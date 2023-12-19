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Русские энхаэловцы 90-х, которых вы не помните

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Хоккей Хоккей

Или не знали, что они играли за океаном.

Игра в НХЛ – главная мечта практически любого профессионального хоккеиста. И сейчас, и 30 лет назад. Правда, в 90-х не все хоккеисты из России представляли себе, что вообще происходит за океаном, а клубы не всегда понимали, кого они драфтуют из Европы и зачем.

Поэтому во времена мощных звезд типа Буре, Могильного, Федорова, Ларионова в лиге были еще десятки других русских игроков на втором, а то и на третьем плане – кто-то пытался закрепиться в составе, а кто-то просто хотел вылезти из АХЛ и дебютировать в лучшей лиге мира.

Мы собрали галерею из наших хоккеистов, чье пребывание в НХЛ 90-х осталось малозамеченным (интернет и ТВ не были настолько развиты, как сейчас) – вы наверняка знаете не всех из них. А если и знаете игрока, то можете и не помнить о таком факте в его биографии.

* * *   

Нынешний генменеджер «Трактора» Алексей Волков был близок к дебюту в НХЛ, ради которого он пробивался через юниорскую лигу Квебека, но «Кингс» так и не выпустили 18-летнего парня. Хотя один матч он все же провел на скамейке в качестве бэкапа.

21-летний защитник Алексей Васильев пропустил целый год из-за травмы, но рискнул и без практики уехал за океан. На второй сезон его все же подняли разок в «Рейнджерс»: отыграл 15:57 против «Монреаля» в паре с Мэтью Шнайдером – получил 2 минуты штрафа и «-1» в полезность. Это был его первый и последний матч в НХЛ – в том же сезоне он станет чемпионом АХЛ, а в мае 2011-го «Локомотив» откажется продлевать с ним контракт и спасет тем самым Васильеву жизнь. 

Защитник Денис Червяков провел больше матчей за океаном, чем на родине, но только два из них – в НХЛ. Ничем особым в них не отметился, но предпочел играть в любых лигах Америки или Европы, а не возвращаться в домашний чемпионат.

Руслан Батыршин уезжал за океан из «Динамо» перспективным российским защитником, недавно взявшим серебро МЧМ-1995. В первом же сезоне за «Кингс» ему дали два матча, но с Гретцки в раздевалке не пересекся – Великого полтора месяца как обменяли в «Сент-Луис».

Евгений Шалдыбин – из игроков, которых клубы НХЛ пачками набирали в поздних раундах (таких много в этом посте), и те с радостью ехали за океан. Шалдыбин провел три матча в ноябре 1996-го, забил «Оттаве», но больше шансов заиграть в главной команде нынешний тренер «Амура» не получал.

Защитник «Лады» Денис Цыгуров в 1993-м просто сорвался и поехал в задрафтовавший его «Баффало». В итоге провел в лиге почти три года, доигрывая уже в «Кингс» – в сумме 51 матч и 6 (1+5) очков.

90-е – удивительное время хоккея: в НХЛ можно было попасть даже прямиком из электростальского «Кристалла». Что и сделал защитник Владимир Чебатуркин, успевший поиграть сразу за три клуба – «Айлендерс», «Сент-Луис» и «Чикаго».

Андрей Скопинцев уехал из чемпионата России еще в 1995-м и до Америки добрался через игру в немецкой и финской лигах – именно тогда «Тампа» и задрафтовала 25-летнего (!) защитника. Скопинцев провел три сезона между НХЛ и ИХЛ, но 40 матчей за «Лайтнинг» и «Трэшерс» все же набежало.

Защитник Максим Галанов сыграл сразу за 4 клуба – «Рейнджерс», «Питтсбург», «Атланту» и «Тампу» (а еще подписывался с «Флоридой») – но вряд ли вы помните его в форме какой-либо из команд: в хоккейные сюжеты, присланные из-за океана на наше ТВ, он почти не попадал. Хотя в сумме провел больше сотни матчей в НХЛ (122) и даже сыграл на легендарном ЧМ-2000 – провальном домашнем турнире сборной России.

Сергей Гусев играл в том самом чемпионском «Далласе» – с Зубовым, Модано, Халлом. Ньюиндайком, но за 3 месяца до победы «Старс» в Кубке Стэнли защитника обменяли в «Тампу» (на Бенуа Хога). В «Лайтнинг» пошло неплохо, но помешала травма, выбившая Гусева почти на год.

Самый яркий момент в заокеанской карьере Яна Голубовского – обмен во «Флориду» на Игоря Ларионова: трейд помог Профессору вернуться в «Детройт» за 1,5 года до очередного Кубка Стэнли. У защитника все куда скромнее: 56 матчей регулярки в сумме за две команды и 1+7. Зато Голубовский застал в «Ред Уингс» эпоху «Русской пятерки» (хоть уже и без Константинова) – многие о таком и мечтать не могли.

