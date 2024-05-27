«Рейнджерс» – короли овертаймов! Выиграли четвертый в этом плей-офф и второй – у «Флориды»

Нью-Йорк повел 2-1 в финале Востока.

Безусловно, Шестеркин и Бобровский – мощнейшие вратари современной НХЛ, готовые выигрывать даже в одиночку. Но все же три шайбы в сумме за 74 минуты второго матча – слишком слабо для звездных троек нападения «Флориды» и «Рейнджерс». Финал Востока с таким составом – явно не для футбольных счетов.

К счастью, это была разовая акция: в третьей игре команды повторили то же количество голов уже на 8-й минуте, на 15-й – превзошли его, а в итоге закончили на 9 шайбах и новом овертайме. Отчасти причина такой результативности в том, что у одна из команд уже в первом периоде дважды реализовала большинство, но – сюрприз – это не «Рейнджерс». Тут у Нью-Йорка все еще проблемы, зато 2-1 в его пользу в серии.

«Рейнджерс» хуже по всем цифрам (кроме счета), но они и не играют на статистику

Цифра дня: у Нью-Йорка пока 0 голов в большинстве в финале Востока – и это при 8 попытках! Кажется, «Флорида» максимально подробно разобрала его в формате 5-на-4: ее игроки настолько быстро выдвигаются на соперника с шайбой (а еще чуть ли вплотную к нему), что это нередко ставит тех в тупик. По крайней мере, так с гостями было сегодня.

Другой момент, что большинство – не единственный козырь «Рейнджерс». Эта команда вообще как варан из старой интернет-байки (в других версиях – игуана): будет с грустным видом ходить за хозяевами, пока те не умрут не ошибутся – сами или же их вынудят ньюйоркцы. При этом игрокам Лавиолетта в целом не нужна ни инициатива, ни преимущество по броскам: броски ради бросков – это от лукавого и никак не влияет на результат.

К примеру, за 60 минут у «Флориды» набралось около сотни (!) попыток бросков, а у гостей – еле-еле подходило к 40. Продвинутая статистика вообще насчитала тотальное преимущество «Пантерс» в матче: 46:20 по моментам, 15:7 по моментам повышенной опасности и 3,83 – 1,69 по ожидаемым голам. Помешало ли это «Рейнджерс» снова выиграть? Разумеется, нет.

Александр Веннберг забил свой второй гол за Нью-Йорк и дебютный в этом плей-офф. Очень вовремя – во всех смыслах: все решилось уже на 6-й минуте первого овертайма. Зрителям не пришлось сидеть на трибунах до ночи (кстати, а «Рейнджерс» точно играют в гостях?!).

У «Рейнджерс» – 100% побед в матчах Кубка Стэнли-2024 с дополнительным временем: две подряд игры они взяли в серии с «Каролиной», теперь две подряд – с «Флоридой». Никто из оставшихся в плей-офф команд похвастать таким не может.

Лафреньер забил один из лучших голов плей-офф-2024, а Гудроу просто не остановить

В основное время у «Рейнджерс» были другие герои – и их сразу двое (помимо Шестеркина, разумеется): Алексис Лафреньер и Барклай Гудроу. Каждый из них оформил по дублю, что помогло «Рейнджерс» вести перед третьим периодом 4:2 (а потом абсолютно бездарно все растерять).

Сначала парни перевернули игру в первом периоде, забросив по шайбе в течение 25 секунд . И их же голы могли стать решающими в середине матча – но в итоге стали просто важными.

Хотя в случае с Лафреньером – еще и красивым. Вы многое пропустите, если не включите видео ниже. А вот Дмитрий Куликов, оборонявшийся в этом эпизоде, вряд ли будет его пересматривать.

Такой плей-офф Лафреньера – не просто закономерное продолжение его отличной регулярки, а, скорее, следующий шаг в развитии: у него уже 6+6 в 13 матчах, он третий бомбардир и третий снайпер команды в Кубке Стэнли.

Но куда любопытнее преображение Барклая Гудроу. Нападающему было скучно в регулярке (4+8 за 80 матчей), он явно ждал плей-офф – 6+2 в 13 играх. Свой шестой гол он забил в меньшинстве, умудрившись тем самым чуть отмазать удаленного Джейкоба Трубу, который в этот вечер больше вредил команде, чем помогал (а ведь у него 0+2):

Нападающий знает, как брать Кубки Стэнли – делал это уже дважды, но в составе «Тампы» он ни разу не набирал столько очков в плей-офф (про голы уж молчим). И ведь свой дубль он выбил, сыграв всего 15:39 за вечер.

По идее, один из двух голов, что на видео, должен был стать победным, но в итоге все затянулось.

У «Флориды» – два гола в большинстве, но есть нюанс

Вообще 5-на-4 – не самая сильная сторона в игре «Пантерс», и за два первых матча они забили 1 гол в 5 попытках, хотя это уже было лучше, чем у «Рейнджерс» (0 из 6), для которых большинство считалось одним из главных аргументов на финал.

Новая игра улучшила статистику «Флориды» по факту (теперь 3 гола за 11 попыток в серии), хотя по сути оставила вопросы.

Команда дважды реализовала чужие удаления в первом периоде, что позволило цепляться за ничью в первые 20 минут. Но дело в том, что оба гола – не следствие командной работы, а индивидуальные действия Сэма Райнхарта (да, и у него дубль). Шестеркина жизнь к такой реализации большинства не готовила:

По факту две шайбы «пантер» в первом периоде – личная заслуга Райнхарта. Командные же схемы подвели: из четырех оставшихся попыток «Флорида» не только не воспользовалась ни одной, а еще и пропустила в большинстве. Забей «Пантерс» еще один (ну или хотя бы не пропусти от Гудроу) – все пошло бы иначе.

Еще обиднее должно быть, что последнее большинство «Флориды» в матче – при 4:4 – в плане движения шайбы и игроков выглядело идеальным, но там на полную мощность включился Шестеркин. И не выключился до самого конца матча.

Да, Игорь не смог помешать сопернику сравнять счет (вообще «Флорида» сделала это довольно легко – настолько, что Лавиолетту пришлось срочно брать тайм-аут, лишь бы хуже не стало), но он помешал ему выиграть. За вечер у него 33 сэйва с 37 бросков, но эти цифры не отражают того, как он тянул за уши команду в отдельных эпизодах.

«Он был нашим лучшим игроком сегодня вечером, – говорил после матча Винсент Трочек. – Когда у тебя есть такой парень, ты доверяешь ему. Чуть позже он украл эту игру».

«Третий период был их лучшим периодом в серии, – хвалил соперника тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт. – Они вышли, забили нужные голы – и арена ожила. Но Шести сделал по пути пару важных сэйвов – и мы справились. Хотя третий период был тяжелым. Но мы нашли выход из этой погони».

В глобальном же смысле погоня «Флориды» только начинается – если, конечно, они быстро отойдут от такого обидного и энергозатратного поражения.

Кубок Стэнли

Финал Востока

Счет в серии: 1-2

Фото: соцсети «Рейнджерс»