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Кто в НХЛ больше всех заработает в новом сезоне: Маккиннон с отрывом лидирует, Овечкин опережает Макдэвида на 1,5 млн

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До старта нового сезона в НХЛ еще далеко, но команды уже укомплектованы, изменения в составах окажутся минимальными. Хотя еще не пристроены такие серьезные ребята, как Патрик Кэйн и Мэтт Дамба, они в любом случае не получат очень больших денег – у серьезных команд нет места под потолком, а к тем, у кого есть, они сами вряд ли пойдут.

Поэтому уже можно посмотреть, кто в следующем сезоне будет самым богатым. Мы берем не среднюю зарплату по контракту, эта информация и так постоянно мелькает, а доход в одном конкретном сезоне-2023/24. Сейчас большинство крупных контрактов распределяется неравномерно, и в какой-то год, например, Остон Мэттьюс получал 15,9 млн, а в какой-то – меньше 8, поэтому его в нашем рейтинге и не будет. Или можно вспомнить классический, хоть уже и очень древний пример Сергея Федорова, который после забастовки получил от «Детройта» 28 млн за сезон-1997/98, а потом пять лет играл за 2 млн.

Опережая вопросы в стиле «почему нет того или этого», коротко перечислим высокооплачиваемых звезд, которые в рейтинг не попали, но входят в топ самых дорогих по средней зарплате:

Остон Мэттьюс («Торонто»), кэпхит – 11,64 млн, зарплата в сезоне-2023/24 – 7,975 млн, контракт до 2024 года

Джон Таварес («Торонто»), кэпхит – 11 млн, зарплата в сезоне-2023/24 – 7,950 млн, контракт до 2025 года

Митч Марнер («Торонто»), кэпхит – 10,903 млн, зарплата в сезоне-2023/24 – 8,025 млн, контракт до 2025 года

Кэри Прайс («Монреаль»), кэпхит – 10,5 млн, зарплата в сезоне-2023/24 – 8,5 млн, контракт до 2026 года

Джонатан Юбердо («Калгари»), кэпхит – 10,5 млн, зарплата в сезоне-2023/24 – 10,5 млн, контракт до 2031 года

Анже Копитар («Лос-Анджелес»), кэпхит – 10 млн, зарплата в сезоне-2023/24 – 10 млн, контракт до 2024 года (продлен еще на два года по 7 млн)

Джек Айкел («Вегас»), кэпхит – 10 млн, зарплата в сезоне-2023/24 – 10 млн, контракт до 2026 года

Сергей Бобровский («Флорида»), кэпхит – 10 млн, зарплата в сезоне-2023/24 – 10 млн, контракт до 2026 года

Тайлер Сегин («Даллас»), кэпхит – 9,85 млн, зарплата в сезоне-2023/24 – 8,45 млн, контракт до 2027 года

Джонни Годро («Коламбус»), кэпхит – 9,75 млн, зарплата в сезоне-2023/24 – 9,75 млн, контракт до 2029 года

Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), кэпхит – 9,5 млн, зарплата в сезоне-2023/24 – 9 млн, контракт до 2028 года

Джейми Бенн («Даллас»), кэпхит – 9,5 млн, зарплата в сезоне-2023/24 – 6,5 млн, контракт до 2025 года

Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), кэпхит – 9,5 млн, зарплата в сезоне-2023/24 – 10 млн, контракт до 2027 года

Ну а теперь, собственно, главный список.

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2 комментария

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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Неожиданно было увидеть Мишу Сергачева в этом рейтинге. Надо прибавлять.
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LaffyTaffy
Джонс и Дуги это конечно рофл с такими зпшками
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