«Чикаго» выгнал Кори Перри – за «неприемлемый поступок». В чем он виноват?

Загадка.

Главный скандал недели – Кори Перри на драфте отказов. «Чикаго» избавляется от ветерана, которому летом насыпал 4 млн долларов за сезон – и причины у этого неигровые. Какие конкретно – никто не говорит, но в клубе возмущены его поступком.

Ситуация чем-то напоминает историю с Ничушкиным, девушкой и отелем, после которой «Колорадо» вывел игрока из состава до конца плей-офф – в том смысле, что до сих пор так и не объяснили, что произошло. А те инсайды, которые появлялись, только сильнее все запутывали.

В случае с Перри нет даже слухов о причинах – в итоге дошло до того, что пошлую шутку из соцсетей стали раскручивать как основную версию событий.

Игрок нарушил внутренние правила. Кажется, был инцидент с сотрудником клуба

О том, что в «Блэкхокс» происходит нездоровый движ, стало известно в прошлую субботу, когда Перри, пропустивший два матча, покинул расположение команды – так ситуацию представил его агент, добавив про причины личного характера и семью хоккеиста. Но клуб тут же все опроверг, объяснив, что Кори отстранен и будет отсутствовать в течение «обозримого будущего».

К понедельнику внутреннее расследование завершилось, и «Чикаго» выпустил заявление – без конкретики и с очень расплывчатыми формулировками: «Кори Перри совершил неприемлемый поступок, нарушив сразу два условия – стандартного контракта игрока и внутренних правил «Чикаго», направленных на профессиональное и безопасное обеспечение рабочей среды».

«Блэкхокс» выставили нападающего на драфт отказов с целью дальнейшего расторжения. Теоретически, конечно, его может забрать один из клубов, но это будет фантастикой: непонятно, насколько серьезный проступок совершил Перри – а это в любом случае репутационные риски для любой франшизы, да и его контракт выглядит слегка завышенным.

Во вторник генменеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон давал журналистам комментарии по ситуации – и все равно не раскрыл, что произошло. Хотя и добавил новых фактов: инцидент произошел на прошлой неделе, когда команда была в Коламбусе – все случилось перед игрой, в которой Кори в итоге не участвовал.

При этом самые страшные предположения исключены. «Был ли инцидент криминальным или мог привести к криминалу? Это был рабочий вопрос. Командный инцидент – и поэтому это было командное решение», – заявил Дэвидсон, добавив, что игроки не владеют никакой информации и каким-либо подробностями случившегося.

Командный инцидент, о котором не знают хоккеисты – звучит противоречиво. Но журналистке Эмили Каплан все же удалось узнать кое-что: все произошло в прошлый вторник, за день до матча с «Коламбусом», а в истории фигурирует не только Перри, но и сотрудник команды. На этом все.

Прежде не было ни одной версии – только шутки о маме Бедарда

Инсайд от Эмили Каплан – единственные подробности в этом темном деле. Из-за отсутствия всякой информации болельщики в соцсетях стали додумывать, что могло случиться – и все вылилось в шутку о том, что у Кори Перри была интимная связь с мамой Коннора Бедарда, главного таланта «Чикаго».

В канву шутки идеально ложилось и то, что «Чикаго» в честь Дня матери устраивал для мам игроков поездку на гостевые матчи, и то, что Мелани Бедард разведена, и то, что разница в возрасте между ней и 38-летним Перри вряд ли уж настолько большая.

Еще пикантнее шутку делало то, что «Блэкхокс» летом подписывали Кори Перри в том числе и для того, чтобы он взял шефство над Коннором, стал его наставником. И в целом ветеран с этим справлялся – было похоже, что игроки сдружились: вместе отрабатывали броски, а во время матчей Кори наказывал соперников за грубую игру против молодых.

