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Кучеров в огне! Набрал 5 очков в одном матче и обрушил рекорд «Тампы»

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Никита Кучеров Никита Кучеров
Брэйден Пойнт Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Оттава Оттава
Стивен Стэмкос Стивен Стэмкос
Виктор Хедман Виктор Хедман
Андрей Василевский Андрей Василевский
Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Хоккей Хоккей

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В одном из самых результативных матчей дня «Тампа» переиграла «Оттаву» (6:4). Главный герой встречи – Никита Кучеров, у него 5 (1+4) очков.

На утренней тренировке Кучерова поставили к Алексу Барре-Буле и Энтони Сирелли, и можно было подумать, что Никиту перевели в третье звено. Основания для экспериментов были: в двух последних матчах «Тампа» проиграла, а Кучеров не набрал ни одного очка.

Но звено Кучерова у «Лайтнинг» по умолчанию ударное, и скорее новых партнеров пробовали с Кучеровым, а не его с ними. Это иллюстрирует время на льду: у Никиты с отрывом в 2,5 минуты самый высокий айстайм среди всех нападающих (21:00).

Никита начал матч с Барре-Буле и Сирелли, на третьей минуте у «Тампы» выпал нападающий Остин Уотсон (из-за драки), и на одну смену Кучерова вернули к Брэйдену Пойнту.

Второй раз их соединили в конце первого периода, и форварды сразу ассистировали Виктору Хедману. Этот гол стал 145-м в карьере шведского защитника и вывел его на девятое место в списке лучших снайперов «Тампы» (лидирует в этом списке Стивен Стэмкос – у него 519 шайб).

После этого Кучерова и Пойнта уже не разделяли – и не зря. Во втором периоде Никита запустил Брэйдена в сольный проход, и «Тампа» впервые в матче вышла вперед. Вратарь «Лайтнинг» Юнас Юханссон тоже поучаствовал в голевой комбинации – ассистом набрал первое очко в НХЛ.

Незадолго до второго перерыва голкипер «Оттавы» Антон Форсберг не сумел зафиксировать шайбу после броска Кучерова – она упала между щитков, и Пойнт добил, доведя разницу в счете до трех шайб – 4:1.

В третьем периоде Кучеров отдал под бросок Стэмкосу, а Пойнт подправил на пятаке и оформил хет-трик:

Точку в матче поставил сам Кучеров:

Кучеров стал единоличным лидером в истории «Тампы» по количеству матчей с 5 очками – теперь их у Никиты четыре. Предыдущий лидер – Лекавалье с тремя.

«Ожидал ли я, что сегодня мы исправимся за поражения в предыдущих двух матчах? Да, конечно. Но я считаю, что мы можем играть еще лучше», – сказал Никита пресс-службе клуба.

Кучеров ворвался в топ-10 бомбардиров лиги – он седьмой с 16 (7+9) очками, а «Лайтнинг» забрались в зону плей-офф. И это без Андрея Василевского в воротах – он продолжает восстановление после операции. Заменяющий Василевского Юханссон пока справляется: у него 91,6% отраженных бросков и 2,87 пропущенных шайб за матч – не то, что давал команде Андрей, но достаточно для положительного баланса (у Юханссона 5 побед, 3 поражения в овертайме и 1 – в основное время).

Владимир Тарасенко на фоне «Тампы» не впечатлил. Нападающий сыграл меньше 15 минут и не забил в четвертом матче подряд. «Оттава» – единственная команда в Атлантическом дивизионе, которая набрала менее половины очков. «Сенаторз» идут последними на Востоке.

Оттава – Тампа-Бэй 4:6 (1:1, 0:3, 3:2)
Дата проведения
5 ноября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Ткачак (Сэндерсон, Жозеф)
1:1 – 17 Хедман (Пойнт, Кучеров)
1:2 – 21 Пойнт (Кучеров)
1:3 – 24 Эйссимонт (Сирелли)
1:4 – 38 Пойнт (Кучеров)
2:4 – 41 Жиру (Бернар-Докер, Штюцле)
2:5 – 49 Пойнт (Кучеров, Стэмкос)
3:5 – 51 Ткачак (Норрис)
3:6 – 51 Кучеров (Хедман, Барре-Буле)
4:6 – 52 Батерсон (Сэндерсон, Ткачак)
Вратари: Форсберг 14/17, Корписало 17/20 – Юханссон 24/28.

Фото: East News/Patrick Doyle/The Canadian Press via AP

7 комментариев

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владимир 73
Никитос🔥
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TR31HK
Кучеров главная ударная сила молний в этом матче, в этом сезоне, и все последние сезоны. Когда он включается, молнии побеждают, когда он не набирает, молнии проигрывают! Спасибо за статью)))) Куч могуч!!!
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paha
Там где играет Куч - это всегда будет первое звено!

К концу карьеры будет топ1 в Тампе по очкам, если не уйдет из Тампы
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Сергей Чистяков
Отличная статья, спасибо автору.
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Shaiba Bash
Ай да молодчик
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Карпов Стас
Обычный Куч! Это его уровень!
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Direct free kick
Ответ paha
Там где играет Куч - это всегда будет первое звено! К концу карьеры будет топ1 в Тампе по очкам, если не уйдет из Тампы
Надо не Кучерова в 3-ю тройку, а Стэмкоса 13-м форврадом делать, давно пора жестко прессоваать это переоценного игрочишку, а то ему раздают фальшивые призы, а местные тампаксы ещё и гонят на тех кто по делу критикует этого типа. Никто не сделал столько, чтобы косо смотрели на македонца как некий Алексей Ч.
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