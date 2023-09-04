33 комментария

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На US Open будет русский четвертьфинал! Медведев помучился с жарой, попросил ингалятор – и вышел на Рублева

Андрей Рублев Андрей Рублев
Алекс де Минаур Алекс де Минаур
Даниил Медведев Даниил Медведев
US Open US Open
ATP ATP
Теннис Теннис

Перед US Open Даниил Медведев проиграл Алексу де Минауру два матча подряд. Поэтому когда австралиец разобрал его в первой партии 1/8 финала, было немного тревожно.

Но ответ Медведева впечатлил – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

***

В первом сете Де Минаур показал, что у него есть план.

• Австралиец использовал классическую тактику нейтрализации приема Медведева – широкая подача и выход к сетке или укороченный. Так он использовал то, что Даниил очень глубоко стоит на приеме.

• На сетке в первой партии он вообще был безупречен – реализовал 9 выходов из 9.

• В розыгрышах он набрасывался на каждый мягкий удар Медведева, чтобы создавать атаки с форхенда.

• Демон очень хорошо принимал, находил прекрасную глубину.

• А вот у Медведева с этим наоборот были проблемы – он очень часто пробивал в аут по длине.

• И еще Даниилу огромные проблемы доставлял резак австралийца слева – особенно короткий. Этим ударом АДМ несколько раз вытаскивал его к сетке, читал ответ по линии и потом обводил.

Тревоги добавляло и то, что уже после третьего гейма Медведева попросил судью, чтобы врач принес ему ингалятор – потому что ему было тяжело дышать. Возможность им воспользоваться Даниил подсмотрел во втором круге против Кристофера О’Коннелла – и тогда попросил его в шутку после проигранного сета. Сейчас все было серьезно.

***

После матча Медведев рассказывал, что условия были очень жесткими: «Так тяжело, так влажно. Я обычно тренируюсь за четыре часа до матча и сразу подумал: «Господи, сегодня всем будет тяжело». Кто-то лучше справляется с жарой, кто-то – хуже. По-моему, я в этом плане не лучший».

Но он сразу добавил: «В то же время мне часто удавалось себя перебарывать, и сегодня так и произошло».

И действительно, со второго сета Медведев вышел на качественно новый уровень. Вероятно, дело было не в ингаляторе. «По-моему, он не сработал, потому что я не умею им пользоваться. Но я не уверен», – объяснял Даниил на пресс-конференции.

Сам он говорил, что все началось с подачи – он прибавил на ней, это позволило ему спокойнее брать свои геймы и давить на соперника на приеме.

Но, возможно, поворотным моментом стал этот розыгрыш, который он взял, выполнив по ходу твинер.

Как бы там ни было, в последних трех сетах мы увидели лучшую версию Медведева. У которого глубокая позиция на приеме не слабое место, а опасность для соперника. Который берет свои геймы за минуту-две, а потом вгрызается в подачу соперника. Который бегает-бегает-бегает и не ошибается.

В итоге Даниил просто физически перемолол соперника, который как раз славится скоростью и физической подготовкой. После матча Медведеву рассказали, что Де Минаур сказал – по ходу игры у него сдали ноги. Реакция Даниила? «Приятно слышать».

***

Медведев восьмой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и четвертый раз за последние пять лет сделал это на US Open.

Теперь он сыграет с Андреем Рублевым, у которого ведет 5:2 в личных встречах. И который проиграл все свои восемь предыдущих четвертьфиналов на «Шлемах».

Рублев вел матч, когда вдруг психанул – «#####», «сука», «#######». Но все равно выиграл

