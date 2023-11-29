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«Чикаго» выгнал Кори Перри – за «неприемлемый поступок». В чем он виноват?

Коннор Бедард Коннор Бедард
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Чикаго Чикаго
Кори Перри Кори Перри
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Загадка.

Главный скандал недели – Кори Перри на драфте отказов. «Чикаго» избавляется от ветерана, которому летом насыпал 4 млн долларов за сезон – и причины у этого неигровые. Какие конкретно – никто не говорит, но в клубе возмущены его поступком.

Ситуация чем-то напоминает историю с Ничушкиным, девушкой и отелем, после которой «Колорадо» вывел игрока из состава до конца плей-офф – в том смысле, что до сих пор так и не объяснили, что произошло. А те инсайды, которые появлялись, только сильнее все запутывали.

В случае с Перри нет даже слухов о причинах – в итоге дошло до того, что пошлую шутку из соцсетей стали раскручивать как основную версию событий.

Игрок нарушил внутренние правила. Кажется, был инцидент с сотрудником клуба

О том, что в «Блэкхокс» происходит нездоровый движ, стало известно в прошлую субботу, когда Перри, пропустивший два матча, покинул расположение команды – так ситуацию представил его агент, добавив про причины личного характера и семью хоккеиста. Но клуб тут же все опроверг, объяснив, что Кори отстранен и будет отсутствовать в течение «обозримого будущего».

К понедельнику внутреннее расследование завершилось, и «Чикаго» выпустил заявление – без конкретики и с очень расплывчатыми формулировками: «Кори Перри совершил неприемлемый поступок, нарушив сразу два условия – стандартного контракта игрока и внутренних правил «Чикаго», направленных на профессиональное и безопасное обеспечение рабочей среды».

«Блэкхокс» выставили нападающего на драфт отказов с целью дальнейшего расторжения. Теоретически, конечно, его может забрать один из клубов, но это будет фантастикой: непонятно, насколько серьезный проступок совершил Перри – а это в любом случае репутационные риски для любой франшизы, да и его контракт выглядит слегка завышенным.

Во вторник генменеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон давал журналистам комментарии по ситуации – и все равно не раскрыл, что произошло. Хотя и добавил новых фактов: инцидент произошел на прошлой неделе, когда команда была в Коламбусе – все случилось перед игрой, в которой Кори в итоге не участвовал. 

При этом самые страшные предположения исключены. «Был ли инцидент криминальным или мог привести к криминалу? Это был рабочий вопрос. Командный инцидент – и поэтому это было командное решение», – заявил Дэвидсон, добавив, что игроки не владеют никакой информации и каким-либо подробностями случившегося.

Командный инцидент, о котором не знают хоккеисты – звучит противоречиво. Но журналистке Эмили Каплан все же удалось узнать кое-что: все произошло в прошлый вторник, за день до матча с «Коламбусом», а в истории фигурирует не только Перри, но и сотрудник команды. На этом все.

Прежде не было ни одной версии – только шутки о маме Бедарда

Инсайд от Эмили Каплан – единственные подробности в этом темном деле. Из-за отсутствия всякой информации болельщики в соцсетях стали додумывать, что могло случиться – и все вылилось в шутку о том, что у Кори Перри была интимная связь с мамой Коннора Бедарда, главного таланта «Чикаго».

В канву шутки идеально ложилось и то, что «Чикаго» в честь Дня матери устраивал для мам игроков поездку на гостевые матчи, и то, что Мелани Бедард разведена, и то, что разница в возрасте между ней и 38-летним Перри вряд ли уж настолько большая.

Еще пикантнее шутку делало то, что «Блэкхокс» летом подписывали Кори Перри в том числе и для того, чтобы он взял шефство над Коннором, стал его наставником. И в целом ветеран с этим справлялся – было похоже, что игроки сдружились: вместе отрабатывали броски, а во время матчей Кори наказывал соперников за грубую игру против молодых.

