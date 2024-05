«Школьник» из России – мировая звезда армрестлинга: покорил ютуб в США и выиграл ЧМ. Кто он?

Александр Безъязыков – одна из главных звезд армрестлинга в мире. Вы могли не знать его имени, даже если интересуетесь этим спортом – ведь Александр больше известен как Schoolboy (Школьник).

Ему 23 года, он прошел путь от героя вирусных роликов до профи армспорта, а прозвище сохранил, хотя в школе, конечно, давно не учится.

1 июня Schoolboy поборется с австралийцем Райаном Боуэном на King of the Table в Дубае. Россиянин – едва ли не самый узнаваемый армрестлер, хотя и он, и его соперники пока не входят в элиту. Чем же он знаменит?

Schoolboy боролся с прохожими в США и завирусился на ютубе. До этого прыгал в длину

Александр вырос в городе Арсеньев Приморского края и в детстве занимался легкой атлетикой (хорошо удавались прыжки в длину). Но в 13 лет его привел в зал старший брат – тоже армрестлер, затем переехавший в США. Смена спорта вскоре дала результаты.

C 2018-го на ютуб-канале братьев выходят ролики под названием «Сможете победить этого школьника в армрестлинге?» Прохожим в Нью-Йорке предлагался челлендж – забороть Александра за символическую сумму.

Но «школьник», конечно, не проигрывал, а образ ботаника в очках и аккуратной рубашке очаровал ютуб – одно из таких видео набрало почти 70 млн просмотров.

«Самое страшное было – сломать кому-то руку. Потому что если вдруг какой-то человек пойдет жаловаться, напишет заявление, то там будут такие деньги с нас трясти, – вспоминал Schoolboy на ютуб-канале FatalityVDK. – И вот мы сколько снимали, очень много часов мы боролись, тысячи людей – и ни разу не то что никому руку не сломали, ни разу никого не травмировали даже. Я верю в то, что я чувствую, когда я могу давить и когда не могу».

На волне популярности Schoolboy участвовал в показательных схватках с медийными силачами – Девоном Ларраттом и Ларри Уилсом, ездил по Китаю, Южной Корее, Таиланду и другим странам. Популярным стал и другой формат роликов – «Schoolboy против всего спортзала», где россиянин легко укладывал очередь из качков.

Кажется, за рубежом он прославился даже быстрее, чем в России, да и канал братьев во многом рассчитан на англоязычную аудиторию.

Стал чемпионом мира по молодежи и ушел в профи. Но не спешит химичить

В комьюнити армрестлинга часто встает вопрос фармакологии. Пока неясно, как профессиональные лиги в будущем отнесутся к теме допинга, но Schoolboy осторожен.

«Вообще, я не против стероидов. Я в перспективе даже каждый год практически брату пишу: давай зарядимся. Выиграем что-нибудь, подготовимся, а он (брат) говорит: «У тебя базы никакой нет. Пока 200 в натурашку не пожмешь – никакой химии тебе. Ты свою базу сначала построй, а то гормональный фон свой закроешь».

Те, кто моего брата хорошо знают, точно знают, что я в натураху. Без брата я бы точно не стал химичить. Если бы я начал, то 100% под его присмотром. Он считает, что пока ты свой пик формы не дойдешь, ни о какой фарме речи идти не может. Я с ним согласен, я много знаю примеров людей, у которых генетика вроде хорошая – они начинают химичить раньше времени», – отмечал Schoolboy в 2020-м.

Свои спортивные преимущества он описывал так:

«В первую очередь, наверное, техника. С некоторыми [противниками]. Но также я выиграл гораздо больше у тех, кто опытнее меня и техничнее, и больше. Тут решает сила специализирующих мышц, которые участвуют в борьбе. Обычные бодибилдерские упражнения, к примеру, их не тренируют. Это такие мышцы, как пронатор, предплечье, пронатор плеча. Много мышц. Сгибатель кисти пальцев тоже, сила пальцев, кисти. Это очень важно», – говорил Schoolboy в 2020-м.

И первые успехи на мировой арене пришли быстро. На молодежном чемпионате мира-2021 в Бухаресте (под эгидой Международной федерации армрестлинга) Schoolboy взял золото в весе свыше 90 кг на правых руках и бронзу на левых. С того же года он соревнуется на King of the Table, East vs West, главных турнирах среди профи.

Ближайшая цель – топ-10 в супертяжах. Уже есть варианты для нового прозвища

Сейчас Schoolboy выступает в кардах к топовым матчам, но по уровню еще отстает от лидеров. Выигрывал у не самых статусных Ларри Уилса (6:0) и Хермана Стивенса (3:1), потом уступил Халеду Джашеллу (1:4) и в очень конкурентном матче Леонидасу Арконе (2:3).

Но потенциал Александра точно высок. Он не только стал узнаваемым лицом в армфайте, но еще и одним из самых молодых, а это не так уж легко, учитывая порог выхода на пенсию, который здесь гораздо выше, чем в других видах спорта.

Следующий соперник – 48-летний Райан Боуэн – пока выглядит классическим джорнименом. Райан не супертяж, в последнем матче проиграл 62-летнему ветерану Рону Бату (0:3), но два года назад всухую побеждал Халеда Джашелла (4:0), обидчика россиянина.

Сам Schoolboy хочет в ближайшие два года войти в топ-10 супертяжелого веса. Эту цель он назвал в апреле перед East vs West, на что ему даже предложили выбрать новое прозвище – Schoolbus или Schooltank (Школьный автобус, Школьный танк).

Но после поражения Арконе он отказался : «Я не Schoolbus. Еще пока Schoolboy».

В армрестлинге 7 лет правит грузин. Ларратт ушел, Цыпленков снова в травмах – а кто свалит чемпиона?

В тексте использованы материалы ютуб-каналов ARMWRESTLING TV, FatalityVDK, East vs West Armwrestling

Фото: /vk.com/idalex_sashka