Но шутка затянулась – и в итоге из соцсетей пробралась в медиа. На сайте Сanucks Daily вышел текст со ссылкой на анонимных инсайдеров, обсуждающих (не подтверждающих!) связь Перри и мамы Бедарда. В Америке к этому отнеслись как к очередному обсуждению в твиттере, но в других странах журналисты посчитали, что безымянные обсуждения на сайте болельщиков «Ванкувера» – достойный источник для полноценных новостей.

В итоге на том же Сanucks Daily выдали опровержение со словами журналиста NBC Sports Chicago Чарли Румелиотиса: «Распространяющиеся слухи о Кори Перри – на 100% ложь». А во вторник и генменеджеру «Чикаго» пришлось всерьез отвечать на эту тему: «Это не касается ни одного из хоккеистов или их семьей, и любой, кто утверждает обратное, совершенно неточен и откровенно отвратителен».

Еще в прошлую субботу – до того, как шутка завирусилась – сам Коннор Бедард рассуждал об отсутствии Перри: «Я не буду говорить об этом слишком много. Очевидно, это дерьмово, что его здесь нет, но у нас пока не так много информации о том, что случилось. Хотя, безусловно, он важная часть команды, и это отстойно, что он не может быть здесь сегодня». Кажется, он бы знал, если что. Вопрос можно закрывать.

Игроки «Чикаго» в шоке: Перри был важной частью команды

38-летний Кори Перри за всю карьеру провел в «Чикаго» только 16 матчей, но его уход – безусловная потеря для клуба.

«Честно говоря, новость потрясла – прокомментировал нападающий Ник Фолиньо. – Мы все переживаем из-за Кори. Но понимаем, что есть стандарт [поведения], которого мы будем придерживаться… Так что это действительно трудный день для всех нас».

«У нас нет никаких подробностей о том, что произошло, но я знаю, что организация хочет сохранить здесь [уровень] поведения и [сделать] место, где мы будем придерживаться стандартов друг друга. Думаю, их нарушили», – говорил Сет Джонс, называя при этом Кори «братом».

По информации TheAthletic, игроки «Блэкхокс» были в шоке, когда Кайл Дэвидсон объявил им, что клуб расстается с Перри. И даже хоккеистам генменеджер не рассказал, что произошло.

В игровом плане «Чикаго» лишился лидера на льду, лидера в раздевалке, и своего четвертого снайпера и пятого бомбардира одновременно. Но последнее наименее важно в данной ситуации, потому что Кори Перри в первую очередь был «дядькой» в команде и держал коллектив. И так было во многих клубах, где он играл.

Вот пример: нападающий «Блэкхокс» пришел на раскатку «Тампы» в этом сезоне – и собрал вокруг себя Хэйгла, Сирелли, Хедмана, Кучерова, Сергачева и Чернака. В «Лайтнинг» он провел два сезона – некоторым игрокам этого времени не хватает даже, чтобы освоиться в новой команде.

Тем же вечером Перри бесил бывших одноклубников своей игрой и поведением: «Чикаго» обыграл «Тампу» 5:3, а Кори забил гол.

Вообще его карьера в последние годы выглядела даже интереснее, чем во времена игры за «Анахайм» (той версии «уток», что еще попадала в плей-офф и даже забрала однажды Кубок Стэнли): Перри уже не выбивал по 70-90 очков за регулярку, но готов был делать все, чтобы помогать своим командам выигрывать – ловить шайбы в своей зоне, получать синяки на чужом пятачке, залезать сопернику под кожу, драться. И у него отлично получалось придавать импульс своим командам: «Даллас», «Монреаль» и «Тампа» доходили до финала, хоть и проигрывали там.

Казалось, что идеальнее игрока для передачи опыта Бедарду не придумать, и спустя несколько лет перед матчем «Анахайм» – «Чикаго» Коннор будет поздравлять своего наставника, свитер которого поднимут под своды арены «Дакс». Но, похоже, теперь этого не случится.

Фото: East News/AP Photo/George Walker IV, AP Photo/Erin Hooley, AP Photo/Paul Beaty