Евгений Королев решил пробиваться в НХЛ через канадскую юниорку – в итоге дважды выходил на драфт (1996, 1998) и оба раза выбирался «Айлендерс» в поздних раундах (№192, 8-й и №172, 7-й). Защитник задержался в системе клуба на несколько сезонов, но провел за главную команду только 42 матча (1+4), после чего рванул на родину.

Защитник Алексей Тезиков уезжал в канадские юниорки как проспект «Баффало», а дебютировал в НХЛ уже в составе «Вашингтона», когда исполнился 21 год. Но большой карьеры не получилось – ни в «Кэпиталс», ни в «Анахайме», ни в «Ванкувере» – всего 30 матчей и 1+1.

Легенда пермского «Молота» Дмитрий Филимонов тоже пробовал свои силы за океаном: «Виннипег», драфтовавший его, не дождался защитника и отдал права «Оттаве» – на счастье Алексея Яшина. Но 30 матчей за «Сенаторс» в дебютном сезоне так и остались для игрока единственными в НХЛ.

Воспитанник (и будущий тренер) «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин уезжал в Анахайм в 20 лет – защитнику дали год привыкнуть к североамериканскому хоккею в АХЛ и осенью 1996-го оставили в главной команде. Но только на 22 матча (0+1) – больше шансов Цулыгин не получил и вернулся в Уфу спустя пару лет.

Игорь Никулин – уникальный русский нападающий. И даже не тем, что уехал за океан в середине 90-х из «Северстали», а потому что сыграл в НХЛ только один матч – сразу в плей-офф. Никулин вышел в шестой игре серии с «Финиксом» нанес один бросок – и больше в заявку «Дакс» в официальных играх не попадал. Но попылил еще пару лет в АХЛ до возвращения в Россию.

Сейчас Сергея Климовича знают как спортивного директора «Сибири», а в сезоне-1996/97 он выходил в звене с Эриком Дазе и Мюрреем Крейвеном против «Торонто» и даже успел заработать удаление. Но травма в конце второго периода оборвала карьеру игрока и в «Чикаго», и в НХЛ.

Это сейчас Михаил Кравец думает, кого ставить в тройку к Гераськину и Николишину, а 31 год назад он мечтал закрепиться в составе «Сан-Хосе». Один из двух матчей, что он сыграл, закончился первой победой «Шаркс» в истории НХЛ.

Максим Бец стал легендой «Мечела», а вот с «Анахаймом» не сложилось – хотя он провел настолько ударный сезон в WHL (46+70 в 63 матчах), что не дать ему шанс в конце регулярки «Дакс» просто не могли. Но за 3 матча нападающий получил только «-3» в полезность.

До Александра Овечкина самым высоким русским выбором «Вашингтона» на драфте был Александр Волчков (и остается вторым таким в клубной истории): его взяли под общим четвертым номером в год, когда были доступны Здено Хара, Мэтт Каллен, Томаш Каберле, Дайнюс Зубрус, Даниэль Бриер, Марко Штурм. Вероятно, «Кэпс» привлекла его игра в OHL, но на взрослом уровне нападающий так и не показал себя – ни в НХЛ, ни в суперлиге.

Карьера Равиля Гусманова прочно ассоциируется с двумя клубами – «Трактором» и «Металлургом». Поездка за океан была как раз между ними. Ее итог – два подъема в «Виннипег» и 4 матча в НХЛ без очков.

Игорь Вязьмикин был последним игроком, выбранным на драфте НХЛ-1987, но когда все рванули за океан в начале 90-х – и он поехал. Все ограничилось только четырьмя матчами за «Эдмонтон», хотя он успел забить один гол. В силу разных причин воспитанник ЦСКА так и не реализовал свой талант.

В 1991-м «Торонто» задрафтовал третьего бомбардира советской молодежки Алексея Кудашова – и спустя три года получил его в состав. Вышло так себе: 1 гол за 25 матчей, игрока даже отпустили на Олимпиаду посреди сезона. Обмен во «Флориду» ничего не изменил. Кудашов позже объяснял, что был слишком молодой, но в итоге воспринял все как очень полезный опыт. 

Сезон за «Русских пингвинов» в ИХЛ, кажется, так понравился Андрею Васильеву, что он с радостью рванул за океан. В той же лиге он стабильно набирал очки, но в НХЛ это давалось ему труднее – 2+5 за 16 матчей. Не так уж и плохо, к слову. Но много шансов в «Айлендерс» и «Финиксе» ему не давали.

Андрей Ломакин - пожалуй, самое громкое имя в этом списке, но подзабытое. Уезжал за океан уже состоявшимся игроком: бронза ЮЧМ, золото МЧМ, участие в Кубке Канады и победа на Олимпиаде – все в составе еще сборной СССР. «Филадельфия» застолбила за собой игрока в седьмом раунде – кажется, больше на удачу, но он сорвался из «Динамо» и стал первым русским в истории клуба. Четыре сезона без ссылок в фарм, 215 матчей за «Флайерс» и «Пантерс» со 104 (42+62) очками – хорошие цифры, просто не особо заметные на фоне звезд того времени.

