29 комментариев

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Россия могла привезти на ЧМ-2023 исторически мощный состав. По факту – в других сборных почти нет звезд

Сборная Швеции по хоккею Сборная Швеции по хоккею
Сборная Канады по хоккею Сборная Канады по хоккею
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
ЧМ по хоккею ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею Сборная Финляндии по хоккею
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Кажется, без нас и правда не очень интересно.

В пятницу стартовал чемпионат мира по хоккею – уже второй без сборной России.

«Следить за ЧМ не буду, там России нет», – такие или примерно такие слова мы видели в новостях и в этом, и в прошлом году неоднократно. Есть и другие мнения, но в целом тренд очевиден и вполне понятен. Скорее всего, в любой другой стране было бы так же. В конце концов, канадцы не особенно следят за ЧМ даже с Канадой.

Но в этом году особенно обидно, что России на турнире нет, потому что, во-первых, он должен был пройти в Санкт-Петербурге, а во-вторых, мы могли собрать невероятно мощный состав, какого не было никогда! Так уж сложился сезон в НХЛ, что ко второму раунду плей-офф освободились почти все значимые русские игроки.

Этот состав очень мало отличается от того, что мы недавно прикидывали на виртуальную суперсерию-2024. Оборона – полностью та же. Вратари – просто никто не стал бы тащить на ЧМ и Василевского, и Шестеркина, и Сорокина. Выбрали бы кого-то одного. В нападении минус Кузнецов (дисквалификация), Ничушкин (внезапно исчез по неизвестным причинам) и Свечников (кресты плюс «Каролина» еще в плей-офф). Остальные – на месте.

Можно предположить, что кто-то не захотел бы ехать – например, Овечкин или Капризов, у которых были травмы в конце сезона. Но если бы турнир проходил в Питере – это прям вообще вряд ли.

Но ни такой исторически мощной, ни любой другой сборной России на чемпионате мира нет. И очень похоже на то, что остальные такой турнир тоже считают недостаточно серьезным.

Год назад было побольше актуальных звезд из НХЛ: Барзэл и Дюбуа – у Канады, Пастрняк и Гертл – у Чехии, Далин и Нюландер – у Швеции, Хишир – у Швейцарии, Грубауэр и Штюцле – у Германии, Сет Джонс – у США, Гранлунд – у Финляндии. Теперь картинка совсем уж удручающая.

Конечно, дело не только в отсутствии России. Шведы, например, пишут, что на ЧМ был готов приехать Элиас Петтерссон, но не смогли найти денег на страховку. Что довольно странно, потому что год назад на Далина и Нюландера нашли, а три года назад вообще привозили сумасшедшую банду с энхаэловскими контрактами под сотню миллионов.

Канадская федерация разорилась (не буквально, конечно) на скандалах с молодежкой, хотя все же привезла несколько дорогих игроков вроде Тоффоли, Майерса и Уигара. Но это все причины локальные, основная же кажется вполне очевидной – отсутствие России второй год подряд делает турнир неполноценным не только в глазах России. 

Единственную большую звезду на этот ЧМ привезли финны (Микко Рантанен) – ну так у них и чемпионат домашний.

Команда у финнов все равно не самая яркая, но самая матерая на этом чемпионате. Это их давняя стратегия. Юкка Ялонен, едва придя в сборную в 2018-м, сделал ставку на систему и сыгранность состава, с которой массовое привлечение звезд из НХЛ вообще не коррелирует. И за три года выиграл два чемпионата мира (еще на одном был в финале) и Олимпиаду. Так что финны в 2023-м явные такие фавориты.

Помните, как в 2019-м они тормознули Россию с Кучеровым, Малкиным, Кузнецовым и Василевским? Вот это был бы реванш!

