«Колорадо» – все. Не помогли ни судьи, ни сэйв Георгиева головой

Самый длинный матч ПО-2024.

Со второй попытки «Даллас» закрыл серию против «Колорадо» – 2:1 во втором овертайме шестого матча. Это самый продолжительный матч нынешнего плей-офф.

Как часто случается, последняя игра в серии была очень закрытой: на двоих за 91 минуту команды нанесли лишь 69 бросков. Во втором периоде счет по этому показателю был 8:3 в пользу «Далласа». Но «Эвеланш» для гола хватило и этого: Микко Рантанен реализовал удаление Мэтта Дюшена.

«Старс» включились в третьем периоде и восстановили равенство на второй минуте. Оцените голевую передачу Евгения Дадонова на капитана Джейми Бенна.

Так игра перешла в овертайм. До него могло и не дойти. «Колорадо», например, едва не забил в этом моменте – Зак Паризе, вероятно, его долго не забудет:

А «Даллас» почти достиг цели в этом эпизоде. Вратарь Александр Георгиев в буквальном смысле сыграл головой.

«Колорадо» очень повезло еще и в первом овертайме. Судьи отменили гол Мэйсона Марчмента из-за помехи вратарю. При этом Георгиев потерял позицию не из-за действий Дюшена, а из-за толчка Кэйла Макара. Кроме того, Дюшен не находился в площади ворот. Впрочем, судите сами.

Матч закончился символично: победный гол – на счету Дюшена. Мэтт – главное действующее лицо решающего матча: удалился перед голом «Колорадо», стал причиной отмены в первом овертайме и забросил легитимную шайбу во втором.

Для Мэтта это всего лишь второй гол в текущем плей-офф – более подходящего момента найти невозможно. С сезона-2009/10 по начало сезона-2017/18 Дюшен играл за «Колорадо», но в команде, претендующей на самые высокие цели, Мэтт оказался впервые – в «Даллас» он перешел прошлым летом из «Нэшвилла».

Пока радостный Дюшен ехал по льду на коленях, неподалеку грустил финалист двух индивидуальных номинаций («Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд») Нэтан Маккиннон:

После Кубка-2022 «Колорадо» даже не близок к повторению успеха: вылет в первом раунде от сенсационного «Сиэтла» год назад, во втором раунде от мощного «Далласа» – сейчас. Лето у генерального менеджера «Эвеланш» Криса Макфарленда вряд ли будет сложным: под потолком свободно $16 млн, из серьезных продлений – только Кейси Миттлстадт. Но трудности появятся, когда вернется Валерий Ничушкин и его $6,125 млн.

У «Далласа» впереди другие проблемы: они ждут победителя пары «Ванкувер» – «Эдмонтон» (пока счет в серии 3-2). Год назад «Старс» остановились как раз на стадии полуфинала – проиграли «Вегасу», у которого взяли реванш в этом плей-офф.

Фото: East News /AP Photo/David Zalubowski