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Панарин сделал «Рейнджерс» лидером НХЛ – у него лучшее начало сезона в карьере

Бостон Бостон
НХЛ НХЛ
Артемий Панарин Артемий Панарин
Рейнджерс Рейнджерс
Крис Крайдер Крис Крайдер
Хоккей Хоккей

Вернул форму после матчей без очков.

Один из героев последней победы «Рейндерс» (7:4 над «Бостоном») – Артемий Панарин. У него 1+2, он прервал серию из трех матчей без голов и передач.

Главное: его команда догнала все тот же «Бостон» по очкам (31) и опередила его по дополнительным показателям. Теперь «Рейнджерс» – лидер Востока и общей таблицы НХЛ.

Панарин вернулся в гонку бомбардиров, а «Рейнджерс» впервые в сезоне забили семь голов

Артемий Панарин набирал очки 15 матчей подряд на старте регулярки-2023/24. По длительности результативной серии он долго боролся с Вильямом Нюландером из «Торонто». Проиграл: в матче против «Далласа» (3:6) Панарин команде никак не помог. Это пока последнее из четырех поражений «Рейнджерс» в сезоне. Нюландер в итоге дотянул до 17 игр – и сам ушел с нулем.

После резвого старта у Панарина наступил спад: в трех последних матчах Артемий очков не набирал, хотя два из них его клуб выиграл. Даже в победных играх у «Рейнджерс» страдала общая результативность. Команда забила в них всего четыре шайбы – обыграла «Питтсбург» (1:0) и «Филадельфию» (3:1). Зато против «Бостона» резко прорвало всех лидеров.

У Панарина – по одному результативному действию в каждом из периодов. В середине первого Артемий ассистировал Крису Крайдеру. Во время розыгрыша большинства он бросил от синей линии. Шайба просочилась сквозь Линуса Улльмарка, а Крайдер ее добил. Сам Крис в итоге набрал 3 очка (2+1) за матч и стал первой звездой всего игрового дня в НХЛ.

Во втором периоде «Рейнджерс» играли на отложенном штрафе, поэтому вратарь Куик заменился на шестого полевого. Розыгрыш получился: Панарин классно выкатил Винсенту Трочеку. С его броском голкипер «Бостона» справился, а с добиванием Джимми Веси – нет.

После матча Веси отдельно рассказал об этом моменте: «Я знал, что будет удаление, поэтому решил: почему бы не пойти на пятак? Панарин и Трочек работали на флангах, Джонс здорово сохранил шайбу – а я просто ее подобрал».

В заключительном отрезке сам Артемий забросил седьмую шайбу «Рейнджерс». Теперь Брэйден Шнайдер отдал ему на пустые ворота. Панарин отыграл 17:05 – меньше, чем в каждом из трех матчей без очков. Интересно, что ранее он набирал 3 очка в регулярке-2023/24 лишь против «Виннипега» (3:2, ОТ). Тогда поучаствовал во всех голах «Рейнджерс» с такой же раскладкой (1+2).

У «Рейнджерс» – лучший матч по игре в атаке в регулярке-2023/24. До этого забивали максимум по пять голов – «Баффало» (5:1), «Детройту» (5:3) и «Нью-Джерси» (5:3). Результативная игра против «Бостона» подняла Артемия на шестую строчку в списке лучших бомбардиров НХЛ.

По темпу набора очков Артемий вообще четвертый в лиге (1,53 за матч). Кто выше: Кучеров (1,75), Джек Хьюз (1,64) и Пастрняк (1,55).

Панарин проводит девятый сезон в НХЛ, набирает больше очка за игру последние шесть лет, но ни разу не дотягивался до сотни. Пока максимальный результат Артемия – 96 (22+74) очков в сезоне-2021/22. Вот только прежде Панарин никогда не проводил этот же отрезок сезона так сильно.

Матч против «Бостона» стал 193-м для Артемия с 2+ очками. За последние 30 лет лишь один незадрафтованный хоккеист набрал больше таких игр – Мартен Сен-Луи (275 за 16 сезонов в НХЛ).

