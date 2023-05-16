Судья не поверил.

Андрей Рублев – очень эмоциональный. Во время матчей он регулярно бьет себя ракеткой, сердится и кричит. Иногда матом. Зачастую по-русски.

Во встрече с Янником Ганфманном в 1/8 финала в Риме (6:7(5), 6:4, 3:6) получилось комично и не очень красиво.

При счете 2:2 и 30:30 в третьем сете Рублев оказался у сетки, где соперник его обвел – Андрей не попал по мячу, потому что тот задел трос.

Андрей посчитал, что сопернику слишком часто везет, и он совершенно четко закричал: «Да ##### [блин] ##### [нафиг] сука». А потом уже на английском добавил: «Как?! Как?! То линия, то трос заденет – каждый раз!»

Судья вынес ему предупреждение за нецензурную брань. Судей специально обучают самому распространенному мату на разных языках – так что начало речи он, очевидно, понял.

Но Андрей пошел спорить – и сосредоточился на второй части тирады. Судья ему возразил: «Я про то, что ты сказал до того, как начал говорить про линию и трос. Ты выругался на русском».

Рублев ответил: «Я сказал на русском how many times (сколько раз – Sports.ru). Это нелепо просто. Когда я говорю плохие слова, всегда признаюсь. Сейчас я говорил «линия», «трос».

Судья настаивал: «До этого я услышал, как ты сказал что-то плохое на русском».

Но и Рублев не сдавался: «Я жизнью клянусь, что ничего не говорил. Я всегда признаю, когда говорю что-то плохое».

Судья: «Я знаю».

Рублев: «Да, но теперь меня оштрафуют».

Судья: «Пока что только предупреждение. Потом можно будет разобраться».

Рублев: «Нет, меня оштрафуют. Если ты говоришь, что я ругался, меня оштрафуют». (Предупреждение по ходу матча автоматически приводит к денежному штрафу – Sports.ru).

Судья: «Я это не контролирую. Я запишу в отчет, что ты сказал, что ничего не говорил».

В теннисе действительно есть система, чтобы оспаривать штрафы. Но любому судье, который хоть немного понимает по-русски, будет очевидно, что Рублев на самом деле ругался.

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