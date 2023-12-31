Панарин хет-триком разобрался с «Тампой»! В 2023-м он выбил больше 100 очков

Шестеркин тоже среди звезд дня.

В хоккее не особо принято подводить итоги года, хотя бы потому что тут другая система летоисчислений – в сезонах, которые начинаются осенью, а заканчиваются обычно летом.

По такой метрике, например, у Артемия Панарина не задался прошлый сезон – в первую очередь из-за результата «Рейнджерс» в плей-офф (и с учетом цифр в контракте игрока), а оценку нынешнему давать пока рано. Но если посмотреть с точки зрения общепринятых итогов года, то нападающий провел в 2023-м 87 матчей и выбил больше 100 очков – конкретно 43+60. Кто скажет, что плохой результат?

Панарин красиво закрыл календарный год – хет-триком против «Тампы» (победа 5:1). В итоге ворвался в топ-3 бомбардиров лиги (50 очков), в топ-4 снайперов (23 гола) и вообще был признан первой звездой дня:

● уже на 2-й минуте Артемий открыл счет в матче благодаря передаче Трочека при выходе 2-в-1 и – главное – ошибке Хедмана.

● на 52-й – получил пас от того же Трочека (Винсент вообще вдохновенный матч провел – 1+3), объехал того же Хедмана и бросил мимо того же Василевского в те же ворота;

● на 56-й минуте Панарин просто бросил при большинстве в формате 4-на-3.

Найдите две с половиной минуты среди новогодних хлопот, чтобы оценить шайбы Артемия лично.

«Похоже, что он каким-то образом продолжает становиться лучше и делает все больше и больше шагов вперед, о чем просто безумно думать, – восхищался Трочек Панариным после матча. – Очевидно, что он выдающийся хоккеист, один из лучших в лиге. Его результативность в этом году выросла, и он забивает немного больше. С ним весело играть».

Это уже шестой хет-трик Артемия за океаном, и второй в сезоне – причем оба были в декабре. Прошлый – в ворота «Сан-Хосе».

«Чувствую себя прекрасно, – говорил сам нападающий. – Я не знаю, что может быть лучше, чем закончить год таким образом. Мы выиграли матч. Это важно».

Несмотря на итоговый счет, Артемий забил очень своевременные голы. Потому что в целом преимуществом по игре владела «Тампа» (35:21 – по броскам, 32:19 – по голевым шансам), но «Рейнджерс» при этом чаще создавали действительно опасные моменты (8:8 при меньшем количестве атак у гостей), а по ожидаемым голам вообще лучше – 3,89 на 2,88.

Во многом это заслуга Игоря Шестеркина, у которого 34 сэйва при 35 бросках. Некоторые были красивыми, но самый фантастический – в соавторстве с Адамом Фоксом.

Единственный гол «Тампы» (из засчитанных) в матче забил лучший бомбардир сезона Никита Кучеров: под конец второго периода бросил в большинстве почти по пустым воротам, когда Шестеркин уже просто устал перекатываться по пятачку, спасая «Рейнджерс».

К слову, сам же Никита и заработал это большинство, получив по лицу от Брэйдена Шнайдера. У Кучерова, кстати, 2023-й получился даже поярче, чем у Панарина – 127 (43+84) очков в 90 сыгранных матчах.

Но вряд ли у него или у Василевского прямо сейчас такое же радостное настроение, как в раздевалке «Рейнджерс» – Нью-Йорк встретит 2024-й в статусе лучшей команды лиги, а вот «Лайтнинг» в новом году, кажется, ждет непростая борьба за уайлд-кард.

Фото: instagram.com/nyrangers ; AP /Chris O’Meara