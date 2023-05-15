65 комментариев

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У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳

Сергей Бобровский Сергей Бобровский
Каролина Каролина
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Флорида Флорида
Хоккей Хоккей

«Пантеры» в шаге от финала Кубка Стэнли.

Очень сложно было представить себе такой сценарий еще месяц назад, но такова реальность: «Флорида» отправила в отпуск «Бостон», следом за ним «Торонто», а теперь близка к тому, чтобы выбить из плей-офф «Каролину».

И что самое интересное: в игре «Пантерс» нет ничего сверхвыдающегося. Они просто чуть лучше в мелочах, здорово действуют в обороне и в том числе выезжают на парне, которого в последние годы не критиковал только ленивый. Сейчас Сергей Бобровский заставляет говорить о себе исключительно в положительном ключе, и очень хочется, чтобы он пришел к своей цели – он точно этого заслуживает.

«Флорида» снова наказала «Каролина» за ошибку

Интересно, что именно говорят Пол Морис и его помощники своей команде, но «пантеры» на каком-то сумасшедшем спокойствии забирают матч за матчем и карают соперника даже за малейшие просчеты. Хоккей сам по себе – игра ошибок; вот только ошибаются примерно все, но так наказывает лишь «Флорида».

Если вы не смотрели матч и пытаетесь понять по статистике, что вообще происходило в игре, которая закончилась со счетом 1:0, то цифры вам мало что скажут. «Каролина» перебросала соперника почти в два раза – это факт, «ураганы» доминировали почти весь вечер. Ощущение, что вторая игра и не заканчивалась – все прошло в том же ключе и с тем же конечным результатом.

При этом если посмотреть на показатель ожидаемых голов – там равенство. Но ключевая разница была сделана в большинстве: «пантеры» уже по традиции много и долго терпят при 5-на-5, но потом получают шанс в неравных составах – и решают игру. В середине второго периода «Флорида» получила большинство и реализовала его за восемь секунд нехитрой комбинацией с точнейшим броском от Райнхарта.

Вернемся к игре 5-на-5. Пожалуй, «ураганам» должно быть вдвойне обидно, потому что моментов создано прилично, а забито – ноль. У «Каролины» вообще всего один гол за последние 217 с лишним минут – то есть «пантеры» просто по рукам и ногам связали нападение «Харрикейнс». Его можно называть прямолинейным или каким-либо еще, но за два первых раунда они забили 40 голов в 11 матчах – в среднем 3,64, а в серии с «Флоридой» всего три шайбы в трех матчах, один из которых длился почти 140 минут.

Как тут не вспомнить, что у «Каролины» нет травмированных Пачиоретти и Свечникова. Но вскрыли бы они оборону этой «Флориды»? Большой вопрос, на который ответ получить мы не можем. Пока кажется, что таких «пантер» и такого Бобровского вообще никто не остановит.

Единственное, что болельщиков хозяев по итогам этой игры может огорчать – потеря капитана Александра Баркова, который ушел со льда после не самого сильного силового приема соперника и не вернулся. Возможно, что травма была получена где-то ранее или вообще дала о себе знать старая болячка, но «пантерс» будет не легче от этого.

Сергей Бобровский – просто стена!

Становится все сложнее подбирать эпитеты к игре вратаря «Флориды». Кажется, что сейчас он показывает лучший хоккей в своей жизни, и нынешний Бобровский выглядит едва ли не солиднее того, который брал свои «Везины». Наверное, это еще эффект плей-офф: одно дело стабильно хорошо отыграть регулярку, а другое дело – вот так тащить на кубковой стадии.

Этой ночью Сергей оформил свой первый «сухарь» в плей-офф НХЛ и стал самым возрастным вратарем за последние 14 лет, которому это удалось сделать.

У Бобровского 32 сэйва в этом матче и 100 было в сумме за два предыдущих. Только представьте нагрузку, когда по воротам делают 132 броска, а вратарь отражает 129 из них. На стадии финалов конференций и финала кубка это тоже новый рекорд по сэйвам за первые три матча серии.

Конкретно в третьем матче Сергей пахал не меньше, чем в предыдущем матче. Тогда мы отмечали, что он взял свое правильным выбором позиции и ему почти не приходилось геройствовать, но в этой игре Бобровский делал просто какие-то феноменальные спасения. Ниже почти 4-минутная нарезка его сэйвов, и вывод из увиденного только один: ему вообще абсолютно все равно – он просто ловит шайбу и делает это так, что соперник выглядит бессильным.

В это по-прежнему не верится, но все может закончиться уже в четвертой игре. Уступала ли «Каролина» хоть в одной из игр? Глобально – нет. Два матча из трех – в овертаймах, еще один – тоже с разницей в одну шайбу. Но счет в серии 3-0, и «Флорида» уже в шаге от выхода в финал.