«Рейнджерс» лучше всех провели последний месяц – отсюда и такое доминирование в НХЛ

Даже семь шайб «Бостону» не вывели «Рейнджерс» в топы по результативности. У команды всего 66 голов. На Востоке больше забивают «Тампа» (78), «Детройт» (70), «Бостон» (69), «Торонто» (67) и «Нью-Джерси» (67).

После матча с «Бостоном» главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился эмоциями: «Это было нечто. Игра как на качелях, масса эмоций, полагаю, для обеих команд. Мы очень старались поддерживать темп и победить очень сильного соперника».

Крайдер, главный герой матча (2+1, по голу в большинстве и меньшинстве), отметил поддержку болельщиков: «Думаю, трибуны сегодня сделали для нас разницу. Особенно когда мы упустили отрыв в начале – болельщики как будто зарядили нас и придали сил».

Последний месяц «Рейнджерс» отыграли мощнее всех соперников. С 20 октября клуб из Нью-Йорка потерял всего три очка: проиграл «Далласу» (3:6) в основное время и «Миннесоте» (4:5) по буллитам. Если брать последние 16 матчей, у «Рейнджерс» 29 очков – идущие следом «Кингс» набрали на 3 меньше.

Теперь «Рейнджерс» не только лидируют в таблице, а еще и имеют матч в запасе по сравнению с «Бостоном».

Рейнджерс – Бостон 7:4 (3:2, 2:1, 2:1)
Дата проведения
25 ноября, 21.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Бонино ()
2:0 – 10 Крайдер (Панарин, Густафссон)
2:1 – 13 Койл (ван Римсдайк, Фредерик)
2:2 – 14 Гики (Форборт, Лауко)
3:2 – 18 Крайдер (Труба)
3:3 – 21 Пастрняк (Заха)
4:3 – 36 Веси (Панарин, Трочек)
5:3 – 39 Миллер (Крайдер, Зибанежад)
6:3 – 41 Питлик (Гудроу, Веси)
6:4 – 42 Койл (Гики, ван Римсдайк)
7:4 – 44 Панарин (Джонс, Шнайдер)
Вратари: Дж. Куик 27/31 – Улльмарк 33/40.

