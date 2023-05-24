21 комментарий

С миру по Нитке
Блог

Почему теннисистам нельзя ругаться матом? И как судьи узнают, если игрок бранится на русском или сербском?

Дарья Касаткина Дарья Касаткина
WTA WTA
Андрей Рублев Андрей Рублев
Светлана Кузнецова Светлана Кузнецова
Джефф Таранго
Карен Хачанов Карен Хачанов
брань брань
ATP ATP
Теннис Теннис

🤬🤬🤬

Во время турнира в Риме одним из самых потешных эпизодов стало выступление Андрея Рублева – который совершенно очевидно матерился по-русски, а потом изо всех сил клялся, что ничего плохого не говорил.

И тут встает вопрос: а почему теннисистов вообще штрафуют за нецензурную брань? И как судьи разбираются в ругани на разных языках?

***

Трудно сказать, когда в теннисе запретили мат. Точно известно, что правила, запрещающие ломать ракетки и выбрасывать с корта мячи, появились после того, как в 1978-м мужской тур обратился за помощью к Дику Роберсону – который до этого 14 лет занимался продвижением производителя мячей Penn и возглавлял судейский корпус в профессиональной лиге World Team Tennis.

Назначение Роберсона было как раз реакцией на то, что поведение игроков выходило из-под контроля, и регулярно возникали случаи, когда они материли судей, соперников и болельщиков. Тогда боссы тенниса посчитали, что правила надо делать строже и применять жестче.

Сейчас в правилах ATP, WTA и «Больших шлемов» есть отдельная глава под названием «кодекс поведения». В документе ITF объясняется, что он существует, чтобы «поддерживать справедливые и разумные стандарты поведения для игроков и организаторов турниров «Большого шлема» и для защиты их прав, прав зрителей и облика тенниса».

Илие Настасе был одним из главных грубиянов 1970-х

У WTA это сформулировано немного иначе: «Кодекс поведения служит гидом по допустимому профессиональному поведению для игроков, персонала турниров, членов команд игроков и других аккредитованных людей, необходимому для продвижения положительного облика женского профессионального тенниса».

В ATP кодекс поведения подается без преамбул.

Во всех трех кодексах проговорены такие вещи, как участие в промоакциях турниров, санкции за позднее снятие с соревнований, дресс-код. А еще там есть два пункта, регламентирующие то, что игрокам можно говорить.

Во-первых, это правило о том, что называется verbal abuse – оскорблениях. Этот пункт запрещает напрямую или опосредованно оскорблять судей, соперников, спонсоров, зрителей и любых других людей на территории турнира. Во всех трех кодексах прописано, что под оскорблением следует понимать «любое высказывание о судье, сопернике, спонсоре, зрителе или любом другом человеке, которое намекает на нечестность или носит унижающий или оскорбительный характер».

Во-вторых, есть правило об audible obscenity – уловимой на слух нецензурной брани. В документах это понимается как «использование слов, которые широко известны и воспринимаются как нецензурные». При этом произносить их должны четко и достаточно громко, чтобы это могли услышать судья на вышке, зрители, линейные судьи или болбои.

В целом мат запрещен, видимо, по тем же причинам, по которым с ним с 2022-го начала бороться НБА. Тогда баскетболистов начали штрафовать за брань даже в соцсетях – и делалось это, чтобы поддерживать профессиональный образ лиги.

***

Во время матча ругаются очень многие игроки – наверное, подавляющее большинство. Но чтобы их за это наказали, должны сложиться две составляющих.

1. Кто-то это должен услышать. Но, например, в трансляции попадает очень много ругани, которую судьи не слышат – потому что игроки что-то говорят, стоя за задней линией, где поблизости нет арбитров, но стоят чувствительные микрофоны.

2. Кто-то должен это понять – либо судья на вышке, либо линейные, которые ему сообщат о ругани.

При этом игрокам нужно учитывать – судей на вышке специально учат мату на разных языках. Об этом в 2014-м рассказывала судья Бернадетт Холтон: «Нам дают список матерных слов на разных языках. И если я слышу брань на французском или русском, это нарушение правил».

Поэтому, например, судья отреагировал на то, что Рублев прокричал по-русски.

Но поскольку арбитры не знают тонкостей языка, возникают курьезы. Например, Андрею Рублеву минимум дважды выносили предупреждения, когда он кричал «бляха-муха» – потому что это созвучно с матом.

Тонкости биографии тоже не всегда учитываются. Так, Светлана Кузнецова, много-много лет тренировавшаяся в Испании, один раз получила предупреждение, когда крикнула по-испански слово pista («корт»), но судья на вышке подумала, что она ругается по-русски.