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier / Staff

33 комментария

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Vitalii-Just
Жаль, конечно, что наши парни сыграют друг против друга "всего лишь" в 1/4.... Хотелось бы что бы оба вышли в 1/2
+35
-3
+32
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August
С такой игрой, как со второго по четвертый сет, ему и Алькарас будет по зубам.
+23
-4
+19
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Andy93
Ответ RBS
Будет борьба за проигрыш в полуфинале Алькарасу... Надеюсь нет сомневающихся, что Алькарес выйдет в полуфинал, и выйдет в финал? В котором его встретит Джо. Как всё предсказуемо, к сожалению. После доминирования тройки, пришла доминация Алькараса. Жаль конечно, лучше бы победил Данил
Карась фаворит свой половины, но уже не так впечатляет как в Лондоне. Не был бы уставший Зверев, я бы и на 1/4 дал 55 на 45 для Карася не больше. А уж Медведь если будет в форме и свежий его нормально пошпыняет в 1/2.
+18
-1
+17
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goga70
В первом сете Де Минаур показал, что у него есть план:). План Даниила, оказался - более забористым:).
+14
-2
+12
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zukarello
Полуфинал- наш!
+11
-2
+9
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Саркастичный Чел
Ответ Йенс Мустерманн
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и при этом не умеет пользоваться ингалятором?)) ты слышишь какую чушь несешь?
+7
0
+7
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Maricone
кстати, на фото Даниил держит ингалятор неверно :) Такие штуки держат и вдыхат наоборот
+6
0
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Марадона курильщика
Молодец. Когда Даня так прибавляет от матча к матчу, есть шанс на титул.
+6
0
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S1ash
Ответ RBS
Будет борьба за проигрыш в полуфинале Алькарасу... Надеюсь нет сомневающихся, что Алькарес выйдет в полуфинал, и выйдет в финал? В котором его встретит Джо. Как всё предсказуемо, к сожалению. После доминирования тройки, пришла доминация Алькараса. Жаль конечно, лучше бы победил Данил
После цинциннати и уима, у любителей тенниса будет больше сожаления от НЕфинала джока и алькараса
+8
-2
+6
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Vladimir Murin
Ответ WellDone
Посмотрел матч Рублёва, а Медведева не смог - уснул уж. Сложно следить за матчами которые начинаются 2 ночи. В какое время будет наш четвертьфинал, есть уже информация?
скорее всего будет утром/днем по Нью-Йорку. вывеска Алькарас - Зверев, скорее всего покажется организаторам зрелищнее и их поставят на вечер.
+3
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xqystfsf7s
Ответ Йенс Мустерманн
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Если не ошибаюсь, то он доктору сказал даже во время матча, что он Не астматик, но ему тяжело дышать
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goodloser
Ответ Йенс Мустерманн
Конечно разрешают, на это есть TUE. И при кровотечении правила обязывают брать МТО, но вот только сами судьи их порой нарушают и не дают взять, как Имеру например. Да, Шарапов выиграл свои шлемы благодаря мельдонию, подтверждением тому служит отсутствие вменяемых результатов после возвращения из дисквалификации. 30 лет для тенниса ничто, но в данном случае вдруг будто на 10 лет старше стал. Ну и помимо мельдония там был целый букет запрещённых для других препаратов, что ему разрешали принимать. Как там в таком случае говориться? Легальный допинг? Если заболел, то сиди дома и лечись, нечего выступать? Пусть валит на Паралимпиаду? Мы с тобой ничего не забыли? Обращаться ко мне без "Ваше благородие" нельзя. Запомни.
Гы-ы-ы! Волшебное действие кардиопротектора. Ещё аспирин помогает титулы выигрывать. Даже римляне знали: post hoc, ergo propter hoc -- это логическая ошибка. За полтора года уровень женского тенниса ушёл вперёд, а Шарапова осталась на месте. Женский теннис последние годы быстро усиливается.
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goodloser
Ответ Йенс Мустерманн
Из-за дефицита кислорода в мозге слегка нарушилась координация плюс торопился, поэтому вставил кончик ингалятора в рот абы как. Но при этом волшебный сальбутамоловый „пшик“ всё равно подействовал.
Использовать ингалятор правила разрешают, но это нечестно. Брать медицинский перерыв при кровотечении правила прямо обязывают, но это опять же нечестно. Разрешённый мельдоний -- единственная причина, почему Шарапова выиграла турниры Большого Шлема, и эти победы не считаются. Что ещё нельзя, огласите, пожалуйста полный список. Три раза в одном гейме укорачивать можно? Или в противоход играть, ведь соперник может травму получить?
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Генадий Адамов
Ответ S1ash