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Фото: AP/Matt Slocum

45 комментариев

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личные рекорды это не хоккей
отличный хоккеист и человек, сам играет и другим помогает , такой в любой команде лидером будет , рядом с такими хоккеистами вырастают настоящие звезды а не паразитирующие рекордсмены за счет других
+58
-25
+33
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definitely
Хлебушек в этом сезоне раскрылся по-новому, просто прекрасен
+33
0
+33
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Александр Богомолов
Ответ личные рекорды это не хоккей
отличный хоккеист и человек, сам играет и другим помогает , такой в любой команде лидером будет , рядом с такими хоккеистами вырастают настоящие звезды а не паразитирующие рекордсмены за счет других
Вам Овечкин под дверью нагадил?
+35
-12
+23
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Эльдар Рязанов
Ответ Александр Богомолов
Вам Овечкин под дверью нагадил?
чет анекдот вспомнился
Жуков выходит из кабинета Сталина, вытирает лоб: "Фу, сволочь усатая..."
Берия услышал, доложил Сталину, так, мол, и так, Жуков, выходя из вашего кабинета, такое сказал.
Жукова вызывают к Сталину, тот спрашивает: "Скажите, товарищ Жюков, вот ви, виходя вчера от меня, сказали "сволочь усатая". Ви кого имели в виду?"
Жуков: "Гитлера, товарищ Сталин!"
Сталин вызывает Берию, пересказывает диалог: "А ви кого имели в виду, товарищ Берия?"
+24
-4
+20
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krolik213
Ответ Дмитрий Шелема
я наконец-то сообразил, почему он хлебушек)) ”pan” с испанского хлеб, видимо в Чикаго какой-то латинос дал ему такое прозвище так и закрепилось)) но реальной истории я не знаю кст, могу и ошибаться
Реальная история в том, что в Америке есть сеть кафе, скорее пекарен, которая называется “Panara bread”. Как только он переехал в Чикаго, он запостил фотку в этом заведении. Компания подхватила, фаны подхватили, маркетинг развернулся, как это и бывает в США, с тех пор его и называют Хлебушек.
+19
0
+19
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Борнео
Рейнджерс в порядке, 7 шайб Бостону накидать дорогого стоит.
Ну и Артемий молодчик, так держать.
+17
0
+17
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v3
Ответ WilJkeee
Всё это прекрасно, однако не отменяет того, что он постоянно растворяется в плей-офф
57 матчей и 46 очков? Разве плохо?
+12
-4
+8
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Champions 26
радует, что, в общем-то, спокойно справились без Фокса и Хытила. Плюс Игорь из-за травмы несколько матчей пропустил. Потенциал, чтобы прибавить, еще есть
+7
0
+7
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Фрэнк Хиббард
Хлебушек лидер на льду и в раздевалке, тащит на себе всю команду, любое его действие это для хоккейного учебника. Просто счастлив видеть такое чудо на льду. Мы живем в эпоху Панарина и должны наслаждаться тем как он отрабатывает каждый цент своего контракта.
+8
-2
+6
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WilJkeee
Всё это прекрасно, однако не отменяет того, что он постоянно растворяется в плей-офф
+5
-2
+3
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Дмитрий Шелема
Ответ definitely
Хлебушек в этом сезоне раскрылся по-новому, просто прекрасен
я наконец-то сообразил, почему он хлебушек)) ”pan” с испанского хлеб, видимо в Чикаго какой-то латинос дал ему такое прозвище так и закрепилось))
но реальной истории я не знаю кст, могу и ошибаться
+3
0
+3
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Фанат спорта01
Ответ v3
А что все франчайзы набирали очко за игру?
Панарин не плох,просто в плей-офф играет намного хуже чем в регулярке и это факт.
он 33-й по ппг в плей-офф среди действующих игроков а по Кепхиту 4-й.
Единственный кто может посоперничать в этом плане с Хлебушком это тройка Торонто(Усач,Марнер и Таварес).
+3
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v3
Ответ Фанат спорта01
да,франчайз игрок должен набирать очко за игру и в плей-офф.
А что все франчайзы набирали очко за игру?
+2
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Александр Андала