Кубок Стэнли

Финал Востока

Флорида – Каролина 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Дата проведения
23 мая, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 30 Райнхарт (Беннетт, Ткачак)
Вратари: Бобровский 32/32 – Андерсен 16/17.

Счет в серии: 3-0

Два эпизода, которые показывают, в чем шансы «пантер» в финале Востока. Пока все работает идеально

Фантастическим голом Баркова восхитился Гретцки. Говорит, в плей-офф такую красоту редко увидишь

«Даллас» здорово вязал «Вегас» весь матч, но зевнул момент в концовке и проиграл в овертайме

Фото: East News/AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Wilfredo Lee

65 комментариев

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Говори благое или молчи!
Команды равные, но разницу даёт вратарь.
+57
-1
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Сергей Кот
я думаю Бобровский наносит по Каролине очень сильный психологический удар. когда ты вроде думаешь что ну тут-то залетит, ведь всегда залетало, а оно не залетает-это сильно выбивает из колеи. это как когда что-то делаешь, и в упор не выходит в нужный момент-начинаешь психовать и вообще все запарываешь.
+36
-1
+35
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kostyan89
Бобровский на Конн Смайт идет.
+31
-1
+30
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Оганнес Багдян
Процент отраженных бросков плавно достиг апогея
1 96.92
2 97.37
3 100
И это в финале конференции!!!!!!!
Что дальше? За 100 процентов перевалил?))))
А если шутки в сторону, не понимаю когда пишут что жалко Каролину.
Это НХЛ!
Также как не жаль тех кто злорадствовал каждый день насчёт зп Сергея.
Если он возьмёт первую чашку в истории франшизы, то составители антирейтингов переместят его в рейтинг самых удачных подписаний.
Есть одно только пожелание, неважно сколько ещё матчей, но чертовски хочется слышать фразу "СТАП БАЙ БОБРОВСКИ" да побольше.
Удачи!
+29
-1
+28
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Lanzar
С каждым матчем всё сильнее - красавчик.
+13
0
+13
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Da prozecutor
Ответ Говори благое или молчи!
Команды равные, но разницу даёт вратарь.
да Андерсон тоже хорошо играет. Бросок Райнхарта почти не берущийся был и из-под защитника
+12
-1
+11
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Ольга Иванова
Сложилось впечатление, Каролина под конец сломалась, потеряла надежду забить! Хотя всю игру старались изо всех сил!
+9
0
+9
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Anton!o :)
Феноменальные показатели по проценту отражённых у Бобровского в этой серии. И это Финал Конференции!
+8
0
+8
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Michael_Monza
Ответ Говори благое или молчи!
Команды равные, но разницу даёт вратарь.
Тоже самое хотел написать. Сегодня посмотрел игру - Бобр просто огонь
+9
-1
+8
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Aviator92
Ответ Сергей Кот
я думаю Бобровский наносит по Каролине очень сильный психологический удар. когда ты вроде думаешь что ну тут-то залетит, ведь всегда залетало, а оно не залетает-это сильно выбивает из колеи. это как когда что-то делаешь, и в упор не выходит в нужный момент-начинаешь психовать и вообще все запарываешь.
Сразу после окончания матча дали кадр, как игроки в подтрибунке в раздевалку уходят. Там реально у кого-то из Каролины нервы сдали, и он что есть дури лупил клюшкой по стенам коридора, едва не угодив по лицу собственному партнеру
+8
-1
+7
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ottomann
Главное чтобы Барков поправился к финалу.

Без него в фиале будет крайне нелегко
+5
0
+5
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RoyRoy
Если судить по тому, как празднуют победы, Ткачак там самый заводной парень. Сегодня Боба обнимал так, что чем-то напонило обнимашки Фолиньо и Боба мне). По искренности. Наверное один из тех, кто отвечает за настроение команды в раздевалке
+5
0
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Alexander Predeus
Ответ Latenight Radio
если посмотреть на показатель ожидаемых голов – там равенство Я понимаю, что ожидаемые голы - это модно-стильно-молодежно, но может хватит на них наяривать? После покера Драйзайтля, когда ему насчитали ожидаемых меньше одного, при том, что три из них он забил из вполне ожидаемых позиций.. Ну, серьёзно?)
если что-то забито из ожидаемой позиции, это не значит, что вероятность забить оттуда 100%, правда? ну вот xG это просто умножение броска в створ на эту вероятность. различия между этой величиной и тем, что реально забили, могут быть 1) рандомным шумом, 2) высоким скиллом игрока, 3) высоким скиллом воротчика.