Виталий Карамнов был частью русской тройки «Сент-Луиса» – вместе с Виталием Прохоровым и Игорем Королевым. Но не то чтобы часто они выходили именно в таком сочетании – то травмы, то спуск нападающего в ИХЛ. Карамнов совсем чуть-чуть не дотянул до сотни матчей в НХЛ – но после трех сезонов в системе «Блюз» предложений не последовало.

«Нью-Джерси» выбрал Вадима Шарифьянова в первом раунде, но очень долго вел к основе: второй бомбардир российской молодежки уехал за океан в 1995 году, а в сезоне-1998/99 все еще считался новичком лиги (и даже взял титул лучшего в декабре). В АХЛ он провел куда больше времени и даже стал там чемпионом.

Павел Торгаев делал две попытки закрепиться в НХЛ – оба раза после сезонов в Европе. И первый заход в «Калгари» получился удачнее всего – 6+10 в 41 матче. А возвращение и правда оказалось плохой приметой. Как и обмен в «Тампу».

«Чикаго» выбрал нападающего Дмитрия Набокова в первом раунде драфта-1995, под 19-м номером – раньше Гандзуша, Капанена, Савара, Кипрусоффа, Д. Маркова, Морозова. И вроде все шло хорошо – через полгода нападающий стал вторым бомбардиром сборной на МЧМ и набрал 95 очков в 50 матчах WHL. Но на взрослом уровне даже близко такой статистики не получилось.

Владимиру Воробьеву явно не повезло с клубом и временем – он спокойно выбил 5+5 в 16 матчах дебютного сезона за «Рейнджерс», но куда его ставить, когда в команде Гретцки, Мессье, Грэйвс, Сундстрем, Робитайл, Карповцев, Ковалев, Немчинов? На второй год поднимали не чаще, а результативность нападающего в НХЛ стала хуже. И даже обмен в «Эдмонтон» с двумя голами в двух матчах не помог.

У нападающего Андрея Башкирова удивительная карьера: он успел отслужить в армии, где получил прозвище Шайба (натурально служил, не в спортроте), вернуться в хоккей, уехать из второй лиги России за океан, и пробиться из ECHL в НХЛ. Матчей за «Монреаль» набралось немного, всего 30 (0+3), но сама по себе история простого парня из города Шелехов удивительная.

Московское «Динамо» в начале 90-х – это трамплин на Запад: в Европу или в Америку. Ян Каминский не стал исключением: хотя в «Виннипеге» ему места не нашлось – и его махнули в «Айлендерс». Там доверяли больше, но не особо задалось – в сумме 26 матчей (3+2). Карьеру завершил еще до 30, но в статусе двукратного чемпиона ИХЛ.

У Алексея Егорова довольно печальная история с максимально грустным концом, но в его карьере был даже хет-трик в НХЛ. Хотя те три шайбы за «Шаркс» так и остались для него единственными в лиге.

Сергей Харин отыграл в чемпионате СССР больше 10 лет и решился на отъезд в 1990-м, когда было уже 27 лет. И ведь нельзя сказать, что плохо себя проявил: в первом же сезоне 40 очков в АХЛ и 3+2 в 7 мартовских матчах НХЛ – за «Виннипег». Но больше шансов ему не дали – заканчивал карьеру в других североамериканских лигах. И возобновил ее в 46 лет, чтобы выйти в одном звене с 23-летнем сыном в матче за «Маскегон» (ИХЛ, но уже другая).

У Анатолия Федотова вообще уникальный случай – он сначала уехал (разумеется, из «Динамо») за океан и дебютировал в НХЛ, а только потом был задрафтован. Если коротко: нападающий хорошо играл в дебютном сезоне АХЛ, «Виннипег» поднял его из фарм-клуба в январе 1993-го, Федотов тут же набрал 0+2 за игру – и лига запретила ему играть, потому что надо сначала пройти через драфт. На драфте-93 его в 10-м раунде забрал «Анахайм», но отношения с клубом не заладились – и Федотов в итоге продолжил карьеру в Японии.

Вы уже забыли, но эти русские хоккеисты играли в НХЛ

3 лучших русских игрока в каждой команде НХЛ – за всю историю. Рейтинг Востока

3 лучших русских игрока в каждой команде НХЛ – за всю историю. Рейтинг Запада

Фото: nhlbackups.com/; ebay.ca; mainlineautographs.com; tcdb.com/Images

2 комментария
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Интересная статья познавательная 🤝спасибо
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Батыршин, Скопинцев, Гусманов были на слуху, все знали что это за игроки. Волчкова часто приводили в пример неудачной карьеры.
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