Ответ личные рекорды это не хоккей
отличный хоккеист и человек, сам играет и другим помогает , такой в любой команде лидером будет , рядом с такими хоккеистами вырастают настоящие звезды а не паразитирующие рекордсмены за счет других
говорите про игрока , который очередной Плей-офф - сдувается?)
+3
-2
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Юрий Безуглый
Автор
Ответ Фанат спорта01
Ну рассмотрим Вегас и Рейнджерс. Вратарская линия у копов намного лучше. Защита примерно на одном уровне. А атака в прошлом плей-офф у Рейнджерс вообще была лучшей в лиге по именам. Панарин,Кейн,Тарас,Зиба,крайдер,трочек,хитил,лафреньер,Какко,Веси,гудроу,Мотт. такого сильного нападения не было ни у кого в лиге. так где состав копов хуже чем у Вегаса?
Везде. Защита Вегаса - это цемент. Защита Рейнджерс хороша в первую очередь благодаря Шестёркину. И да, кстати, так, как играл в последнем плей-офф Хилл, Шестёркин ещё не играл, так что безапелляционно называть вратарей ментов более сильными не стоит. Касательно сильного нападения Рейнджерс вообще всё просто: отдельные сильные имена не делают сильной команду. Пример - Торонто с самой мощной четвёркой нападающих в лиге. Вегас гораздо сильнее как команда, у него все звенья умеют и в защиту, и в оборону, у Рейнджерс - и близко нет. Тем более что Кейн и Тарас здесь для красного словца: оба были не полностью здоровы. Ну и, кроме того, у Вегаса сильнее тренер (по крайней мере, был в прошлом сезоне - Лавиолетт, пожалуй, где-то на том же уровне, что и Кэссиди) - Галлан всегда мудрит и изобретает, но непонятно для чего. Так что назвать Рейнджерс ровней Вегасу в плей-офф - это точно перебор.
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Виталий Николаенко
ПРОСТО КРАСАВЧИК ДАВАЙ ПРОДОЛЖАЙ РАДОВАТЬ НАС
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ak-2nd
Пятый сезон Хлебушка в Рейнджерс... Как время бежит.
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Дмитрий Шелема
Ответ krolik213
Реальная история в том, что в Америке есть сеть кафе, скорее пекарен, которая называется “Panara bread”. Как только он переехал в Чикаго, он запостил фотку в этом заведении. Компания подхватила, фаны подхватили, маркетинг развернулся, как это и бывает в США, с тех пор его и называют Хлебушек.
компания называется “PanEra Bread”, от испанского слова “pan” что переводится как хлеб и не удивительно, ведь это сеть хлебопекарен)) спасибо за уточнение, теперь понятно как всё началось)) панара/панера😀
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Orik298
Похоже дело было в причёске. Кудри сбрил и сразу небывалая лёгкость появилась)
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Ivan Sergeev
На голову больше ничего не давит.
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Александр Андала
Ответ R
обращение к господину Насущному: просим начинать вести статистику за Панариным)
очередной сезон. В регулярке - Бог, в ПО - ... посмотрим
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lexakarabut
Ответ Александр Андала
но, в ПО - лажает
это может ирония была)
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Александр Андала
Ответ Фрэнк Хиббард
Хлебушек лидер на льду и в раздевалке, тащит на себе всю команду, любое его действие это для хоккейного учебника. Просто счастлив видеть такое чудо на льду. Мы живем в эпоху Панарина и должны наслаждаться тем как он отрабатывает каждый цент своего контракта.
но, в ПО - лажает
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Александр Андала
Ответ Фанат спорта01
Рейджерс уже года 3самый настоящий Контендер. один из лучших вратарей лиги,супер топ(Фокс) и топ(труба) в защите,нападение тоже очень даже сильное.
в итоге - от Джерси - вылетвют
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Александр Андала
Ответ v3
