16 комментариев

Кубок Стэнли-2023 точно возьмет русский игрок! Передача Дадонова – победная в седьмом матче с «Сиэтлом»
«Даллас» в финале Запада!
Второй раунд плей-офф в НХЛ официально завершен. Только одной серии понадобились семь матчей, но в целом все вышло довольно ярко и с сенсациями: вылет «Торонто», неудача «Эдмонтона», мощь «Каролины», а также качели «Далласа» и «Сиэтла» – именно эти две команды и определяли последнего участника полуфиналов.
Дуэли новоделов «Голден Найтс» – «Кракен» в финале Запада в итоге не будет – техасцы оказались лучше и взяли решающую игру, не оставив шансов сопернику.
Кажется, Дебур научил «Даллас» играть седьмые матчи
Это был не самый событийный вечер – что неудивительно для решающих игр. Зачастую команды делают ставку на то, чтобы не допустить ошибок в своей зоне, а там уж как пойдет (последний финал Кубка Гагарина – редкое исключение). В случае со «Старс» это вообще актуально: за последние 20 лет они пять раз играли седьмые матчи – и проиграли четыре из них. Последний – год назад.
Но в июне 2022-го клуб максимально подстраховался от поражений в такие моменты, назначив Питера Дебура главным тренером. Он рекордсмен лиги по победам в седьмых матчах – 6 из 6. Теперь рекорд увеличился, а канадец окончательно закрепился в статусе самых стабильных специалистов НХЛ – четыре выхода в финал конференции за пять лет.
К слову, для «Сиэтла» это была вторая семиматчевая серия (и вторая серия в истории клуба вообще) – «Кракен» мог бы мощно начать свою кубковую карьеру, взяв две победы из двух, но в понедельник был совершенно не похож на себя. Против «Колорадо» игроки воспользовались всеми своими шансами и надежно действовали в обороне, но тут и шансов-то не было, а в собственной зоне позволяли слишком много для такого важного матча.
Если смотреть на стандартную статистику, то может показаться, что была напряженная игра: счет – 2:1, 28:23 по броскам в створ. Вот только свой единственный гол «Сиэтл» забил за 19 секунд до сирены, а о качестве его атак лучше говорят данные Natural Stat Trick: всего 15 моментов (у «Далласа» – 40), 7 моментов повышенной опасности (17) и 1,58 ожидаемого гола (3,82). И это куда нагляднее характеризует то, что происходило в матче.
Но надо признать, «Старс» долго вскрывали ворота Грубауэра – а ведь были еще выход Сегина один-на-один, бросок Бенна над перекладиной, бросок того же Хинтца в упор. «Даллас» должен был много забивать во втором периоде.
20-летний Уайтт Джонстон – мастер победных голов в сериях
Со стороны кажется, что Джонстон – максимально недооцененный новичок. Он не был в топе драфта («Даллас» забрал его под 23-м номером в 2021 году), его не сразу подтянули в НХЛ (прошлый сезон провел в OHL, где он набрал 124 очка), его не рассматривали на кандидаты в «Колдер Трофи»-2023 – и в итоговую тройку претендентов он и так не попал.
Но Уайтт провел хороший сезон для 20-летнего нападающего: выбивал в среднем 0,5 очка за игру – 41 в 82 матчах, забил столько же, сколько главный претендент на «Колдера» – у них с Бенирсом по 24 гола. Но самое главное – Джонстон неплохо показывает себя и в плей-офф. И именно он, по сути, отправил Бенирса в отпуск красивым голом с неудобной под перекладину.
У нападающего – 4+2 в 13 матчах. В целом, неплохо для начала кубковой карьеры, но забавно то, что два из его голов становились победными в серии. В конце апреля он отправил отдыхать «Миннесоту», а сейчас – «Сиэтл».
Возможно, «Вегасу» стоит повнимательнее отнестись к новичку соперника.
Что там у Дадонова?
Автором победной закидушки на Джонстона и был Евгений Дадонов – по сути, его пас стал голевым в серии. Но вообще вся их тройка, в которой с ними играет Бенн, была очень заметна в матче.
Например, Евгений начал хорошую атаку на 4-й минуте первого периода: сначала тот же Джонстон не попал по шайбе, а потом уже Хейсканен зарядил в перекладину – и шайба улетела за пределы площадки.
Уже в следующей смене российский нападающий попытался добить шайбу с пятачка, но, кажется, она даже не дошла до Грубауэра, хотя все это подарило один из самых ярких моментов за матч – оборона «Сиэтла» справилась.
Всего у Дадонова за вечер 15:16 на льду, 0 бросков в створ (то добивание так и не засчитали), 1 голевая передача, 2 хита и 2 отбора – неплохо для такого важного момента.
И этот выход «Далласа» гарантирует хотя бы одну русскую фамилию на Кубке Стэнли-2023: в финалах конференций сыграют Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина», где еще есть травмированный Андрей Свечников, который в случае победы в плей-офф будет считаться чемпионом за счет нужного количества матчей в регулярке), Иван Барбашев («Вегас») и Евгений Дадонов («Даллас»).
Лишить трофей русской фамилии мог только «Кракен», но ему пока еще рано. Запускайте обратно.
Второй раунд
- Дата проведения
- 16 мая, 03.00, «American Airlines Center»
Счет в серии: 4-3
1994 Нью-Йорк Рейнджерс
1995 Нью-Джерси Девилз
1996 Колорадо Эвеланш
1997 Детройт Ред Уингз
1998 Детройт Ред Уингз
1999 Даллас Старз
2000 Нью-Джерси Девилз
Прервалась на Эвеланш 2001
и
2002 Детройт Ред Уингз
2003 Нью-Джерси Девилз
2004 Тампа-Бэй Лайтнинг
2006 Каролина Харрикейнз
2007 Анахайм Дакс
2008 Детройт Ред Уингз
2009 Питтсбург Пингвинз
Прервалась на Чикаго 2010
Было бы интересно составить по странам такой список: у кого какие самые долгие серии, были ли победители без амеров, например и т.д. Может займусь на досуге)
Рад за Даллас, но если в финал КС от запада выйдет Вегас - уникальное достижение рыцарей, учитывая их небольшую историю. Хотел бы финал Флорида - Даллас, и чтобы Боб взял чашку.
То есть нужно быть в составе команды чемпиона
Надо прикинуть методом исключения.
Барбашев уже гайку имеет, значит можно и не болеть за него.
Кочетков молодой, значит ещё будут шансы.
Дадонов довольно старый, значит за него можно поболеть, возможно другого шанса у него не будет.
Но Бобровский заслужил гайку намного больше по совокупности своей карьеры в НХЛ + вратарь вносит решающий вклад в победы.
Впринципе оба подойдут.
Но банально удача может подкачать