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Касаткина – с лучшим ударом «Ролан Гаррос»! Супертвинер в важный момент

Ролан Гаррос Ролан Гаррос
ATP ATP
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Теннис Теннис

🔥🔥🔥

Во втором круге «Ролан Гаррос» Дарья Касаткина обыграла финалистку-2019 Маркету Вондроушову – 6:3, 6:4. И по ходу матча выполнила пока что лучший удар турнира.

Во втором сете чешка дернула ее к сетке дропшотом, перебросила хорошей свечой, а дальше Дарья выполнила такое.

Это был еще и очень важный удар, потому что Касаткина нашла эту магию при счете 30:30 в гейме на подаче. И потом его удержала.

 

В следующем гейме на подаче она отыграла брейк-пойнты, при счете 4:4 сделала брейк, а потом подала на победу. И вышла в третий круг!

После матча Касаткина рассказала, тренирует ли такие удары: «Не буду врать – в детстве я много его тренировала. Когда мне было лет 10, я отрабатывала его у стенки: била в стену, кидала свечку, а потом била твинер. И так по два часа каждый день.

Так что это не везение – я его тренировала».

А вообще-то у нее есть рекорд Гиннесса – как раз по твинерам.

У Касаткиной, оказывается, есть рекорд Гиннесса. Его принес удар, который все полюбили из-за Федерера

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3 комментария

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Мишка Синайский
Эта красота однозначно заслуживает внимания!
+5
0
+5
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АРХАТ
Дарье надо сменить фамилию с Касаткиной на Косаткину)
Касатка - птичка семейства воробьиных, не солидно)
Косатка - опасный крупный дельфин, это куда автортетнее
0
0
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