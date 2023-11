Бой года в армрестлинге: наш Халк проиграл канадскому трэштокеру – тот дарил цветы и запугивал по-русски

Воскресенье для российских единоборств грустное – не только из-за нокаута Сергея Павловича в UFC, а еще из-за топ-события в армрестлинге, которое вы могли не заметить.

В Стамбуле прошел турнир East vs West 10, где наша легенда армфайта Денис Цыпленков и эпатажный канадец Девон Ларратт сразились за титул в супертяжелом весе. Для россиянина это, по сути, возвращение в элиту после долгого перерыва (из-за проблем со здоровьем).

Пять лет назад они уже встречались. На левых руках Цыпленков легко победил, но в реванше теперь получил сокрушительные 0-3 от Ларратта. И здесь печалит не только счет.

Чем запомнится этот матч и почему он один из важнейших для армспорта за последние годы?

Ларратт пустил в ход трэшток: дарил цветы Цыпленкову, обещал уничтожить и признался в ненависти

Ларратт не просто топовый, но еще и медийный армрестлер. Он шоумен и неслучайно имеет более 800 тысяч подписчиков в соцсетях. На пресс-конференции East vs West канадец дарил Цыпленкову цветы, кривлялся на стердауне и даже казался кровожадным.

«Давным-давно я мысленно возвысил Дениса в ранг идолов. Теперь все по-другому. Я ненавижу этого парня. <…> Я уничтожу Дениса, разложу его по частям, шаг за шагом. Я развею ауру неуязвимости, которая витает вокруг старого побитого бегемота, разрушу все эти мифы», – говорил Ларратт в превью к поединку.

Сам Цыпленков отбивался от трэштока спокойствием, но обида все же чувствовалась – по крайней мере, в словах о том, что чисто по-человечески он разочарован Девоном.

Скриншот с ютуб-канала Девона Ларратта

На пути к матчу Цыпленков преодолел много проблем. С 2019-го он почти не соревновался из-за разрыва почечного сосуда, перенес операцию.

Лишь через два года появился в выставочных поединках, а в феврале 2023-го вернулся на арену профи – на турнир King of the Table, где разгромил великого Джона Брзенка. Да, 59-летний ветеран выступил скорее в роли джорнимена, но все еще был форме (что вскоре и доказал, уверенно разобравшись с Алексеем Воеводой).

● Однако нынешний Ларратт – соперник иного уровня, и первый раунд с ним подтвердил суперстатус матча.

Скриншот с трансляции Core Sports

Судьи дали старт, Ларратт и Цыпленков сцепились в неподвижной стойке и в итоге разорвали захват. Канадец успел погримасничать, но взаимная улыбка дала понять: оба уверены в своих силах.

Повторный захват шел в борьбе на выносливость. Цыпленков долго отбивался, но не смог перейти в контратаку. Ларратт раскачивал его руку резкими рывками и, наконец, прижал.

Скриншот с трансляции Core Sports

● Второй раунд – катастрофа: Девон молниеносно стартовал и выиграл за секунду. А затем показал жестом, что даже не почувствовал соперника.

Скриншот с трансляции Core Sports

● Третий раунд все же запомнился борьбой и яркими эпизодами.

Перед стартом канадец внезапно обратился к Цыпленкову на русском (!) языке и произнес: «Запомнишь меня». Это можно считать отсылкой к знаменитому матчу с Мэттом Маском на турнире WAL, где Ларратт, побеждая оппонента, почти в унизительной манере сказал: «I want you to remember» («Хочу, чтобы ты помнил»).

Ларрат вновь раскачал Цыпленкова, и тот под напором сдался. Причем почти демонстративно: поднял локоть, а канадец столь же показательно даже не прижал, а прибил его руку к подушке. После чего в эйфории праздновал победу.

Но в шуме зала скрылись судейские переговоры. После паузы Девону засчитали фол, а раунд пришлось повторить. Цыпленкову представился шанс для, возможно, великого камбэка (тем более что ему удавалось переламывать сложные поединки, например, с Ричардом Лупкесом).

