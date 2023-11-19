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У Панарина – 15 матчей подряд с очками! Одним броском побил два рекорда

НХЛ НХЛ
Рейнджерс Рейнджерс
Нью-Джерси Нью-Джерси
Артемий Панарин Артемий Панарин
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Винсент Трочек Винсент Трочек
Джек Хьюз Джек Хьюз
Питер Лавиолетт Питер Лавиолетт
Джимми Веси Джимми Веси
Хоккей Хоккей

Разрывает НХЛ.

«Рейнджерс» в гостях победили «Нью-Джерси» (5:3). Главный герой – Артемий Панарин, у него дубль.

Панарин открыл счет – в середине первого периода реализовал большинство. На убойную позицию Артемия вывел Винсент Трочек.

Гол сделал Панарина единоличным обладателем сразу двух рекордов.

Форвард набрал очки в 15-м матче подряд со старта сезона – это лучшее достижение в истории НХЛ среди россиян. Позади остался Дмитрий Квартальнов (22 очка в первых 14 матчах сезона-1992/93). Кроме того, Панарин побил аналогичный рекорд «Рейнджерс»: в сезоне-1972/73 Род Жильбер набрал 23 очка за те же 14 игр со старта.

На этом Панарин не остановился и в третьем периоде забил снова. Трочек завязал борьбу вбрасывании, а Артемий подхватил шайбу и мощно бросил:

Вот так сам Панарин описал этот гол: «Я уже 26 лет играю, так что точно знаю, где ворота. Я просто бросил в ту сторону».

Панарин продолжает заочную борьбу с Вильямом Нюландером из «Торонто». Результативная серия шведа – 16 матчей. Артемий отстает на одну игру, но очков у него больше: 26 (10+16) против 25 (11+14).

После матча партнер Панарина по команде Джимми Веси сказал: «Я был впечатлен Панариным в прошлом году, когда впервые сыграл с ним. Но в этом сезоне он как будто включил другую передачу. Он особенный игрок для нас. Он делает разницу».

А вот слова главного тренера «Рейнджерс» Питера Лавиолетта: «Он играл здорово. Звено Панарин – Трочек – Алексис Лафреньер снова стало угрозой, но Артемий был просто великолепен».

Два гола сделали Панарина первой звездой матча, а рядом с ним блистали и другие игроки «Рейнджерс»: у Веси – дубль, у Трочека – три ассиста.

Отлично проявил себя и Игорь Шестеркин. Вратарь пропустил четыре матча из-за повреждения, но легко вошел в игру с «Девилз» и сделал 30 сэйвов. «С каждой минутой Игорь становился лучше и лучше, – сказал Лавиолетт. – Мы ждали этого. Он был нам нужен».

В состав «Нью-Джерси» вернулся Джек Хьюз. 22-летний нападающий получил травму в матче против «Сент-Луиса» и пропустил пять игр. За это время Хьюз потерял лидерство в таблице бомбардиров НХЛ. К началу игры с «Рейнджерс» он находился на 20-м месте. Возвращение вышло продуктивным: у Джека – гол и передача, с 22 очками он поднялся на 15-ю позицию и сократил отставание от топ-3 до шести баллов.

«Рейнджерс» четвертый раз в сезоне победили, уступая в третьем периоде. Только у «Анахайма» таких побед больше (шесть). Команда Лавиолетта продлила серию матчей с набранными очками до 11 – последний раз «Рейнджерс» проиграли в основное время ровно месяц назад, 19 октября (1:4 от «Нэшвилла»). За это время команда набрала невероятный ход и вышла на третье место в сводной таблице лиги.

Нью-Джерси – Рейнджерс 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)
Дата проведения
19 ноября, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Панарин (Густафссон, Трочек)
1:1 – 9 Джек Хьюз (Зигентхалер, Хэмилтон)
1:2 – 14 Веси (Джонс, Шнайдер)
2:2 – 19 Палат (Тоффоли, Братт)
3:2 – 41 Хаула (Хэмилтон, Джек Хьюз)
3:3 – 51 Панарин (Трочек)
3:4 – 57 Веси (Трочек, Питлик)
3:5 – 58 Уилер ()
Вратари: Ванечек 30/34 – Шестеркин 30/33.

Фото: East News/AP Photo/Noah K. Murray

4 комментария

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dedushka
Вот за кого болею всей душой. Молоток, Хлебушек!
А Овечкину рекорда не желаю. Игрок он, может, и хороший, но путинтимом биографию себе испортил.
+12
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Андрей Еремушкин
Теперь и он в истории Рейнджерс окапывается! Удачи ему!!!!
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Тимофей Панов
молодец отдалился от политики ,начал с ружьем бегать,задержала полиция,подстригся и очки сразу рекордные пошли
+1
0
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Волька-ибн-Алёша
лидер команды
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