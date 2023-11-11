У Кузнецова первый дубль в НХЛ за 8 месяцев. Ассистировал Овечкин, который опять без гола

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Проблемы есть у обоих.

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» (4:2) в гостях. Евгений Кузнецов оформил победный дубль. Александр Овечкин ассистировал его первой шайбе, но провел уже шестой матч подряд без голов. В плане результативности для Овечкина все складывается не очень: 2 гола за 12 матчей. Пока это слабейший показатель на старте регулярки за время его карьеры в НХЛ.

А что с Кузнецовым? Мы уже рассказывали о его красивом буллите, но почти ничего яркого больше и не было.

Кузнецов выдал против «Нью-Джерси» лучшую игру за регулярку – сразу после худшего матча

«Вашингтон» сочетает победы и поражения (6-6) в регулярке НХЛ-2023/24, а Евгений Кузнецов все еще в поисках формы. Перед игрой против «Нью-Джерси» он набрал лишь 5 очков в 11 матчах. Единственная шайба за тот период была против «Сан-Хосе» в пустые ворота. Матч с «Флоридой» (3:4, ОТ) стал для Кузнецова по-настоящему провальным. Он завершил его с полезностью -3.

Там Евгений проигрывал соперникам в скорости. Особенно показательным получился эпизод из овертайма, когда игрок «Флориды» Райнхарт легко проехал мимо и забил. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после матча с «Флоридой» критиковал именно действия Кузнецова: «Если ты гонишься за соперником, то нельзя позволять ему обходить себя».

По игре с «Нью-Джерси» подобных претензий быть не может. В старте у «Нью-Джерси» вышел голкипер Витек Ванечек – бывший партнер Кузнецова по «Вашингтону». Ванечек остановил Кузнецова, но пропустил 2 шайбы за 15 секунд от его партнеров. Потом на замену появился Акира Шмид – ему Евгений в итоге и забросил победную шайбу. Следующий гол Кузнецова случился в пустые ворота.

К третьей шайбе «Вашингтона» – особое внимание. Тренер Карбери выделял взаимодействие Уилсона, Кузнецова и Овечкина по всему матчу, но именно в голе Кузнецова оно проявилось сильнее всего. Сначала Овечкин начал эту атаку едва заметным пасом на Уилсона. Затем уже тот опередил всех и выкатил шайбу на параллельно бежавшего Кузнецова. В моменте счет стал 3:0.

«Нью-Джерси» отыграл 2 гола в конце третьего периода, но шайбой в пустые ворота Кузнецов все завершил. В этой игре «Вашингтон» использовал Евгения чаще других лидеров атаки: он сыграл 23:06 за 26 смен – лучшие показатели среди всех нападающих в команде. Кузнецов не оформлял дубль в матче НХЛ с 25 февраля 2023 года (игра против «Рейнджерс», 6:3, 2+2). С того момента прошло более 8 месяцев.

Теперь же Евгений вошел в семерку лучших бомбардиров за всю историю «Вашингтона». Кузнецов имеет 558 очков (168+390) очков за 692 матча. После игры с «Нью-Джерси» он говорил банальные вещи о важности победы, но она стала для «Вашингтона» уже второй в сезоне над этим соперником. 26 октября «Вашингтон» обыгрывал «Нью-Джерси» со счетом 6:4.

Овечкин прервал серию игр без очков, но не забивает как раз с прошлого матча против «Нью-Джерси»

Проблемы Овечкина все еще никуда не ушли. Его антирекордом на отрезке из 12 матчей считались 3 гола в сезоне-2008/09. Тогда он завершил его с 56 шайбами за 79 игр и взял второй «Морис Ришар». Сейчас же есть только шайбы в ворота «Торонто» и «Нью-Джерси». Символично, что в предыдущей игре с «Нью-Джерси» (6:4) Овечкин забил в пустые ворота. По таким голам (55) рекорд Гретцки (56) кажется ближе.

Зато Овечкин часто ассистирует – сделал уже 7 результативных передач. Против «Нью-Джерси» он имел четыре возможности реализовать большинство и второй лучший айстайм среди форвардов (21:19). Овечкин бросил по воротам лишь трижды, а единственным очком так и осталась та самая передача в моменте с голом Кузнецова.

Важно: Александр наконец-то не думает о серии без очков – он не набирал их в трех матчах подряд. До этого Овечкин делал ассистентский дубль в игре против «Сан-Хосе» (3:1).

Карбери по-прежнему экспериментирует с тройками нападения, а «Вашингтон» постепенно меняется. Овечкин уже потерял одного из друзей – Никлас Бэкстрем приостановил карьеру. Клуб поместил его в долгосрочный список травмированных и вызвал из АХЛ Майкла Сгарбоссу. Вместо еще одного травмированного Манты оттуда же приехал Николя Обе-Кюбель.

За 12:38 против «Нью-Джерси» Обе-Кюбель сделал 1+1, хотя проводил первую игру в регулярке-2023/24. Дебютную шайбу в сезоне там же забросил Бек Маленстин. Когда не забивает Овечкин, «Вашингтону» помогают именно такие герои.

Фото: East News/AP Photo/Noah K. Murray