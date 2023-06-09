Космический удар Алькараса! Обвел Джоковича форхендом с разворота
Феномен.
Карлос Алькарас славится умением забивать совершенно невероятные удары из тяжелых положений. И в полуфинале «Ролан Гаррос» против Новака Джоковича он снова его продемонстрировал.
Джокович дернул его вперед укороченным, потом отправил обратно на заднюю линию. И получил вот такое.
В этом ударе невероятно все. И то, как Алькарас с разворота наотмашь пробил и нашел боковую линию.
И то, как он двигался. Просто догнать этот мяч – уже было подвигом.
Новаку оставалось только поаплодировать.
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