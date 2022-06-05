Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

Рафаэль Надаль стал чемпионом «Ролан Гаррос», обыграв в финале Каспера Рууда. Испанец продолжает переписывать свою космическую статистику и делать ее еще более невероятной.

• У него теперь 22 победы на турнирах «Большого шлема» – он оторвался от Роджера Федерера и Новака Джоковича на 2 титула.

• Только он и Джокович выигрывали все ТБШ по два раза.

• На «Ролан Гаррос» Рафа победил 14-й раз. Пит Сампрас – самый титулованный игрок после Большой тройки – выиграл столько «Шлемов» всего.

• Кроме Надаля только Федерер выигрывал один турнир двузначное количество – 10 раз побеждал в Галле и Базеле. Но это, конечно, не идет ни в какое сравнение со «Шлемом».

• Финал стал 115-м матчем Надаля на «Ролан Гаррос», и он одержал 112-ю победу. Естественно, ему принадлежит и рекорд по количеству выигранных матчей на одном ТБШ, и рекордный процент побед и поражений на турнирах такого уровня.

• Лучшая статистика против Надаля на «Ролан Гаррос» – у Робина Содерлинга: четыре матча и одна победы (25%). На втором месте – Новак Джокович: десять матчей, две победы (20%).

• Конечно же, нет никого, кто бы вел в личных встречах с Надалем в Париже. А всего он обыгрывал 73 разных соперников.

• Ладно матчи – Рафа в Париже очень редко проигрывает даже сеты: он выиграл 335 партий и отдал всего 34.

• Рафа на «Ролан Гаррос» всего трижды играл пятисетовые матчи – и выиграл все три. Последний пришелся на четвертый круг против Феликса Оже-Альяссима.

• А еще он повесил 24 баранки – причем трижды делал это в финале: в 2008-м против Федерера, в 2020-м против Джоковича и от теперь против Рууда.

• Надаль четыре раза выигрывал «Ролан Гаррос», не отдав никому ни сета (2008, 2010, 2017, 2020). Это при учете того, что в Открытой эре в мужском туре было всего 11 случаев, когда ТБШ брался без потери даже одной партии. Бьорну Боргу такое удавалось трижды, Федереру – дважды, а еще по разу это делали Илие Настасе и Кен Роузуолл.

• В этом году Рафе по ходу турнира исполнилось 36 лет. Он стал самым возрастным чемпионом «Ролан Гаррос» и всего третьим игроком, взявшим «Шлем» после 36. До него это делали Федерер и Роузуолл (дважды).

• А еще Надаль сравнялся с Джоковичем по количеству ТБШ, выигранных после тридцатилетия, – у них теперь по восемь. У Федерера – четыре, у всех остальных – намного меньше.

• Титул «Ролан Гаррос»-2022 стал историческим еще и в том, что испанец на пути к нему обыграл четырех соперников из топ-10. До него такое на «Шлеме» удавалось только Матсу Виландеру («Ролан Гаррос»-1982) и Федереру (Australian Open-2017).

• А еще в этом году Надаль впервые в карьере выиграл первые два «Шлема» сезона. Он стал шестым игроком в Открытой эре, которому это удалось. До него это делали Лэйвер (в 1969-м собрал Большой шлем), трижды Борг, Виландер, Джим Курье и дважды Джокович.

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На грунте в целом цифры у Надаля, конечно, тоже великие.

• 63 титула – рекорд Открытой эры.

• 91% побед. Рафа – единственный мужчина, выигравший на отдельном покрытии больше 87% матчей.

• При этом по общему количеству побед на грунте (474) он в Открытой эре идет только третьим после Мануэля Орантеса (569) и Гильермо Виласа (681).

• Четыре грунтовых турнира он выиграл 10+ раз: Рим (10), Монте-Карло (11), Барселону (12) и «Ролан Гаррос» (14).

• Самая длинная беспроигрышная серия – 81 матч подряд (2005-2007). Это самая продолжительная серия побед на отдельном покрытии в истории мужского тенниса. На втором месте Федерер и Макинрой, выигравшие по 65 матчей подряд на харде и ковре соответственно.

• А еще он один раз выиграл на грунте 50 сетов подряд (в 2017-2018-м).

• При этом Надаль никогда не проигрывал на грунте два матча подряд.

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И еще несколько важных цифр о карьере Рафы.

• 1057 выигранных матчей. Больше только у Лендла (1068), Федерера (1251) и Коннорса (1274).

• Лучший в истории процент побед – 83,3%. Вторым идет Джокович – 83,1%.

• 92 титула. Больше только у, опять же, Лендла (94), Федерера (103) и Коннорса (109).

• 36 титулов на «Мастерсах». Больше только у Джоковича – 38.

• 23 победы над первыми ракетками мира – рекорд Открытой эры.

• 872 недели подряд в топ-10 рейтинга – тоже рекорд. Идущий вторым Коннорс отстает почти на сто – 788. С тех пор, как Надаль вошел в топ-10 в 2005-м, он оттуда не выпадал.

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Фото: East News/AP Photo/Thibault Camu, AP Photo/Michel Euler; REUTERS/Yves Herman, Gonzalo Fuentes