Но шутка затянулась – и в итоге из соцсетей пробралась в медиа. На сайте Сanucks Daily вышел текст со ссылкой на анонимных инсайдеров, обсуждающих (не подтверждающих!) связь Перри и мамы Бедарда. В Америке к этому отнеслись как к очередному обсуждению в твиттере, но в других странах журналисты посчитали, что безымянные обсуждения на сайте болельщиков «Ванкувера» – достойный источник для полноценных новостей.

В итоге на том же Сanucks Daily выдали опровержение со словами журналиста NBC Sports Chicago Чарли Румелиотиса: «Распространяющиеся слухи о Кори Перри – на 100% ложь». А во вторник и генменеджеру «Чикаго» пришлось всерьез отвечать на эту тему: «Это не касается ни одного из хоккеистов или их семьей, и любой, кто утверждает обратное, совершенно неточен и откровенно отвратителен».

Еще в прошлую субботу – до того, как шутка завирусилась – сам Коннор Бедард рассуждал об отсутствии Перри: «Я не буду говорить об этом слишком много. Очевидно, это дерьмово, что его здесь нет, но у нас пока не так много информации о том, что случилось. Хотя, безусловно, он важная часть команды, и это отстойно, что он не может быть здесь сегодня». Кажется, он бы знал, если что. Вопрос можно закрывать.

Игроки «Чикаго» в шоке: Перри был важной частью команды

38-летний Кори Перри за всю карьеру провел в «Чикаго» только 16 матчей, но его уход – безусловная потеря для клуба.

«Честно говоря, новость потрясла – прокомментировал нападающий Ник Фолиньо. – Мы все переживаем из-за Кори. Но понимаем, что есть стандарт [поведения], которого мы будем придерживаться… Так что это действительно трудный день для всех нас».

«У нас нет никаких подробностей о том, что произошло, но я знаю, что организация хочет сохранить здесь [уровень] поведения и [сделать] место, где мы будем придерживаться стандартов друг друга. Думаю, их нарушили», – говорил Сет Джонс, называя при этом Кори «братом».

По информации TheAthletic, игроки «Блэкхокс» были в шоке, когда Кайл Дэвидсон объявил им, что клуб расстается с Перри. И даже хоккеистам генменеджер не рассказал, что произошло.

В игровом плане «Чикаго» лишился лидера на льду, лидера в раздевалке, и своего четвертого снайпера и пятого бомбардира одновременно. Но последнее наименее важно в данной ситуации, потому что Кори Перри в первую очередь был «дядькой» в команде и держал коллектив. И так было во многих клубах, где он играл.

Вот пример: нападающий «Блэкхокс» пришел на раскатку «Тампы» в этом сезоне – и собрал вокруг себя Хэйгла, Сирелли, Хедмана, Кучерова, Сергачева и Чернака. В «Лайтнинг» он провел два сезона – некоторым игрокам этого времени не хватает даже, чтобы освоиться в новой команде.

Тем же вечером Перри бесил бывших одноклубников своей игрой и поведением: «Чикаго» обыграл «Тампу» 5:3, а Кори забил гол.

Вообще его карьера в последние годы выглядела даже интереснее, чем во времена игры за «Анахайм» (той версии «уток», что еще попадала в плей-офф и даже забрала однажды Кубок Стэнли): Перри уже не выбивал по 70-90 очков за регулярку, но готов был делать все, чтобы помогать своим командам выигрывать – ловить шайбы в своей зоне, получать синяки на чужом пятачке, залезать сопернику под кожу, драться. И у него отлично получалось придавать импульс своим командам: «Даллас», «Монреаль» и «Тампа» доходили до финала, хоть и проигрывали там.

Казалось, что идеальнее игрока для передачи опыта Бедарду не придумать, и спустя несколько лет перед матчем «Анахайм» – «Чикаго» Коннор будет поздравлять своего наставника, свитер которого поднимут под своды арены «Дакс». Но, похоже, теперь этого не случится.