Но результат в переигровке не изменился.

Цыпленков считает, что не справился психологически. Но все еще хочет выйти на пик формы

Уверенность и волевой характер всегда считались сильными сторонами Дениса, но такое превосходство канадца стало сюрпризом. Как и комментарии после матча.

«Останавливаться не намерен, буду продолжать тренироваться. Все-таки надо дойти до пика, попробовать. Насчет Ларратта я говорил: сильный соперник в любом случае, и плюс еще, конечно, он психологически задавил, когда у него был ряд побед над крутыми соперниками.

Конечно, ты сразу судишь по его форме и понимаешь, что здесь он вырвался вперед, а я вроде в роли догоняющего. <…> Я, наверное, к такому Ларратту не был готов. Потому что, когда год назад я собирался вернуться, он был чуть другой. Он выиграл сейчас за некоторое время у серьезных спортсменов, и это, конечно, дает повод бояться его», – сказал Цыпленков после матча.

Еще одну причину поражения он объяснил ошибками в подготовке и чрезмерным вниманием к защите.

Ларратт в свою очередь оправдался за трэшток:

«Огромная благодарность Денису Цыпленкову. Это мировой уровень. Я считаю Дениса одним из величайших армрестлеров, величайших по силе спортсменов.

И хочу сказать: пожалуйста, не нужно воспринимать неправильно то, что иногда происходит перед схваткой. Для меня она начинается в тот момент, когда я подписываю контракт. Так что борьба с Денисом шла на протяжении последних 2-3 месяцев, и я наслаждался каждой минутой. По-моему, теперь битва окончена, а я вновь могу выразить свою симпатию Денису – как спортсмену и другу».

Настоящая цель Цыпленкова – непобедимый «грузинский Халк». Их матч стал бы величайшим в армспорте, но теперь может не состояться

В мире армрестлинга неоспоримый лидер – Леван Сагинашвили, которого называют «грузинским Халком» (кстати, как и самого Цыпленкова – но российским). Леван не проигрывает с 2017 года, а по профессионалам (где выступает с 2018-го) все еще считается непобежденным.

С Цыпленковым он мог встретиться еще 4 года назад, но матч сорвался – в тот момент у россиянина, тоже имевшего статус почти непобедимого, как раз начались проблемы со здоровьем.

Ажиотаж по их встрече можно сравнить с боем Фьюри – Усик в боксе. При этом сейчас в армрестлинге нет ярко выраженного второго номера. И это одна из причин, почему победа над Ларраттом была особенно важна и могла открыть путь к противостоянию с Леваном (которому канадец, кстати, уступил в прошлом году без шансов).

А ведь в феврале итальянец Эрмес Гаспарини слегка развеял миф о неуязвимости чемпиона. На тот момент грузинский Халк не просто всегда выигрывал, а вообще не отдал ни одного раунда в карьере по профи (шесть матчей с сухими победами 6:0).

Но Гаспарини вскрыл его проблемы с выносливостью и навязал борьбу– 4:2 (хотя оба раунда Леван отдал снятием с матча, когда уже обеспечил победу). Закрепить за собой статус второго номера итальянец не смог: в следующем матче его разбил Ларратт, который, похоже, сам занял место №2. А победа над Цыпленковым приблизила его к реваншу с Леваном.

Интересно, что грузинский армрестлер участвовал в тренировочном лагере канадца как спарринг-партнер. А на East vs West даже вышел к Ларратту с аплодисментами и короновал титульным поясом.

И все же настрой Цыпленкова выйти на пик обнадеживает, он не раз называл поединок с Леваном большой целью, и кажется, она осталась в силе.

Но теперь матч отложен надолго, а фанатам армспорта остается лишь ждать.

В тексте использованы материалы Core Sports, ютуб-каналов Девона Ларратта, ARMBETS TV, True Power.

Фото: youtube.com