Бывали случаи, когда игроков наказывали за в принципе безобидные высказывания. Например, на «Уимблдоне»-1995 Джефф Таранго получил предупреждение, когда сказал трибунам «Заткнитесь». Это запустило череду событий, закончившуюся тем, что его жена дала судье по лицу.

Каждое предупреждение, полученное во время матча, сопровождается денежным штрафом – за брань он составляет до $5 тысяч в ATP и WTA и до 20 тысяч на турнирах «Большого шлема». И если игрок считает, что его наказали несправедливо, то он может после матча его обжаловать – и объяснить, что он либо не ругался, либо заслуживает снисхождения. Об этом в 2020-м рассказывала Дарья Касаткина:

«В Австралии меня один раз за «## твою мать» оштрафовали на 2 500 долларов, но я этот штраф отсудила. Меня простили, слава богу. После этого у меня штрафов не было.

Тогда линейная судья побежала к вышечнику, сказала, что по-русски понимает и я сказала fuck your mother – но это не так. Мне дали предупреждение. Во время матча я на это решила не отвлекаться, а после пришла к главному судье. Ему ты рассказываешь, как что было, вы смотрите видео этого момента, разбираетесь. Еще могут позвать судью, которая об этом сказала, и вы втроем сидите и решаете.

Меня простили, потому что у меня был первый раз. И я объяснила главному судье, что значение не совсем такое и, если бы линейная была русская, она бы это поняла. Еще брат пришел и выдал речь: «Да вы что, ей 18 лет, она таких слов не знает». А я ржу стою».

Но с ошибочными предупреждениями все равно есть проблема. Если во время матча игрок нарушает правила поведения, то наказание идет по следующей схеме:

Первый случай – устное предупреждение;

Второй случай – штраф на очко;

Третий случай – штраф на гейм;

Четвертый случай – дисквалификация.

При этом в правилах прописано, что если судья признает нарушение вопиющим или «особенно вредоносным для успеха турнира», то он может поднять вопрос снятия игрока с матча. Брани это тоже касается.

Таким образом, в теории возможна ситуация, когда за «бляху муху» или pista игрок поплатится геймом – или его вообще снимут с матча. И после это можно будет оспорить, но результат игры уже никто не изменит.

Кроме того, иногда возникают вообще комические ситуации. Карен Хачанов на турнире в Цинциннати получил предупреждение за то, что по-испански сказал mierda («дерьмо»). После этого они с судьей и супервайзером 10 минут спорили, можно ли считать его бранным – и в процессе Карен произнес его еще не раз.

Но самое смешное, что 10 минут спустя диджей включил на весь стадион песню, в которой было слово shit – то же самое «дерьмо».

Куртизанки, сексистские каламбуры и безумный фотошоп. Так представляли теннисисток из России 17 лет назад

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield / Staff, Harry How / Staff, Clive Brunskill / Staff, Vaughn Ridley / Stringer, Brett Hemmings / Stringer; globallookpress.com/Steven E. Sutton/DUOMO/PCN