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Фото: East News/AP Photo/George Walker IV, AP Photo/Erin Hooley, AP Photo/Paul Beaty

86 комментариев
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keekyPo
Никогда не забуду один прикол.
Перри попал в Даллас, и они слили финал Тампе.
На следующий год он попал в Монреаль, и они слили финал Тампе.
На следующий год он попал в ТАМПУ, и они слили финал Колораде.....)
+90
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+83
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rude.
Ответ keekyPo
Никогда не забуду один прикол. Перри попал в Даллас, и они слили финал Тампе. На следующий год он попал в Монреаль, и они слили финал Тампе. На следующий год он попал в ТАМПУ, и они слили финал Колораде.....)
Чувак играл в 3 финалах КС подряд, очень многие даже и близко не приблизятся к такому в своей карьере.
Помню над Хоссой подтрунивали по этому поводу. Для меня это крайне непонятно, играть в нескольких финалах подряд, это же реально уровень.
+50
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Pink Floyd1276
— Вы уже думаете об этом деле?
— У меня оно не выходит из головы.
— Какие ваши соображения?
— Запутанная история.
— Как это верно, Ватсон.
+38
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Григорий Синельников
"мы не знаем, что это такое" .. и далее по тексту)
+33
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Booligan
Ответ ABarca
Врезал может какому стафу рядовому команды, а потом решили показать характер. С Ничушкиным уже было так и Лавины пролетели в ПО им как раз нужен был небольшой рывок... Как бы и с Чикаго этого не случилось. Понятно, что есть стандарты поведения, но случаи разные бывают. Гальченюк безусловно повел себя как свин и его текст на спортс.ру - это просто шедевр... Такому не место даже в КХЛ, хотя чему тут удивляться , когда Йозе и ботекс у руля....
дада, только что Чикаго шли контендерами на кубок и теперь такое падение
+16
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a-fon
сказал слово на букву Н
поцеловал чирлидершу в щеку
сказал, что есть только 2 пола.
+15
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kisliy33
игроки скорее всего в курсе, просто им запретили рассказывать, иначе пойдут вслед за Перри.
Иначе просто не вяжется - менеджер говорит, мы выводим Перри, мы хотим чтобы в организации был порядок, чтобы не было каких-то негативных моментов, но вот каких именно, и чего делать не следует - я вам не расскажу. так чтоли?
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Tima_Milan
Ответ Антидепрессанты для овощей
Может он наоборот, отказал маме Бедарда и не смог вжиться в роль бати?
потому и выставили на драфт отказов маме Бедарда
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RBS
Когда так прячут правду, сразу понятно, что самый неприглядный вариант, что в случае с Вэлом, что с Кори и есть правда, иначе бы сказали как всё есть на самом деле и полностью опровергли все остальные варианты аргументированно. А раз напускают специально столько пыли и недоговорок, значит прячут правду, которая является самым плохим из предложенных замылить взгляд вариантом.
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Fefelove
Все эти слухи напоминают мне сцену из фильма "Берегись автомобиля":
- Кто свидетель? Есть свидетели?
- Я, я свидетель! А что случилось?
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haymaker
Ответ rude.
Чувак играл в 3 финалах КС подряд, очень многие даже и близко не приблизятся к такому в своей карьере. Помню над Хоссой подтрунивали по этому поводу. Для меня это крайне непонятно, играть в нескольких финалах подряд, это же реально уровень.
Тоже сразу вспомнил Марьяна. Сколько глума было и про контракт, и про финалы слитые, а потом оказался одним из фундаментальных игроков династии.
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PolarBear
Вообще то Перри выиграл со сборной всё что только мог, кроме Кубка Первого канала
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Юрий Безуглый
Ответ Alexey Alexeev
Перри один из трёх вроде хоккеистов в мире, которые выиграли все. финалы КС второстепенны. Важно,что он не потерял вкус к игре, пластался за минималка,чтобы иметь шанс на КС и вот как бонус - норм пенсия в Чикаго. Команда ориджинал сикс, Бедард - и такая ерунда под конец идеальной карьеры.
Которые выигрывали всё - это что конкретно? Если ЧМ, ОИ и КС, то таких игроков 30, плюс один тренер. Называется Тройной золотой клуб. В нём семеро наших
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PolarBear
Кори Перри должен трахать только Кэти Перри под песню Hot N Cold
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Александр Сандалов
Ответ rude.
