Уже 1 июля он получит 5,725 млн.

В НХЛ еще одна крупная сделка с участием русского игрока, и она вполне читалась после того, как «Лос-Анджелес» стал участником обмена Ивана Проворова из «Филадельфии» в «Коламбус».

«Короли» действительно не зря избавлялись от тяжелых контрактов Петерсона и Уолкера, расчищая место в платежке – на освободившиеся деньги они подписали защитника Владислава Гаврикова.

«Кингс» взяли его на дедлайне из «Блю Джекетс», и остались очень довольны тем, как он проявил себя на финише регулярки и в плей-офф. До такой степени, что дали новое соглашение на два года со среднегодовой зарплатой 5,875 млн.

Новый контракт Гаврикова – со своими особенностями

Интересно, что именно на двухлетнем сроке настаивал сам хоккеист и его агент. В 2024-м ожидается серьезное повышение потолка зарплат – через два года Гавриков будет в НХЛ неограниченно свободным агентом и сможет выбирать клуб и наиболее выгодное предложение для себя.

Что касается потолка, то за последние годы он действительно рос не так активно, как того хотелось бы игрокам, клубам и лиге. Но сейчас НХЛ оживает после коронавируса в плане финансов, ее доходы растут и уже превышают доковидные показатели – есть все предпосылки к тому, что потолок действительно увеличится больше, чем на 1 млн через год.

Другой вопрос, на сколько именно и зарплаты каких игроков начнут расти быстрее – совсем не факт, что хоккеисты вроде Гаврикова резко сорвут куш через год-два, но какое-то повышение при тех же вводных все равно будет. Опять же, многое зависит от того, насколько увеличится сам потолок.

В любом случае сейчас все выглядит отлично для игрока: когда новый контракт закончится, ему будет 29 лет – в этом возрасте защитник может получить солидное долгосрочное соглашение, а с учетом ожидаемого повышения потолка оклад должен в теории должен оказаться выше, чем мог бы быть. Все это, конечно, с оговоркой, что предстоящие два сезона он проведет так же или даже лучше, чем предыдущий.

Пока же Гавриков заработает 6,5 млн в первый год и 5,25 – во второй, отсюда и получается средняя цифра в 5,875 млн, которая идет под потолок. Не менее важно и то, что у него предусмотрен полный запрет на обмен без его согласия. В общем, на ближайшие два года Владислав подписал едва ли не идеальный контракт. Тем более, в этом плей-офф «короли» неплохо потрепали нервы «Эдмонтону», что добавляет какую-то долю позитива перед следующим сезоном.

Подписной бонус – что это вообще такое?

В новом контракте Гаврикова есть одна деталь – большая часть его годовой зарплаты заложена в подписной бонус, который всем игрокам лиги (у которых он предусмотрен) выплачивается ежегодно 1 июля. Или в другую дату по желанию хоккеиста.

На примере контракта Влада это выглядит так:

1 июля 2023-го он получит 5,725 млн, а в течение регулярного чемпионата-2023/24 «Лос-Анджелес» выплачивает базовую часть контракта – 775 тысяч;

1 июля 2024 года он получит 4,475 млн, а базовая часть на сезон-2024/25 остается той же – 775 тысяч.

Подобную опцию, когда подписной бонус гораздо больше базовой части зарплаты, в основном используют звезды лиги или просто хорошие игроки с рынка. Сам по себе подписной бонус – это гарантированная выплата хоккеисту, не зависящая от локаута, пандемии или каких-то прочих катаклизмов; после локаута-2012 подобных контрактов стало больше, и игроки банально хотят себя защитить. На примере с Гавриковым это будет работать так: если вдруг станет понятно, что в сезоне-2024/25 объявят локаут, то Владислав получит свои 4,475 млн, даже если сезон вообще не состоится или начнется позже обычного.

В основном подписные бонусы используются при заключении долгосрочных соглашений. Разберем примеры.

• У Артемия Панарина в потолок зарплат «Рейнджерс» идет среднегодовая зарплата за все семь лет соглашения – 11,642 млн. Но в первый год контракта ему дали 13 млн в качестве подписного бонуса, а потом в течение сезона-2019/20 получал зарплату – 1 млн. А в последний год он возьмет 7 млн (бонус) и 1 млн (базовый оклад). И вообще 74,5 млн из 81,5 он получит гарантированно, что бы ни происходило в НХЛ.

• Очень интересная структура контракта у Леона Драйзайтля. Немец и его представители готовились к возможному локауту в сезонах-2020/21 и 2022/23, поэтому именно в эти годы у него был заложен подписной бонус – по 7 млн и базовая часть зарплаты (2 и 1 млн соответственно). В остальные сезоны он получает только свою зарплату, которая выплачивается в равных долях на протяжении всей регулярки.

• У Виктора Хедмана был заложен и риск изменений в коллективном соглашении – поэтому в его контракте предусмотрены бонусы не только в потенциально локаутных сезонах-2020/21 и 2022/23, но и в двух последующих. Впрочем, его базовая зарплата все равно выше, чем подписной бонус, однако швед хотел гарантировать себе хоть какую-то часть дохода на случай изменений в правилах.

В сезоне-2023/24 подписные бонусы свыше 1 млн имеют 100 игроков в лиге, свыше 3 млн – 50, свыше 5 млн – 33 хоккеиста. То есть эта штука есть далеко не у всех. Посмотрите на первую десятку тех, у кого самые большие подписные бонусы – Маккиннон благодаря этому будет самым высокооплачиваемым игроком в новом сезоне.

Правда, даже у не всех топовых игроков лиги их доход заложен в бонусную часть. Например, из топ-10, который приведен на таблице выше, только четыре игрока вошли бы в десятку самых высокооплачиваемых игроков сезона-2023/24 – остальные предпочитают, чтобы большая часть оклада выплачивалась именно в течение регулярки, а не единоразово 1 июля.

Например, Пастрняк заработает в новом сезоне 13 млн, но только 4,5 из них – это подписной бонус. Хэмилтон из «Нью-Джерси» получит 12,6 млн, но в бонусной части всего 2 млн, а остальное – это его базовая зарплата.

И не все клубы в лиге дают своим игрокам контракты с большими подписными бонусами. Такую опцию в сезоне-2023/24 не будут использовать «Анахайм», «Аризона», «Детройт», «Айлендерс» и «Сент-Луис». Плюс еще можно назвать несколько клубов, которые попали в ситуацию, когда они платят подписной бонус по контракту, который игрок подписывал со своим предыдущим клубом. Например, в таком положении оказался «Питтсбург», который выплатит 3 млн Петри – его год назад выменивали из «Монреаля», и это была еще опция соглашения с «Канадиенс».

Рекордсменом же по выплатам 1 июля 2023 года будет «Тампа», владелец которой еще до старта регулярки отдаст больше половины от суммарного годового оклада всех своих игроков.

Фото: AP Photo/Lucas Peltier, Larry MacDougal, Chris O’Meara; globallookpress.com/Tomi Hänninen