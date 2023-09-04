33 комментария

На US Open будет русский четвертьфинал! Медведев помучился с жарой, попросил ингалятор – и вышел на Рублева
Перед US Open Даниил Медведев проиграл Алексу де Минауру два матча подряд. Поэтому когда австралиец разобрал его в первой партии 1/8 финала, было немного тревожно.
Но ответ Медведева впечатлил – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.
***
В первом сете Де Минаур показал, что у него есть план.
• Австралиец использовал классическую тактику нейтрализации приема Медведева – широкая подача и выход к сетке или укороченный. Так он использовал то, что Даниил очень глубоко стоит на приеме.
• На сетке в первой партии он вообще был безупречен – реализовал 9 выходов из 9.
• В розыгрышах он набрасывался на каждый мягкий удар Медведева, чтобы создавать атаки с форхенда.
• Демон очень хорошо принимал, находил прекрасную глубину.
• А вот у Медведева с этим наоборот были проблемы – он очень часто пробивал в аут по длине.
• И еще Даниилу огромные проблемы доставлял резак австралийца слева – особенно короткий. Этим ударом АДМ несколько раз вытаскивал его к сетке, читал ответ по линии и потом обводил.
Тревоги добавляло и то, что уже после третьего гейма Медведева попросил судью, чтобы врач принес ему ингалятор – потому что ему было тяжело дышать. Возможность им воспользоваться Даниил подсмотрел во втором круге против Кристофера О’Коннелла – и тогда попросил его в шутку после проигранного сета. Сейчас все было серьезно.
***
После матча Медведев рассказывал, что условия были очень жесткими: «Так тяжело, так влажно. Я обычно тренируюсь за четыре часа до матча и сразу подумал: «Господи, сегодня всем будет тяжело». Кто-то лучше справляется с жарой, кто-то – хуже. По-моему, я в этом плане не лучший».
Но он сразу добавил: «В то же время мне часто удавалось себя перебарывать, и сегодня так и произошло».
И действительно, со второго сета Медведев вышел на качественно новый уровень. Вероятно, дело было не в ингаляторе. «По-моему, он не сработал, потому что я не умею им пользоваться. Но я не уверен», – объяснял Даниил на пресс-конференции.
Сам он говорил, что все началось с подачи – он прибавил на ней, это позволило ему спокойнее брать свои геймы и давить на соперника на приеме.
Но, возможно, поворотным моментом стал этот розыгрыш, который он взял, выполнив по ходу твинер.
Как бы там ни было, в последних трех сетах мы увидели лучшую версию Медведева. У которого глубокая позиция на приеме не слабое место, а опасность для соперника. Который берет свои геймы за минуту-две, а потом вгрызается в подачу соперника. Который бегает-бегает-бегает и не ошибается.
В итоге Даниил просто физически перемолол соперника, который как раз славится скоростью и физической подготовкой. После матча Медведеву рассказали, что Де Минаур сказал – по ходу игры у него сдали ноги. Реакция Даниила? «Приятно слышать».
***
Медведев восьмой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и четвертый раз за последние пять лет сделал это на US Open.
Теперь он сыграет с Андреем Рублевым, у которого ведет 5:2 в личных встречах. И который проиграл все свои восемь предыдущих четвертьфиналов на «Шлемах».
Рублев вел матч, когда вдруг психанул – «#####», «сука», «#######». Но все равно выиграл
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier / Staff
Про ушедший уровень тенниса рассказывайте бабушкам у подъезда. Что-то некоторым людям не мешает десятилетиями выходить в финалы шлемов и выигрывать их, так что пауза в 1,5 года абсолютная отговорка и попытка оправдать Шарапова.
Женский теннис как был на том же уровне 20 лет назад, таким же и остался. 43летняя поломанная Винус обыграла молодую здоровую 16 ракетку мира, так что об уровне можно даже не заикаться.