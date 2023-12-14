У Панарина лучший сезон в карьере. Где же он реально прибавил?

Артемий Панарин – один из лучших игроков НХЛ в этом сезоне: делит 3-6-е места среди бомбардиров НХЛ и 6-9-е – среди снайперов. После провала в плей-офф лидер «Рейнджерс» заметно преобразился. За счет чего?

Плей-офф сезона-2022/23 – кошмар для Панарина, который не хочется вспоминать. Но мы вспомним

В плей-офф-2023 «Рейнджерс» отлетели в первом же раунде от «Нью-Джерси» (3-4), хотя на бумаге выглядели фаворитами.

Ответственность и вина похожи на масло: их лучше размазывать, а не концентрировать на ком-то одном. У поражения «Рейнджерс» несколько виновников, но один из главных – Панарин. Его игра (0+2 в 7 матчах) – катастрофа, которую сложно оправдать. Панарин набирал 0,52 ожидаемых гола за 60 минут – никогда прежде у него не было так скудно. Для сравнения, не вполне здоровый Патрик Кэйн в новой для себя команде выбил 1+5, а xG у него просел совсем незначительно даже относительно чемпионских для «Чикаго» сезонов.

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан никак не помог Артемию обрести себя. За семь матчей Панарин сыграл 10+ минут в трех сочетаниях. Все они были худшими в команде по соотношению ожидаемых голов: с Винсентом Трочеком и Кэйном ужасные 20%, с Филипом Хитилом и Каапо Какко – 22,2%, а наиболее частое сочетание Панарин – Трочек – Тарасенко набрало 34%. Все три вариации отвратительно создавали моменты (2,3 xG за 72,7 минуты – 1,9 xG в пересчете на 60 минут).

Что изменилось летом?

Главное – тренер. В «Рейнджерс» пришел Питер Лавиолетт, который в 2006 году привел к кубку «Каролину». Ему ассистируют Фил Хаусли (работал в «Нэшвилле» с 2013-го по 2017-й), Дэн Мьюз (там же с 2017-го по 2020-й), Майкл Пека (сотрудничали в 2020-2021-м в «Вашингтоне», где Пека был тренером по развитию игроков).

Лавиолетт обычно дает лучший результат в первый сезон. В «Каролину» он пришел по ходу розыгрыша-2003/04, весь следующий вылетел из-за локаута, а в первый полноценный сезон, 2005/06, выиграл Кубок Стэнли. «Филадельфию» он вывел в финал в сезоне-2009/10. «Вашингтон» попал в плей-офф только в первый год с Лавиолеттом (сезон-2020/21), а потом два раза провалился, после чего тренера уволили. Разве что «Нэшвилл» в финал вышел не сразу, а на третий год Лавиолетта в команде.

Подобно Билли Бину, в «Рейнджерс» Питер изменил все.

Главное, что отмечают хоккеисты – Лавиолетт с ними общается. Поначалу игрокам нравился отстраненный подход Галлана, но со временем появилась «нужда в направляющей руке», как сказал Джейк Труба – а ее не было. Лавиолетт не стесняется останавливать упражнения, чтобы что-то донести до игроков или исправить. После тренировок он постоянно разговаривает один на один с хоккеистами или целыми звеньями.

Важно, что Лавиолетт сразу же дал Панарину понять, насколько тот важен для команды. Питер попросил его чаще бросать.

Кроме того, Лавиолетт не цепляется за стабильное галлановское «детское» звено (The Kid Line), которое в прошлом сезоне отыграло вместе 532 минуты (в два раза больше второй самой сыгранной тройки). Он регулярно использует и Каапо Какко (22 года), и Филипа Хитила (24 года), и Алексиса Лафреньера (22 года) в топ-6, но разделяет их, и главное – Лафреньер сменил фланг. Теперь первый номер драфта-2020 играет справа, в тройке с Панариным – и вместе они выглядят лучше, чем когда-либо прежде порознь.

Почему Панарин настолько хорош?

Артемий установил рекорды для россиян и для игроков «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта сезона – он не уходил со льда без набранных очков 15 матчей подряд. К тому моменту он поучаствовал в 53,2% голов – для сравнения, Коннор Макдэвид в историческом сезоне-2022/23 имел 47%, а рекордный показатель Уэйна Гретцки – 51,8%.

Впоследствии Панарин сбавил – серия с очками прервалась, а процент участия в голах команды упал до 44,3%, но все же пока этот сезон – с отрывом лучший в карьере (не считая сезона-2020/21, когда Панарин на одном отрезке набрал 8 очков за 3 матча):

С приходом Лавиолетта у Артемия открылись снайперские способности: никогда прежде он не забивал так много. Прямо сейчас Панарин идет на 49 шайб за сезон – а его нынешний рекорд, на минуточку, 32 гола в сезоне-2019/20.

А вот и причины голов – это броски!

