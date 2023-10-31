Панарин сделал «Рейнджерс» лидером НХЛ – у него лучшее начало сезона в карьере
Вернул форму после матчей без очков.
Один из героев последней победы «Рейндерс» (7:4 над «Бостоном») – Артемий Панарин. У него 1+2, он прервал серию из трех матчей без голов и передач.
Главное: его команда догнала все тот же «Бостон» по очкам (31) и опередила его по дополнительным показателям. Теперь «Рейнджерс» – лидер Востока и общей таблицы НХЛ.
Панарин вернулся в гонку бомбардиров, а «Рейнджерс» впервые в сезоне забили семь голов
Артемий Панарин набирал очки 15 матчей подряд на старте регулярки-2023/24. По длительности результативной серии он долго боролся с Вильямом Нюландером из «Торонто». Проиграл: в матче против «Далласа» (3:6) Панарин команде никак не помог. Это пока последнее из четырех поражений «Рейнджерс» в сезоне. Нюландер в итоге дотянул до 17 игр – и сам ушел с нулем.
После резвого старта у Панарина наступил спад: в трех последних матчах Артемий очков не набирал, хотя два из них его клуб выиграл. Даже в победных играх у «Рейнджерс» страдала общая результативность. Команда забила в них всего четыре шайбы – обыграла «Питтсбург» (1:0) и «Филадельфию» (3:1). Зато против «Бостона» резко прорвало всех лидеров.
У Панарина – по одному результативному действию в каждом из периодов. В середине первого Артемий ассистировал Крису Крайдеру. Во время розыгрыша большинства он бросил от синей линии. Шайба просочилась сквозь Линуса Улльмарка, а Крайдер ее добил. Сам Крис в итоге набрал 3 очка (2+1) за матч и стал первой звездой всего игрового дня в НХЛ.
Во втором периоде «Рейнджерс» играли на отложенном штрафе, поэтому вратарь Куик заменился на шестого полевого. Розыгрыш получился: Панарин классно выкатил Винсенту Трочеку. С его броском голкипер «Бостона» справился, а с добиванием Джимми Веси – нет.
После матча Веси отдельно рассказал об этом моменте: «Я знал, что будет удаление, поэтому решил: почему бы не пойти на пятак? Панарин и Трочек работали на флангах, Джонс здорово сохранил шайбу – а я просто ее подобрал».
В заключительном отрезке сам Артемий забросил седьмую шайбу «Рейнджерс». Теперь Брэйден Шнайдер отдал ему на пустые ворота. Панарин отыграл 17:05 – меньше, чем в каждом из трех матчей без очков. Интересно, что ранее он набирал 3 очка в регулярке-2023/24 лишь против «Виннипега» (3:2, ОТ). Тогда поучаствовал во всех голах «Рейнджерс» с такой же раскладкой (1+2).
У «Рейнджерс» – лучший матч по игре в атаке в регулярке-2023/24. До этого забивали максимум по пять голов – «Баффало» (5:1), «Детройту» (5:3) и «Нью-Джерси» (5:3). Результативная игра против «Бостона» подняла Артемия на шестую строчку в списке лучших бомбардиров НХЛ.
По темпу набора очков Артемий вообще четвертый в лиге (1,53 за матч). Кто выше: Кучеров (1,75), Джек Хьюз (1,64) и Пастрняк (1,55).
Панарин проводит девятый сезон в НХЛ, набирает больше очка за игру последние шесть лет, но ни разу не дотягивался до сотни. Пока максимальный результат Артемия – 96 (22+74) очков в сезоне-2021/22. Вот только прежде Панарин никогда не проводил этот же отрезок сезона так сильно.
Матч против «Бостона» стал 193-м для Артемия с 2+ очками. За последние 30 лет лишь один незадрафтованный хоккеист набрал больше таких игр – Мартен Сен-Луи (275 за 16 сезонов в НХЛ).
«Рейнджерс» лучше всех провели последний месяц – отсюда и такое доминирование в НХЛ
Даже семь шайб «Бостону» не вывели «Рейнджерс» в топы по результативности. У команды всего 66 голов. На Востоке больше забивают «Тампа» (78), «Детройт» (70), «Бостон» (69), «Торонто» (67) и «Нью-Джерси» (67).