После цинциннати и уима, у любителей тенниса будет больше сожаления от НЕфинала джока и алькараса
нет уж пусть Даня с Джокером играет, ему он может быть не проиграет, пора второй шлемак забрать, и всех оставшихся переиграть
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Andy93
Ответ RBS
Да, Алькарас просто крутой здесь, не супер крутой как в Лондоне, но даже такой ослабленный уставший Зверев ему не противник. А дальше если Данил не будет в форме, тоже не навяжет борьбу, а вот если будет, это должна получиться крепкая заруба, но это снова если будет. Немного ждать осталось, надеюсь Данил победит, но объективно...
Ну еще и матч с Рублем будет близкий, сета на 4-5. Так что скорее всего дед прогулочным шагом титул заберет, его половина сетки вообще смешная.
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RBS
Ответ Andy93
Карась фаворит свой половины, но уже не так впечатляет как в Лондоне. Не был бы уставший Зверев, я бы и на 1/4 дал 55 на 45 для Карася не больше. А уж Медведь если будет в форме и свежий его нормально пошпыняет в 1/2.
Да, Алькарас просто крутой здесь, не супер крутой как в Лондоне, но даже такой ослабленный уставший Зверев ему не противник. А дальше если Данил не будет в форме, тоже не навяжет борьбу, а вот если будет, это должна получиться крепкая заруба, но это снова если будет. Немного ждать осталось, надеюсь Данил победит, но объективно...
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goodloser
Ответ August
С такой игрой, как со второго по четвертый сет, ему и Алькарас будет по зубам.
С Алькарасом рисунок игры будет совсем другой. Де Минора Медведев по темпу обыгрывал, а Алткарасу он по темпу будет проигрывать. В лучшем случае временами получится на равных держаться.
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Йенс Мустерманн
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Ответ goodloser
Гы-ы-ы! Волшебное действие кардиопротектора. Ещё аспирин помогает титулы выигрывать. Даже римляне знали: post hoc, ergo propter hoc -- это логическая ошибка. За полтора года уровень женского тенниса ушёл вперёд, а Шарапова осталась на месте. Женский теннис последние годы быстро усиливается.
Опять сказки венского леса начались. Кардиопротектор, витаминка-аскорбинка, незапрещённый аналог в США. Опять пошли сообщения в стиле "моя бабушка принимает мельдоний, но чемпионкой не стала". Ваша бабушка может принять ЭПО, но она не обгонит даже молодого лыжника из какой-юниорской областной сборной.
Про ушедший уровень тенниса рассказывайте бабушкам у подъезда. Что-то некоторым людям не мешает десятилетиями выходить в финалы шлемов и выигрывать их, так что пауза в 1,5 года абсолютная отговорка и попытка оправдать Шарапова.
Женский теннис как был на том же уровне 20 лет назад, таким же и остался. 43летняя поломанная Винус обыграла молодую здоровую 16 ракетку мира, так что об уровне можно даже не заикаться.
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Генадий Адамов
Ответ Vitalii-Just
Жаль, конечно, что наши парни сыграют друг против друга "всего лишь" в 1/4.... Хотелось бы что бы оба вышли в 1/2
но зато сто проц в полуфинал
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RBS
Будет борьба за проигрыш в полуфинале Алькарасу... Надеюсь нет сомневающихся, что Алькарес выйдет в полуфинал, и выйдет в финал? В котором его встретит Джо. Как всё предсказуемо, к сожалению. После доминирования тройки, пришла доминация Алькараса. Жаль конечно, лучше бы победил Данил
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RBS
Ответ S1ash
После цинциннати и уима, у любителей тенниса будет больше сожаления от НЕфинала джока и алькараса
Немного осталось, посмотрим, но объективно в половине Джо вообще нет ему соперников, а у Алькараса только возможно Даниил, если будет психологически и физически в форме, чего и ему желаю. Но как в нулевые нам Шава объяснил, ваши желания это ваши проблемы..
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Генадий Адамов
Ответ RBS
Будет борьба за проигрыш в полуфинале Алькарасу... Надеюсь нет сомневающихся, что Алькарес выйдет в полуфинал, и выйдет в финал? В котором его встретит Джо. Как всё предсказуемо, к сожалению. После доминирования тройки, пришла доминация Алькараса. Жаль конечно, лучше бы победил Данил
он и победит
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CJ7
Рублик, ничего личного, но у тебя нет шансов против Алькараса, ждем Даню в полуфинале и верим в реванш!
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JustF0rTheW1n322
«Демон очень хорошо принимал» класс)
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WellDone
Посмотрел матч Рублёва, а Медведева не смог - уснул уж. Сложно следить за матчами которые начинаются 2 ночи. В какое время будет наш четвертьфинал, есть уже информация?
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