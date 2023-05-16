16 комментариев

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Кубок Стэнли-2023 точно возьмет русский игрок! Передача Дадонова – победная в седьмом матче с «Сиэтлом»

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Сиэтл Сиэтл
Уайтт Джонстон
Евгений Дадонов Евгений Дадонов
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Даллас Даллас
Питер Дебур
Роопе Хинтц Роопе Хинтц
Хоккей Хоккей

«Даллас» в финале Запада!

Второй раунд плей-офф в НХЛ официально завершен. Только одной серии понадобились семь матчей, но в целом все вышло довольно ярко и с сенсациями: вылет «Торонто», неудача «Эдмонтона», мощь «Каролины», а также качели «Далласа» и «Сиэтла» – именно эти две команды и определяли последнего участника полуфиналов.

Дуэли новоделов «Голден Найтс» – «Кракен» в финале Запада в итоге не будет – техасцы оказались лучше и взяли решающую игру, не оставив шансов сопернику.

Кажется, Дебур научил «Даллас» играть седьмые матчи

Это был не самый событийный вечер – что неудивительно для решающих игр. Зачастую команды делают ставку на то, чтобы не допустить ошибок в своей зоне, а там уж как пойдет (последний финал Кубка Гагарина – редкое исключение). В случае со «Старс» это вообще актуально: за последние 20 лет они пять раз играли седьмые матчи – и проиграли четыре из них. Последний – год назад.

Но в июне 2022-го клуб максимально подстраховался от поражений в такие моменты, назначив Питера Дебура главным тренером. Он рекордсмен лиги по победам в седьмых матчах – 6 из 6. Теперь рекорд увеличился, а канадец окончательно закрепился в статусе самых стабильных специалистов НХЛ – четыре выхода в финал конференции за пять лет.

К слову, для «Сиэтла» это была вторая семиматчевая серия (и вторая серия в истории клуба вообще) – «Кракен» мог бы мощно начать свою кубковую карьеру, взяв две победы из двух, но в понедельник был совершенно не похож на себя. Против «Колорадо» игроки воспользовались всеми своими шансами и надежно действовали в обороне, но тут и шансов-то не было, а в собственной зоне позволяли слишком много для такого важного матча.

Если смотреть на стандартную статистику, то может показаться, что была напряженная игра: счет – 2:1, 28:23 по броскам в створ. Вот только свой единственный гол «Сиэтл» забил за 19 секунд до сирены, а о качестве его атак лучше говорят данные Natural Stat Trick: всего 15 моментов (у «Далласа» – 40), 7 моментов повышенной опасности (17) и 1,58 ожидаемого гола (3,82). И это куда нагляднее характеризует то, что происходило в матче.

Но надо признать, «Старс» долго вскрывали ворота Грубауэра – а ведь были еще выход Сегина один-на-один, бросок Бенна над перекладиной, бросок того же Хинтца в упор. «Даллас» должен был много забивать во втором периоде.

20-летний Уайтт Джонстон – мастер победных голов в сериях

Со стороны кажется, что Джонстон – максимально недооцененный новичок. Он не был в топе драфта («Даллас» забрал его под 23-м номером в 2021 году), его не сразу подтянули в НХЛ (прошлый сезон провел в OHL, где он набрал 124 очка), его не рассматривали на кандидаты в «Колдер Трофи»-2023 – и в итоговую тройку претендентов он и так не попал.

Но Уайтт провел хороший сезон для 20-летнего нападающего: выбивал в среднем 0,5 очка за игру – 41 в 82 матчах, забил столько же, сколько главный претендент на «Колдера» – у них с Бенирсом по 24 гола. Но самое главное – Джонстон неплохо показывает себя и в плей-офф. И именно он, по сути, отправил Бенирса в отпуск красивым голом с неудобной под перекладину.

У нападающего – 4+2 в 13 матчах. В целом, неплохо для начала кубковой карьеры, но забавно то, что два из его голов становились победными в серии. В конце апреля он отправил отдыхать «Миннесоту», а сейчас – «Сиэтл». 

Возможно, «Вегасу» стоит повнимательнее отнестись к новичку соперника.

Что там у Дадонова?

Автором победной закидушки на Джонстона и был Евгений Дадонов – по сути, его пас стал голевым в серии. Но вообще вся их тройка, в которой с ними играет Бенн, была очень заметна в матче.

Например, Евгений начал хорошую атаку на 4-й минуте первого периода: сначала тот же Джонстон не попал по шайбе, а потом уже Хейсканен зарядил в перекладину – и шайба улетела за пределы площадки.

Уже в следующей смене российский нападающий попытался добить шайбу с пятачка, но, кажется, она даже не дошла до Грубауэра, хотя все это подарило один из самых ярких моментов за матч – оборона «Сиэтла» справилась.

Всего у Дадонова за вечер 15:16 на льду, 0 бросков в створ (то добивание так и не засчитали), 1 голевая передача, 2 хита и 2 отбора – неплохо для такого важного момента.

И этот выход «Далласа» гарантирует хотя бы одну русскую фамилию на Кубке Стэнли-2023: в финалах конференций сыграют Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина», где еще есть травмированный Андрей Свечников, который в случае победы в плей-офф будет считаться чемпионом за счет нужного количества матчей в регулярке), Иван Барбашев («Вегас») и Евгений Дадонов («Даллас»).

Лишить трофей русской фамилии мог только «Кракен», но ему пока еще рано. Запускайте обратно.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Даллас – Сиэтл 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Дата проведения
16 мая, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 35 Хинтц ()
2:0 – 52 Джонстон (Харли, Дадонов)
2:1 – 59 Бьоркстранн (Гурде)
Вратари: Эттинджер 22/23 – Грубауэр 26/28.

