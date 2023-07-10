15 комментариев

А турнир все равно успешный.

16-летняя Мирра Андреева на «Уимблдоне» прошла по пути Марии Шараповой и была очень близка к тому, чтобы стать самой молодой четвертьфиналисткой с 1997-го, когда до этой стадии дошла Анна Курникова.

В матче с 18-й ракеткой мира Мэдисон Киз россиянка вела 6:3, 3:0 и сначала была в розыгрыше от того, чтобы повести 4:0, а потом – чтобы повести 5:1.

В итоге все закончилось поражением – 6:3, 6:7(4), 2:6. Да еще и штрафом на очко за то, что Андреева дважды бросала в корт ракетку. Сначала после второй партии.

А потом при счете 2:5, 40:40, что привело к матчболу американки. Мирра пыталась убедить судью, что ракетка вылетела из рук случайно, потому что она споткнулась и падала.

Но очевидно, что она добавила ей импульс.

Как же вышло, что практически выигранный матч превратился в поражение?

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Андреева повела, показывая удивительно зрелый теннис. За счет дисциплины и стабильности она переигрывала Киз на задней линии и максимально использовала то, что та много ошибалась.

Кроме того, она сама провоцировала очень многие ошибки, не давая Киз играть из комфортных позиций. Андреева постоянно заставляла соперницу двигаться, куда-то тянуться, а это не позволяло той уверенно расчехлять силовые удары.

И даже когда Киз пыталась разгонять, Мирра хорошо держала темп и разгоняла в ответ.

Другим важным компонентном ее хорошей игры была подача – особенно в ключевые моменты часто проходили непринятые. И вообще Андреева выигрывала очень много борьбы. Например, в первом сете сначала ушла с 0:2, а потом еще спасла брейк-пойнты при счете 3:2 и 4:3.

Что же потом изменилось?

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После матча Киз сказала, что не знает, как именно ей удалось отыграться, но при этом отметила: «Мне нужно было держаться в игре, ждать возможности сделать обратный брейк. И когда я его сделала, я старалась удержать этот ход».

И это самое важное, что она сделала. Избежав счета 1:5, она отыграла брейк и после этого вышла на новый уровень.

У нее значительно подтянулась первая подача. Если до этого она свои геймы брала в мучениях и борьбе, то после обратного брейка выигрывала подачу быстро и эффективно.

Прогресс на подаче привел к тому, что она сначала в своих геймах, а потом и вообще в целом начала лучше бить справа и захватывать контроль над игрой за счет форхенда.

А еще она стала куда больше ходить к сетке. Видимо, американка поняла, что на задней линии переиграть Андрееву будет сложно – та слишком стабильна, – поэтому стремилась рвать темп. При это вперед она теперь шла по своей воле – а не по решению Мирры, которая в первом сете часто выдергивала ее вперед короткими ударами и потом обводила.

В итоге Киз выцарапала второй сет, а в третьем уже доминировала.

Важно было и то, что Андреева после поражения во второй партии изменилась. Ее игра стала намного менее дисциплинированной, она чаще не строила розыгрыш, а стремилась просто забить поскорее. Временами это приводило к потрясающим ударам, но в целом она слишком часто попадала в сетку или аут.

Все это очень напоминало концовку матча с Коко Гауфф на «Ролан Гаррос», где Андреева тоже выиграла первый сет, проиграла второй, а в третьем посыпалась. После того матча она себя корила: «После того, как я выиграла первый сет, я поняла, что могу выиграть и матч. В начале я просто играла, но после этого занервничала, боялась упустить возможность. Это было ошибкой».

Пока есть впечатление, что ошибку исправить не удалось.

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Несмотря на это поражение, «Уимблдон» – очередной успех 16-летней Мирры. Она впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема», хотя до этого вообще никогда не играла на траве, а еще показала, что потенциал у нее просто огроменный.

Еще важно то, что по итогам турнира она дебютирует в топ-100 – в районе 61-й строчки. Так что на US Open квалификацию играть ей уже будет не нужно.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill