Макдэвид забил во втором овертайме – «Эдмонтон» забрал старт финала на Западе

Молитвы «Далласа» не помогли.

Когда тренера «Старс» Питера Дебура спрашивали перед стартом серии, как играть против Макдэвида, он хоть и пошутил, но, по сути, ответил максимально честно: «Скрестить пальцы. Молиться». И ведь выбранная тактика была успешной на протяжении большей части этого матча – Коннор снова был не на первом плане, а «Даллас» на равных бодался с соперником.

Но то ли пальцы свело ко второму овертайму, то ли закончились молитвы – по факту именно атака, которую завершил Макдэвид, стала победной в первом матче серии.

Был ли «Эдмонтон» настолько лучше в этот вечер? Сомнительно. Но какая разница, если именно он повел 1-0 в финале Запада?

Макдэвид должен был стать антигероем, но «Даллас» провалил большинство

Коннор провел на льду в этот вечер больше всех среди нападающих – 27:04. Это была не самая яркая его игра, но кто в своем уме будет обделять временем Макдэвида, если он есть у тебя в составе? Более того, даже не самый сильный его матч может получиться по итогу лучше, чем топовые игры большинства энхаэловцев. В целом, так и вышло.

Он набрал за вечер два очка, но, объективно говоря, в случае с передачей на Хаймана ему просто повезло, ведь ее перехватил Танев. То, что инерция укатила защитника «Далласа» дальше, а Хайман в этом плей-офф упертый как бык – уже другой вопрос и явно не заслуга МакДи.

А вот эпизод с удалением Макдэвида на 17-й секунде первого овертайма должен был стать ключевым: игра высоко поднятой клюшкой, разбитая губа Мэтта Дюшена – и 4 (!) минуты большинства у «Далласа».

«Я не знаю, как оказался на скамейке штрафников, – объяснял Макдэвид. – Я шел вперед, пытался отобрать шайбу. Я вообще даже не почувствовал, что клюшка высоко. Может быть, его лицо упало на мою клюшку. Наверное, мне просто не повезло, но я определенно рад, что парни справились с этим».

Джейсон Робертсон наверняка во сне слышит сегодня звук штанги, которую чмокнула шайба во время этого большинства. Попади он чуть левее – и все писали бы о победе «Далласа», а Макдэвида назначили главным виновником поражения «Эдмонтона». Но гостей спасла реализация техасцев – они вообще не довели до ума ни одно из четырех удалений (в том числе и двойное Мака). В финале Запада такое расточительство непростительно. Поэтому где-то даже символично, что их наказал именно Коннор.

К слову, Макдэвид мог стать героем еще раньше – на 75-й минуте. Но, оказавшись перед Эттинджером, что вы ему скажете? просто не смог придумать, как его обыграть – и бросил в клюшку. Ну и спокойствию Джейка, конечно, стоит отдать должное: даже не дернулся – действовал по ситуации.

«Приношу извинения за то, что задержал всех еще немного, – говорил Макдэвид в эфире TNT. – Шайба должна была заходить. Должна. Эттинджер – хороший вратарь, и он изо всех сил старается показать хорошую игру, но я должен был забивать».

Не забей Коннор гол во втором овертайме – ему бы досталось от медиа. Особенно с учетом того, что он выиграл только 6 из 16 вбрасываний (37,5%; у Драйзайтля вообще – 27,6%, это 8 из 29), а, судя по Corsi, в момент нахождения тройки МакДи на льду «Даллас» создал наибольшее количество опасных моментов у ворот «Ойлерс».

Но по факту у Коннора 1+1 с победным голом во втором овертайме. И что вы ему теперь сделаете?

Тренер «Старс», кажется, нашел место Дадонову – Евгений стал еще заметнее

Помимо молитв и пальцев, у Питера Дебура была какая-то тактика и он ее придерживался. Одной из составляющих было правильное распределение троек – при довольно ровном составе это действительно важно. В частности, надо было найти удачное постоянное место Евгению Дадонову, который этот розыгрыш Кубка Стэнли начал в четвертом звене со Стилом и Факсой, но довольно быстро доказал, что со своими бомбардирскими навыками достоин большего.

По ходу прошлого матча его свели в тройку с Бенном и Сегиным – и тогда эксперимент официально был признан удачным. В этом же сочетании звено вышло на финал Запада – и в итоге оказалось самым заметным у «Далласа». Еще с первых минут, когда Дадонов убегал один-на-один со Скиннером, а Бенн добивал.

В итоге именно эта тройка и организовала камбэк для «Далласа» с 0:2. И если в первом голе чумовой подарок в своей зоне сделал Бретт Кулак, то в третьем периоде именно Дадонов красиво перевел шайбу на пустой угол Сегину (правда, к тому моменту с ними уже играл Робертсон, а не Бенн). А уж планировал он это или так получилось – гадайте сами.

В итоге у Дадонова 19:25 на льду, 1 передача, 4 броска, «+1» и 1 хит. Евгений был очень заметен: например, перед голом Хаймана это он отдавал пас из-за ворот под бросок Линделля, но Скиннер потащил – и случилась ответная атака.

«Мы сыграли достаточно хорошо, чтобы выиграть, но и они тоже. Все решили несколько дюймов, – говорил Тайлер Сегин, сделавший дубль. – Я думаю, что это был отличный хоккейный матч, и мы в такой ситуации бывали много раз. Две команды вышли в финал Запада не просто так – и многое будут решать сантиметры, удачные отскоки. Это будет интересное противостояние – и теперь нам нужно выиграть следующий домашний матч».

Визуально «Даллас» вообще не уступал «Эдмонтону», а эпизодами – как в первом периоде – даже превосходил. По продвинутой статистике у команд приблизительное равенство: моменты – 37:36, моменты повышенной опасности – 16:12 в пользу «Ойлерс». Ожидаемые голы – 3,74:3,54 – в пользу «Старс».

При таких цифрах и довольно равной игре все решили овертаймы, где гости свой момент реализовали, а «Даллас» – нет.

Кубок Стэнли

Финал Запада

Счет в серии: 0-1

Фото: East News /AP Photo/Tony Gutierrez