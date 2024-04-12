Кучеров, Маккиннон или Макдэвид? Лучшего бомбардира НХЛ невозможно предсказать

Лютая гонка.

Совершенно непонятно, как НХЛ в этом сезоне собирается вручать «Харт Трофи» (вероятно, скажет, что умывает руки, и просто скинет всю вину на голосовавших журналистов) – потому что давать приз только одному суперигроку, обделив двух других, будет настоящей несправедливостью .

С «Арт Россом» куда понятнее: смотри цифры – у кого их больше, тому и отдавай эту странную салатницу на постаменте. Но даже тут все не так просто – теоретически лига должна быть готова вручать две таких штуки, а то и сразу три.

Гонка бомбардиров в регулярке-2023/24 – что-то совершенно потрясающее. Если другая интрига последних недель – розыгрыш мест уайлд-кард на Востоке – больше напоминает игру в поддавки, где все регулярно ошибаются, пропуская друг друга вперед, то личный зачет игроков по набранным очкам – это Формула-1, где у всех гонщиков просто сломалась педаль тормоза, хотя она им в общем-то и не нужна была.

Просто посмотрите на это великолепие:

Артемий Панарин, выдающий свой лучший сезон в карьере и идущий на 120 очков в регулярке, даже не в тройке. Даже близко не в тройке! Кучеров, Маккиннон и Макдэвид показывают какие-то нереальные цифры синхронно, и их гонка бомбардиров – это что-то уникальное.

И, кстати, не спешите Коннора скидывать со счетов – у него его еще есть матчи в запасе. Главное – выйти на них здоровым.

Это историческая гонка?

С точки зрения интриги – да. Сложно вспомнить, когда в последний раз была такая напряженная борьба за «Арт Росс» – особенно с учетом того, что все претенденты на него перевалили за 130 очков.

С точки зрения результата – нет, даже для современной НХЛ. В прошлом году Макдэвид выдал такой результат, что дотянуться до него теоретически можно, но практически – это должна быть какая-то фантастика. Кучеров должен набирать минимум по 4 очка в каждом из оставшихся трех матчей. С одной стороны – он, конечно, может и пять, легко. С другой – да ну неееет, ну прекращайте.

Но результаты всех трех в любом случае входят в топ-5 регулярок игроков в этом веке.

Если брать историю лиги вообще, то даже у Кучерова детские цифры на фоне Уэйна Гретцки. Дискуссия о разнице результативности в прошлую и нынешнюю эпохи НХЛ объявляется открытой в комментариях.

Но при этом за Коннора Макдэвида обиднее, чем за остальных.

● Кучеров уже установил рекорд результативности «Тампы» – а в этой регулярке просто переписал собственное достижение;

● Маккиннон показал лучший результат в истории «Колорадо». Еще два очка – и он заберет историю себе даже с учетом «Квебек Нордикс»;

● Коннор Макдэвид никогда не станет лучшим бомбардиром за один сезон в истории «Эдмонтона». Ни-ког-да! В лучшем случае еще раз войдет в десятку. Потрясающая несправедливость.

Так кто же из них лучше?

Вопрос, на который нет ответа. Возможно, его удастся получить в плей-офф – но и это не будет итоговым аргументом в споре. По факту – в регулярке-2023/24 мы наблюдаем за игрой трех равновеликих супермонстров современного хоккея.

Конечно, бросается в глаза разница в показателе полезности – но это настолько спорный статистический пункт, что всерьез говорить о плохой игре Кучерова в обороне нельзя. Более того, вы видели, кто там из здоровых защитников в «Тампе» вообще? Ну вот, а благодаря Никите эти парни точно сыграют в плей-офф-2024.

Кроме того, нападающий «Лайтнинг» куда удачнее играет против топ-команд – и в матчах с лидерами дивизионов набирает больше очков, чем Макдэвид или Маккиннон.

Так Кучеров выиграет «Арт Росс Трофи»?

Сложно представить, что Никита отпустит первое место, особенно с учетом действующей семиматчевой серии (только в одной игре не набрал двух очков) – поэтому, конечно, он фаворит в данной ситуации. Но Маккиннон уже шесть раз в сезоне выбивал по 4 очка за вечер (однажды даже 4+1 набрал) – и списывать его со счетов рано. По факту – гонка продолжается.

Другой вопрос – Макдэвид, который уступает Никите аж 11 очков. Но, во-первых, канадец по ходу регулярки уже отыгрывал лютые отставания в списке бомбардиров, во-вторых, он спокойно может набрать и по 5, и по 6 очков в матче (тоже было в сезоне), а в третьих – «Эдмонтону» осталось провести на два матча больше, чем «Тампе» и «Колорадо». Но ключевой момент – сыграет ли в них Макдэвид: прошлый матч – с «Вегасом» – он пропустил из-за неназванной травмы.