Драфт НХЛ-2012: как выглядел бы список выбранных игроков 10 лет спустя

Все могло быть по-другому.

Чемпионский состав «Колорадо» – во многом продукт системы выбора игроков на драфте НХЛ. Габриэл Ландескуг, Нэтан Маккиннон, Микко Рантанен, Кэйл Макар, Алекс Ньюхук, Боуэн Байрэм – всех этих парней «Эвеланш» взяли именно на драфте.

Но для того, чтоб сложился такой пазл, нужна не только успешная работа скаутов, но и удача. Драфт – довольно непредсказуемая штука. Можно под первым пиком выбрать игрока, который не оправдает надежд, а можно в четвертом раунде выцепить бриллиант. Лишь спустя несколько лет после драфта становится понятно, какая команда угадала с выбором, а какая – нет.

И кажется любопытным представить, что было бы, если б игроков с драфта, например, 10-летней давности выбирали сейчас. Карьера этих ребят могла сложиться совсем иначе, попади они в другую систему, но этого мы уже не узнаем. Зато можем прикинуть, кого выбирали бы клубы, знай они наперед, какая карьера ждет эту молодежь.

Итак, драфт 2012 года. Сначала идет тот, кто по прошествии десяти лет реально заслуживал уйти под тем или иным номером, а затем оригинальный пик. Погнали!

1. «Эдмонтон» – Андрей Василевский (2012: №19) / Наиль Якупов

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, владелец «Конн Смайт Трофи», «Везины», да и просто лучший вратарь в мире. Интересно, что Василевский был выбран лишь под 19-м номером, и даже такой выбор стал локальной сенсацией и был не первым у «Тампы» на том драфте.

Якупов – один из главных провалов среди первых номеров за всю историю лиги: 350 матчей, 136 очков и этой осенью начнет пятый сезон подряд в КХЛ.

2. «Коламбус» – Джейккоб Слэвин (120) / Райан Мюррей

Вполне вероятно, что к выбору Слэвина под вторым номером будут вопросы, ведь есть Коннор Хеллибак и Филип Форсберг. Но при прочих равных мы будем отталкиваться от позиции, на которую выбирала команда на оригинальном драфте. А в 2012-м «Блю Джекетс» рассчитывали получить топового двустороннего защитника. Слэвин – именно такой. У него нет слабых мест, прекрасно действует в своей зоне, отлично катается и хорошо читает игру.

Не сказать, что Мюррей не оправдал надежд именно в плане игровых качеств. Он демонстрирует неплохой хоккей, когда здоров. В сезоне-2018/19 даже казалось, что он вот-вот покажет себя на полную. Но бесконечные травмы так и не дали ему раскрыться. Мюррею уже 28, и очевидно, что на уровень второго номера драфта он так и не выйдет.

3. «Монреаль» – Филип Форсберг (11) / Алекс Гальченюк

Форсберг – один из лучших крайних нападающих лиги. В прошлом сезоне шведу впервые в карьере покорилась отметка в 40 голов, поэтому его сложно назвать по-настоящему элитным снайпером, но он продолжает прогрессировать и вполне заслуживает места в топ-3 нашего редрафта.

Гальченюк долгое время ходил в подающих надежды, но так и остался в этом статусе. Отсутствие стабильности не позволило ему стать хотя бы элитным хоккеистом – но средний уровень НХЛ держит, уже хорошо.

4. «Айлендерс» – Коннор Хеллибак (130) / Гриффин Райнхарт

Коннор Хеллибак – один из лучших вратарей лиги, регулярный номинант на «Везину» – в 2020-м даже получил ее в конкуренции с Василевским. Он невероятно стабилен, и во многом благодаря ему «Виннипег» до этого сезона четыре года подряд играл в плей-офф и однажды даже добрался до финала конференции.

Райнхарт подавал большие надежды в юниорах, стал чемпионом WHL, дважды играл за сборную Канады на молодежных чемпионатах мира. Но переход в профессиональный хоккей получился неудачным. Недостаток скорости и плохая работа с шайбой привели к тому, что в НХЛ он провел лишь 37 матчей.

5. «Торонто» – Морган Райлли / Морган Райлли

Тот редкий случай, когда оставим пик без изменений. В «Торонто» попали в точку с Райлли, получив отличного двустороннего защитника с хорошим катанием.

