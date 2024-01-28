Овечкин забил, а потом еще и затащил «Вашингтон» в овертайм! Даже Кузнецов набрал очки

Но «Кэпс» все равно проиграли.

Серия поражений «Вашингтона» доползла до четырех матчей – теперь уступил «Далласу» (4:5 ОТ). Хотя есть и позитивные моменты: команда ушла в последние минуты третьего периода с -2, а российские нападающие набрали по 2 очка, и, что особенно важно, Овечкин наконец-то забил.

Но первым попал в протокол Евгений Кузнецов – еще в первом периоде: шайбу после его заблокированного броска тут же отправил в ворота Энтони Манта.

После этого время наших настало в концовке. При счете 4:2 за три с половиной минуты до сирены «Даллас» остался в меньшинстве. «Вашингтон» снял вратаря и в формате 6 на 4 отыграл одну шайбу. При розыгрыше Овечкин располагался на синей линии, но в момент броска уже был заметно ближе к своему офису:

Передачу на Овечкина отдал Кузнецов – она была адресована Оши, но тот лишь задел шайбу.

Александр забил 831-й гол в карьере и стал еще на шаг ближе к рекорду. Но темп не радует: последний раз нападающий забрасывал только 2 января, а потом 8 матчей молчал.

За 43 секунды до конца основного времени счет стал равным. Овечкин снова бросил – и шайба просочилась под вратарем «Далласа» Джейком Эттинджером. Судьи слишком быстро остановили игру, посчитав, что шайба уже зафиксирована, но практически одновременно со свистком Дилан Строум отправил ее в ворота:

Судьи сначала отменили гол, посчитав, что все произошло после свистка, но видеопросмотр изменил их решение. Оно может показаться спорным, но на самом деле все по правилам – конкретно по правилу 37.3 (i), где сказано про шайбу, попавшую в сетку «в результате кульминации непрерывавшегося розыгрыша, на результат которого не повлиял свисток судьи, поданный после потери шайбы из виду».

Два очка Ови не набирал 7 матчей – с игры против «Нью-Джерси» 3 января (тогда были два ассиста). Сейчас его очки помогли «Вашингтону» перевести встречу в овертайм.

Но в дополнительной пятиминутке Овечкин отличился со знаком минус. Александр плохо отпасовал Строуму – и игроки «Далласа» убежали в атаку с численным преимуществом, которое реализовали:

Так «Вашингтон» потерпел четвертое поражение подряд – турне по центру Америки совсем не задалось. По потерянным очкам «Кэпиталс» выше даже «Филадельфии», которая идет третьей в Столичном дивизионе. Но состояние «Кэпиталс» в последнюю неделю удручающее: 1 очко в 4 матчах, разница шайб 9:19. И вряд ли в трех матчах, что есть в запасе, «Кэпс» наберут максимум очков.

«Даллас» же обогнал «Виннипег», который после сумасшедшей серии из 34 матчей подряд, в которых пропускал не более трех шайб, переживает небольшой спад. Теперь «Старс» находятся на второй строчке Центрального дивизиона и на третьей – в Восточной конференции НХЛ.

Фото: East News /AP Photo/David Zalubowski