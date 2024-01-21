Русский камбэк «Вегаса»: гол Дорофеева и передачи Барбашева перевернули матч за 4 минуты

Главные российские звезды НХЛ неудачно провели игровой день: Овечкин, Панарин, Кучеров ушли со льда без голов. Зато в матче с «Питтсбургом» отличились их соотечественники из «Вегаса»: Павел Дорофеев забил, а Иван Барбашев отдал две результативные передачи и был признан второй звездой игры. Победа досталась «Голден Найтс» – 3:2.

Но первым в протокол попал все же их соперник – Евгений Малкин поучаствовал в атаке, которая завершилась голом от спины вратаря «Вегаса» Логана Томпсона:

На старте третьего периода «Пингвинз» вели 2:0, однако «Найтс» быстро организовали камбэк. Сначала забросил Джонатан Маршессо – ему ассистировал Барбашев, едва задевший шайбу. А еще через полторы минуты Дорофеев сравнял счет – подстроился под рикошет и пробил Тристана Джерри.

Павел прервал пятиматчевую сухую серию. Теперь у него 13 (6+7) очков в 26 матчах сезона. Тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди отметил нападающего после игры: «Я чувствую себя комфортно, когда выходит Пав. Он дополняет других наших парней, он достаточно умен, у него хорошие руки, поэтому у него появляются такие шансы перед воротами. Он знает, в чем хорош».

Три минуты спустя второе очко в матче набрал Барбашев. Игроки «Питтсбурга» потеряли позиции, когда Малкин вернулся со скамейки штрафников, чем Барбашев и воспользовался: вошел в зону и из-под опеки отдал на Брендана Бриссона.

Брендан – сын известного хоккейного агента Пэта. Бриссон-младший с детства знает многих звезд НХЛ, в том числе Сидни Кросби. Капитан «Пингвинз» был на льду, когда Брендан открыл счет голам в лиге.

Во втором матче подряд Барбашев набрал два очка – в предыдущей игре он сделал дубль. Иван вышел на показатель 0,5 очка в среднем за матч – на его результативности позитивно сказался перевод в тройку к Маршессо и Руа.

«Вегас» одержал третью победу подряд и, кажется, наконец вышел из долгого пике. Команда значительно отстает от лидера Западной конференции «Ванкувера», но сохраняет 6-очковый отрыв от «Эдмонтона».

«Питтсбург» – лишь 12-й на Востоке, при этом по потерянным очкам опережает «Детройт», который занимает последнее проходное место в плей-офф. Шансы на «последний танец» Кросби и Малкина еще не потеряны.

Фото: East News /AP Photo/John Locher