После матча с «Бостоном» главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился эмоциями: «Это было нечто. Игра как на качелях, масса эмоций, полагаю, для обеих команд. Мы очень старались поддерживать темп и победить очень сильного соперника».
Крайдер, главный герой матча (2+1, по голу в большинстве и меньшинстве), отметил поддержку болельщиков: «Думаю, трибуны сегодня сделали для нас разницу. Особенно когда мы упустили отрыв в начале – болельщики как будто зарядили нас и придали сил».
Последний месяц «Рейнджерс» отыграли мощнее всех соперников. С 20 октября клуб из Нью-Йорка потерял всего три очка: проиграл «Далласу» (3:6) в основное время и «Миннесоте» (4:5) по буллитам. Если брать последние 16 матчей, у «Рейнджерс» 29 очков – идущие следом «Кингс» набрали на 3 меньше.
Теперь «Рейнджерс» не только лидируют в таблице, а еще и имеют матч в запасе по сравнению с «Бостоном».
- Дата проведения
- 25 ноября, 21.00, «Madison Square Garden»
- 1:0 – 5 Бонино ()
- 2:0 – 10 Крайдер (Панарин, Густафссон)
- 2:1 – 13 Койл (ван Римсдайк, Фредерик)
- 2:2 – 14 Гики (Форборт, Лауко)
- 3:2 – 18 Крайдер (Труба)
- 3:3 – 21 Пастрняк (Заха)
- 4:3 – 36 Веси (Панарин, Трочек)
- 5:3 – 39 Миллер (Крайдер, Зибанежад)
- 6:3 – 41 Питлик (Гудроу, Веси)
- 6:4 – 42 Койл (Гики, ван Римсдайк)
- 7:4 – 44 Панарин (Джонс, Шнайдер)
6 очков Кучерова за матч! К возвращению Василевского выдал один из лучших русских перформансов в НХЛ
У Овечкина отобрали гол – и «Вашингтон» всухую сгорел «Эдмонтону»
История первого русского в НХЛ. Который не был ни русским, ни даже первым
Фото: AP/Matt Slocum
Жуков выходит из кабинета Сталина, вытирает лоб: "Фу, сволочь усатая..."
Берия услышал, доложил Сталину, так, мол, и так, Жуков, выходя из вашего кабинета, такое сказал.
Жукова вызывают к Сталину, тот спрашивает: "Скажите, товарищ Жюков, вот ви, виходя вчера от меня, сказали "сволочь усатая". Ви кого имели в виду?"
Жуков: "Гитлера, товарищ Сталин!"
Сталин вызывает Берию, пересказывает диалог: "А ви кого имели в виду, товарищ Берия?"
Ну и Артемий молодчик, так держать.
но реальной истории я не знаю кст, могу и ошибаться
он 33-й по ппг в плей-офф среди действующих игроков а по Кепхиту 4-й.
Единственный кто может посоперничать в этом плане с Хлебушком это тройка Торонто(Усач,Марнер и Таварес).
Просто у Хилла что есть? Один крутой чемпионский ПО. Но когда Колорадо брал Кубок там тоже играл такой Дарси Кемпер. И что мне подсказывает что Адин Хилл это такой же вратарь.
Имена это не равно качество игры.
Труба это переплаченный деф, не более того. Фокс это вообще больше про атаку чем про защиту.
Твой так называемый контендер вылетел от 20 летных Хьюзов и Хиширов. Состав Дьяволов явно слабей чем Ментов, по именам так точно.
Надеюсь, такой запал будет и в плей-офф
Let’s go, Rangers!
Вратарская линия у копов намного лучше.
Защита примерно на одном уровне.
А атака в прошлом плей-офф у Рейнджерс вообще была лучшей в лиге по именам.
Панарин,Кейн,Тарас,Зиба,крайдер,трочек,хитил,лафреньер,Какко,Веси,гудроу,Мотт.
такого сильного нападения не было ни у кого в лиге.
так где состав копов хуже чем у Вегаса?
один из лучших вратарей лиги,супер топ(Фокс) и топ(труба) в защите,нападение тоже очень даже сильное.