В 2020-е больше всех на грунте побеждает Каспер Рууд. Теперь он сыграет за «Ролан Гаррос», но соперник обвиняет его в буллинге

Год назад 22-летний Каспер Рууд приехал на «Ролан Гаррос» сразу после победы на разогревочном турнире ATP в Женеве. Благодаря ей он дебютировал в топ-20 и выглядел готовым впервые пройти на турнире «Большого шлема» дальше первой недели.

Не получилось: в третьем круге норвежца остановил поймавший еще более высокую волну Алехандро Давидович-Фокина. Выход Рууда на большую сцену снова отложился (в пятый раз проиграл в третьем круге «Шлема», третий подряд – в Париже). Но ненадолго: на постуимблдонском отрезке он выиграл четыре турнира из семи (в том числе три подряд) и в сентябре впервые поднялся в топ-10.

В конце сезона потомственный теннисист Рууд дебютировал на итоговом турнире ATP (дошел до полуфинала), а в нынешнем – на второй неделе «Шлема» на Australian Open и в финале «Мастерса» в Майами. Параллельно он в очередной раз выставил дураком Ника Кириоса, прошлой осенью заявившего, что карьерный рост Рууда обусловлен тем, что он «ворует очки» на грунтовых турнирах, проходящих вне грунтовой части сезона.

И вот теперь в Париже Рууд наконец совершил большой прорыв: прошел на «Шлеме» дальше четвертьфинала и сразу – в финал. В пятничном полуфинале он преодолел медленный старт и обыграл возродившегося Марина Чилича (3:6, 6:4, 6:2, 6:2). Рууд стал первым норвежцем в финале такого уровня, а что, пожалуй, важнее – с начала 2020-го он лидер тура по количеству грунтовых побед (66), финалов (9) и титулов (7). Теперь за главный грунтовый титул мира он сыграет с его 13-кратным обладателем Рафаэлем Надалем. Дополнительное измерение финалу придает то, что последние несколько лет Рууд тренируется в академии Надаля на Мальорке (на фото – их первая встреча в 2017-м).

«Он провел уже много финалов, но теперь встретится со студентом своей академии», – сказал после матча под смех трибун норвежец, про которого известен еще один поколенческий курьез: его папа Кристиан в бытность игроком на «Ролан Гаррос» тренировался с молодым Роджером Федерером, а 20 лет спустя его сын с ним там сыграл.

Выступление Рууда на нынешнем «Ролан Гаррос» отметилось сразу несколькими попутными сюжетами: во-первых, он завершил карьеру Жо-Вильфреда Тсонга, обыграв его в первом круге, во-вторых, по пути в финал он провел сразу два североевропейских дерби (против финна Эмиля Руусувуори и датчанина Хольгера Руне), и наконец, его четвертьфинал с Руне стал полноценным пожаром.

Сначала завирусилось зрелищное рукопожатие теннисистов у сетки: 19-летний Руне, по ходу матча отыгравший дефицит в сет и брейк, но проигравший в четырех, не глядя хлопнул соперника по ладони, на что Рууд отреагировал коротким, но красноречивым покачиванием головы.

Дальше – больше: на пресс-конференции Рууд объяснил, что Руне, на его взгляд, слишком часто просил судью проверить попадание мяча, а когда он ему об этом сказал, тот велел заткнуться. По версии Руне, Рууду не понравился первый же раз, что он попросил судью спуститься с вышки, а после матча в раздевалке он «подошел и закричал «Дааа!» прямо [мне] в лицо».

Ни одно из обвинений не было таким уж шокирующим, тем более, что этикет проверки попаданий – известный предмет противоречий внутри теннисной культуры: несколько лет назад Рафаэль Надаль в Мадриде посчитал необоснованными частые обращения к судье Стефаноса Циципаса, а Александр Зверев в подобной ситуации однажды говорил сопернику во время матча: «Да успокойся, не буду я тебя обманывать». Но в скандинавское противостояние включились родители: Кристиан Рууд сказал, что Руне врет, а Анеке Руне ответила, что Кристиана там не было, так что откуда ему знать, а потом еще кинула на Каспера тень прямиком из методички Срджана Джоковича: возможно, сказала она, Рууд-младший слишком мало времени провел в десятке, чтобы знать, как должен вести себя топ.

«Я знаю, он это сделал», – писала вдогонку конфликту норвежская Dagbladet под фотографией Руне. «Датчанин в шоке после встречи с Руудом», – объясняла Dagens.no. «Медиа сосредоточены на поведении Руне. Это печально», – замечали датчане TV2. За сутки после матча Рууд заочно предложил Руне повзрослеть и больше не врать, а Руне виртуально закатил глаза, про небрежное рукопожатие ответил, что обнимает только друзей, но пожелал Касперу удачи в полуфинале.

Сюжет, в общем, не из Ю Несбе, так что немного досадно, что он забрал на себя столько воздуха. С другой стороны, по выражению Tennis.com, этому «Ролан Гаррос» не хватало именно такой легкой драмы. А после того, что в пятницу произошло с Александром Зверевым, так вообще хочется, чтобы все драмы были только такие.

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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; twitter.com/CasperRuud98