6. «Анахайм» – Томаш Гертл (17) / Хампус Линдхольм

Не сказать, что, выбрав Линдхольма, «Дакс» прогадали. Швед прекрасно провел ранние годы карьеры в НХЛ, и несмотря на то, что сейчас в игре защитника наступил спад, он до сих пор остается востребован для игры в топ-4 и недавно подписал с «Бостоном» крупный контракт.

Но если бы «Анахайм» выбирал сейчас, более вероятно, что сделал бы ставку на Томаша Гертла. Он один из лидеров «Сан-Хосе», у него очень высокий хоккейный IQ, поэтому и появляется на льду в самые важные моменты во всех игровых ситуациях.

7. «Миннесота» – Теуво Терявяйнен (18) / Мэтт Дамба

Терявяйнен, несмотря на скромные габариты, превратился в элитного двустороннего форварда. Сейчас он, наверное, второй по значимости нападающий «Каролины».

Игра Дамбы в атаке не дотягивает до уровня элитных «полузащитников» вроде Эрика Карлссона или Криса Летанга, а в обороне он так же нестабилен, как они. Нельзя сказать, что «Уайлд» совсем прогадали, выбрав Дамбу, но тут, пожалуй, уместна цитата про «Тоттенхэм» из фильма «Залечь на дно в Брюгге».

8. «Питтсбург» – Джейк Труба (9) / Деррик Пулио

Было бы забавно, если б Труба, который ударом в голову Кросби перевернул недавнюю серию плей-офф с «Питтсбургом», оказался в «Пингвинс». Не сказать, что Джейкоб играет без ошибок, до элитного уровня он все-таки не дотягивает, но во многом за счет своей жесткости играет важную роль в «Рейнджерс».

По юниорам Пулио выделялся результативной игрой в нападении и хорошим катанием. Но переход в профи не задался, там его атакующих навыков оказалось недостаточно, чтобы компенсировать слабую игру в обороне. Последние три сезона он играет, в основном, в фарм-клубах, в НХЛ за это время провел всего 13 матчей.

9. «Виннипег» – Том Уилсон (16) / Джейк Труба

Если вы не болеете за «Вашингтон», то вряд ли питаете нежные чувства к Уилсону. Но если спросить, хотели бы вы, чтобы Том играл за вашу команду, большинство болельщиков ответят положительно. Уилсон обладает приличным набором атакующих навыков для такого жесткого и габаритного хоккеиста. И даже с катанием у него нет особых проблем.

10. «Тампа-Бэй» – Хампус Линдхольм (6) / Слэйтер Куку

Куку считался талантливым двусторонним защитником с хорошим катанием. Но травма в драфтовый сезон осложнила переход во взрослый хоккей. В итоге защитник метался между АХЛ и НХЛ, а когда, казалось бы, закрепился в лучшей лиге мира – сломал ключицу в «Эдмонтоне» и долго восстанавливался.

11. «Вашингтон» – Колтон Парайко (86) / Филип Форсберг

Болельщики «Вашингтона» наверняка до сих пор кусают локти при упоминании Форсберга. Через год после драфта его ради сомнительных кубковых перспектив отдали за Мартина Эрата, который за «столичных» забил 2 гола в 66 играх.

Парайко – габаритный домосед с очень мощным броском. 7 лет верой и правдой служит в топ-4 «Сент-Луиса», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2019-м Драфт-2012 оказался не самым сильным, поэтому Колтон почти попал в топ-10 нашего списка.

12. «Баффало» – Фредерик Андерсен (87) / Михаил Григоренко

Андерсен изначально был выбран «Каролиной» в седьмом раунде драфта в 2010 году, но вновь вышел на драфт в 2012-м, где его забрал «Анахайм». В системе «Дакс» уже тогда был талантливый Джон Гибсон и какое-то время не было понятно, на кого в итоге сделают ставку. Выбрали Гибсона, а Андерсена обменяли в «Торонто». После нескольких сезонов в канадском клубе и стабильных вылетов в первом раунде плей-офф Андерсен попал-таки в «Каролину». В регулярке он выглядел претендентом на «Везину», а в плей-офф не позволила сыграть очередная травма.

Григоренко несколько раз пытался закрепиться в НХЛ, но все время чего-то не хватало. Последний заход был в сезоне-2020/21 в «Коламбусе»: играл нерегулярно, в 32 матчах набрал 12 очков и вновь вернулся в ЦСКА, стал обладателем Кубка Гагарина и призером Олимпиады.

13. «Даллас» – Эса Линделль (74) / Радек Факса

Здесь все просто, Линделлю даже команду менять не придется. Очевидно, что сейчас, превратившись в одного из лидеров обороны «Далласа», он заслуживает уйти выше.

