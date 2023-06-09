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Космический удар Алькараса! Обвел Джоковича форхендом с разворота

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Ролан Гаррос Ролан Гаррос
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Теннис Теннис

Феномен.

Карлос Алькарас славится умением забивать совершенно невероятные удары из тяжелых положений. И в полуфинале «Ролан Гаррос» против Новака Джоковича он снова его продемонстрировал.

Джокович дернул его вперед укороченным, потом отправил обратно на заднюю линию. И получил вот такое.

В этом ударе невероятно все. И то, как Алькарас с разворота наотмашь пробил и нашел боковую линию.

И то, как он двигался. Просто догнать этот мяч – уже было подвигом.

Новаку оставалось только поаплодировать.

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5 комментариев

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G.H.O.S.T.
Абсолютное визуальное пиршество! Потрясающее исполнение. За это и любим спорт.
+16
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+16
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Нико Росберг
Новак - красавец, похлопал Алькарасу
+2
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Пастух улиток
Тут бы вспомнить финал ЮСО-2007 Джоковича с Федом. То же самое было...
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