Ну по первых в ПО играть сложнее чем в РЧ. Во вторых причем здесь зарплата, если её платят за ту самую РЧ? А что Панарин поиграл у нас в каких то контендерах? Чикаго уже закончила кошмарить лигу, она по факту уже просто доигрывала провожая Кейна и Тейвза потихоньку. И даже там Панарин умудрился набрать в 11 матчах 8 очков. Хотя многие полагали что такого у него вообще нечего не выйдет. Далее был совсем уж грустный Коламбус где Панарин прокачивал своих тиммейтов. И где главной звездой был он и Бобровский. За 16 матчей набрал 18 очков. Ну а далее были Полицейские. Я бы не назвал их контендером. Кто там только не играл и кого только не приглашали. Возможно сейчас это похож на контендер. И то с натяжкой. Ну здесь да, Панарин за 30 матчей набрал 20 очков. Вполне достойный результат.
да, продолжайте дальше - "защищать" Панарина. В ответ, моему комменту, пожалуйста, захватите, статистику против Дэвилс - в прошлом ПО. Очевидно
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Юрий Безуглый
Автор
Ответ v3
Если бы да ка бы, конечно. История не терпит сослагательных, но Хилл в тех Ментах вообще бы дошел до финала конфы? Или выграл что нибудь? По мне так я больше уверен что поставь Шестеркина в тот Вегас и он бы взял Кубок. Просто у Хилла что есть? Один крутой чемпионский ПО. Но когда Колорадо брал Кубок там тоже играл такой Дарси Кемпер. И что мне подсказывает что Адин Хилл это такой же вратарь.
Именно. Мы не знаем, что было бы если. Тот Вегас, скорее всего, кубок бы взял даже с парой Скиннер/Кэмпбелл, вопрос только в показателях вратарей. А Хилла вообще не стоит недооценивать. Он даже в Аризоне показывал, что очень даже может вырасти в топового вратаря, не уровня Васи или Шестёркина, но плюс-минус Варламова или Георгиева.
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v3
Ответ Юрий Безуглый
Благодаря-то благодаря, только у Хилла показатели в плей-офф-2022/23 - в топ-20 за всю историю лиги. У Шестёркина тогда чутка послабее было. Чутка, да, но послабее. Ну и Шестёркин, в конце концов, не выиграл и даже не вышел в финал.
Если бы да ка бы, конечно. История не терпит сослагательных, но Хилл в тех Ментах вообще бы дошел до финала конфы? Или выграл что нибудь? По мне так я больше уверен что поставь Шестеркина в тот Вегас и он бы взял Кубок.
Просто у Хилла что есть? Один крутой чемпионский ПО. Но когда Колорадо брал Кубок там тоже играл такой Дарси Кемпер. И что мне подсказывает что Адин Хилл это такой же вратарь.
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Юрий Безуглый
Автор
Ответ v3
Разве Шестеркин не играл на уровне Хилла? А когда Менты вылетели от Тампы в финале конфы благодаря кому они туда вообще дошли?
Благодаря-то благодаря, только у Хилла показатели в плей-офф-2022/23 - в топ-20 за всю историю лиги. У Шестёркина тогда чутка послабее было. Чутка, да, но послабее. Ну и Шестёркин, в конце концов, не выиграл и даже не вышел в финал.
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v3
Ответ Юрий Безуглый
Везде. Защита Вегаса - это цемент. Защита Рейнджерс хороша в первую очередь благодаря Шестёркину. И да, кстати, так, как играл в последнем плей-офф Хилл, Шестёркин ещё не играл, так что безапелляционно называть вратарей ментов более сильными не стоит. Касательно сильного нападения Рейнджерс вообще всё просто: отдельные сильные имена не делают сильной команду. Пример - Торонто с самой мощной четвёркой нападающих в лиге. Вегас гораздо сильнее как команда, у него все звенья умеют и в защиту, и в оборону, у Рейнджерс - и близко нет. Тем более что Кейн и Тарас здесь для красного словца: оба были не полностью здоровы. Ну и, кроме того, у Вегаса сильнее тренер (по крайней мере, был в прошлом сезоне - Лавиолетт, пожалуй, где-то на том же уровне, что и Кэссиди) - Галлан всегда мудрит и изобретает, но непонятно для чего. Так что назвать Рейнджерс ровней Вегасу в плей-офф - это точно перебор.
Разве Шестеркин не играл на уровне Хилла? А когда Менты вылетели от Тампы в финале конфы благодаря кому они туда вообще дошли?
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v3
Ответ Фанат спорта01
Ну рассмотрим Вегас и Рейнджерс. Вратарская линия у копов намного лучше. Защита примерно на одном уровне. А атака в прошлом плей-офф у Рейнджерс вообще была лучшей в лиге по именам. Панарин,Кейн,Тарас,Зиба,крайдер,трочек,хитил,лафреньер,Какко,Веси,гудроу,Мотт. такого сильного нападения не было ни у кого в лиге. так где состав копов хуже чем у Вегаса?
Ты специально выбрал Вегас чтоб хоть как-то выиграть этот разговор и показать что НЙР это контендер.

