Овечкин лично видел, как Маккиннон сделал покер и обошел Кучерова в гонке бомбардиров

«Вашингтон» проиграл «Колорадо» – 2:6.

Нынешний сезон получается для Александра Овечкина довольно тяжелым – не только в плане собственной игры и борьбы с соперниками (или возрастом), но и наверняка в смысле психологии. Еще год назад почти каждый его шаг становился рекордным, его обсуждали, восхваляли, а теперь, с началом безголевого периода в карьере, он оказался в тени более молодых игроков, которые так же бьют рекорды, а еще рубятся за «Арт Росс» и «Морис Ришар Трофи» – и вряд ли кто-то смог бы абстрагироваться от такой ситуации.

Тем более, что и командные результаты не всегда позволяют отвлечься и порадоваться.

И матч с «Колорадо» получился довольно неприятным – как для Овечкина, так и для «Вашингтона». Мало того, что к середине игры «Эвеланш» уже обеспечили нужный результат, так еще в их составе солировал Нэтан Маккиннон – как когда-то Ови в «Кэпс».

В ворота гостей залетело шесть шайб – в пяти из них принял участие канадец. Четыре – положил лично:

● в самом начале замкнул перевод Рантанена в большинстве точным броском

● через 4 минуты повторил то же самое, но уже из круга вбрасывания и с передачи Макара;

● в середине периода они реализовали с Рантаненом выход два-в-одного;

● а на 57-й минуте Нэйт завершил свое личное шоу роскошным кистевым при игре 4-на-4.

Сам Маккиннон довольно забавно реагировал на второй покер в сезоне: «Конечно, всегда приятно забить четыре гола, и я бы солгал, если бы сказал что-нибудь другое. Хоккей – веселый вид спорта. Иногда шайбы заходят, иногда – нет, но сейчас они заходят для меня».

Послематчевая же речь тренера «Эвеланш» Джареда Беднара была заметно серьезнее: «Если он делает все для того, чтобы наша команда добилась успеха, он ожидает, что и все вокруг него будут делать то же самое. И я предполагаю, что больше всего его расстраивает, если он видит кого-то, кто не предан делу или у кого-то не идет игра в определенный вечер. Что бы это ни было, это в принципе неприемлемо – и именно такого подхода мне бы хотелось. И все настоящие команды, настроенные на победу, именно этого и хотят».

Слова кажутся довольно пафосными даже для матча с покером, не правда ли? Но дело в том, что Нэтан мимоходом установил несколько достижений:

● сделал хет-трик за 6:37 – это второй результат в истории «Эвеланш». Быстрее был только Йоонас Донской в 2021-м (3:27) – вот уж неожиданность;

● установил рекорд франшизы по самой продолжительной серии домашних матчей с очками (24), опередив Джо Сакика. В них Маккиннон выбил 20+31;

● повторил рекорд «Колорадо» и «Квебека» по числу матчей с покерами в сезоне – теперь в одном ряду с Петером Штястны и Мишелем Гуле.

● в шестой раз выбил 30 голов за сезон – и больше таких чемпионатов в клубе было только у уже упомянутых Сакика (9), Штястны и Гуле (по 8).

● и самое интересное – выбил 82 очка в этой регулярке и снова вышел на первое место, обойдя Никиту Кучерова.

Александр Овечкин в последние годы за «Арт Россом» особо не гнался, но ниже топ-70 не выпадал даже в сезоны, где приходилось пропускать матчи. Так что его нынешняя позиция аномально низка. При этом без очков он не ушел – отметился передачей в голе Строума .

Но что смущает куда больше: у него 0 бросков в створ (4-й раз в сезоне – антирекорд!). Был отличный момент в конце второго периода, но Ови не попал по воротам. Хотя, может, он специально набрасывал в надежде на подставление – это сейчас ему свойственно.

У него два хита за вечер и «-2» в полезности – и пересмотрите третий гол Маккиннона: это Александр был в роли догоняющего, когда под конец контроллер выключился.

При этом даже с 0+1 Овечкин умудрился растолкать хоккейных архивариусов: теперь у него 684 передачи за карьеру – и это чистое 65-е место в истории лиги, он обошел Брэда Парка. Но от капитана «Вашинтона» все еще ждут новых цифр совсем в другой графе.

Фото: East News /AP Photo/David Zalubowski