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

29 комментариев

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jonnysilverhand01
Могла, кабы, авось - так и живем … автор, а Канада, Швеция и США какие составы могли бы привезти ? Думаешь было бы интересно ? Я уже Дрим-Тим российские наблюдал в Сочи 2014 и КМ 2016 … насмотрелся, еще лет на 20-25 хватит … хорошая попытка типо показать, что все не так плохо, на самом деле все ужасно, нужно не в лучшую лигу мира НХЛ смотреть, а писать о том, какой здесь у нас треш творится с ротенбергами, третьяками и сечинами. …
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lliyt
В 2019 уже свозили, спасибо, видели.
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Coongur
Ответ jonnysilverhand01
Могла, кабы, авось - так и живем … автор, а Канада, Швеция и США какие составы могли бы привезти ? Думаешь было бы интересно ? Я уже Дрим-Тим российские наблюдал в Сочи 2014 и КМ 2016 … насмотрелся, еще лет на 20-25 хватит … хорошая попытка типо показать, что все не так плохо, на самом деле все ужасно, нужно не в лучшую лигу мира НХЛ смотреть, а писать о том, какой здесь у нас треш творится с ротенбергами, третьяками и сечинами. …
Ну в Сочи знатно всосали, а на КМ-2016 достойно проиграли единственным, кому могли проиграть. Тех же финнов укатали на классе.
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Red.Wings
Кто сказал что тот же Тарасенко не отказался бы из-за травмы?
Вася после вылета сказал что тело сопротивлялось играть уже после первой трети регулярки. И тут он значит поехал бы на ЧМ?))
Если тут составлена дрим-тим то где Сорокин?

