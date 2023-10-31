Панарин сделал «Рейнджерс» лидером НХЛ – у него лучшее начало сезона в карьере

Вернул форму после матчей без очков.

Один из героев последней победы «Рейндерс» (7:4 над «Бостоном») – Артемий Панарин. У него 1+2, он прервал серию из трех матчей без голов и передач.

Главное: его команда догнала все тот же «Бостон» по очкам (31) и опередила его по дополнительным показателям. Теперь «Рейнджерс» – лидер Востока и общей таблицы НХЛ.

Панарин вернулся в гонку бомбардиров, а «Рейнджерс» впервые в сезоне забили семь голов

Артемий Панарин набирал очки 15 матчей подряд на старте регулярки-2023/24. По длительности результативной серии он долго боролся с Вильямом Нюландером из «Торонто». Проиграл: в матче против «Далласа» (3:6) Панарин команде никак не помог. Это пока последнее из четырех поражений «Рейнджерс» в сезоне. Нюландер в итоге дотянул до 17 игр – и сам ушел с нулем.

После резвого старта у Панарина наступил спад: в трех последних матчах Артемий очков не набирал, хотя два из них его клуб выиграл. Даже в победных играх у «Рейнджерс» страдала общая результативность. Команда забила в них всего четыре шайбы – обыграла «Питтсбург» (1:0) и «Филадельфию» (3:1). Зато против «Бостона» резко прорвало всех лидеров.

У Панарина – по одному результативному действию в каждом из периодов. В середине первого Артемий ассистировал Крису Крайдеру. Во время розыгрыша большинства он бросил от синей линии. Шайба просочилась сквозь Линуса Улльмарка, а Крайдер ее добил. Сам Крис в итоге набрал 3 очка (2+1) за матч и стал первой звездой всего игрового дня в НХЛ.

Во втором периоде «Рейнджерс» играли на отложенном штрафе, поэтому вратарь Куик заменился на шестого полевого. Розыгрыш получился: Панарин классно выкатил Винсенту Трочеку. С его броском голкипер «Бостона» справился, а с добиванием Джимми Веси – нет.

После матча Веси отдельно рассказал об этом моменте: «Я знал, что будет удаление, поэтому решил: почему бы не пойти на пятак? Панарин и Трочек работали на флангах, Джонс здорово сохранил шайбу – а я просто ее подобрал».

В заключительном отрезке сам Артемий забросил седьмую шайбу «Рейнджерс». Теперь Брэйден Шнайдер отдал ему на пустые ворота. Панарин отыграл 17:05 – меньше, чем в каждом из трех матчей без очков. Интересно, что ранее он набирал 3 очка в регулярке-2023/24 лишь против «Виннипега» (3:2, ОТ). Тогда поучаствовал во всех голах «Рейнджерс» с такой же раскладкой (1+2).

У «Рейнджерс» – лучший матч по игре в атаке в регулярке-2023/24. До этого забивали максимум по пять голов – «Баффало» (5:1), «Детройту» (5:3) и «Нью-Джерси» (5:3). Результативная игра против «Бостона» подняла Артемия на шестую строчку в списке лучших бомбардиров НХЛ.

По темпу набора очков Артемий вообще четвертый в лиге (1,53 за матч). Кто выше: Кучеров (1,75), Джек Хьюз (1,64) и Пастрняк (1,55).

Панарин проводит девятый сезон в НХЛ, набирает больше очка за игру последние шесть лет, но ни разу не дотягивался до сотни. Пока максимальный результат Артемия – 96 (22+74) очков в сезоне-2021/22. Вот только прежде Панарин никогда не проводил этот же отрезок сезона так сильно.

Матч против «Бостона» стал 193-м для Артемия с 2+ очками. За последние 30 лет лишь один незадрафтованный хоккеист набрал больше таких игр – Мартен Сен-Луи (275 за 16 сезонов в НХЛ).

«Рейнджерс» лучше всех провели последний месяц – отсюда и такое доминирование в НХЛ

Даже семь шайб «Бостону» не вывели «Рейнджерс» в топы по результативности. У команды всего 66 голов. На Востоке больше забивают «Тампа» (78), «Детройт» (70), «Бостон» (69), «Торонто» (67) и «Нью-Джерси» (67).

После матча с «Бостоном» главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился эмоциями: «Это было нечто. Игра как на качелях, масса эмоций, полагаю, для обеих команд. Мы очень старались поддерживать темп и победить очень сильного соперника».

Крайдер, главный герой матча (2+1, по голу в большинстве и меньшинстве), отметил поддержку болельщиков: «Думаю, трибуны сегодня сделали для нас разницу. Особенно когда мы упустили отрыв в начале – болельщики как будто зарядили нас и придали сил».

Последний месяц «Рейнджерс» отыграли мощнее всех соперников. С 20 октября клуб из Нью-Йорка потерял всего три очка: проиграл «Далласу» (3:6) в основное время и «Миннесоте» (4:5) по буллитам. Если брать последние 16 матчей, у «Рейнджерс» 29 очков – идущие следом «Кингс» набрали на 3 меньше.

Теперь «Рейнджерс» не только лидируют в таблице, а еще и имеют матч в запасе по сравнению с «Бостоном».

Фото: AP/Matt Slocum