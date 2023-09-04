33 комментария

Перед US Open Даниил Медведев проиграл Алексу де Минауру два матча подряд. Поэтому когда австралиец разобрал его в первой партии 1/8 финала, было немного тревожно.

Но ответ Медведева впечатлил – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

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В первом сете Де Минаур показал, что у него есть план.

• Австралиец использовал классическую тактику нейтрализации приема Медведева – широкая подача и выход к сетке или укороченный. Так он использовал то, что Даниил очень глубоко стоит на приеме.

• На сетке в первой партии он вообще был безупречен – реализовал 9 выходов из 9.

• В розыгрышах он набрасывался на каждый мягкий удар Медведева, чтобы создавать атаки с форхенда.

• Демон очень хорошо принимал, находил прекрасную глубину.

• А вот у Медведева с этим наоборот были проблемы – он очень часто пробивал в аут по длине.

• И еще Даниилу огромные проблемы доставлял резак австралийца слева – особенно короткий. Этим ударом АДМ несколько раз вытаскивал его к сетке, читал ответ по линии и потом обводил.

Тревоги добавляло и то, что уже после третьего гейма Медведева попросил судью, чтобы врач принес ему ингалятор – потому что ему было тяжело дышать. Возможность им воспользоваться Даниил подсмотрел во втором круге против Кристофера О’Коннелла – и тогда попросил его в шутку после проигранного сета. Сейчас все было серьезно.

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После матча Медведев рассказывал, что условия были очень жесткими: «Так тяжело, так влажно. Я обычно тренируюсь за четыре часа до матча и сразу подумал: «Господи, сегодня всем будет тяжело». Кто-то лучше справляется с жарой, кто-то – хуже. По-моему, я в этом плане не лучший».

Но он сразу добавил: «В то же время мне часто удавалось себя перебарывать, и сегодня так и произошло».

И действительно, со второго сета Медведев вышел на качественно новый уровень. Вероятно, дело было не в ингаляторе. «По-моему, он не сработал, потому что я не умею им пользоваться. Но я не уверен», – объяснял Даниил на пресс-конференции.

Сам он говорил, что все началось с подачи – он прибавил на ней, это позволило ему спокойнее брать свои геймы и давить на соперника на приеме.

Но, возможно, поворотным моментом стал этот розыгрыш, который он взял, выполнив по ходу твинер.

Как бы там ни было, в последних трех сетах мы увидели лучшую версию Медведева. У которого глубокая позиция на приеме не слабое место, а опасность для соперника. Который берет свои геймы за минуту-две, а потом вгрызается в подачу соперника. Который бегает-бегает-бегает и не ошибается.

В итоге Даниил просто физически перемолол соперника, который как раз славится скоростью и физической подготовкой. После матча Медведеву рассказали, что Де Минаур сказал – по ходу игры у него сдали ноги. Реакция Даниила? «Приятно слышать».

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Медведев восьмой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и четвертый раз за последние пять лет сделал это на US Open.

Теперь он сыграет с Андреем Рублевым, у которого ведет 5:2 в личных встречах. И который проиграл все свои восемь предыдущих четвертьфиналов на «Шлемах».

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier / Staff