Линдрос явно во всех топах по нереализованной карьере, такой потенциал был у чувака, и вообще ниче не выиграл. А Реник хотя бы прикольную книгу написал)
ничего это ничего,а он ОИ2002 выиграл ,когда все сильнейшие составы привезли в Солт Лейк
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last_guard
Наверное сотрудника клуба назвал негром или гомиком.
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Юрий Безуглый
Ответ Alexey Alexeev
вас в интернете забанили? Мемориальный кубок, кубок мира, чм, мчм, Олимпиада, КС. таких трое всего .
В хоккее выиграл всё - это тройной золотой клуб, всегда было так. Остальное - уже приятные плюшки для пополнения коллекции на полке.
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Wekil
Ответ kisliy33
игроки скорее всего в курсе, просто им запретили рассказывать, иначе пойдут вслед за Перри. Иначе просто не вяжется - менеджер говорит, мы выводим Перри, мы хотим чтобы в организации был порядок, чтобы не было каких-то негативных моментов, но вот каких именно, и чего делать не следует - я вам не расскажу. так чтоли?
Каким образом может отправиться за Перри тот же самый Сет Джонс, у которого контракт на 9 млн. и еще 7 лет?)
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Антидепрессанты для овощей
Может он наоборот, отказал маме Бедарда и не смог вжиться в роль бати?
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Wekil
Пери уже, кстати, выкупили и даже выменяли у Ванкувера Энтони Бовилье на освободившееся место (те же истекающие в конце сезона 4 млн).
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Фтемноте
Ответ dzenga 1
Че за такой тяжкий поступок, о котором нельзя поведать !?
У Чикаго и так хватает скандалов. Когда там тренер приставал к парню. Когда на Кейна дело об изнасиловании завели. Не будут ничего говорить, что бы лишний раз не давать повод. Может спишут на спортивные дела.
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Wekil
Ответ haymaker
Да постоянно всякие треугольники возникают, что в жизни, что в спорте. Если бы на всё это так реагировали, игроков бы в командах не осталось. Проще всего к этому было бы вообще внимания не привлекать, а не устраивать шум. А Коннор ребёнок ещё ультиматумы ставить.
Ну, он как бы будущий франчайз, из него делают нового Кейна, да и сейчас у игроков намного больше власти, их сулшают куда внимательнее, времена Майка Кинана ушли) Вспоминается недавний случай с увольнением Бэбкока. Это все пока домыслы, конечно, но представить ситуацию, когда главная звезда требует избавиться от другого игрока, иначе вынесет сор из избы и испортит репутацию клубу, вполне можно.
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dyarkov1
Ответ haymaker
Те, кто форсят связь с мамой Бедарда хоть бы потрудились объяснить, в чём там мог бы быть криминал и почему за это надо отстранять игрока. Чего бы свободной женщине в свободной стране не связаться со спортсменом-миллионером, безотносительно рода деятельности её сына. А если они пекутся об облике самого Перри, так он взрослый парень и как-то уж может сам решать, как ему действовать.
А как быть с Томом, папой Бедарда?
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Мухамед Али
Ответ haymaker
Те, кто форсят связь с мамой Бедарда хоть бы потрудились объяснить, в чём там мог бы быть криминал и почему за это надо отстранять игрока. Чего бы свободной женщине в свободной стране не связаться со спортсменом-миллионером, безотносительно рода деятельности её сына. А если они пекутся об облике самого Перри, так он взрослый парень и как-то уж может сам решать, как ему действовать.
Ты нашёл самую свободную страну для внебрачных половых связей))) По количеству гласных и негласных запретов в этом вопросе США могут дать фору любой стране мира. Пуританская мораль плюс воинствующий феминизм - адская смесь, чтобы стереть в порошок любого Кори Перри. Одно то, что он женат уже нарушает все «стандарты». Мама или не мама не знаю, но без отправленного дикпика тут вряд ли обошлось дело. Иначе бы все уже спокойно объяснили. А пока идут совещания с юристами и согласование мирового соглашения
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Христиан Юла
Обама виноват. Больше некому.
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lus
Ответ keekyPo
Никогда не забуду один прикол. Перри попал в Даллас, и они слили финал Тампе. На следующий год он попал в Монреаль, и они слили финал Тампе. На следующий год он попал в ТАМПУ, и они слили финал Колораде.....)
Таким образом, путь к чашке в этом сезоне у "Чикаго" открыт)))
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Andy93
Ответ dyarkov1
А как быть с Томом, папой Бедарда?
На него пофиг, они разведены. Тут скорее Перри женат и к нему вопросы могут быть от полиции нравов Чикаго
