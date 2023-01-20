Присмотритесь к Хачанову – он сейчас силен. А его бэкхенд – вообще магия
👊
За последние дни из верхней четверти сетки Australian Open вылетели главные претенденты на полуфинал – Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. Зато еще играет Карен Хачанов – и играет очень здорово.
В пятницу он прошел яркого американца Фрэнсиса Тиафу – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(9). На тай-брейке он вообще сотворил чудо и отыгрался с 1:6 – пятерного сетбола.
Во второй половине матча Тиафу вообще создал ему много проблем при помощи творчества: постоянно выдергивал вперед, сам много ходил к сетке, подрезал, укорачивал и вообще делал все, чтобы расстроить его ритм. Но атакующая стабильность Карена все же оказалась мощнее.
А одна из основ его нынешнего шикарного тенниса – невероятный бэкхенд.
Хачанов с него делал вообще все, что хотел. Удар по линии – красота.
Причем работал он и под давлением – например, из не самой легкой позиции на брейк-пойнте.
Выходить к сетке с удара под лево тоже было большой ошибкой, потому что обводки летели заворожительно.
Правда, примерно так же они летели и справа.
С бэкхенда Хачанов не только вколачивал, но и творил. Например, красивую свечку.
Или обманку при счете 8:8 на тай-брейке, когда он всем видом показывал, что ударит по линии, а в итоге в последний момент махнул диагональ.
Но еще важнее было то, что в плотных разменах на задней линии бэкхенд постоянно давал позиционное преимущество и за счет плотности, глубины и углов выбивал из соперника ошибки и короткие мячи.
Вообще пятничный теннис Хачанова – атакующий, без странных решений, с минимумом ошибок – заставляет вспоминать парижский «Мастерс» 2018-го, где он обыграл четырех парней из топ-10 и взял крупный титул.
Сейчас на его пути в полуфинал Australian Open стоят Йошихито Нишиока и кто-то из пары Хуберт Хуркач – Себастьян Корда. Если он не снизит уровень, задача вполне решаемая.
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