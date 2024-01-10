😍 Швед из «Торонто» забил одной рукой! И нет, это не Нюландер

«Торонто» разобрал аутсайдера НХЛ – «Сан-Хосе» (7:1). В составе канадской команды масса героев: 13 игроков набрали очки, из них трое – 3 или более баллов. Но автор самого красивого момента – Понтус Хольмберг. После мощного прорыва по флангу 24-летний швед положил шайбу в сетку одной рукой!

Эпизод наверняка попадет в подборку лучших голов сезона и станет среди них самым неожиданным. Хольмберг не имеет постоянного места в основе «Мэйпл Лифс». За последние три недели его пять раз отправляли в фарм-клуб, так что в регулярке НХЛ нападающий сыграл всего 12 матчей при среднем айстайме 9:48. Гол в ворота Маккензи Блэквуда – первый для Хольмберга в сезоне и лишь шестой в карьере. Понтус проводит только второй сезон в лиге. У него скромная зарплата – $800 тыс в год. При этом Хольмберг далеко не самый низкооплачиваемый игрок «Торонто». Меньше него получают пять партнеров, а столько же – 40-летний Марк Джиордано, самый возрастной в лиге.

Хольмберг не впервые забил красиво. Его предпоследний гол – отличный бросок с неудобной руки:

Роскошная шайба Хольмберга – главный хайлайт матча с «Сан-Хосе», но дорогие звезды «Мэйпл Лифс» тоже блеснули. Вильям Нюландер, накануне подписавший рекордный по сумме контракт в истории «Мэйпл Лифс» , оформил ассистентский хет-трик. Первая из трех передач – чистое искусство:

Нюландер вернулся в топ-5 бомбардиров НХЛ. Он отстает от лидирующего Кучерова на 10 очков, но сыграл на три матча меньше.

Здорово проявил себя и Митч Марнер – 4 (2+2) очка. Теперь у канадца 598 баллов за карьеру в НХЛ – это лучший показатель в истории «Торонто» на отрезке из первых 545 матчей за клуб. Правда, уже в этом сезоне Марнера, скорее всего, обгонит Остон Мэттьюс – американцу не хватает лишь 10 очков при форе в 27 игр.

«Мэйпл Лифс» одержали четвертую победу подряд и поднялись на 4-е место в таблице Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» по-прежнему тонет: поражение от «Торонто» – 12-е подряд, из них 10 – с разницей в две шайбы и более. Игра «Шаркс» в обороне – катастрофа: 168 пропущенных голов за 41 матч (в среднем 4,1 гола; у ближайшего к ним в таблице «Чикаго» – 3,71). Кроме того, «Сан-Хосе» уже 17-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб и пятый раз – не менее семи. В сводной таблице НХЛ «Шаркс» – безнадежно последние.