Что за чушь опять на главной спортса? Вам мало позора который был в разделе киберспорта про Спирит недавно?)
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goshforever
ИИХФ пора уже задуматься о прекращении ежегодного цирка.
Ну и без России с Белоруссией напрашивается сокращение до 12 команд. Оно и так давно напрашивалось, но сейчас уже до маразма дошло.
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Кавабунга Шреддоголовый
В 2019 году уже видели дрим-тим. В 2021 году привезли едва ли не все, что только можно было, но Канада все равно средним составом отправила Слепышева учиться играть оверы 3 на 3. Василевский ни на какой ЧМ не поехал бы. Он за 3 сезона так наигрался, что стошнить может от хоккея и поэтому он бы железно отдохнул. То же относится и к Сергачеву с Кучером. Финны же любым составом замотают "красный запор"
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Сергей Кот
Ответ Coongur
Ну в Сочи знатно всосали, а на КМ-2016 достойно проиграли единственным, кому могли проиграть. Тех же финнов укатали на классе.
почему-то тех финнов непринято вспоминать. хотя у них был топовый состав, а влетели они нам без вариантов.
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Coongur
Ответ Алексей Курпас
А теперь вопросик: нас финны регулярно чпокают, а когда у Финляндии был сильнее состав на бумаге, чем у России?
Вас, возможно, и чпокают, но в топовых составах в 16 году это разные лиги. Уж простите.
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Stanley Cup
И получилось бы как всегда - полуфинал домашнего ЧМ, финны в полуфинале и дрим - тим красной машины едет в матч за бронзу
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Сергей Кот
Ответ Red.Wings
Кто сказал что тот же Тарасенко не отказался бы из-за травмы? Вася после вылета сказал что тело сопротивлялось играть уже после первой трети регулярки. И тут он значит поехал бы на ЧМ?)) Если тут составлена дрим-тим то где Сорокин? Что за чушь опять на главной спортса? Вам мало позора который был в разделе киберспорта про Спирит недавно?)
это все понятно. интересно другое. как человек, который всерьез следит за киберспортом, забрел в хоккейную ветку?
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Siz170Ter
Ответ jonnysilverhand01
Могла, кабы, авось - так и живем … автор, а Канада, Швеция и США какие составы могли бы привезти ? Думаешь было бы интересно ? Я уже Дрим-Тим российские наблюдал в Сочи 2014 и КМ 2016 … насмотрелся, еще лет на 20-25 хватит … хорошая попытка типо показать, что все не так плохо, на самом деле все ужасно, нужно не в лучшую лигу мира НХЛ смотреть, а писать о том, какой здесь у нас треш творится с ротенбергами, третьяками и сечинами. …
тогда у нас хоть какое-то подобие дримтим было, а сейчас у нас вротен-тим))))))))))))
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IronTankograd
Сильнейший состав которого никогда не было? Мне кажется с 2002 по 2018 год я такие сборные России видел, что эта не вошла бы и в десятку по именам. При этом, как правило, чем больше было звёзд, тем хуже был результат))
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Crazy Writer
Половина этого состава отказалась бы ехать играть, чтобы отдохнуть нормально. А другая половина бы отказалась ехать т.к долечиваются(капризов-кучеров-малкин...). Те кто остались - в сравнении с теми кто не поедет - никто и зовут их никак(в медийном плане имеется в виду, да и в игровом уступают очень сильно).
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Ajvengo
а с нами прям весь мир бы прильнул к телеэкрану? хаха. ну 6-8 стран и смотрят. как бэ не фонтаню
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Madison34
Автор, не нагнетай. Еще пару- тройку чемпионатов мира Российская сборная пропустит, никто в мире уже и не вспомнит, что была когда то такая команда.
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саша константинов
и не вышли бы в плэй-офф с ротенбергом в тренерах
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ДудьСдулся
Ожидание:
ЧМ-2023.
Реальность: "суперсерия" против Беларуси.
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Толстый Олаф
Никакой состав не поможет, пока у руля такой " ПЕРСПЕКТИВНЫЙ " тренер
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Coongur
Ответ Сергей Кот
почему-то тех финнов непринято вспоминать. хотя у них был топовый состав, а влетели они нам без вариантов.
Именно. Был на той игре, буднично, как студентов. Даже не нервничали на трибунах)
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Роман75
А чё, взяли бы и привезли😁
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Алексей Курпас
Ответ Coongur
Вас, возможно, и чпокают, но в топовых составах в 16 году это разные лиги. Уж простите.
Кубок Мира стоял особняком там мы выступили достойно, а на ЧМ нас в последние годы финны обыгрывают стабильно
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Сергей Кот
Ответ Алексей Курпас
Кубок Мира стоял особняком там мы выступили достойно, а на ЧМ нас в последние годы финны обыгрывают стабильно
последние годы они стабильно выигрывают ЧМ, т.е. обыгрывают последние годы стабильно не только нас.
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Coongur
Ответ Алексей Курпас
Кубок Мира стоял особняком там мы выступили достойно, а на ЧМ нас в последние годы финны обыгрывают стабильно
Так не только нас) Но ЧМ вообще спорный турнир
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Михаил Счастливцев
Ответ Сергей Кот
это все понятно. интересно другое. как человек, который всерьез следит за киберспортом, забрел в хоккейную ветку?
А он тут точно не один. Несколько лет молча читаю хоккейную ветку.
Причём у меня лично знакомство с большим спортом благодаря киберспорту и произошло. В окружении хоккем интересовались одни странного вида личности, а тут пришёл почитать про доту, посмотрел, что ещё на сайте есть... Сначала читать начал, потом и смотреть. Так что зря вы с таким предубеждением про любителей киберспорта)
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Сергей Кот
Ответ Михаил Счастливцев
А он тут точно не один. Несколько лет молча читаю хоккейную ветку. Причём у меня лично знакомство с большим спортом благодаря киберспорту и произошло. В окружении хоккем интересовались одни странного вида личности, а тут пришёл почитать про доту, посмотрел, что ещё на сайте есть... Сначала читать начал, потом и смотреть. Так что зря вы с таким предубеждением про любителей киберспорта)
да нет предубеждений, просто удивительно что люди интересующиеся всерьез киберспортом, интересуются и реальным.
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