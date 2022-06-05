Надаль идет за 22-м «Шлемом» и 14-м «Ролан Гаррос». На пути – его ученик Рууд. Онлайн

Всем привет! В воскресенье в финале «Ролан Гаррос» 13-кратный чемпион Рафаэль Надаль сыграет с восьмой ракеткой мира Каспером Руудом. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

О Надале на «Ролан Гаррос» говорить, наверное, ничего не нужно. С 2005 года он проиграл в Париже всего три матча. В теннисе нет задачи сложнее, чем обыграть Рафу на его любимом турнире.

И Рууд это прекрасно знает. Он с Надалем в официальных матчах не встречался, но за карьерой испанца следил очень внимательно. Например, после выхода в финал он сказал, что видел по телевизору, наверное, все решающие матчи Надаля на «Ролан Гаррос» и может перечислить всех соперников.

На Надаля он смотрел не только по телевизору. Вот, например, 14-летний Каспер на финале-2013.

А в 2017-м он вообще говорил, что у него два кумира – Рафа и отец.

Более того, последние годы Рууд тренируется в академии Надаля на Мальорке. И он рассказывал, что там они не раз пересекались на корте: «Да, мы играли тренировочные сеты. И он почти всегда меня обыгрывал. Были упорные сеты – 7:6, 7:5, но выигрывает всегда он. Потому что мы в его академии, и я хочу быть хорошим гостем (улыбается)».

При это Рууд более чем способен на хорошее сопротивление. Последние сезоны в исполнении Каспера – это просто красота, потому что буквально на наших глазах мы видели поступательный прогресс. Рууд улучшил бэкхенд, сделал подачу оружием, стал быстрее и выносливее, научился играть на харде, стал комфортнее чувствовать себя у сетки.

Добавьте к этому стойкий характер, и мы получим очень сильного игрока, которой вскоре после «Ролан Гаррос» войдет в топ-5 лучших в мире.

Каспер Рууд – принц грунта и поборется за «Ролан Гаррос». Он кажется идеальным трудягой, но соперник обвинил его в буллинге