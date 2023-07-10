15 комментариев

С миру по Нитке
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🥺 Грустно. Мирра Андреева вела в 1/8 «Уимблдона», но упустила много шансов, психанула и получила штраф

Мирра Андреева Мирра Андреева
Уимблдон Уимблдон
Мэдисон Киз Мэдисон Киз
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А турнир все равно успешный.

16-летняя Мирра Андреева на «Уимблдоне» прошла по пути Марии Шараповой и была очень близка к тому, чтобы стать самой молодой четвертьфиналисткой с 1997-го, когда до этой стадии дошла Анна Курникова.

В матче с 18-й ракеткой мира Мэдисон Киз россиянка вела 6:3, 3:0 и сначала была в розыгрыше от того, чтобы повести 4:0, а потом – чтобы повести 5:1.

В итоге все закончилось поражением – 6:3, 6:7(4), 2:6. Да еще и штрафом на очко за то, что Андреева дважды бросала в корт ракетку. Сначала после второй партии.

А потом при счете 2:5, 40:40, что привело к матчболу американки. Мирра пыталась убедить судью, что ракетка вылетела из рук случайно, потому что она споткнулась и падала.

Но очевидно, что она добавила ей импульс.

Как же вышло, что практически выигранный матч превратился в поражение?

***

Андреева повела, показывая удивительно зрелый теннис. За счет дисциплины и стабильности она переигрывала Киз на задней линии и максимально использовала то, что та много ошибалась.

Кроме того, она сама провоцировала очень многие ошибки, не давая Киз играть из комфортных позиций. Андреева постоянно заставляла соперницу двигаться, куда-то тянуться, а это не позволяло той уверенно расчехлять силовые удары.

И даже когда Киз пыталась разгонять, Мирра хорошо держала темп и разгоняла в ответ.

Другим важным компонентном ее хорошей игры была подача – особенно в ключевые моменты часто проходили непринятые. И вообще Андреева выигрывала очень много борьбы. Например, в первом сете сначала ушла с 0:2, а потом еще спасла брейк-пойнты при счете 3:2 и 4:3.

Что же потом изменилось?

***

После матча Киз сказала, что не знает, как именно ей удалось отыграться, но при этом отметила: «Мне нужно было держаться в игре, ждать возможности сделать обратный брейк. И когда я его сделала, я старалась удержать этот ход».

И это самое важное, что она сделала. Избежав счета 1:5, она отыграла брейк и после этого вышла на новый уровень.

У нее значительно подтянулась первая подача. Если до этого она свои геймы брала в мучениях и борьбе, то после обратного брейка выигрывала подачу быстро и эффективно.

Прогресс на подаче привел к тому, что она сначала в своих геймах, а потом и вообще в целом начала лучше бить справа и захватывать контроль над игрой за счет форхенда.

А еще она стала куда больше ходить к сетке. Видимо, американка поняла, что на задней линии переиграть Андрееву будет сложно – та слишком стабильна, – поэтому стремилась рвать темп. При это вперед она теперь шла по своей воле – а не по решению Мирры, которая в первом сете часто выдергивала ее вперед короткими ударами и потом обводила.

В итоге Киз выцарапала второй сет, а в третьем уже доминировала.

Важно было и то, что Андреева после поражения во второй партии изменилась. Ее игра стала намного менее дисциплинированной, она чаще не строила розыгрыш, а стремилась просто забить поскорее. Временами это приводило к потрясающим ударам, но в целом она слишком часто попадала в сетку или аут.

Все это очень напоминало концовку матча с Коко Гауфф на «Ролан Гаррос», где Андреева тоже выиграла первый сет, проиграла второй, а в третьем посыпалась. После того матча она себя корила: «После того, как я выиграла первый сет, я поняла, что могу выиграть и матч. В начале я просто играла, но после этого занервничала, боялась упустить возможность. Это было ошибкой».

Пока есть впечатление, что ошибку исправить не удалось.

***

Несмотря на это поражение, «Уимблдон» – очередной успех 16-летней Мирры. Она впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема», хотя до этого вообще никогда не играла на траве, а еще показала, что потенциал у нее просто огроменный.

Еще важно то, что по итогам турнира она дебютирует в топ-100 – в районе 61-й строчки. Так что на US Open квалификацию играть ей уже будет не нужно.

Первые «Уимблдоны» Шараповой: лисье дерьмо, осознание своей красоты и великая победа

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill

15 комментариев

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Ivan Stasuk
Мирра ты большой молодец , спасибо за красивый теннис , для 16 лет ты и так взлетела высоко , организм окрепнет и уже не подведет в столь тяжелых матчах, удачи .
+11
-1
+10
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Syndycate
Ответ milya ololo
Умница Мирра. Возможно будущий топ, но нужно сделать пластику. иначе контрактов спонсорских не видать...
Скажи это Серене и Швентек)
+7
0
+7
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Ржавый пароход
Опыта не хватило. Мозг отключился. В глазах не стало огня, а в игре куража.
Скорее всего это результат нескольких причин - не выспалась, не отдохнула, много думала, в итоге не смогла перестроиться после смены тактики Кис.
Все еще впереди!
+9
-4
+5
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Artem Gavrishov
У нее все еще впереди! Нужно работать, а победы придут!
+2
0
+2
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boalx
Ответ Syndycate
Скажи это Серене и Швентек)
Да половине тура можно это сказать. Но уж никак не Мирре....
+2
0
+2
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Дмитрий Джи
Ответ Normic
Прям как Медведев, цирк устраивают на корте
если вы эмоции не можете отличить от "цирка", то это чисто ваши сугуболичные "червяки" в голове
+2
-1
+1
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Wale
Просто нужен опыт. Наработает со временем.
0
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Анатолий Дегтярёв
Молодец девчонка!!! Все будет!!! Успехов и побед!!!
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Олег Раздорожный
А мне очень нравится как выглядит Мирра.
Я действительно считаю её красивой девочкой.
Не пишите пожалуйста про пластику, это глупости.
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Анатолий Дегтярёв
Ответ Normic
Прям как Медведев, цирк устраивают на корте
Зачем спорт тогда если в нем нет эмоций?!!
0
0
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Seven2482
Ответ Тимофей Панов
она кто по национальности что то от израиля и удмуртии?
на удмуртку похожа, на сельскую
0
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