Факса – крепкий игрок основы «звезд», но все-таки от него ожидали чуть большего в атакующем плане: в 483 матчах в НХЛ он набрал всего 161 очко.

14. «Баффало» – Мэтт Дамба (7) / Земгус Гиргенсонс

Дамба, при всех своих недостатках, все-таки заслуживает уйти в топ-15.

Нельзя сказать, что «Сэйбрс», как и в случае с Григоренко, промахнулись с выбором: латвийский нападающий уже отыграл 545 матчей в лиге, в которых набрал 156 очков. Его брали как почти готового двустороннего форварда, он примерно таким и вырос. Разве что это можно было сделать пониже.

15. «Оттава» – Чендлер Стивенсон (77) / Коди Сиси

Перед драфтом Стивенсона оценивали примерно как лайт-версию Гиргенсонса. Собственно говоря, поначалу и тут было так же – что хотели, то и получили: Стивенсон играет важную роль в «Вегасе», а последние пару лет еще и очки начал набирать очень активно.

Сиси нельзя назвать ярким атакующим защитником или сверхнадежным домоседом. Если чем и выделялся, то по большей части яркими «привозами». Но при этом всегда был игроком основы в своих командах. Сейчас в «Эдмонтоне» успешно борется с Макдэвидом – кто в какую сторону перетащит показатель полезности.

16. «Вашингтон» – Брэди Шей (28) / Том Уилсон

Про Уилсона сказано выше, Шей же прогрессирует на протяжении всей карьеры и сейчас играет важную роль в «Каролине». В последнем сезоне защитник набрал 39 очков в 82 матчах, причем абсолютно все в равных составах!

17. «Сан-Хосе» – Александр Керфут (150) / Томаш Гертл

Керфут дебютировал в НХЛ лишь спустя пять лет после драфта, но с тех пор неплохо прогрессирует. Не очень яркий, но работоспособный и довольно важный игрок для «Торонто».

18. «Чикаго» – Джош Андерсон (95) / Теуво Терявяйнен

Андерсон – не самый элегантный нападающий, но вполне качественный силовой игрок, обладающий высокой скоростью. В сезоне-2020/21 успел отметиться голом в овертайме одного из финальных матчей Кубка Стэнли – и это была единственная для «Монреаля» победа в серии против «Тампы».

19. «Тампа-Бэй» – Адам Пелек (65) / Андрей Василевский

Вот и добрались до пика, под которым в 2012 году забрали Василевского. Пелек довольно долго пробивался в НХЛ, но в итоге попал в систему, в которой получилось показать свои лучшие качества. Адам не выделяется мощным броском или хорошим первым пасом, но благодаря первоклассной игре в своей зоне заслуживает места в топ-20.

20. «Филадельфия» – Тэннер Пирсон (30) / Скотт Лоутон

От Лоутона перед драфтом не ждали, что он будет много забивать и, в общем-то, так и получилось – двусторонний нападающий занимает прочное, но не яркое место в составе такой же неяркой сегодня «Филадельфии».

Пирсон – крепкий, но не очень стабильный край, дважды за карьеру перешагнувший отметку в 20 заброшенных шайб в НХЛ. Из-за недостатка скорости он вряд ли превратится в элитного форварда, но это же может послужить и плюсом – с возрастом у всех скорость падает, а для него это не должно стать проблемой.

21. «Калгари» – Дэймон Сиверсон (60) / Марк Янковски

Сиверсон – не лучший представитель атакующих защитников, но в «Нью-Джерси» уже много лет стабильно отвечает за большинство – и делает это неплохо (особенно в прошлом сезоне).

По юниорам Янковски слыл быстрым центральным нападающим с хорошим чтением игры. В «Калгари» начинал со скрипом, но хотя бы пробился в основу. А в прошлом сезоне не проходил в состав «Баффало».

22. «Питтсбург» – Коннор Браун (156) / Олли Мяяття

Браун не выделяется габаритами или снайперскими качествами, но очень трудолюбивый и настойчивый. Поэтому и смог найти свое место в НХЛ со 156-м выбором на драфте – сначала в «Торонто», а потом в «Оттаве».

Мяяття неплохо начал карьеру в «Питтсбурге», однако довольно быстро стал заметен недостаток физической мощи и отсутствие каких-либо других впечатляющих навыков. Защитников, которые любят привезти гол в свои ворота, в «Питтсбурге» всегда хватало, поэтому Мяяття транзитом через «Чикаго» отправился в «Лос-Анджелес».

