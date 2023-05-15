65 комментариев

У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳
«Пантеры» в шаге от финала Кубка Стэнли.
Очень сложно было представить себе такой сценарий еще месяц назад, но такова реальность: «Флорида» отправила в отпуск «Бостон», следом за ним «Торонто», а теперь близка к тому, чтобы выбить из плей-офф «Каролину».
И что самое интересное: в игре «Пантерс» нет ничего сверхвыдающегося. Они просто чуть лучше в мелочах, здорово действуют в обороне и в том числе выезжают на парне, которого в последние годы не критиковал только ленивый. Сейчас Сергей Бобровский заставляет говорить о себе исключительно в положительном ключе, и очень хочется, чтобы он пришел к своей цели – он точно этого заслуживает.
«Флорида» снова наказала «Каролина» за ошибку
Интересно, что именно говорят Пол Морис и его помощники своей команде, но «пантеры» на каком-то сумасшедшем спокойствии забирают матч за матчем и карают соперника даже за малейшие просчеты. Хоккей сам по себе – игра ошибок; вот только ошибаются примерно все, но так наказывает лишь «Флорида».
Если вы не смотрели матч и пытаетесь понять по статистике, что вообще происходило в игре, которая закончилась со счетом 1:0, то цифры вам мало что скажут. «Каролина» перебросала соперника почти в два раза – это факт, «ураганы» доминировали почти весь вечер. Ощущение, что вторая игра и не заканчивалась – все прошло в том же ключе и с тем же конечным результатом.
При этом если посмотреть на показатель ожидаемых голов – там равенство. Но ключевая разница была сделана в большинстве: «пантеры» уже по традиции много и долго терпят при 5-на-5, но потом получают шанс в неравных составах – и решают игру. В середине второго периода «Флорида» получила большинство и реализовала его за восемь секунд нехитрой комбинацией с точнейшим броском от Райнхарта.
Вернемся к игре 5-на-5. Пожалуй, «ураганам» должно быть вдвойне обидно, потому что моментов создано прилично, а забито – ноль. У «Каролины» вообще всего один гол за последние 217 с лишним минут – то есть «пантеры» просто по рукам и ногам связали нападение «Харрикейнс». Его можно называть прямолинейным или каким-либо еще, но за два первых раунда они забили 40 голов в 11 матчах – в среднем 3,64, а в серии с «Флоридой» всего три шайбы в трех матчах, один из которых длился почти 140 минут.
Как тут не вспомнить, что у «Каролины» нет травмированных Пачиоретти и Свечникова. Но вскрыли бы они оборону этой «Флориды»? Большой вопрос, на который ответ получить мы не можем. Пока кажется, что таких «пантер» и такого Бобровского вообще никто не остановит.
Единственное, что болельщиков хозяев по итогам этой игры может огорчать – потеря капитана Александра Баркова, который ушел со льда после не самого сильного силового приема соперника и не вернулся. Возможно, что травма была получена где-то ранее или вообще дала о себе знать старая болячка, но «пантерс» будет не легче от этого.
Сергей Бобровский – просто стена!
Становится все сложнее подбирать эпитеты к игре вратаря «Флориды». Кажется, что сейчас он показывает лучший хоккей в своей жизни, и нынешний Бобровский выглядит едва ли не солиднее того, который брал свои «Везины». Наверное, это еще эффект плей-офф: одно дело стабильно хорошо отыграть регулярку, а другое дело – вот так тащить на кубковой стадии.
Этой ночью Сергей оформил свой первый «сухарь» в плей-офф НХЛ и стал самым возрастным вратарем за последние 14 лет, которому это удалось сделать.
У Бобровского 32 сэйва в этом матче и 100 было в сумме за два предыдущих. Только представьте нагрузку, когда по воротам делают 132 броска, а вратарь отражает 129 из них. На стадии финалов конференций и финала кубка это тоже новый рекорд по сэйвам за первые три матча серии.
Конкретно в третьем матче Сергей пахал не меньше, чем в предыдущем матче. Тогда мы отмечали, что он взял свое правильным выбором позиции и ему почти не приходилось геройствовать, но в этой игре Бобровский делал просто какие-то феноменальные спасения. Ниже почти 4-минутная нарезка его сэйвов, и вывод из увиденного только один: ему вообще абсолютно все равно – он просто ловит шайбу и делает это так, что соперник выглядит бессильным.
В это по-прежнему не верится, но все может закончиться уже в четвертой игре. Уступала ли «Каролина» хоть в одной из игр? Глобально – нет. Два матча из трех – в овертаймах, еще один – тоже с разницей в одну шайбу. Но счет в серии 3-0, и «Флорида» уже в шаге от выхода в финал.
Финал Востока
- Дата проведения
- 23 мая, 03.00, «FLA Live Arena»
- Вратари: Бобровский 32/32 – Андерсен 16/17.
Счет в серии: 3-0
Два эпизода, которые показывают, в чем шансы «пантер» в финале Востока. Пока все работает идеально
Фантастическим голом Баркова восхитился Гретцки. Говорит, в плей-офф такую красоту редко увидишь
«Даллас» здорово вязал «Вегас» весь матч, но зевнул момент в концовке и проиграл в овертайме
Фото: East News/AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Wilfredo Lee
1 96.92
2 97.37
3 100
И это в финале конференции!!!!!!!
Что дальше? За 100 процентов перевалил?))))
А если шутки в сторону, не понимаю когда пишут что жалко Каролину.
Это НХЛ!
Также как не жаль тех кто злорадствовал каждый день насчёт зп Сергея.
Если он возьмёт первую чашку в истории франшизы, то составители антирейтингов переместят его в рейтинг самых удачных подписаний.
Есть одно только пожелание, неважно сколько ещё матчей, но чертовски хочется слышать фразу "СТАП БАЙ БОБРОВСКИ" да побольше.
Удачи!
Без него в фиале будет крайне нелегко
как и с любым теорвером, ценность его минимальна для 1 наблюдения, но постоянно растет с выборкой.
И да, в той серии с Молнией в прошлом году Сергей тоже был хорош - держал на плаву Пантер, как мог.
Бриндамору, похоже, не везёт на российских вратарей в ПО)) Может, нужно своего основного завести?))) Варли, например, для передачи опыта Кочеткову. И до кучи, ещё Тарасенко подписать: бросок и креативность есть и плюсом умеет в системную защиту.
Но Флориде рассабляться не стоит.
В плей-офф 2018 Боб тащил за Коламбус, а Кэпс проигрывали 2-0 в серии.
Но и к нему подобрали ключик: трафик создавали перед воротами, подставления и т.д., что подтверждается видео нарезкой всех голов Кэпс в кубке 2018 и первые 5 минут в ворота Боба.
https://youtu.be/U7GEBK46kMs?t=1
Конечно Боб с тех пор стал опытнее и матёрее.