Творил историю «Вашингтона», стал рекордсменом НХЛ, но оказался в «Тракторе». Кто такой Зак Фукале – герой плей-офф

«Его дорога полна препятствий».

«Трактор» в этом сезоне напоминает «Вегас»-2017/18: крепкая команда без звезд лиги. Действует единым целым, а не выезжает на индивидуальном мастерстве лидеров. Чаще всего лучший игрок в таких командах – вратарь. У «Вегаса» это был Марк-Андре Флери, у «Трактора» – Зак Фукале.

В регулярке-2023/24 «Трактор» занял лишь шестое место на Востоке, но уже вышел в полуфинал Кубка Гагарина. С таким результатом помог именно Фукале: он отыграл без замен два раунда и отбивал в среднем по 35+ бросков за матч. Теперь Зак получил травму – без него шансы «Трактора» резко упали.

Всю боль ситуации характеризуют слова главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина. Он комментировал игру второго вратаря Сергея Мыльникова. До выхода на замену у того не было ни минуты в плей-офф-2023/24, потому что «Трактор» надеялся на одного голкипера: «Никто не думал, что Фукале получит нелепую травму».

Кто Фукале вообще такой и как стал таким важным уже в первый сезон в КХЛ?

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Зак приехал в Россию год назад. Всю карьеру, за исключением небольшого отрезка в сезоне-2019/20, он провел за океаном. Летом 2023-го Фукале, так и не закрепившись даже в АХЛ, перебрался в Европу. Сделал выбор в пользу КХЛ.

У «Трактора» как раз проседала вратарская линия. В сезоне-2022/23 клуб использовал преимущественно Илью Проскурякова и Сергея Мыльникова. Оба показали себя весьма средне: 90,9% и 92,1% отраженных бросков, 2,44 и 2,60 пропущенных шайбы за матч. Главное – на пару они выиграли лишь треть встреч, в которых принимали участие: 11 побед у Проскурякова и 9 у Мыльникова.

В плей-офф-2022/23 «Трактор» не попал. Летом Проскуряков сменил Челябинск на Омск, что создало вакуум в тандеме. Руководство в поисках вратаря обратилось к варианту с Заком Фукале – генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков был знаком с канадцем около трех лет и ранее также играл за «Галифакс».

В интервью Metaratings.ru Зак рассказывал, что важную роль в переходе сыграл разговор с Волковым: «Я понял, что могу доверять этому человеку, а доверие для меня очень важно. В свою очередь, и он верит в меня, это много значит». Он отметил огромную фанатскую базу и доверие со стороны тренеров.

Помогли Фукале и разговоры с бывшими игроками «Трактора». Он советовался с Франсисом Паре, Робом Хэмилтоном и, конечно, Евгением Кузнецовым. Фукале восторженно высказывался об энергии Евгения – возможно, именно от него Зак заразился способностью зажигать раздевалку. Именно Фукале доработал победную традицию «Трактора»: после матчей команда разрывает форму на манекене, а Зак его еще и активно лупит.

У Фукале все получилось отлично и в игровом плане: по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков он закончил регулярку на девятом месте среди всех вратарей лиги (2,16 и 92,9%). По сухим матчам – третьим (6 – от Билялова и Самонова отстал всего на один сухарь).

В плей-офф канадец работает еще лучше: в первом раунде против «Салавата Юлаева» Зак пропускал лишь 2,19 шайбы за матч, отражая при этом уже 94,3% бросков – четвертый показатель среди всех вратарей в матчах на вылет в сезоне-2023/24. Несколько раз он спасал «Трактор» от, казалось, верных голов:

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Вероятно, сказывается прошлое: чемпионский дух у Фукале есть. Зак выигрывал Мемориальный кубок (вручается чемпиону лиги Квебека) в составе «Галифакса», лидерами которого были Нэтан Маккиннон и Джонатан Друэн.

Менее года назад Фукале взял Кубок Колдера, главный трофей АХЛ, в составе фарм-клуба «Вашингтона» «Херши Беарс» (именно их автобус развернулся на полпути и повез Евгения Кузнецова на самолет до Роли в день дедлайна обменов НХЛ – 2024).