23. «Флорида» – Майк Мэтисон / Майк Мэтисон

Еще один случай, когда наш редрафт совпал с оригинальным выбором. Мэтисону далеко до элитных защитников, а его ошибки надолго запомнят болельщики и «Флориды», и «Питтсбурга». И все же шесть стабильных сезонов с приличной результативностью и местом преимущественно в топ-4 чего-то стоят. В другой год редрафта он, может, и не попал бы в первый раунд, но в 2012-м – железно.

24. «Бостон» – Линус Улльмарк (163) / Малькольм Суббан

Улльмарк, конечно, далеко не лучший вратарь НХЛ, но, по крайней мере, умудрился выжить в наглухо развалившемся «Баффало», заслужить обмен в нормальную команду и даже подписать с ней новый контракт. А если вам этого мало, посмотрите хотя бы его обнимашки с партнером по команде Джереми Свайменом.

Суббан во многих отчетах скаутов подходил к драфту в ранге вратаря #1. Почти все отмечали его габариты и отличные рефлексы. Некоторые скауты даже сравнивали его с Кэри Прайсом. В итоге же за «Бостон» Суббан отыграл лишь два матча, затем были несколько не самых удачных сезонов в «Вегасе», 17 матчей за «Чикаго», и, наконец, «Баффало», где на данный момент он запомнился лишь исполнением гимна .

25. «Сент-Луис» – Шейн Гостисбеер (78) / Джордан Шмалц

По первым сезонам казалось, что в лице Гостисбеера «Филадельфия» нашла элитного пакмувера на долгие годы. Но потом его результативность пошла на спад, а ошибки в обороне стали все более показательны. И «Флайерс» от него в итоге избавились, обменяв в «Аризону», где он провел вполне качественный сезон (если не учитывать показатель полезности) – 51 очко в 82 матчах.

Шмалц – высокий, но худощавый защитник, которому для игры в НХЛ не хватило массы тела и хотя бы сносной игры в своей зоне. Несмотря на высокое желание, какие-то элитные атакующие навыки показать также не получилось, поэтому сейчас Шмальц играет за финский ХИФК.

26. «Ванкувер» – Мэтт Гжельчик (85) / Брендан Гонс

Гжельчик долго дорастал до НХЛ – четыре года в студентах, потом еще год в фарме, но сейчас это достаточно неплохой защитник, чтобы был смысл брать его в конце первого раунда и дожидаться.

Гонс перед драфтом считался умным двусторонним нападающим, но за десять лет после драфта на постоянной основе в НХЛ он так и не закрепился (23 очка в 148 матчах). Но не сдается – в прошлом сезоне получил 30 игр в «Коламбусе»).

27. «Финикс» – Скотт Лоутон (20) / Хенрик Самуэльссон

У сына знаменитого Ульфа Самуэльссона получилась так себе карьера в НХЛ: 3 матча, 0 очков, показатель полезности «-2» и 100% выигранных вбрасываний.

28. «Рейнджерс» – Радек Факса (13) / Брэди Шей

Факса играл в юниорской лиге Онтарио как раз за «Рейнджерс» (из Китченера), так что, возможно, ему в Нью-Йорке было бы еще комфортнее, чем в Далласе.

29. «Нью-Джерси» – Коди Сиси (15) / Стефан Матто

Матто – сын отличного оборонительного форварда НХЛ 90-х, обладателя Кубка Стэнли-1994 (и он родился за несколько месяцев до той отцовской победы). Его сильные стороны были примерно те же, что у Матто-старшего, только показать он их смог лишь на уровне АХЛ.

30. «Лос-Анджелес» – Мэтт Мюррей (83) / Тэннер Пирсон

Болельщики «Питтсбурга» до сих пор жалеют о том, что клуб в свое время сделал ставку на Мэтта, обменяв Марка Андре-Флери в «Вегас». Но, кажется, эти же болельщики забывают, что именно Мюррей был основным вратарем «пингвинов» в двух победных сезонах. С тех пор в игре Мюррея наблюдается очевидный спад, но две победы в Кубке Стэнли – более чем достаточно для выбора в первом раунде.

Фото: globallookpress.com/Jason Franson, David Kirouac/Icon Sportswire, Rich Graessle/Icon Sportswire, Nathan Denette, Matthew Pearce/Icon Sportswire, Graham Hughes, Frank Gunn, Chris Young; eastnews.ru/AP Photo/Ross D. Franklin