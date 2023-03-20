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Может, Рыбакина – лучшая теннисистка мира?

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Арина Соболенко Арина Соболенко
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Елена Рыбакина Елена Рыбакина
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Взяла пятый «Шлем» в Индиан-Уэллс.

Елена Рыбакина – чемпионка турнира в Индиан-Уэллс, который многие считают пятым «Большим шлемом». В финале она взяла у Арины Соболенко реванш за Australian Open и победила 7:6(11), 6:4.

Представительница Казахстана впервые в карьере обыграла Соболенко (после четырех трехсетовых поражений) и стала всего второй теннисисткой, нанесшей ей поражение в этом сезоне (баланс Арины теперь составляет 17:2).

***

Рыбакина и Соболенко – во многом похожие теннисистки. Они обе такие мощные, что их главная задача – контролировать агрессию и ловить равновесие между доминированием над соперницами и самоуничтожением. В финале у Елены это получилось чуть лучше.

У Соболенко проснулась вроде как забытая уже проблема – двойные ошибки. Она их сделала целых 10 – это ее максимум в этом сезоне и даже больше среднего показателя прошлого года, когда с подачей были большие проблемы (тогда она делала около 8 за матч).

Причем против Рыбакиной все 10 пришлись на первый сет, а три из них – на ключевые моменты:

• за счет двойной Арина отдала брейк, которой сделала в начале партии;

• двойной ошибкой она упустила сетбол на тай-брейке;

• и еще одну дала при счете 11:11.

Но в финале в Мельбурне Соболенко тоже проиграла первый сет, и с подачей там тоже были проблемы. Почему в этот раз у нее не получилось перевернуть матч?

В Австралии она со второй партии включила дополнительную мощь и постепенно нащупала игру с бэкхенда, которая позволила ей получать позиционное преимущество в разменах, заставлять Рыбакину двигаться. В этот раз такое не прокатило.

Отчасти из-за внутренних проблем Соболенко. Но во многом и из-за того, что Елена ей просто не позволила. Рыбакина использовала очень много дополнительных инструментов, которые обогащали ее силовой теннис и нейтрализовали мощь соперницы. Эталонный образец – резак справа при счете 4:2, 15:0 во второй партии. Оказавшись под давлением, она сыграла очень неудобно, низко и коротко, остановила атаку соперницы и выжала из нее ошибку.

И таких примеров было достаточно много.

В целом Рыбакина в финале оказалась более стойкой. И в противостоянии с мощью Соболенко – они обе сделали по 26 виннерсов, но у Елены на 12 невынужденных ошибок меньше (14 против 26). Так и в противостоянии с непростыми условиями, медленным кортом и сильным ветром.

***

Теперь Рыбакина – седьмая ракетка мира, это ее лучшая позиция в карьере. Но если бы ей в прошлом году дали очки за «Уимблдон», то она была бы третьей после Иги Швентек и Соболенко.

И в целом с июля Елена периодически заигрывает с тем, чтобы претендовать на звание лучшей теннисистки мира. В том же Индиан-Уэллс она обыграла и первую ракетку мира Швентек (причем уже второй раз за сезон, причем опять очень убедительно), и вторую Соболенко.

Да и результаты с тех пор у нее очень мощные: титул на «Уимблдоне», финал в Австралии, теперь победа в Индиан-Уэллс.

Сейчас ее единственный недочет – нехватка стабильности на длинных отрезках. На отдельных турнирах она феноменальна и играет так, как никто в мире не умеет. Но на дистанции проблемы с той самой главной задачей – управлением агрессией – все же возникают. Та же Соболенко в 2023-м с этим справляется в целом лучше.

Рыбакина и сама это признает и понимает – в Австралии, например, говорила, что именно стабильно качественных результатов ей и не хватает для того, чтобы бороться за первую строчку.

Но так же очевидно, что в этом плане она прибавляет. С учетом того, что Швентек сейчас доминирует не так тотально, как в прошлом году, следующие несколько месяцев в женском туре будут очень интересными.  

Билл Гейтс – фанат тенниса. Нервничал на матче с Федерером и учился бизнесу по теннисной книге

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Matthew Stockman

2 комментария

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goodloser
Каждый может считать что угодно, например, что Земля плоская. На самом деле турниров Большого Шлема четыре.
В финале Индиан Веллса теннис был похуже, чем у тех же теннисисток в финале недавнего Australian Open. Это не очень существенно. Рыбакина в любом случае умница.
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dimon 2.0
"...Они обе такие мощные, что их главная задача – контролировать агрессию..."

массовый исход топов. легенд. и вуаля - на волне успеха накаченные чудо витаминами троешники. никакой техники. только лупи по мячу да по сильнее. конкурентов нет. никаких федереров в юбке не предвидеться. эпоха силового женского тенниса вступила в свои права на долго !
+2
0
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