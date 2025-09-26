«Вегас» не заявлял в НХЛ, что Пьетранжело пропустит сезон целиком. Защитник имеет право вернуться по ходу чемпионата (Эллиотт Фридман)
Ранее стало известно, что 35-летний защитник отказался от операции по реконструкции бедренной кости. Отмечалось, что курс реабилитации дает положительные результаты.
«Вегас» поместит игрока, у которого осталось 2 года по контракту со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 8,8 млн долларов, в долгосрочный список травмированных на старте сезона.
«Единственный способ полностью высвободить кэпхит игрока из-под потолка зарплат в плей-офф – объявить его выбывшим на весь сезон.
Команда должна подать заявку в лигу и предоставить медицинские документы. Ассоциация игроков НХЛ тоже участвует в процессе, потому что хоккеист должен дать согласие. Если заявка будет одобрена, то игрок не сможет участвовать ни в регулярке, ни плей-офф.
Пьетранжело и «Голден Найтс» не подавали такую заявку. Возможно, еще подадут, но я спросил, сделали ли они это, и мне ответили: «Нет», – заявил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.