Имена это не равно качество игры.
Труба это переплаченный деф, не более того. Фокс это вообще больше про атаку чем про защиту.
Твой так называемый контендер вылетел от 20 летных Хьюзов и Хиширов. Состав Дьяволов явно слабей чем Ментов, по именам так точно.
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v3
Ответ Юрий Безуглый
Везде. Защита Вегаса - это цемент. Защита Рейнджерс хороша в первую очередь благодаря Шестёркину. И да, кстати, так, как играл в последнем плей-офф Хилл, Шестёркин ещё не играл, так что безапелляционно называть вратарей ментов более сильными не стоит. Касательно сильного нападения Рейнджерс вообще всё просто: отдельные сильные имена не делают сильной команду. Пример - Торонто с самой мощной четвёркой нападающих в лиге. Вегас гораздо сильнее как команда, у него все звенья умеют и в защиту, и в оборону, у Рейнджерс - и близко нет. Тем более что Кейн и Тарас здесь для красного словца: оба были не полностью здоровы. Ну и, кроме того, у Вегаса сильнее тренер (по крайней мере, был в прошлом сезоне - Лавиолетт, пожалуй, где-то на том же уровне, что и Кэссиди) - Галлан всегда мудрит и изобретает, но непонятно для чего. Так что назвать Рейнджерс ровней Вегасу в плей-офф - это точно перебор.
Браво! Только что хотел об этом писать.
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Nissan 0123
Учитывая отсутствие некоторых важных игроков, очень здорово команда идет.
Надеюсь, такой запал будет и в плей-офф
Let’s go, Rangers!
+1
-1
0
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Фанат спорта01
Ответ v3
Имхо, то пиковых Тампы, Чикаго, ЛА, Питтсбурга явно не дотягивают. Да даже у тех Колорадо и Вегаса составы были убойнее.
Ну рассмотрим Вегас и Рейнджерс.
Вратарская линия у копов намного лучше.
Защита примерно на одном уровне.
А атака в прошлом плей-офф у Рейнджерс вообще была лучшей в лиге по именам.
Панарин,Кейн,Тарас,Зиба,крайдер,трочек,хитил,лафреньер,Какко,Веси,гудроу,Мотт.
такого сильного нападения не было ни у кого в лиге.
так где состав копов хуже чем у Вегаса?
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v3
Ответ Фанат спорта01
Рейджерс уже года 3самый настоящий Контендер. один из лучших вратарей лиги,супер топ(Фокс) и топ(труба) в защите,нападение тоже очень даже сильное.
Имхо, то пиковых Тампы, Чикаго, ЛА, Питтсбурга явно не дотягивают. Да даже у тех Колорадо и Вегаса составы были убойнее.
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Фанат спорта01
Ответ v3
Ну по первых в ПО играть сложнее чем в РЧ. Во вторых причем здесь зарплата, если её платят за ту самую РЧ? А что Панарин поиграл у нас в каких то контендерах? Чикаго уже закончила кошмарить лигу, она по факту уже просто доигрывала провожая Кейна и Тейвза потихоньку. И даже там Панарин умудрился набрать в 11 матчах 8 очков. Хотя многие полагали что такого у него вообще нечего не выйдет. Далее был совсем уж грустный Коламбус где Панарин прокачивал своих тиммейтов. И где главной звездой был он и Бобровский. За 16 матчей набрал 18 очков. Ну а далее были Полицейские. Я бы не назвал их контендером. Кто там только не играл и кого только не приглашали. Возможно сейчас это похож на контендер. И то с натяжкой. Ну здесь да, Панарин за 30 матчей набрал 20 очков. Вполне достойный результат.
Рейджерс уже года 3самый настоящий Контендер.
один из лучших вратарей лиги,супер топ(Фокс) и топ(труба) в защите,нападение тоже очень даже сильное.
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Сергей Орлов
Панарин великолепен, но отметил бы Трочека. Отличную игру показывает.
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Sergeev55
Коркино рулит!!!
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Александр Андала
Ответ Ryan T.
А всего-то надо было под Котовского побриться.
в очередном ПО, может - потеряться
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Златан Лучший!
Ответ личные рекорды это не хоккей
отличный хоккеист и человек, сам играет и другим помогает , такой в любой команде лидером будет , рядом с такими хоккеистами вырастают настоящие звезды а не паразитирующие рекордсмены за счет других
Врача, срочно врача
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