как и с любым теорвером, ценность его минимальна для 1 наблюдения, но постоянно растет с выборкой.
+5
0
+5
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e1ther - e1ther
Ответ Kuznechkin
Боб - молодчик, тащит! Но Флориде рассабляться не стоит. В плей-офф 2018 Боб тащил за Коламбус, а Кэпс проигрывали 2-0 в серии. Но и к нему подобрали ключик: трафик создавали перед воротами, подставления и т.д., что подтверждается видео нарезкой всех голов Кэпс в кубке 2018 и первые 5 минут в ворота Боба. https://youtu.be/U7GEBK46kMs?t=1 Конечно Боб с тех пор стал опытнее и матёрее.
Я не плачу,просто соринка в глаз попала)
+5
0
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Сергей Кот
Ответ ottomann
Главное чтобы Барков поправился к финалу. Без него в фиале будет крайне нелегко
туда еще попасть надо
+8
-3
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Фтемноте
Ответ e1ther - e1ther
Я не плачу,просто соринка в глаз попала)
Ага) Вроде только недавно это было. А уже 6 лет прошло))
+4
0
+4
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Фёдор Кузнецов
Ответ Aviator92
Сразу после окончания матча дали кадр, как игроки в подтрибунке в раздевалку уходят. Там реально у кого-то из Каролины нервы сдали, и он что есть дури лупил клюшкой по стенам коридора, едва не угодив по лицу собственному партнеру
Это был Котканиемии(сыграл при этом меньше всех)
+3
0
+3
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Любитель побеждать
Не знаю чего там терпит Флорида, но судя по нарезке моментов, они просто не умеют играть в защите и там все держится исключительно на Бобровском. Дай Бог дальше продолжит тащить и им хватит задела в три игры. Но с такой игрой в защите при среднестатистической, а не космической игре вратаря, Флорида бы уже отдыхала, причем давно.
+3
0
+3
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e1ther - e1ther
Ответ Валерий Пшеславский
Я думаю, что если Флорида выиграет финал- Чашку будет первым поднимать именно Боб!
Нет,чашку поднимет или капитан,или альтернативный капитан,если Барков не сможет,а дальше может и Бобу дадут
+2
0
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curdboy
Прошлогодний мастер-класс от Тампы усвоен игроками Флориды, похоже, на 100%: терпеть-обороняться и наказывать за ошибки)) А шуточки про игру в защите Пантер теперь, получается, не актуальны))
И да, в той серии с Молнией в прошлом году Сергей тоже был хорош - держал на плаву Пантер, как мог.
Бриндамору, похоже, не везёт на российских вратарей в ПО)) Может, нужно своего основного завести?))) Варли, например, для передачи опыта Кочеткову. И до кучи, ещё Тарасенко подписать: бросок и креативность есть и плюсом умеет в системную защиту.
+2
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Kuznechkin
Боб - молодчик, тащит!
Но Флориде рассабляться не стоит.
В плей-офф 2018 Боб тащил за Коламбус, а Кэпс проигрывали 2-0 в серии.
Но и к нему подобрали ключик: трафик создавали перед воротами, подставления и т.д., что подтверждается видео нарезкой всех голов Кэпс в кубке 2018 и первые 5 минут в ворота Боба.
https://youtu.be/U7GEBK46kMs?t=1
Конечно Боб с тех пор стал опытнее и матёрее.
+2
0
+2
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учись упорно
2 штанги и 1 перекладина. Бобр хорош, но и удача на его стороне. Не первый матч с таким раскладом. Листья тоже весь каркас облизали.
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e1ther - e1ther
Ответ Фтемноте
Ага) Вроде только недавно это было. А уже 6 лет прошло))
Но мы это видели в режиме реального времени)))а не слюни пускаем ,как династия с Лонг Айленд)
+2
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ottomann
Ответ Сергей Кот
туда еще попасть надо
А что у Каролины много шансов выиграть 4 матча подряд ?
+1
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curdboy
Ответ Любитель побеждать
Не знаю чего там терпит Флорида, но судя по нарезке моментов, они просто не умеют играть в защите и там все держится исключительно на Бобровском. Дай Бог дальше продолжит тащить и им хватит задела в три игры. Но с такой игрой в защите при среднестатистической, а не космической игре вратаря, Флорида бы уже отдыхала, причем давно.
Каролину умеет играть в защите - очевидный факт, но это им не помогает пока, не находите?)) Пантеры умело пользуются игрой Бобровского, заставляя Каролину бросать при малейшей возможности, из самых неудобных позиций. А при возникновении провалов (которые случаются у всех), уже Бобровский делает разницу. Но совершенно точно - игроки Флориды стали гораздо лучше действовать при игре без шайбы и своими действиями как могут облегчают ему задачу.
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