хто возбудился?
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Алексей Иванов
Кто её прет?
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Andr1971
А что бы ей президентом где-нибудь в теннисе не стать
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Superkenguroo
Ответ sfilatov13
"С хоккейными людьми жизнь Мыскиной переплеталась так плотно, что в свое время она встречалась с нападающим «Ак Барса» Александром Степановым и капитаном ЦСКА Константином Корнеевым" - видимо, я не разбираюсь в женской красоте, вы видели Мыскину в молодости? это же ужас, сейчас хоть немного подлатали
Нестандартная внешность у неё, весьма узнаваемая, милая, что не так
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Кавабунга Шреддоголовый
Новость из разряда про Исинбаеву и стадион в честь нее. Отношение Мыскиной к Тольятти опосредованное, отношение Исинбаевой к Дагестану весьма и весьма опосредованное
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