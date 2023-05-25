9 комментариев

«Флорида» взяла финал Востока со счетом 4-0.

Возможно, это первая серия в истории с настолько равным хоккеем во всех матчах, каждый из которых закончился с разницей в одну шайбу (два – вообще в овертайме), но итоговый счет при этом 4-0. Можно долго говорить про прямолинейный стиль «Каролины» и шикарную реализацию моментов у «Флориды», но все игры в этом противостоянии были по-своему интересными и держали в напряжении.

Четвертый – и последний – матч получился самым насыщенным: вместил все, что можно представить, и закрутил это до такой степени, что хочется стереть себе память и пересмотреть игру еще раз.

Событий первого периода хватило бы на целый матч

Горячо и интересно было с самой первой смены. Во-первых, у «Флориды» в состав вернулся Барков. Примета: если капитан, не доигравший прошлый матч, выходит на лед в следующем – либо у него ничего серьезного, либо в плей-офф не играет только мертвый. Как на самом деле – узнаем после главного финала.

Во-вторых, на первой же минуте забил Дюклер – сами понимаете, для «ураганов» такое начало при 0-3 в серии вообще так себе.

В-третьих, на второй минуте «Каролина» потеряла одного из своих основных защитников – Слэвина. Хит Беннетта получился настолько мощным, что Джейккоб ушел в раздевалку и больше на льду не появлялся.

В-четвертых, в середине первого периода забил Ткачак. Причем забил после глупейшего удаления Ахо в зоне атаки. И 2:0 выглядели как приговор. А тут еще и статистика капала на нервы «Каролине»: «Флорида» в плей-офф-2023 выиграла все семь матчей, когда забивала первой, а «Харрикейнс» в последний раз брали игру в финале конференции 6201 день назад – когда главный тренер Род Бринд’Амор еще сам был хоккеистом.

Но гости все же пошли против цифр – и вернули интригу в матч. Уже в начале второго периода было 2:2. Во втором голе «Каролины» – вся ее игра: опять рикошеты, на которые вратарю сложно среагировать, и работа на пятаке, которую на этот раз проиграл Уайт. Посмотрите, как здорово Терявяйнен выбил клюшку соперника и как быстро сориентировался после удачного отскока.

«Каролина» наступила на те же грабли – отдала матч при равной игре

То, что происходило дальше, напоминало предыдущие игры серии. «Каролина» много атакует (не всегда опасно, но владеет преимуществом благодаря количеству моментов), Бобровский тащит (xG «ураганов» за второй период был 2,69 – некоторые и за всю игру столько не создают), а потом «Флорида» забивает.

Когда вы видите такую красоту, то наверняка возникает мысль, что это забил кто-то из топ-6 – будто бы Ткачак с партнерами это нарисовал. Но у «пантер» вот так забивает и четвертое звено. Котканиеми, кстати, после этой ошибки еще поиграл, но в середине третьего все равно присел.

Бобровский был традиционно хорош! Да, впервые за девять матчей пропустил больше двух шайб за игру, но все крутился в воротах, как только мог, сделав в итоге 36 сэйвов. Как обычно, спасал тогда, когда спасти было уже почти невозможно.

После одного из розыгрышей большинства «Каролины» комментаторы даже выдали фразу: «Бобровский – лучший в меньшинстве». В оригинале звучала как «penalty killer» – и это максимально точно отражало гениальную игру Сергея.

При этом «Харрикейнс» все-таки спаслись – за 3:22 с пятака забил Фаст, но все равно не покидало ощущение, что «Флорида» опять выстоит и найдет путь к голу, который закончит матч. По ходу серии к этому уже все привыкли.

Получилось, кстати, максимально эффектно. Последняя минута игры – капитан «Каролины» Джордан Стаал хватает удаление в чужой зоне за подножку. «Пантеры» почти минуту возят шайбу по чужой зоне, а за 4,3 секунды до сирены Мэттью Ткачак забивает победный гол.

Судьи даже посмотрели его на предмет атаки вратаря – присмотритесь, там клюшка Беннетта где-то между щитков Андерсена. Но рефери ничего противозаконного не увидели. Ткачак – герой, Бобровский даже всплакнул, а «пантеры» отправляются в первый финал Кубка Стэнли за последние 27 лет.

Бобровский идет на MVP плей-офф! Как и Ткачак

Если «Флорида» в итоге возьмет Кубок Стэнли, то главными претендентами на «Конн Смайт» станут две главные звезды команды – нападающий и вратарь. Прямо сейчас Бобровский точно заслуживает приз самому ценному игроку плей-офф. Если бы не его фантастическая форма, то никакого финала не было бы.

Но при этом сейчас забавно вспоминать самый громкий обмен прошлого лета. Когда генменеджер «пантер» Билл Зито отдал Юбердо и Уигара за Ткачака, это казалось каким-то безумием. А теперь тот трейд входит список главных причин текущего успеха «Флориды». Голы Ткачака очень и очень ценны: у Мэттью 4 шайбы из 10 командных в финале конференции, три из них победные, а еще в одном решающем голе он отдал результативный пас.

Если бы обладателя «Конн Смайта» определяли сейчас и делали это путем подбрасывания монетки, то не исключено, что она встала бы на ребро. Если такая же картина будет и в финале, то люди в офисе НХЛ просто сойдут с ума от того, кто из пары Ткачак – Бобровский наиболее достоин.

«Пантеры» стали всего второй командой, которая дошла до финала, попав в плей-офф через уайлд-кард (первой был «Нэшвилл»). Но куда круче то, что «Флорида» находилась в зоне плей-офф всего 54 дня из 190 (28%) – именно столько длится вся регулярка. Это первая команда с начала эпохи расширения НХЛ (1967-68 годы), которая вышла в финал Кубка Стэнли, проведя менее 30% чемпионата в зоне плей-офф.

А ведь выхода в кубковую стадию могло и не быть, если б «Чикаго» не обыграл на финише регулярки «Питтсбург». Гениальный сюжет, который даже придумать было бы сложно.

Финал Востока

Счет в серии: 4-0

Фото: East News/Bruce Bennett/Getty Images/AFP