Счет в серии: 4-3

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«Торонто» был симпатичным, когда лидерам еще не исполнилось 20. Сейчас это разбалансированная груша для плей-офф

Фото: instagram.com/dallasstars

16 комментариев

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Игорь Васильев
И пусть это будет Бобровский!
+17
-3
+14
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Melnikov1968
Хочется увидеть финал Вегас-Флорида. И если победят кошки,будет очень круто. Поживем-увидим.
+8
0
+8
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Белый офицер
Грубауэр сегодня тащил прилично. Олексяк помог обрезом, но и в шайбе Джонстона немец уже сам не выручил. Тепернь за Даллас, а вернее персонально за Павелски.
+8
-1
+7
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Andy93
Кстати серия из 8 лет с русскими победителями как я понимаю самая долгая? До этого 2 серии по 7 лет были если ничего не путаю:
1994 Нью-Йорк Рейнджерс
1995 Нью-Джерси Девилз
1996 Колорадо Эвеланш
1997 Детройт Ред Уингз
1998 Детройт Ред Уингз
1999 Даллас Старз
2000 Нью-Джерси Девилз
Прервалась на Эвеланш 2001
и
2002 Детройт Ред Уингз
2003 Нью-Джерси Девилз
2004 Тампа-Бэй Лайтнинг
2006 Каролина Харрикейнз
2007 Анахайм Дакс
2008 Детройт Ред Уингз
2009 Питтсбург Пингвинз
Прервалась на Чикаго 2010

Было бы интересно составить по странам такой список: у кого какие самые долгие серии, были ли победители без амеров, например и т.д. Может займусь на досуге)
+7
0
+7
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Белый офицер
Ответ Crenk
За Даллас формально Денис Гурьянов попадает под критерий - у него более половины игр в регулярке
Как он может попадать если он игрок Монреаля ???
+7
-1
+6
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Пинающий Достоинства
Ответ Andy93
Кстати серия из 8 лет с русскими победителями как я понимаю самая долгая? До этого 2 серии по 7 лет были если ничего не путаю: 1994 Нью-Йорк Рейнджерс 1995 Нью-Джерси Девилз 1996 Колорадо Эвеланш 1997 Детройт Ред Уингз 1998 Детройт Ред Уингз 1999 Даллас Старз 2000 Нью-Джерси Девилз Прервалась на Эвеланш 2001 и 2002 Детройт Ред Уингз 2003 Нью-Джерси Девилз 2004 Тампа-Бэй Лайтнинг 2006 Каролина Харрикейнз 2007 Анахайм Дакс 2008 Детройт Ред Уингз 2009 Питтсбург Пингвинз Прервалась на Чикаго 2010 Было бы интересно составить по странам такой список: у кого какие самые долгие серии, были ли победители без амеров, например и т.д. Может займусь на досуге)
У канадцев )))
+3
0
+3
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adimsonekat
Вот смотрел игру сегодня и думал(под впечатлением последних Ротенберговских высказываний): нет в спорте ничего круче седьмых матчей плова НХЛ. И не важно, что всего три шайбы забито, но скорости, борьба, напряжение, на каком -то запредельном уровне.
Рад за Даллас, но если в финал КС от запада выйдет Вегас - уникальное достижение рыцарей, учитывая их небольшую историю. Хотел бы финал Флорида - Даллас, и чтобы Боб взял чашку.
+2
0
+2
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Oleg Kyakh-Ogly
Порадуюсь за Флориду и Бобра. Или за Павса.
+2
0
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Crenk
За Даллас формально Денис Гурьянов попадает под критерий - у него более половины игр в регулярке
+2
-1
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Xell
Даллас выиграет КС.Ещё в январе это понял.Очень приличная команда,много талантов.Хорошие ветераны,тренер,защита,силовой хоккей.
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Crenk
За Даллас формально Денис Гурьянов попадает под критерий - у него более половины игр в регулярке
Нет, не попадёт
+1
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Crenk
Ответ Белый офицер
Как он может попадать если он игрок Монреаля ???
А
То есть нужно быть в составе команды чемпиона
+1
0
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Mephi027
Это все хорошо, но за кого болеть непонятно.

Надо прикинуть методом исключения.

Барбашев уже гайку имеет, значит можно и не болеть за него.

Кочетков молодой, значит ещё будут шансы.

Дадонов довольно старый, значит за него можно поболеть, возможно другого шанса у него не будет.

Но Бобровский заслужил гайку намного больше по совокупности своей карьеры в НХЛ + вратарь вносит решающий вклад в победы.

Впринципе оба подойдут.
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Кавабунга Шреддоголовый
"Даллас" при счете 2:0 играл настолько солидно, настолько уверенно, что на пару с "Каролиной" они едва ли не самые главные претенденты. Про "Вегас" и "Флориду" не забываем, они здесь не статисты, но просто "Старс" были нереально хороши. У ДеБура всегда первый сезон заходит на "ура" в новом клубе, а вот потом все по нисходящей.
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sancho81
Ответ Игорь Васильев
И пусть это будет Бобровский!
Дадонов тоже заслужил. Да и Павелски за то, что он творит в 38. В общем, за кого-то из них)
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Crenk
Ответ Xell
Даллас выиграет КС.Ещё в январе это понял.Очень приличная команда,много талантов.Хорошие ветераны,тренер,защита,силовой хоккей.
Все у них есть для Победы
Но банально удача может подкачать
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