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Rock-n-Rolla
есть фото мамы Стиф... Бедарда?
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RBS
Как надоели враньё и недоговорки, враньё и недоговорки, везде и во всём, со всех сторон, и до НХЛ добрались! Скажите правду, хватит считать всех быдлом и толпой недостойной правды!!!!!!
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Пётр Гришман
Ответ Alexey Alexeev
без Кубка Мира так себе
а кубок первого канала
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PolarBear
Скажите, я один после этих статей стал искать в инете, как выглядит Мелани Бедард ?
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Wekil
Ответ haymaker
Те, кто форсят связь с мамой Бедарда хоть бы потрудились объяснить, в чём там мог бы быть криминал и почему за это надо отстранять игрока. Чего бы свободной женщине в свободной стране не связаться со спортсменом-миллионером, безотносительно рода деятельности её сына. А если они пекутся об облике самого Перри, так он взрослый парень и как-то уж может сам решать, как ему действовать.
Ну, справедливости ради, в некоторых крупных организациях интимные связи между сотрудниками или людьми, так или иначе связанными с организацией - под строгим запретом. Но с трудом верится, что Чикаго расторгло контракт с игроком только из-за его связи с родственником другого игрока, тем более с таким заслуженным, как Перри (да еще и на 4 млн), только если инициатором не выступил сам Бедард, поставил вопрос ребром, так сказать, или я, или он. Перри, кстати, женат, то есть по сути он не свободный человек, а связанный определенными обязательствами, а НХЛ вроде позиционирует себя как довольно консеравативное сообщество, несмотря на их акции в поддержку лгбт.
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T0ughguy
Ответ Wekil
Каким образом может отправиться за Перри тот же самый Сет Джонс, у которого контракт на 9 млн. и еще 7 лет?)
Легко если игрок намеренно не соблюдает условия контракта, как пример Майк Ричардс, который всякое запрещенное через границу возил. Там будет расчет на день расторжения и никаких неустоек. С Перри ситуация точно такая же, расторжение без компенсаций.
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rude.
Ответ kisliy33
игроки скорее всего в курсе, просто им запретили рассказывать, иначе пойдут вслед за Перри. Иначе просто не вяжется - менеджер говорит, мы выводим Перри, мы хотим чтобы в организации был порядок, чтобы не было каких-то негативных моментов, но вот каких именно, и чего делать не следует - я вам не расскажу. так чтоли?
Если прямо не говорят, значит там действительно жесткач какой-то) Вопрос кого конкретно Кори накуканил.
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Booligan
Ответ keekyPo
Никогда не забуду один прикол. Перри попал в Даллас, и они слили финал Тампе. На следующий год он попал в Монреаль, и они слили финал Тампе. На следующий год он попал в ТАМПУ, и они слили финал Колораде.....)
у нас такой же Кошелев
+1
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DiZ0893
Так кого он все таки трахнул?! Если мамка 98 номера отпадает, значит дочку или жену президента, гм и так в низ по иерархии🤔
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haymaker
Те, кто форсят связь с мамой Бедарда хоть бы потрудились объяснить, в чём там мог бы быть криминал и почему за это надо отстранять игрока. Чего бы свободной женщине в свободной стране не связаться со спортсменом-миллионером, безотносительно рода деятельности её сына. А если они пекутся об облике самого Перри, так он взрослый парень и как-то уж может сам решать, как ему действовать.
+7
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dzenga 1
Че за такой тяжкий поступок, о котором нельзя поведать !?
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caute
а фотку мамаши Бедард в студию?
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vallabaza
наверно "мама стифлера" хорошааа...
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PolarBear
Ответ Сергей Ветродуев
После того как Пери чпокнул маму Бедарда и стал называть его сынок, тот решил что такого папу ему не надо))))
А если бы Маршанд ее чпокнул ?
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Sarumian
Ответ a-fon
сказал слово на букву Н поцеловал чирлидершу в щеку сказал, что есть только 2 пола.
Паркет и линолеум ?
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Alexey Alexeev
Ответ rude.
Чувак играл в 3 финалах КС подряд, очень многие даже и близко не приблизятся к такому в своей карьере. Помню над Хоссой подтрунивали по этому поводу. Для меня это крайне непонятно, играть в нескольких финалах подряд, это же реально уровень.
Перри один из трёх вроде хоккеистов в мире, которые выиграли все.

