21 комментарий

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Во время турнира в Риме одним из самых потешных эпизодов стало выступление Андрея Рублева – который совершенно очевидно матерился по-русски, а потом изо всех сил клялся, что ничего плохого не говорил.

И тут встает вопрос: а почему теннисистов вообще штрафуют за нецензурную брань? И как судьи разбираются в ругани на разных языках?

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Трудно сказать, когда в теннисе запретили мат. Точно известно, что правила, запрещающие ломать ракетки и выбрасывать с корта мячи, появились после того, как в 1978-м мужской тур обратился за помощью к Дику Роберсону – который до этого 14 лет занимался продвижением производителя мячей Penn и возглавлял судейский корпус в профессиональной лиге World Team Tennis.

Назначение Роберсона было как раз реакцией на то, что поведение игроков выходило из-под контроля, и регулярно возникали случаи, когда они материли судей, соперников и болельщиков. Тогда боссы тенниса посчитали, что правила надо делать строже и применять жестче.

Сейчас в правилах ATP, WTA и «Больших шлемов» есть отдельная глава под названием «кодекс поведения». В документе ITF объясняется, что он существует, чтобы «поддерживать справедливые и разумные стандарты поведения для игроков и организаторов турниров «Большого шлема» и для защиты их прав, прав зрителей и облика тенниса».

Илие Настасе был одним из главных грубиянов 1970-х

У WTA это сформулировано немного иначе: «Кодекс поведения служит гидом по допустимому профессиональному поведению для игроков, персонала турниров, членов команд игроков и других аккредитованных людей, необходимому для продвижения положительного облика женского профессионального тенниса».

В ATP кодекс поведения подается без преамбул.

Во всех трех кодексах проговорены такие вещи, как участие в промоакциях турниров, санкции за позднее снятие с соревнований, дресс-код. А еще там есть два пункта, регламентирующие то, что игрокам можно говорить.

Во-первых, это правило о том, что называется verbal abuse – оскорблениях. Этот пункт запрещает напрямую или опосредованно оскорблять судей, соперников, спонсоров, зрителей и любых других людей на территории турнира. Во всех трех кодексах прописано, что под оскорблением следует понимать «любое высказывание о судье, сопернике, спонсоре, зрителе или любом другом человеке, которое намекает на нечестность или носит унижающий или оскорбительный характер».

Во-вторых, есть правило об audible obscenity – уловимой на слух нецензурной брани. В документах это понимается как «использование слов, которые широко известны и воспринимаются как нецензурные». При этом произносить их должны четко и достаточно громко, чтобы это могли услышать судья на вышке, зрители, линейные судьи или болбои.

В целом мат запрещен, видимо, по тем же причинам, по которым с ним с 2022-го начала бороться НБА. Тогда баскетболистов начали штрафовать за брань даже в соцсетях – и делалось это, чтобы поддерживать профессиональный образ лиги.

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Во время матча ругаются очень многие игроки – наверное, подавляющее большинство. Но чтобы их за это наказали, должны сложиться две составляющих.

1. Кто-то это должен услышать. Но, например, в трансляции попадает очень много ругани, которую судьи не слышат – потому что игроки что-то говорят, стоя за задней линией, где поблизости нет арбитров, но стоят чувствительные микрофоны.

2. Кто-то должен это понять – либо судья на вышке, либо линейные, которые ему сообщат о ругани.

При этом игрокам нужно учитывать – судей на вышке специально учат мату на разных языках. Об этом в 2014-м рассказывала судья Бернадетт Холтон: «Нам дают список матерных слов на разных языках. И если я слышу брань на французском или русском, это нарушение правил».

Поэтому, например, судья отреагировал на то, что Рублев прокричал по-русски.

Но поскольку арбитры не знают тонкостей языка, возникают курьезы. Например, Андрею Рублеву минимум дважды выносили предупреждения, когда он кричал «бляха-муха» – потому что это созвучно с матом.

Тонкости биографии тоже не всегда учитываются. Так, Светлана Кузнецова, много-много лет тренировавшаяся в Испании, один раз получила предупреждение, когда крикнула по-испански слово pista («корт»), но судья на вышке подумала, что она ругается по-русски.

Бывали случаи, когда игроков наказывали за в принципе безобидные высказывания. Например, на «Уимблдоне»-1995 Джефф Таранго получил предупреждение, когда сказал трибунам «Заткнитесь». Это запустило череду событий, закончившуюся тем, что его жена дала судье по лицу.

Каждое предупреждение, полученное во время матча, сопровождается денежным штрафом – за брань он составляет до $5 тысяч в ATP и WTA и до 20 тысяч на турнирах «Большого шлема». И если игрок считает, что его наказали несправедливо, то он может после матча его обжаловать – и объяснить, что он либо не ругался, либо заслуживает снисхождения. Об этом в 2020-м рассказывала Дарья Касаткина:

«В Австралии меня один раз за «## твою мать» оштрафовали на 2 500 долларов, но я этот штраф отсудила. Меня простили, слава богу. После этого у меня штрафов не было.

Тогда линейная судья побежала к вышечнику, сказала, что по-русски понимает и я сказала fuck your mother – но это не так. Мне дали предупреждение. Во время матча я на это решила не отвлекаться, а после пришла к главному судье. Ему ты рассказываешь, как что было, вы смотрите видео этого момента, разбираетесь. Еще могут позвать судью, которая об этом сказала, и вы втроем сидите и решаете.

Меня простили, потому что у меня был первый раз. И я объяснила главному судье, что значение не совсем такое и, если бы линейная была русская, она бы это поняла. Еще брат пришел и выдал речь: «Да вы что, ей 18 лет, она таких слов не знает». А я ржу стою».

Но с ошибочными предупреждениями все равно есть проблема. Если во время матча игрок нарушает правила поведения, то наказание идет по следующей схеме:

Первый случай – устное предупреждение;

Второй случай – штраф на очко;

Третий случай – штраф на гейм;

Четвертый случай – дисквалификация.

При этом в правилах прописано, что если судья признает нарушение вопиющим или «особенно вредоносным для успеха турнира», то он может поднять вопрос снятия игрока с матча. Брани это тоже касается.

Таким образом, в теории возможна ситуация, когда за «бляху муху» или pista игрок поплатится геймом – или его вообще снимут с матча. И после это можно будет оспорить, но результат игры уже никто не изменит.

Кроме того, иногда возникают вообще комические ситуации. Карен Хачанов на турнире в Цинциннати получил предупреждение за то, что по-испански сказал mierda («дерьмо»). После этого они с судьей и супервайзером 10 минут спорили, можно ли считать его бранным – и в процессе Карен произнес его еще не раз.

Но самое смешное, что 10 минут спустя диджей включил на весь стадион песню, в которой было слово shit – то же самое «дерьмо».

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Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield / Staff, Harry How / Staff, Clive Brunskill / Staff, Vaughn Ridley / Stringer, Brett Hemmings / Stringer; globallookpress.com/Steven E. Sutton/DUOMO/PCN