Кроме того, и в самом «Вашингтоне» Фукале поиграл – даже стал рекордсменом «Кэпиталс» и вошел в историю НХЛ. Стоп, что?

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К 28 годам у Фукале уже набрался внушительный список команд. Зак попал в «Монреаль» под 36-м номером на драфте новичков-2013, прямо перед Валентином Зыковым. Канадец стал первым вратарем, выбранным на той ярмарке. Позже ушли, например, Тристан Джерри, Спенсер Мартин и даже Юусе Сарос.

Еще тогда Фукале показал способность вести и быть лидером. Когда Заку было 19, он попал на интервью к знаменитому коллеге по амплуа Роберто Луонго – и на середине начал сам задавать вопросы легенде. Причем, что характерно, вопросы не только раскрывали Луонго, но и были своего рода памяткой для Фукале – Зак спрашивал о тренировочном процессе и мышлении голкипера.

Взрослая карьера Фукале не слишком задалась. В «Канадиенс» Зак не получил шанса – катался между АХЛ и Лигой Восточного побережья (ECHL). Не получив от «Монреаля» квалификационного предложения летом 2018 года, Фукале вышел на рынок свободных агентов и подписал двусторонний контракт с «Вегасом». За год в системе «Голден Найтс» канадец ни разу не получил вызова в главную команду. Даже за «Чикаго Вулвз», тогдашний фарм невадской команды, он выходил на лед лишь 5 раз, а большую часть сезона опять провел в ECHL.

Сезон-2019/20 стал, вероятно, самым трудным для Зака: подписаться он смог только в АХЛ (с «Сиракьюз», фармом «Тампы»), но вновь не закрепился. В середине сезона контракт разорвали, и Фукале поехал в Европу. Планировалось, что Зак станет вратарем «Ред Булла» из Мюнхена. Сначала Фукале получил травму, а затем началась пандемия коронавируса.

Тогда в некогда перспективного вратаря поверил «Вашингтон». Летом 2020 года Фукале подписал двусторонний контракт с «Кэпиталс», а затем продлил его еще на два года. Именно там канадец и получил минуту славы.

11 ноября 2021 года Зак впервые вышел на лед в матче НХЛ – против «Детройта». Отразив 21 бросок, Фукале стал первым вратарем в истории «Вашингтона», который в дебютной игре сумел оформить шатаут (2:0). Памятную шайбу для канадца, кстати, сохранил Александр Овечкин.

Тогдашний главный тренер «Кэпиталс» Питер Лавиолетт после той игры отметил: «Его дорога не была вымощена золотом, она полна ухабов, препятствий и крутых поворотов. Но когда ты берешь себя в руки и работаешь, иногда такой путь становится лучшим».

Тем не менее Фукале был лишь подменной опцией для «Вашингтона», так что следующего шанса пришлось ждать два месяца. В матче против «Сент-Луиса» 7 января 2022 года Зак сменил Илью Самсонова при счете 1:4 – и вновь не пропустил (пятая шайба «Блюз» залетела в пустые ворота).

На следующий день канадец вновь вышел в основе. «Миннесота» не могла пробить Зака до последней минуты основного времени, но за 35 секунд до конца третьего периода Матс Зуккарелло все же забил. Сухая серия Фукале со старта карьеры оборвалась на отметке 138:07 – лучший результат в истории НХЛ. В овертайме той игры ему удался невероятно красивый сэйв:

Через два дня Фукале вышел в старте против «Бостона», но меньше чем за полчаса пропустил четыре шайбы и покинул лед. Как оказалось, это был его последний на данный момент матч в НХЛ – после этого в Северной Америке Зак играл только в «Херши», в составе которого стал чемпионом АХЛ. Хотя большую часть сезона-2022/23 Фукале провел в основе, в плей-офф его вытеснил Хантер Шеппард.

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Сейчас Зак – один из героев сезона в «Тракторе», по-прежнему имеющего шансы в полуфинале с ярославским «Локомотивом». Вот только если Фукале не вернется в следующих матчах, возможности «Трактора» критически снизятся.

Фото: РИА Новости /Александр Кондратюк; East News /AP Photo/Andy Clayton-King