финалы КС второстепенны. Важно,что он не потерял вкус к игре, пластался за минималка,чтобы иметь шанс на КС и вот как бонус - норм пенсия в Чикаго. Команда ориджинал сикс, Бедард - и такая ерунда под конец идеальной карьеры.
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T0ughguy
Ответ Wekil
Сосмневаюсь, что в контракте Джонса есть пункт о молчании в случае конфликта внутри команды, и этот пункт позволяет расторгнуть контракт.
Конечно нет, зато есть правила CBA
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Дмитрий Кутузов
Ответ Wekil
Пери уже, кстати, выкупили и даже выменяли у Ванкувера Энтони Бовилье на освободившееся место (те же истекающие в конце сезона 4 млн).
Интересно, через сколько дней на спортсе опубликуют новость об обмене Бовилье?))
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Alexey Alexeev
Ответ Пётр Гришман
а кубок первого канала
Ждём ещё юмористов с шутками про кубок надежды и кубок Гагарина
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Poloskin
Ответ keekyPo
Никогда не забуду один прикол. Перри попал в Даллас, и они слили финал Тампе. На следующий год он попал в Монреаль, и они слили финал Тампе. На следующий год он попал в ТАМПУ, и они слили финал Колораде.....)
что-то ржу с тех, кто глумится по этому поводу)
Перри три раза подряд дошёл до финала с разными командами блин!
Много таких ещё?
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Вован Азаров
о Корри - о мама Бедарда
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Alexey Alexeev
Ответ Юрий Безуглый
Которые выигрывали всё - это что конкретно? Если ЧМ, ОИ и КС, то таких игроков 30, плюс один тренер. Называется Тройной золотой клуб. В нём семеро наших
вас в интернете забанили? Мемориальный кубок, кубок мира, чм, мчм, Олимпиада, КС.

таких трое всего .
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e1ther - e1ther
Ответ Юрий Безуглый
Которые выигрывали всё - это что конкретно? Если ЧМ, ОИ и КС, то таких игроков 30, плюс один тренер. Называется Тройной золотой клуб. В нём семеро наших
Мчм, вроде,ещё,а таких единицы
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