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Khiv
«Нам дают список матерных слов на разных языках».
Где можно ознакомиться с этим списком? Друг-филолог просил.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Bonart
А сэр имеет привычку факать на весь стадион, но судьям, похоже, не слышно
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Степанюк
На эсперанто нужно матерится
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rumavis
Ответ grevestor
"Но поскольку арбитры не знают тонкостей языка, возникают курьезы. Например, Андрею Рублеву минимум дважды выносили предупреждения, когда он кричал «бляха-муха» – потому что это созвучно с матом." Я что-то пропустил, и выражение "бляха-муха" перестало быть частью обсценной лексики? Слова/выражения, использующиеся для замены непристойных (эвфемизмы), точно так же являются обсценными. Понимаю, что по ящику и в жизни большая часть людей без мата и паразитов два слова связать не может, но не стоит принимать это за норму.
Если вас не затруднит, вы не могли бы сослаться на норму, или обычай, или авторитетное мнение, хоть на что-нибудь, где бы ваша мысль о том, что слова - заменители обсценной лексики так же являются обсценными, нашла подтверждение? Я первый раз слышу такое заявление.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишка Синайский
В статье не хватает факапов от Бублика, Кириоса, Фоньини.. Да того же Сафина )) как он хорошо и четко в эфире материл всех, аж комментаторам извиняться приходилось )
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pegucka7
Ответ Leo Bonart
А сэр имеет привычку факать на весь стадион, но судьям, похоже, не слышно
Тут слышу, тут не слышу.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джефф Лебовски
Товарищ судья, а этот... принимающий по фене ругается!
И я из-за него ракетку на корт уронил... падла 😩
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Bonart
Ответ Стэн Смит
Комментарий удален модератором
В этом и проблема
Серену строго по правилам за verbal abuse должны были выгонять примерно в каждом втором ее драматическом матче, но чуткий седалищный нерв у организаций не дает так сделать
При этом для иноязычных берется простой формальный критерий - и выдаются наказания за audible obscenity просто по созвучию, за англоязычную матерщину такого практически не бывает
По-хорошему, раз уж судей заставляют учить ругательства на иных языках, то и за английские четырехбуквенные односложные надо просто наказывать сразу, независимо от
Вникать в тонкости требуется только если есть подозрение на намерение оскорбить. Тогда все станет куда проще, да и Серена, к счастью, больше не играет
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Картман
В Перми никогда не будет Большого Тенниса... Здесь люди даже дышат матом...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Youzhny23
Ответ Картман
В Перми никогда не будет Большого Тенниса... Здесь люди даже дышат матом...
а я думал там фраза " так то да " рулит 😁😁 или " утырок" ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фабиянчук
Ответ Youzhny23
а я думал там фраза " так то да " рулит 😁😁 или " утырок" ))
«Не, ну как так-то?!»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guilliaume
Ответ grevestor
"Но поскольку арбитры не знают тонкостей языка, возникают курьезы. Например, Андрею Рублеву минимум дважды выносили предупреждения, когда он кричал «бляха-муха» – потому что это созвучно с матом." Я что-то пропустил, и выражение "бляха-муха" перестало быть частью обсценной лексики? Слова/выражения, использующиеся для замены непристойных (эвфемизмы), точно так же являются обсценными. Понимаю, что по ящику и в жизни большая часть людей без мата и паразитов два слова связать не может, но не стоит принимать это за норму.
ну можно сослаться на то что это слово обозначающее элемент одежды, часть ремня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Bonart
Ответ grevestor
"Но поскольку арбитры не знают тонкостей языка, возникают курьезы. Например, Андрею Рублеву минимум дважды выносили предупреждения, когда он кричал «бляха-муха» – потому что это созвучно с матом." Я что-то пропустил, и выражение "бляха-муха" перестало быть частью обсценной лексики? Слова/выражения, использующиеся для замены непристойных (эвфемизмы), точно так же являются обсценными. Понимаю, что по ящику и в жизни большая часть людей без мата и паразитов два слова связать не может, но не стоит принимать это за норму.
"Но самое смешное, что 10 минут спустя диджей включил на весь стадион песню, в которой было слово shit – то же самое «дерьмо»."
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стэн Смит
Ответ Leo Bonart
А сэр имеет привычку факать на весь стадион, но судьям, похоже, не слышно
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kidur
Смешно уже удивляться всему этому, когда воочию часто наблюдаешь настоящие сражения на кулаках с матом и другими оскорблениями даже в парламентах разных стран и континентов...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old man diego
помню Кузя кричит pista, типа мяч в корте. а ей Чичак влепила предупреждение. Кузя обиделась. нормальное слово оказалось. pista Manolo Santana
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sfrrrR
Решил поэкспериментировать ценой возможного 3-дневного бана (прилетит / не прилетит - пофиг, чай не впервой) и вот докладываю результаты этого исследования: цитату из самой статьи - "бляxа-мyха" - редакционный фильтр и цензор ни в какую не хотел пропускать, пока некоторые буквы на английском не напечатал, а такую же цитату "Pista" (оставленную без изменений) - пропустил сразу же! 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
abramovich80
Кузнецова всегда попадала pista))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фабиянчук
Да, глупость, конечно. В футболе уже третий день споры не утихают - один в порыве эмоций потрогал себя за член (через штаны есесна), другой, недолго думая, повторил, и вот уже всеобщий балаган третий день по этому поводу вместо того, чтобы изначально замять по сути ничего не значащий эпизод. Теннис «принято считать» более аристократичным, но энивей мужики могут эмоционально реагировать на что-то, ничего ужасного в этом не вижу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tomas Nepotrebko
За теннисом слежу очень невнимательно, но в последнее время как-то много эпизодов, связанных с нецензурной бранью на матчах или вообще с оскорбительными наездами на судей (почему-то особенно запомнился Медведев на прошлогоднем полуфинале АО).
Возможно, такое есть и в других видах спорта, но чаще всего там подобное остается за кадром. Здесь же складывается ощущение, что спортсмены ни во что не ставят судей, а те им ничего не могут ответить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rumavis
Оказывается, здесь на спортсе есть хештег "брань". Ну, ок.
Спасибо, узнал, как будет корт по-испански. Жеваный корт, пута мадре.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий