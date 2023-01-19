Рублев о предупреждении за «бляха-муха»: «Устал, что те, кто не говорят по-русски, пытаются его понимать. Судья мог хотя бы признать ошибку»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев контент Теннис

Андрей Рублев получил предупреждение за брань во втором круге Australian Open и прокомментировал его в интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

– Сегодня впервые ты получил предупреждение от судьи за «бляха-муха» или уже было подобное?

– Мне кажется, второй раз за карьеру. Если сегодня все равно не очень хорошие слова были, то в Мадриде я крикнул что-то из разряда «как я устал» или типа того, и мне дали предупреждение, подумали, что плохое слово.

– Как объяснял арбитру, что это не то слово, о котором он мог подумать?

– Просто устал, что те, кто не говорят по-русски, начинают пытаться понимать его. И когда я подошел к нему, сказал, что можем посмотреть – я не говорил того, что ты думаешь. Можно было хотя бы просто признать ошибку, даже не поменять решение, которое уже озвучено. Тем более, что ему показалось. Я сказал судье, что я не из Англии, не понимаю по-английски, и мне тоже показалось, что он меня послал. Он ответил, это же не так. Ну и тут то же самое. В общем, бессмысленный разговор получился.

– Бывало, когда по делу давали предупреждение?

– Конечно. У меня в этом плане нет проблем: когда я крикну матом и мне дадут предупреждение, я не буду выяснять отношения. 

Рублев пострадал из-за тонкостей языка – получил предупреждение за «бляху-муху». Придется отбиваться от штрафа

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14 комментариев

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Verdo
сказал бы что это значит, муха из лгбт сообщества, арбитр быстро бы себе штраф выписал
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Гамарджоба Генацвале
Выражению три тысячи лет, оно было придумано древними ацтеками для описания поведения самки мухи-дроздофиллы которая оплодотворялась от всего что движется. По этой теории ###ха-муха нападала на самцов не только своей особи но и даже другого вида насекомых и овладевала ими в сладких муках в результате чего появлялись мухо-человеки, которые заразили ###дством вся и всю.
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Hasta la victoria siempre
Я конечно правил не читал, но думаю что важна ещё и экспрессия.. Можно самые милые слова кричать таким тоном, что будут похуже мата. В данном случае я не говорю про конкретный случай с Рублём, а про ситуацию в целом.
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encaro_one
Ответ Александр Тищенко
Натасканы) лгбт, порно - мы в курсе!
Мне затруднительно понять солевые ассоциации.
+2
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+2
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Александр Тищенко
Ответ encaro_one
Не мальчик уже, знает что на мат в разных языках судьи натасканы. Зачем производные употреблять, даже если производными они формально не являются.
Натасканы) лгбт, порно - мы в курсе!
+1
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+1
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justbored
Ответ encaro_one
Не могу представить, что взрослый русский мужик кричит в эмоциях "бляха-муха", а не ......
Ну это выражение досады, начнем с этого, а не оскорбление какое-то.
+1
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encaro_one
Ответ justbored
ну положим "бляха" вполне себе даже цивильное слово, а запрещать слова из-за созвучности - нутакое.
Не могу представить, что взрослый русский мужик кричит в эмоциях "бляха-муха", а не ......
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Korendos
Все мы устали от тех, кто пытается понять.
+2
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+2
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justbored
Ответ encaro_one
Ёшкин по созвучию тоже плохо. А так да, слово blyat выучил даже "негр преклонных лет", из "киберспорта" или как онлайн-игры сейчас называются
ну положим "бляха" вполне себе даже цивильное слово, а запрещать слова из-за созвучности - нутакое.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Ответ justbored
Комментарий удален модератором
Ёшкин по созвучию тоже плохо.
А так да, слово blyat выучил даже "негр преклонных лет", из "киберспорта" или как онлайн-игры сейчас называются
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Комментарий удален
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encaro_one
Не мальчик уже, знает что на мат в разных языках судьи натасканы. Зачем производные употреблять, даже если производными они формально не являются.
+4
-3
+1
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Виталий Пучков
Пусть ругается
Ах ты, belt buckle fly
0
0
0
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Джефф Лебовски
#ляха-муха - это, если мне не изменяет память, из Тютчева? Или из Фета?
В любом случае, это не дело - отменять нашу поэзию 🤨
+5
0
+5
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Александр Романов
Надо было слава Украине сказать
Сразу проход в следующий круг автоматом , плюс +5 к демократическому рейтингу
+5
-10
-5
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