Панарин выполнил просьбу Лавиолетта: он бросает гораздо чаще, чем когда-либо. Идет двенадцатым в НХЛ по среднему и абсолютному количеству бросков. Не боится пробовать новое. В матче против «Сан-Хосе» Панарин две из трех шайб забросил в нетипичной манере – с пятака.

Артемий бросает настолько много, что его Corsi (соотношение бросков команд в створ) и Fenwick (соотношение незаблокированных бросков команд в створ) ушли за 60% – 64% и 63%, лучшие показатели в команде.

Игра Панарина заточена строго под атаку: в чужой зоне он проводит 49,6% времени – перцентиль 99 (это значит, что Артемий опережает 99% игроков лиги по данному показателю), в своей – 32,8% (перцентиль 98).

Он не блокирует броски – всего 3 блокшота в сезоне (0,33 за 60 минут, минимум за всю карьеру). В графе силовых же и вовсе красуется невероятная единица – 0,11 хита за 60 минут, прежний минимум – 0,53.

Наконец, Артемий проводит короткие смены – 0:52 в среднем, второй с конца результат в карьере.

Все это дает общую картину: Панарин не тратит лишнюю энергию на те аспекты игры, где он не слишком полезен, и сосредотачивается на атаке. И здорово, что у Артемия набор очков происходит равномерно, без всплесков: лишь 1 матч с четырьмя баллами, еще 2 – с тремя.

В плане ассистов Панарин тоже не просел. У Артемия 2,58 голевых за 60 минут – чуть больше, чем в прошедшем сезоне. Его влияние можно оценить, например, по этому моменту:

Кажется, Панарин не сделал ничего особенного – но ощущение ошибочное. «Рейнджерс» и так в большинстве, а тут еще и двое игроков «Баффало» вышло на Артемия, а оставшиеся двое также сместились на левую половину льда. Естественно, Панарин отдал шайбу свободному Эрику Густафссону, тот – еще дальше, на открывшегося на свободном фланге Мику Зибанежада, у шведа отличная позиция и фора по времени, а вратарю «Баффало» Юкко-Пекке Луукконену еще нужно перемещаться – и он использовал момент по полной. К голу привела репутация Артемия как невероятного диспетчера – усиленная персональная защита по нему от «Баффало» оставила двоих защитников на четверых нападающих, и в такой позиции забивать легко.

А мог на счету Панарина оказаться и такой роскошный ассист – жаль, Блэйк Уилер запорол выход один-в-ноль:

Большую роль в результативной игре Артемия играет Лафреньер. Соединение этих двоих в одном звене – пожалуй, лучшее решение Лавиолетта. В прошлом сезоне Панарин сыграл 50+ минут в девяти вариантах звеньев. Из стабильных сочетаний с Панариным лучшей была тройка с Лафреньером и Трочеком (3,24 xG) – уже у Галлана просматривалось отличное взаимодействие Артемия и Алексиса. Лавиолетт сделал их железным звеном – и не зря: теперь они генерируют уже 3,74 ожидаемых гола, с большим отрывом лучший показатель в команде.

Второй вариант – с Хитилом вместо Трочека, и именно так сезон начинался, но в матче против «Каролины» Филип получил травму верхней части тела и с тех пор восстанавливается. Это звено создавало меньше (3,09 xG), но процент ожидаемых голов был выше (56,7% против 53,9%). Вполне вероятно, после возвращения Хитила Лавиолетт вновь проведет обкатку этого сочетания.

Лафреньер пока отстает по очкам от партнеров по звену (8+8 в 26 матчах), но его прогресс очевиден. Алексис наконец-то оправдывает возлагаемые на него надежды (если что, первый номер драфта-2020) – и в его преображении большую роль сыграл именно Панарин. Если вспомнить, как просел в первый сезон без Артемия его давний друг Кэйн (76 баллов за результативность, меньше очка за игру в сезоне-2017/18 после 89 очков в сезоне-2016/17), то можно задуматься, а кто же кого прокачивал.

«Я действительно считаю его элитным хоккеистом. Когда каждый день наблюдаешь за его игрой, ценишь его еще больше», – сказал о Панарине Лавиолетт.

И это действительно так: с момента появления русского форварда в лиге лишь Макдэвид и Драйзайтль набрали больше очков (888 у Коннора, 768 у Леона, 700 у Артемия). При этом по голам за этот же период Панарин лишь 18-й – и новый Артемий, который чаще бросает, имеет прекрасные шансы забраться выше.

У Панарина отличная результативность, его партнеры качественно используют создаваемые им моменты, и все это поднимает статистику Артемия до невиданного уровня. Если Лавиолетт планирует и дальше использовать Панарина так же, как в начале сезона, то версия 2.0 с нами надолго.

Фото: Gettyimages.ru/John Minchillo, Gene J. Puskar, Noah K. Murray