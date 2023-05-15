65 комментариев

«Пантеры» в шаге от финала Кубка Стэнли.

Очень сложно было представить себе такой сценарий еще месяц назад, но такова реальность: «Флорида» отправила в отпуск «Бостон», следом за ним «Торонто», а теперь близка к тому, чтобы выбить из плей-офф «Каролину».

И что самое интересное: в игре «Пантерс» нет ничего сверхвыдающегося. Они просто чуть лучше в мелочах, здорово действуют в обороне и в том числе выезжают на парне, которого в последние годы не критиковал только ленивый. Сейчас Сергей Бобровский заставляет говорить о себе исключительно в положительном ключе, и очень хочется, чтобы он пришел к своей цели – он точно этого заслуживает.

«Флорида» снова наказала «Каролина» за ошибку

Интересно, что именно говорят Пол Морис и его помощники своей команде, но «пантеры» на каком-то сумасшедшем спокойствии забирают матч за матчем и карают соперника даже за малейшие просчеты. Хоккей сам по себе – игра ошибок; вот только ошибаются примерно все, но так наказывает лишь «Флорида».

Если вы не смотрели матч и пытаетесь понять по статистике, что вообще происходило в игре, которая закончилась со счетом 1:0, то цифры вам мало что скажут. «Каролина» перебросала соперника почти в два раза – это факт, «ураганы» доминировали почти весь вечер. Ощущение, что вторая игра и не заканчивалась – все прошло в том же ключе и с тем же конечным результатом.

При этом если посмотреть на показатель ожидаемых голов – там равенство. Но ключевая разница была сделана в большинстве: «пантеры» уже по традиции много и долго терпят при 5-на-5, но потом получают шанс в неравных составах – и решают игру. В середине второго периода «Флорида» получила большинство и реализовала его за восемь секунд нехитрой комбинацией с точнейшим броском от Райнхарта.

Вернемся к игре 5-на-5. Пожалуй, «ураганам» должно быть вдвойне обидно, потому что моментов создано прилично, а забито – ноль. У «Каролины» вообще всего один гол за последние 217 с лишним минут – то есть «пантеры» просто по рукам и ногам связали нападение «Харрикейнс». Его можно называть прямолинейным или каким-либо еще, но за два первых раунда они забили 40 голов в 11 матчах – в среднем 3,64, а в серии с «Флоридой» всего три шайбы в трех матчах, один из которых длился почти 140 минут.

Как тут не вспомнить, что у «Каролины» нет травмированных Пачиоретти и Свечникова. Но вскрыли бы они оборону этой «Флориды»? Большой вопрос, на который ответ получить мы не можем. Пока кажется, что таких «пантер» и такого Бобровского вообще никто не остановит.

Единственное, что болельщиков хозяев по итогам этой игры может огорчать – потеря капитана Александра Баркова, который ушел со льда после не самого сильного силового приема соперника и не вернулся. Возможно, что травма была получена где-то ранее или вообще дала о себе знать старая болячка, но «пантерс» будет не легче от этого.

Сергей Бобровский – просто стена!

Становится все сложнее подбирать эпитеты к игре вратаря «Флориды». Кажется, что сейчас он показывает лучший хоккей в своей жизни, и нынешний Бобровский выглядит едва ли не солиднее того, который брал свои «Везины». Наверное, это еще эффект плей-офф: одно дело стабильно хорошо отыграть регулярку, а другое дело – вот так тащить на кубковой стадии.

Этой ночью Сергей оформил свой первый «сухарь» в плей-офф НХЛ и стал самым возрастным вратарем за последние 14 лет, которому это удалось сделать.

У Бобровского 32 сэйва в этом матче и 100 было в сумме за два предыдущих. Только представьте нагрузку, когда по воротам делают 132 броска, а вратарь отражает 129 из них. На стадии финалов конференций и финала кубка это тоже новый рекорд по сэйвам за первые три матча серии.

Конкретно в третьем матче Сергей пахал не меньше, чем в предыдущем матче. Тогда мы отмечали, что он взял свое правильным выбором позиции и ему почти не приходилось геройствовать, но в этой игре Бобровский делал просто какие-то феноменальные спасения. Ниже почти 4-минутная нарезка его сэйвов, и вывод из увиденного только один: ему вообще абсолютно все равно – он просто ловит шайбу и делает это так, что соперник выглядит бессильным.

В это по-прежнему не верится, но все может закончиться уже в четвертой игре. Уступала ли «Каролина» хоть в одной из игр? Глобально – нет. Два матча из трех – в овертаймах, еще один – тоже с разницей в одну шайбу. Но счет в серии 3-0, и «Флорида» уже в шаге от выхода в финал.

Финал Востока

Счет в серии: 3-0

Фото: East News/AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Wilfredo Lee