«Пытаюсь быть Овечкиным». Кучеров – лучший в НХЛ по броскам, а в истории «Тампы» – по серии с передачами

Тем временем Василевский сам у себя украл сухарь.

Нынешний сезон НХЛ – максимально нетипичный. Прошло почти два месяца со старта, дело идет к Новому году, а потока новостей о том, что Овечкин переписал на себя очередные статистические рекорды, нет. Кажется, впервые за свою карьеру капитан «Вашингтона» борется не только с соперниками, но и с возрастом.

Пока Александр подкручивает собственные настройки, флэшмоб с достижениями – разной степени важности – подхватили другие русские игроки. Капризов, например, повторил рекорд «Миннесоты» по продолжительности голевой серии в матче с одним соперником, забив «Колорадо» шестой раз подряд – нашел себе клиента. Проворов, Воронков, Чинахов и Марченко из «Коламбуса» сделали то, что не смогла «Русская пятерка» – забили вчетвером в одном матче. Панарин одновременно переписал два исторических факта: теперь ему принадлежат самые долгие результативные серии со старта сезона – и для «Рейнджерс», и для русских игроков в НХЛ.

Никита Кучеров вообще выдает сумасшедший старт регулярки – несмотря на то, что «Тампу» штормит, нападающий выглядит машиной по набору очков. И при таком бомбардирском графике он по любому зацепил бы какие-то достижения. Например, быстрее всех в истории клуба выбил 40 баллов. Или набрал 6 очков за матч, повторив рекорд «Лайтнинг».

Этой ночью – в игре с «Питтсбургом» – Кучеров еще раз вписал свое имя в историю клуба. Посмотрите на этот легкий и даже не особо обостряющий второй ассист, после которого Хедман набросил, а Сирелли подставил. Так выглядят исторические передачи.

Матч с «Питтсбургом» стал 11-м подряд, в котором Кучеров сделал результативный пас – эта самая долгая ассистентская серия в истории «Тампы». Даже как-то странно, что Никита переписал это достижение только сейчас.

Хотя хайлайт с голом Кучерова в ворота Джерри, конечно, куда эффектнее – во втором периоде он отличился сам, броском из круга вбрасывания. «Тампа» так реализовала большинство – и эта шайба стала победной в матче.

Кучерова с 1+1 признали второй звездой игры, но это никак не повлияло на его разговорчивость (все знают, что самый болтливый Кучеров – после победы в Кубке Стэнли и с пивом):

«Я стараюсь играть ответственно в зоне и помогать ребятам. Когда у меня есть шанс, я забиваю», – выдал аналитику Никита. Кстати, он не только с отрывом лучший бомбардир сезона, но и уже второй снайпер – у Брока Босера из «Ванкувера» только на один гол больше.

И здесь интересно то, что Кучеров действительно стал чаще бросать. Прямо сейчас у него 126 бросков в створ – ни у кого в НХЛ столько нет. И это за 26 матчей! Для сравнения: за весь прошлый сезон он бросил 271 раз – это второй его показатель в карьере (лучший – 279 бросков в сезоне-2018/19). Кажется, в этом году он перепишет личные цифры – вероятно, и по голам тоже (личный рекорд – 41 шайба в регулярке-2018/19).

Свою повышенную бросковую активность и первое место в такой таблице Никита объяснил журналистам оригинально: «Пытаюсь быть Ови».

К слову, не один Кучеров в этот вечер косил под Овечкина. Спецбригады «Питтсбурга» настолько увлеклись косплеем на нынешний «Вашингтон», что даже повторили результат своих любимых соперников – и не реализовали 34 большинства подряд (4 – в этот вечер). Это худший показатель «Питтсбурга» в эпоху Малкина, Кросби и Летанга.

А ведь сегодня играли даже в формате 5-на 3 – но для Василевского это слишком медленный розыгрыш.

Вообще придумать гол в ворота Василевского может только сам Василевский!

Главный курьез всего игрового дня случился за 53 секунды до конца матча. Андрей вышел за ворота, чтобы перехватить шайбу – она отскочила от клюшки под коньки. Кипер выбросил ее, чтобы не добрался Кросби – шайба пролетела между ног Хедману и оказалась у Гюнцела. И ведь у Джейка-то бросок не получился, но вообще не в то время не в том месте оказался Нил Пол.

Но при 24 сэйвах с 24 бросков можно немного почудить. Кажется, после разгрома от «Далласа» Василевский постепенно обретает себя.

Результаты обеих клубов в последнее время далеки от идеальных, но глобально ничего страшного еще не произошло – и «Тампа», и «Питтсбург» на расстоянии одной-двух побед от топ-3 в своих дивизионах. Главное, чтоб это отставание не росло.

Регулярный чемпионат

Фото: East News/AP Photo/Chris O’Meara