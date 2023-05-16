16 комментариев

«Даллас» в финале Запада!

Второй раунд плей-офф в НХЛ официально завершен. Только одной серии понадобились семь матчей, но в целом все вышло довольно ярко и с сенсациями: вылет «Торонто», неудача «Эдмонтона», мощь «Каролины», а также качели «Далласа» и «Сиэтла» – именно эти две команды и определяли последнего участника полуфиналов.

Дуэли новоделов «Голден Найтс» – «Кракен» в финале Запада в итоге не будет – техасцы оказались лучше и взяли решающую игру, не оставив шансов сопернику.

Кажется, Дебур научил «Даллас» играть седьмые матчи

Это был не самый событийный вечер – что неудивительно для решающих игр. Зачастую команды делают ставку на то, чтобы не допустить ошибок в своей зоне, а там уж как пойдет (последний финал Кубка Гагарина – редкое исключение). В случае со «Старс» это вообще актуально: за последние 20 лет они пять раз играли седьмые матчи – и проиграли четыре из них. Последний – год назад.

Но в июне 2022-го клуб максимально подстраховался от поражений в такие моменты, назначив Питера Дебура главным тренером. Он рекордсмен лиги по победам в седьмых матчах – 6 из 6. Теперь рекорд увеличился, а канадец окончательно закрепился в статусе самых стабильных специалистов НХЛ – четыре выхода в финал конференции за пять лет.

К слову, для «Сиэтла» это была вторая семиматчевая серия (и вторая серия в истории клуба вообще) – «Кракен» мог бы мощно начать свою кубковую карьеру, взяв две победы из двух, но в понедельник был совершенно не похож на себя. Против «Колорадо» игроки воспользовались всеми своими шансами и надежно действовали в обороне, но тут и шансов-то не было, а в собственной зоне позволяли слишком много для такого важного матча.

Если смотреть на стандартную статистику, то может показаться, что была напряженная игра: счет – 2:1, 28:23 по броскам в створ. Вот только свой единственный гол «Сиэтл» забил за 19 секунд до сирены, а о качестве его атак лучше говорят данные Natural Stat Trick: всего 15 моментов (у «Далласа» – 40), 7 моментов повышенной опасности (17) и 1,58 ожидаемого гола (3,82). И это куда нагляднее характеризует то, что происходило в матче.

Но надо признать, «Старс» долго вскрывали ворота Грубауэра – а ведь были еще выход Сегина один-на-один, бросок Бенна над перекладиной, бросок того же Хинтца в упор. «Даллас» должен был много забивать во втором периоде.

20-летний Уайтт Джонстон – мастер победных голов в сериях

Со стороны кажется, что Джонстон – максимально недооцененный новичок. Он не был в топе драфта («Даллас» забрал его под 23-м номером в 2021 году), его не сразу подтянули в НХЛ (прошлый сезон провел в OHL, где он набрал 124 очка), его не рассматривали на кандидаты в «Колдер Трофи»-2023 – и в итоговую тройку претендентов он и так не попал.

Но Уайтт провел хороший сезон для 20-летнего нападающего: выбивал в среднем 0,5 очка за игру – 41 в 82 матчах, забил столько же, сколько главный претендент на «Колдера» – у них с Бенирсом по 24 гола. Но самое главное – Джонстон неплохо показывает себя и в плей-офф. И именно он, по сути, отправил Бенирса в отпуск красивым голом с неудобной под перекладину.

У нападающего – 4+2 в 13 матчах. В целом, неплохо для начала кубковой карьеры, но забавно то, что два из его голов становились победными в серии. В конце апреля он отправил отдыхать «Миннесоту», а сейчас – «Сиэтл».

Возможно, «Вегасу» стоит повнимательнее отнестись к новичку соперника.

Что там у Дадонова?

Автором победной закидушки на Джонстона и был Евгений Дадонов – по сути, его пас стал голевым в серии. Но вообще вся их тройка, в которой с ними играет Бенн, была очень заметна в матче.

Например, Евгений начал хорошую атаку на 4-й минуте первого периода: сначала тот же Джонстон не попал по шайбе, а потом уже Хейсканен зарядил в перекладину – и шайба улетела за пределы площадки.

Уже в следующей смене российский нападающий попытался добить шайбу с пятачка, но, кажется, она даже не дошла до Грубауэра, хотя все это подарило один из самых ярких моментов за матч – оборона «Сиэтла» справилась.

Всего у Дадонова за вечер 15:16 на льду, 0 бросков в створ (то добивание так и не засчитали), 1 голевая передача, 2 хита и 2 отбора – неплохо для такого важного момента.

И этот выход «Далласа» гарантирует хотя бы одну русскую фамилию на Кубке Стэнли-2023: в финалах конференций сыграют Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина», где еще есть травмированный Андрей Свечников, который в случае победы в плей-офф будет считаться чемпионом за счет нужного количества матчей в регулярке), Иван Барбашев («Вегас») и Евгений Дадонов («Даллас»).

Лишить трофей русской фамилии мог только «Кракен», но ему пока еще рано. Запускайте обратно.

Второй раунд

Счет в серии: 4-3

Фото: instagram.com/dallasstars