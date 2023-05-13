29 комментариев

Кажется, без нас и правда не очень интересно.

В пятницу стартовал чемпионат мира по хоккею – уже второй без сборной России.

«Следить за ЧМ не буду, там России нет», – такие или примерно такие слова мы видели в новостях и в этом, и в прошлом году неоднократно. Есть и другие мнения, но в целом тренд очевиден и вполне понятен. Скорее всего, в любой другой стране было бы так же. В конце концов, канадцы не особенно следят за ЧМ даже с Канадой.

Но в этом году особенно обидно, что России на турнире нет, потому что, во-первых, он должен был пройти в Санкт-Петербурге, а во-вторых, мы могли собрать невероятно мощный состав, какого не было никогда! Так уж сложился сезон в НХЛ, что ко второму раунду плей-офф освободились почти все значимые русские игроки.

Этот состав очень мало отличается от того, что мы недавно прикидывали на виртуальную суперсерию-2024. Оборона – полностью та же. Вратари – просто никто не стал бы тащить на ЧМ и Василевского, и Шестеркина, и Сорокина. Выбрали бы кого-то одного. В нападении минус Кузнецов (дисквалификация), Ничушкин (внезапно исчез по неизвестным причинам) и Свечников (кресты плюс «Каролина» еще в плей-офф). Остальные – на месте.

Можно предположить, что кто-то не захотел бы ехать – например, Овечкин или Капризов, у которых были травмы в конце сезона. Но если бы турнир проходил в Питере – это прям вообще вряд ли.

Но ни такой исторически мощной, ни любой другой сборной России на чемпионате мира нет. И очень похоже на то, что остальные такой турнир тоже считают недостаточно серьезным.

Год назад было побольше актуальных звезд из НХЛ: Барзэл и Дюбуа – у Канады, Пастрняк и Гертл – у Чехии, Далин и Нюландер – у Швеции, Хишир – у Швейцарии, Грубауэр и Штюцле – у Германии, Сет Джонс – у США, Гранлунд – у Финляндии. Теперь картинка совсем уж удручающая.

Конечно, дело не только в отсутствии России. Шведы, например, пишут, что на ЧМ был готов приехать Элиас Петтерссон, но не смогли найти денег на страховку. Что довольно странно, потому что год назад на Далина и Нюландера нашли, а три года назад вообще привозили сумасшедшую банду с энхаэловскими контрактами под сотню миллионов.

Канадская федерация разорилась (не буквально, конечно) на скандалах с молодежкой, хотя все же привезла несколько дорогих игроков вроде Тоффоли, Майерса и Уигара. Но это все причины локальные, основная же кажется вполне очевидной – отсутствие России второй год подряд делает турнир неполноценным не только в глазах России.

Единственную большую звезду на этот ЧМ привезли финны (Микко Рантанен) – ну так у них и чемпионат домашний.

Команда у финнов все равно не самая яркая, но самая матерая на этом чемпионате. Это их давняя стратегия. Юкка Ялонен, едва придя в сборную в 2018-м, сделал ставку на систему и сыгранность состава, с которой массовое привлечение звезд из НХЛ вообще не коррелирует. И за три года выиграл два чемпионата мира (еще на одном был в финале) и Олимпиаду. Так что финны в 2023-м явные такие фавориты.

Помните, как в 2019-м они тормознули Россию с Кучеровым, Малкиным, Кузнецовым и Василевским? Вот это был бы реванш!

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев