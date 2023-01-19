Рублев о предупреждении за «бляха-муха»: «Устал, что те, кто не говорят по-русски, пытаются его понимать. Судья мог хотя бы признать ошибку»

получил предупреждение за брань во втором круге и прокомментировал его в интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

– Сегодня впервые ты получил предупреждение от судьи за «бляха-муха» или уже было подобное?

– Мне кажется, второй раз за карьеру. Если сегодня все равно не очень хорошие слова были, то в Мадриде я крикнул что-то из разряда «как я устал» или типа того, и мне дали предупреждение, подумали, что плохое слово.

– Как объяснял арбитру, что это не то слово, о котором он мог подумать?

– Просто устал, что те, кто не говорят по-русски, начинают пытаться понимать его. И когда я подошел к нему, сказал, что можем посмотреть – я не говорил того, что ты думаешь. Можно было хотя бы просто признать ошибку, даже не поменять решение, которое уже озвучено. Тем более, что ему показалось. Я сказал судье, что я не из Англии, не понимаю по-английски, и мне тоже показалось, что он меня послал. Он ответил, это же не так. Ну и тут то же самое. В общем, бессмысленный разговор получился.

– Бывало, когда по делу давали предупреждение?

– Конечно. У меня в этом плане нет проблем: когда я крикну матом и мне дадут предупреждение, я не буду выяснять отношения.

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